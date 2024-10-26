Тур: 28.
0'
25' Желтая карточкаФальцетас Александр
43' Желтая карточкаPredrag Randjelovic II
0:1
44' ГолКарлссон Грач Себастьян
Ход матча
44'
30
Хадая
Элиас
11
Бук
Робин
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бук РобинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
14 Wiggo Hjort
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Ziad GhanoumЗащитник
-
23 Сульич АлиЗащитник
-
18 Philip BondeЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
22 Ahmed Bonnah
-
-
Главный тренер: Thomas Gabrielsson
История личных встреч
Утсиктенс
Эстерсунд
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
7 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1.67
Среднее время на гол
51
54
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1.43
1.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
63
57
Бомбардиры внутри турнира
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лима Лукас
|6
|0.21
|Бук Робин
|5 (1)
|0.18
|Трпчевски Филип
|5 (1)
|0.18
|Бом Карл
|3
|0.11
|Моенза Малкольм
|2
|0.07
|Kalipha Jawla
|2
|0.07
|Фальцетас Александр
|2
|0.07
|Albin Skoglund
|2
|0.07
|Мохидин Аллан
|1
|0.04
|Salaou Hachimou
|1
|0.04
|Predrag Randjelovic II
|1
|0.04
|Erik Westermark
|1
|0.04
|Пекальски Иво
|1
|0.04
|Брандт Йеспер
|1
|0.04
|Мартинссон Фредрик
|0
|0
|Wiggo Hjort
|0
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлссон Грач Себастьян
|6
|0.21
|Ордоньес Аркимидес
|4
|0.14
|Аджумани Янник
|3
|0.11
|Сульич Али
|3
|0.11
|Simon Marklund
|2 (1)
|0.07
|Брэндон Эрик
|2 (2)
|0.07
|Мусолитин Николай
|2
|0.07
|Спорронг Альбин
|2
|0.07
|Хопкатт Джейми
|1
|0.04
|Jakob Hedenquist
|1
|0.04
|Chrisnovic N'sa
|1
|0.04
|Штольт Малкольм
|0
|0
Карточки
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пекальски Иво
|9
|0
|Predrag Randjelovic II
|8
|0
|Фальцетас Александр
|7
|0
|Мохидин Аллан
|6
|0
|Родеблад Лове Кевин
|6
|0
|Брандт Йеспер
|5
|0
|Albin Skoglund
|5
|0
|Sebastian Lagerlund
|5
|0
|Erik Westermark
|4
|0
|Suleman Zurmati
|4
|0
|Бом Карл
|3
|0
|Хадая Элиас
|3
|0
|Daniel Hermansson
|1
|1
|Лима Лукас
|2
|0
|Бук Робин
|2
|0
|Мартинссон Фредрик
|2
|0
|Bosko Orovic
|2
|0
|Oliver Gustafsson
|1
|0
|Моенза Малкольм
|1
|0
|Mark Gorgos
|1
|0
|Jaheem Burke
|1
|0
|Salaou Hachimou
|1
|0
|Kalipha Jawla
|1
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Chrisnovic N'sa
|3
|1
|Хопкатт Джейми
|4
|0
|Сульич Али
|4
|0
|Jakob Hedenquist
|4
|0
|Мусолитин Николай
|3
|0
|Аджумани Янник
|3
|0
|Ордоньес Аркимидес
|3
|0
|Simon Marklund
|2
|0
|Бенедиктссон Адам-Инги
|2
|0
|Брэндон Эрик
|2
|0
|Philip Bonde
|2
|0
|Henrik Norrby
|2
|0
|Magnus Powell
|1
|0
|Кроон Симон
|1
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Kevin Jablinski
|1
|0
|Перри Небию
|1
|0
|Ahmed Bonnah
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0
|Ziad Ghanoum
|1
|0
Результаты матчей
Утсиктенс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Эстерсунд
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
4
8
Утсиктенс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Эстерсунд
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
10
17
Утсиктенс
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (9)
48% (13)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
Эстерсунд
20%
80%
4 победы 16 поражений
Первый тайм
15% (4)
48% (13)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
33% (9)
41% (11)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
16
7
Упущенные победы
14
25
Голы по времени матча
Забито
19
10
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
1
5%
0
0%
1-15
3
16%
3
30%
16-30
3
16%
3
30%
31-45
5
26%
1
10%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
5
26%
2
20%
76-90
Пропущено
15
21
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
2
13%
4
19%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
7
47%
5
24%
61-75
4
27%
5
24%
76-90
Забито
15
18
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 17
2
13%
7
39%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
4
27%
2
11%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
2
13%
5
28%
76-90
Пропущено
19
16
11 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
1
5%
1
6%
1-15
6
32%
0
0%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
5%
3
19%
61-75
7
37%
