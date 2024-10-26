  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 28.
Утсиктенс
3:1
Конец матча
Эстерсунд
0'
25' Желтая карточка
Фальцетас Александр
43' Желтая карточка
Predrag Randjelovic II
0:1
44' Гол
Карлссон Грач Себастьян
57' Желтая карточка
Ziad Ghanoum
1:1
60' Гол
Kalipha Jawla
63' Желтая карточка
Сульич Али
2:1
78' Гол
Erik Westermark
81' Желтая карточка
Брэндон Эрик
3:1
84' Гол
Лима Лукас
88' Желтая карточка
Ордоньес Аркимидес
90'+6
30
Хадая
Элиас
2
Daniel
Hermansson
3
Брандт
Йеспер
21
Родеблад
Лове
Кевин
13
Моенза
Малкольм
27
Salaou
Hachimou
8
Фальцетас
Александр
22
Predrag
Randjelovic
II
11
Бук
Робин
9
Лима
Лукас
20
Kalipha
Jawla
12
Бенедиктссон
Адам-Инги
27
Ziad
Ghanoum
23
Сульич
Али
18
Philip
Bonde
11
Мусолитин
Николай
16
Спорронг
Альбин
8
Брэндон
Эрик
28
Аджумани
Янник
10
Simon
Marklund
9
Карлссон
Грач
Себастьян
15
Хопкатт
Джейми
Утсиктенс
4-4-2
Эстерсунд
3-4-3

История личных встреч

Утсиктенс
Эстерсунд

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

С
1:0
С
0:0
С
1:2
С
3:3
С
0:3
С
5:1
С
0:2

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1.67

Среднее время на гол

51
54

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.43
1.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

63
57

Бомбардиры внутри турнира

Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лима Лукас 7 0.25
Бук Робин 5 (1) 0.18
Трпчевски Филип 5 (1) 0.18
Бом Карл 3 0.11
Kalipha Jawla 3 0.11
Моенза Малкольм 2 0.07
Erik Westermark 2 0.07
Фальцетас Александр 2 0.07
Albin Skoglund 2 0.07
Мохидин Аллан 1 0.04
Salaou Hachimou 1 0.04
Predrag Randjelovic II 1 0.04
Пекальски Иво 1 0.04
Брандт Йеспер 1 0.04
Мартинссон Фредрик 0 0
Wiggo Hjort 0 0
Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлссон Грач Себастьян 6 0.21
Ордоньес Аркимидес 4 0.14
Аджумани Янник 3 0.11
Сульич Али 3 0.11
Simon Marklund 2 (1) 0.07
Брэндон Эрик 2 (2) 0.07
Мусолитин Николай 2 0.07
Спорронг Альбин 2 0.07
Хопкатт Джейми 1 0.04
Jakob Hedenquist 1 0.04
Chrisnovic N'sa 1 0.04
Штольт Малкольм 0 0

Карточки

Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пекальски Иво 9 0
Predrag Randjelovic II 8 0
Фальцетас Александр 7 0
Мохидин Аллан 6 0
Родеблад Лове Кевин 6 0
Брандт Йеспер 5 0
Albin Skoglund 5 0
Sebastian Lagerlund 5 0
Erik Westermark 4 0
Suleman Zurmati 4 0
Бом Карл 3 0
Хадая Элиас 3 0
Daniel Hermansson 1 1
Лима Лукас 2 0
Бук Робин 2 0
Мартинссон Фредрик 2 0
Bosko Orovic 2 0
Oliver Gustafsson 1 0
Моенза Малкольм 1 0
Mark Gorgos 1 0
Jaheem Burke 1 0
Salaou Hachimou 1 0
Kalipha Jawla 1 0
Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сульич Али 5 0
Chrisnovic N'sa 3 1
Хопкатт Джейми 4 0
Ордоньес Аркимидес 4 0
Jakob Hedenquist 4 0
Мусолитин Николай 3 0
Брэндон Эрик 3 0
Аджумани Янник 3 0
Simon Marklund 2 0
Бенедиктссон Адам-Инги 2 0
Ziad Ghanoum 2 0
Philip Bonde 2 0
Henrik Norrby 2 0
Magnus Powell 1 0
Кроон Симон 1 0
Кейта Али II 1 0
Kevin Jablinski 1 0
Перри Небию 1 0
Ahmed Bonnah 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Карлссон Грач Себастьян 1 0

Результаты матчей

Утсиктенс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Эстерсунд
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

4
9
Утсиктенс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Эстерсунд
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

10
17
Утсиктенс
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)
Эстерсунд
19%
81%
4 победы 17 поражений
Первый тайм
18% (5)
46% (13)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
32% (9)
43% (12)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

14
26

Голы по времени матча

Забито

22
11
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
1
5%
0
0%
1-15
3
14%
3
27%
16-30
3
14%
4
36%
31-45
6
27%
1
9%
46-60
2
9%
1
9%
61-75
7
32%
2
18%
76-90

Пропущено

16
24
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
3
19%
4
17%
31-45
0
0%
5
21%
46-60
7
44%
5
21%
61-75
4
25%
7
29%
29%
76-90

Забито

15
18
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
2
13%
7
39%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
4
27%
2
11%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
2
13%
5
28%
76-90

Пропущено

19
16
11 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
1
5%
1
6%
1-15
6
32%
0
0%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
5%
3
19%
61-75
7
37%
8
50%
76-90

