  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 28.
Ландскруна
3:0
Конец матча
Браге
0'
1:0
9' Гол
Vincent Sundberg
2:0
17' Гол
Силисуфай Эди
24' Желтая карточка
Gustaf Bruzelius
40' Желтая карточка
Max Nilsson
3:0
65' Гол
Jesper Strid
90' Желтая карточка
Rassa Rahmani
90'+5
1
Каддура
Амр
23
Max
Nilsson
4
Gustaf
Bruzelius
13
Erik
Hedenquist
2
Rassa
Rahmani
7
Карлссон
Виктор
10
Эгнелль
Адам
8
Дзабич
Робин
19
Vincent
Sundberg
9
Силисуфай
Эди
16
Jesper
Strid
1
Фродиг
Виктор
22
Вейлид
Сесар
2
Зеттерстрём
Александр
5
Oskar
Aagren
23
Christopher
Redenstrand
21
Henry
Sletsjoee
10
Берггрен
Густав
8
Jacob
Stensson
11
Johan
Arvidsson
17
Pontus
Jonsson1
12
Ieltsin
Camoes
Ландскруна
4-3-3
Браге
4-4-2

История личных встреч

Ландскруна
Браге

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

17 матчей

35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

С
1:1
С
3:0
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
2:1
С
5:1
С
1:2
С
2:1
С
4:1
С
1:0
С
2:1
С
0:1
С
1:2
С
2:1
С
2:0

Голы

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.88
0.89

Среднее время на гол

48
101

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

1.78
0.88

Среднее время на гол

50
102

Всего голов

31
15

Голов в среднем за матч

1.82
0.88

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

49
102

Бомбардиры внутри турнира

Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ихлер Фредерик 7 0.25
Дзабич Робин 5 0.18
Vincent Sundberg 5 0.18
Эгнелль Адам 5 0.18
Kofi Fosuhene Asare 4 0.14
Max Nilsson 4 0.14
Samuel Burakovsky 3 0.11
Rassa Rahmani 2 0.07
Jesper Strid 2 0.07
Карлссон Виктор 1 0.04
Эдвардссон Давид 1 (1) 0.04
Йонссон Мелкер 1 0.04
Gustaf Bruzelius 0 0
Каддура Амр 0 0
Сахпекидис Филип 0 0
Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ieltsin Camoes 13 (2) 0.46
Johan Arvidsson 3 0.11
Amar Muhsin 3 0.11
Henry Sletsjoee 2 0.07
Берггрен Густав 2 0.07
Kevin Appiah Nyarko 2 0.07
Тити Адиль 2 0.07
Викстрём Эмиль 1 0.04
Christopher Redenstrand 1 0.04
Ferhan Abic 1 0.04
Pontus Jonsson1 0 0
Вейлид Сесар 0 0
Samouil Izountouemoi 0 0
Oemuer Pektas 0 0

Карточки

Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Max Nilsson 8 0
Rassa Rahmani 4 1
Philip Andersson I 5 0
Эдвардссон Давид 5 0
Эгнелль Адам 4 0
Gustaf Bruzelius 4 0
Vincent Sundberg 4 0
Christian Stark 2 0
Карлссон Виктор 2 0
Дзабич Робин 2 0
Jesper Strid 2 0
Max Molder 1 0
Каддура Амр 1 0
Сахпекидис Филип 1 0
Ихлер Фредерик 1 0
Йонссон Мелкер 1 0
Samuel Burakovsky 1 0
Xavier Odhiambo 1 0
Макс Мюлдер 1 0
Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Henry Sletsjoee 7 0
Ieltsin Camoes 4 1
Oskar Aagren 2 1
Берггрен Густав 3 0
Зеттерстрём Александр 3 0
Samouil Izountouemoi 3 0
Фродиг Виктор 2 0
Jacob Stensson 2 0
Тити Адиль 2 0
Вейлид Сесар 2 0
Filip Sjoeberg1 2 0
Kevin Appiah Nyarko 2 0
Викстрём Эмиль 1 0
Ferhan Abic 1 0
Pontus Jonsson1 1 0
Amar Muhsin 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Christopher Redenstrand 1 0
Oemuer Pektas 1 0

Результаты матчей

Ландскруна
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Браге
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

1
5
Ландскруна
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Браге
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

17
17
Ландскруна
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
Браге
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
46% (13)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

16
9

Упущенные победы

18
22

Голы по времени матча

Забито

25
11
15 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
19 Не забивали 19
4
16%
0
0%
1-15
6
24%
1
9%
16-30
5
20%
3
27%
31-45
3
12%
1
9%
46-60
4
16%
4
36%
61-75
3
12%
2
18%
76-90

Пропущено

15
14
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
1
7%
3
21%
1-15
1
7%
4
29%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
3
20%
2
14%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
4
27%
3
21%
76-90

Забито

21
18
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
7
33%
1
6%
1-15
1
5%
6
33%
16-30
3
14%
3
17%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
4
19%
3
17%
61-75
4
19%
4
22%
76-90

Пропущено

14
12
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
2
14%
4
33%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
4
33%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
4
29%
2
17%
76-90

Забито

46
29
26 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 15
18 Забивали первыми 12
7 Не забивали 9
11
24%
1
3%
1-15
7
15%
7
24%
16-30
8
17%
6
21%
31-45
5
11%
2
7%
46-60
8
17%
7
24%
61-75
7
15%
6
21%
76-90