8
50%
76-90
Забито
34
28
15 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 13
7 Не забивали 10
3
9%
7
25%
1-15
5
15%
4
14%
16-30
7
21%
5
18%
31-45
7
21%
4
14%
46-60
5
15%
1
4%
61-75
7
21%
7
25%
76-90
Пропущено
34
37
15 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 22
2
6%
1
3%
1-15
7
21%
3
8%
16-30
6
18%
6
16%
31-45
0
0%
6
16%
46-60
8
24%
8
22%
61-75
11
32%
13
35%
76-90
Результаты последних матчей
Утсиктенс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сковде АИК - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Хельсинборг 4:0 Эстер - Утсиктенс 5:2 Утсиктенс - Эргрюте 1:1
Браге - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Дегерфорс 0:3 Варберг БоИС - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Эребру 3:2 Смедби Аис - Утсиктенс 1:2 Оддевольд - Утсиктенс 2:1 Утсиктенс - Треллеборг 0:2 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Браге 1:0 Эребру - Утсиктенс 0:1
Эстерсунд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Эстерсунд - Ландскруна 2:1 Сандвикен - Эстерсунд 3:1 Эстерсунд - Оддевольд 0:2 Гефле - Эстерсунд 0:0
Эстерсунд - Сундсвалль 1:2 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Дегерфорс - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:2 Карлбергс - Эстерсунд 2:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Эстер 0:0 Эребру - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Варберг БоИС 2:1 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Левангер 0:1 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2
Результаты матчей
Утсиктенс
Эстерсунд
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:0
6 раз 22%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 37%
0
8 раз 30%
2
6 раз 22%
4
2 раза 7%
3
1 раз 4%
0
10 раз 37%
1
10 раз 37%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Утсиктенс
Эстерсунд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
113
58
59
310
113
211
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
67
410
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
198
Больше Меньше
1710
918
720
324
225
225
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|15
|8
|4
|48 - 25
|53
|2.
|1:0
|28
|14
|7
|7
|38 - 28
|49
|3.
|2:0
|28
|14
|6
|8
|44 - 30
|48
|4.
|27
|12
|9
|6
|47 - 28
|45
|5.
|0:1
|28
|12
|6
|10
|45 - 36
|42
|6.
|0:2
|28
|11
|7
|10
|29 - 25
|40
|7.
|27
|10
|7
|10
|45 - 40
|37
|8.
|27
|10
|6
|11
|29 - 37
|36
|9.
|27
|9
|8
|10
|33 - 32
|35
|10.
|0:1
|28
|9
|8
|11
|33 - 36
|35
|11.
|1:0
|28
|9
|7
|12
|28 - 38
|34
|12.
|27
|8
|8
|11
|43 - 43
|32
|13.
|27
|7
|11
|9
|30 - 41
|32
|14.
|27
|7
|8
|12
|35 - 50
|29
|15.
|27
|7
|6
|14
|23 - 38
|27
|16.
|27
|5
|8
|14
|20 - 43
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|28 - 13
|30
|2.
|0:1
|14
|9
|1
|4
|27 - 11
|28
|3.
|14
|8
|4
|2
|30 - 14
|28
|4.
|2:0
|14
|8
|3
|3
|24 - 15
|27
|5.
|13
|7
|4
|2
|20 - 10
|25
|6.
|1:0
|14
|7
|4
|3
|18 - 16
|25
|7.
|0:2
|14
|7
|3
|4
|18 - 12
|24
|8.
|13
|6
|4
|3
|16 - 16
|22
|9.
|14
|6
|3
|5
|28 - 22
|21
|10.
|0:1
|14
|6
|3
|5
|19 - 16
|21
|11.
|1:0
|14
|5
|6
|3
|16 - 13
|21
|12.
|14
|5
|5
|4
|22 - 22
|20
|13.
|13
|5
|3
|5
|15 - 16
|18
|14.
|13
|4
|6
|3
|14 - 17
|18
|15.
|13
|4
|4
|5
|18 - 19
|16
|16.
|14
|3
|4
|7
|8 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|9
|1
|4
|22 - 15
|28
|2.
|13
|6
|5
|2
|20 - 12
|23
|3.
|2:0
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|4.
|13
|4
|5
|4
|17 - 14
|17
|5.
|13
|4
|4
|5
|17 - 18
|16
|6.
|14
|4
|4
|6
|25 - 24
|16
|7.
|0:2
|14
|4
|4
|6
|11 - 13
|16
|8.
|14
|4
|2
|8
|13 - 21
|14
|9.
|0:1
|14
|3
|5
|6
|14 - 20
|14
|10.
|0:1
|14
|3
|5
|6
|18 - 25
|14
|11.
|14
|3
|5
|6
|16 - 24
|14
|12.
|13
|2
|4
|7
|12 - 26
|10
|13.
|14
|2
|4
|8
|13 - 22
|10
|14.
|13
|2
|3
|8
|13 - 28
|9
|15.
|1:0
|14
|2
|3
|9
|10 - 22
|9
|16.
|14
|2
|3
|9
|8 - 22
|9
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|13 (6)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|13 (5)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|13 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|13 (1)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (6)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 10
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 8
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 8
|Утсиктенс
|Пекальски Иво
|9
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|9