Забито

37
29
15 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 14
7 Не забивали 10
3
8%
7
24%
1-15
5
14%
4
14%
16-30
7
19%
6
21%
31-45
8
22%
4
14%
46-60
5
14%
1
3%
61-75
9
24%
7
24%
76-90

Пропущено

35
40
16 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 30
15 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 23
2
6%
1
3%
1-15
7
20%
3
8%
16-30
7
20%
6
15%
31-45
0
0%
7
18%
46-60
8
23%
8
20%
61-75
11
31%
15
38%
76-90

Результаты последних матчей

Утсиктенс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сковде АИК - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Хельсинборг 4:0 Эстер - Утсиктенс 5:2 Утсиктенс - Эргрюте 1:1
Браге - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Дегерфорс 0:3 Варберг БоИС - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Эребру 3:2 Смедби Аис - Утсиктенс 1:2 Оддевольд - Утсиктенс 2:1 Утсиктенс - Треллеборг 0:2 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Браге 1:0 Эребру - Утсиктенс 0:1
Эстерсунд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Эстерсунд - Ландскруна 2:1 Сандвикен - Эстерсунд 3:1 Эстерсунд - Оддевольд 0:2 Гефле - Эстерсунд 0:0
Эстерсунд - Сундсвалль 1:2 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Дегерфорс - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:2 Карлбергс - Эстерсунд 2:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Эстер 0:0 Эребру - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Варберг БоИС 2:1 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Левангер 0:1 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2

Результаты матчей

Утсиктенс
Эстерсунд

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 18%
1:1
5 раз 18%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:0
6 раз 21%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 36%
0
8 раз 29%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
1
11 раз 39%
0
10 раз 36%
2
5 раз 18%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Утсиктенс
Эстерсунд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
6
8
1.5
5
9
4
10
2.5
1
13
2
12
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
7
7
4
10
1.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
8
0.5
Больше Меньше
18
10
10
18
1.5
7
21
4
24
2.5
2
26
2
26
3.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 27 15 8 4 48 - 25 53
2.
Ландскруна
 28 14 6 8 45 - 30 48
3.
Хельсинборг
 28 13 8 7 39 - 30 47
4.
Эстер
 27 12 9 6 47 - 28 45
5.
Сандвикен
 28 12 7 9 47 - 37 43
6.
Браге
 28 11 7 10 29 - 26 40
7.
Эргрюте
 0:0 28 10 8 10 45 - 40 38
8.
Утсиктенс
 28 10 8 10 36 - 36 38
9.
Треллеборг
 0:0 28 10 7 11 29 - 37 37
10.
Эребру
 27 9 8 10 33 - 32 35
11.
Варберг БоИС
 27 8 8 11 43 - 43 32
12.
Оддевольд
 27 7 11 9 30 - 41 32
13.
Эстерсунд
 28 8 7 13 28 - 41 31
14.
Гефле
 0:0 28 7 9 12 35 - 50 30
15.
Сундсвалль
 0:0 28 7 7 14 23 - 38 28
16.
Сковде АИК
 27 5 8 14 20 - 43 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 14 9 3 2 28 - 13 30
2.
Сандвикен
 14 9 2 3 29 - 12 29
3.
Эстер
 14 8 4 2 30 - 14 28
4.
Ландскруна
 14 8 3 3 25 - 15 27
5.
Эребру
 13 7 4 2 20 - 10 25
6.
Эстерсунд
 14 7 4 3 18 - 16 25
7.
Утсиктенс
 14 7 3 4 22 - 16 24
8.
Браге
 14 7 3 4 18 - 12 24
9.
Треллеборг
 0:0 14 6 5 3 16 - 16 23
10.
Эргрюте
 0:0 14 6 3 5 28 - 22 21
11.
Хельсинборг
 14 5 6 3 16 - 13 21
12.
Гефле
 0:0 14 5 5 4 22 - 22 20
13.
Сундсвалль
 0:0 14 5 4 5 15 - 16 19
14.
Оддевольд
 13 4 6 3 14 - 17 18
15.
Варберг БоИС
 13 4 4 5 18 - 19 16
16.
Сковде АИК
 14 3 4 7 8 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 14 8 2 4 23 - 17 26
2.
Дегерфорс
 13 6 5 2 20 - 12 23
3.
Ландскруна
 14 6 3 5 20 - 15 21
4.
Эстер
 13 4 5 4 17 - 14 17
5.
Эргрюте
 0:0 14 4 5 5 17 - 18 17
6.
Варберг БоИС
 14 4 4 6 25 - 24 16
7.
Браге
 14 4 4 6 11 - 14 16
8.
Треллеборг
 0:0 14 4 2 8 13 - 21 14
9.
Утсиктенс
 14 3 5 6 14 - 20 14
10.
Сандвикен
 14 3 5 6 18 - 25 14
11.
Оддевольд
 14 3 5 6 16 - 24 14
12.
Сковде АИК
 13 2 4 7 12 - 26 10
13.
Эребру
 14 2 4 8 13 - 22 10
14.
Гефле
 0:0 14 2 4 8 13 - 28 10
15.
Сундсвалль
 0:0 14 2 3 9 8 - 22 9
16.
Эстерсунд
 14 1 3 10 10 - 25 6
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Линдгрен Густав 13 (6)
Дегерфорс Вукоевич Диян 13 (5)
Браге Ieltsin Camoes 13 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 13 (1)
Эребру Хольмберг Карл 12 (6)
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Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 10
Эребру Маккью Эрик 1 8
Хельсинборг Benjamin Orn 1 8
Эргрюте Файе Абдулайе 9
Утсиктенс Пекальски Иво 9
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