Пропущено

29
26
11 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 17
3
10%
7
27%
1-15
2
7%
4
15%
16-30
6
21%
4
15%
31-45
6
21%
3
12%
46-60
4
14%
3
12%
61-75
8
28%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ландскруна
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эстерсунд - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Сковде АИК 4:1 Эребру - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хельсинборг 0:1
Эргрюте - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эстер 0:0 Копенгаген - Ландскруна 1:2 Оддевольд - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:4 Фалькенберг - Ландскруна 0:2 Сандвикен - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Треллеборг - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Гефле 0:2 Варберг БоИС - Ландскруна 1:1 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Ландскруна - Эргрюте 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Ландскруна - Треллеборг 2:0
Браге
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Браге - Треллеборг 1:0 Гефле - Браге 2:1 Браге - Сандвикен 1:2 Варберг БоИС - Браге 0:1
Браге - Утсиктенс 0:0 Сундсвалль - Браге 0:0 Браге - Эргрюте 0:2 Браге - Хельсинборг 0:3 Энскеде - Браге 1:2 Дегерфорс - Браге 1:1 Браге - Сковде АИК 2:0 Эстер - Браге 0:2 Браге - Эребру 2:0 Сковде АИК - Браге 1:0 Браге - Сандвикен 1:2 Браге - Гефле 2:2 Браге - Сундсвалль 5:0 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстер 1:0 Утсиктенс - Браге 1:0

Результаты матчей

Ландскруна
Браге

Точный счет

0:0
3 раза 21%
4:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
4
4 раза 29%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:3
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
0:0
4 раза 14%
1:3
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 29%
1
8 раз 29%
3
5 раз 18%
4
4 раза 14%
2
3 раза 11%
1
12 раз 43%
0
9 раз 32%
2
6 раз 21%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ландскруна
Браге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
4
7
7
1.5
5
9
5
9
2.5
1
13
4
10
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
5
5
9
1.5
2
12
4
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
8
0.5
Больше Меньше
19
9
12
16
1.5
7
21
9
19
2.5
1
27
4
24
3.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 27 15 8 4 48 - 25 53
2.
Ландскруна
 28 14 6 8 45 - 30 48
3.
Хельсинборг
 28 13 8 7 39 - 30 47
4.
Эстер
 27 12 9 6 47 - 28 45
5.
Сандвикен
 28 12 7 9 47 - 37 43
6.
Браге
 28 11 7 10 29 - 26 40
7.
Эргрюте
 0:0 28 10 8 10 45 - 40 38
8.
Утсиктенс
 28 10 8 10 36 - 36 38
9.
Треллеборг
 0:0 28 10 7 11 29 - 37 37
10.
Эребру
 27 9 8 10 33 - 32 35
11.
Варберг БоИС
 27 8 8 11 43 - 43 32
12.
Оддевольд
 27 7 11 9 30 - 41 32
13.
Эстерсунд
 28 8 7 13 28 - 41 31
14.
Гефле
 0:0 28 7 9 12 35 - 50 30
15.
Сундсвалль
 0:0 28 7 7 14 23 - 38 28
16.
Сковде АИК
 27 5 8 14 20 - 43 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 14 9 3 2 28 - 13 30
2.
Сандвикен
 14 9 2 3 29 - 12 29
3.
Эстер
 14 8 4 2 30 - 14 28
4.
Ландскруна
 14 8 3 3 25 - 15 27
5.
Эребру
 13 7 4 2 20 - 10 25
6.
Эстерсунд
 14 7 4 3 18 - 16 25
7.
Утсиктенс
 14 7 3 4 22 - 16 24
8.
Браге
 14 7 3 4 18 - 12 24
9.
Треллеборг
 0:0 14 6 5 3 16 - 16 23
10.
Эргрюте
 0:0 14 6 3 5 28 - 22 21
11.
Хельсинборг
 14 5 6 3 16 - 13 21
12.
Гефле
 0:0 14 5 5 4 22 - 22 20
13.
Сундсвалль
 0:0 14 5 4 5 15 - 16 19
14.
Оддевольд
 13 4 6 3 14 - 17 18
15.
Варберг БоИС
 13 4 4 5 18 - 19 16
16.
Сковде АИК
 14 3 4 7 8 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 14 8 2 4 23 - 17 26
2.
Дегерфорс
 13 6 5 2 20 - 12 23
3.
Ландскруна
 14 6 3 5 20 - 15 21
4.
Эстер
 13 4 5 4 17 - 14 17
5.
Эргрюте
 0:0 14 4 5 5 17 - 18 17
6.
Варберг БоИС
 14 4 4 6 25 - 24 16
7.
Браге
 14 4 4 6 11 - 14 16
8.
Треллеборг
 0:0 14 4 2 8 13 - 21 14
9.
Утсиктенс
 14 3 5 6 14 - 20 14
10.
Сандвикен
 14 3 5 6 18 - 25 14
11.
Оддевольд
 14 3 5 6 16 - 24 14
12.
Сковде АИК
 13 2 4 7 12 - 26 10
13.
Эребру
 14 2 4 8 13 - 22 10
14.
Гефле
 0:0 14 2 4 8 13 - 28 10
15.
Сундсвалль
 0:0 14 2 3 9 8 - 22 9
16.
Эстерсунд
 14 1 3 10 10 - 25 6
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Линдгрен Густав 13 (6)
Дегерфорс Вукоевич Диян 13 (5)
Браге Ieltsin Camoes 13 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 13 (1)
Эребру Хольмберг Карл 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 10
Эребру Маккью Эрик 1 8
Хельсинборг Benjamin Orn 1 8
Эргрюте Файе Абдулайе 9
Утсиктенс Пекальски Иво 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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