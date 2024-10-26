Тур: 28.
0:1
Перерыв
0'
23' Желтая карточкаMohammed Sadat
0:1
27' ГолBenjamin Acquah
34' Желтая карточкаАль-Хамави Амин
39' Желтая карточкаДжуниор Джон
Ход матча
23'
27'
0:1
34'
39'
15
Джуниор
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Джуниор ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
18 James Kirby
-
-
-
Главный тренер: Eldar Abdulic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
22 Chisom Chidi
-
-
-
35 Casper Ljung
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
История личных встреч
Сандвикен
Хельсинборг
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Сандвикен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Calvin Kabuye
|9
|0.32
|Джуниор Джон
|8
|0.29
|James Kirby
|7
|0.25
|Энгквист Эмиль
|5 (3)
|0.18
|Аль-Хамави Амин
|5
|0.18
|Юсеф Мохаммед I
|2
|0.07
|Jonathan Karlsson
|1
|0.04
|Бирингиро Лига
|1
|0.04
|Martin Springfeldt
|1
|0.04
|Якобссон Феликс
|1
|0.04
|Сёдерберг Даниэль
|1
|0.04
|Oscar Sjoestrand
|1
|0.04
|Смаилович Зинедин
|1
|0.04
|Liam Vaboe
|1
|0.04
|Mohammed Sadat
|0
|0
|Kasper Harletun
|0
|0
|Ludwig Thorell
|0
|0
|Adam Kiani
|0
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сильверхолт Тейлор
|10 (3)
|0.36
|Лупер Вильгельм
|6 (2)
|0.21
|Adrian Svanback
|6
|0.21
|Benjamin Acquah
|5
|0.18
|Ervin Gigovac
|2
|0.07
|Биркфельдт Йон
|2
|0.07
|Milan Rasmussen
|2
|0.07
|Олссон Деннис
|1
|0.04
|Benjamin Orn
|1
|0.04
|Рогне Томас
|1
|0.04
|Amar Muhsin
|1
|0.04
|Кабаши Ариан
|0
|0
|William Westerlund
|0
|0
Карточки
Сандвикен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёдерберг Даниэль
|7
|1
|Mamadou Koyate
|5
|0
|Kasper Harletun
|5
|0
|Calvin Kabuye
|5
|0
|Энгквист Эмиль
|3
|1
|Martin Springfeldt
|3
|1
|Jonathan Karlsson
|3
|0
|Джуниор Джон
|3
|0
|Якобссон Феликс
|1
|1
|Mohammed Sadat
|2
|0
|Бирингиро Лига
|2
|0
|Adam Kiani
|2
|0
|Аль-Хамави Амин
|2
|0
|Ludwig Thorell
|2
|0
|James Kirby
|2
|0
|Yannick Mukunzi
|1
|0
|Liam Vaboe
|1
|0
|Oscar Sjoestrand
|1
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Benjamin Orn
|8
|1
|Биркфельдт Йон
|8
|0
|Рогне Томас
|3
|1
|Lukas Kjellnaes
|4
|0
|Лупер Вильгельм
|3
|0
|Хелльборг Адам
|3
|0
|Ervin Gigovac
|3
|0
|Олссон Деннис
|2
|0
|Сильверхолт Тейлор
|2
|0
|Amar Muhsin
|2
|0
|Milan Rasmussen
|2
|0
|Adrian Svanback
|2
|0
|Daniel Bergman
|2
|0
|Йоэльссон Калле
|1
|0
|Кабаши Ариан
|1
|0
|Альмаджед Сумар
|1
|0
|Benjamin Acquah
|1
|0
|Wilhelm Nilsson
|1
|0
|Chisom Chidi
|1
|0
|William Westerlund
|1
|0
Результаты матчей
Сандвикен
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Хельсинборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
2
0
Сандвикен
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Хельсинборг
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
14
16
Сандвикен
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (12)
41% (11)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
22% (6)
30% (8)
Хельсинборг
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (9)
30% (8)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
Сухие победы
8
8
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
20
9
Упущенные победы
16
16
Голы по времени матча
Забито
26
20
10 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
3
12%
1
5%
1-15
4
15%
3
15%
16-30
3
12%
7
35%
31-45
2
8%
4
20%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
11
42%
5
25%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
11
16
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
4
36%
2
13%
1-15
1
9%
4
25%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
2
18%
3
19%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
1
9%
3
19%
76-90
Забито
18
16
4 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
2
11%
3
19%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
11%
3
19%
31-45
6
33%
4
25%
46-60
4
22%
1
6%
61-75
4
22%
1
6%
76-90
Пропущено
25
13
12 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
3
12%
1
8%
1-15
4
16%
1
8%
16-30
5
20%
4
31%
31-45
5
20%
3
23%
46-60
4
16%
1
8%
61-75
4
16%
3
23%
76-90
Забито
44
36
14 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 14
6 Не забивали 10
5
11%
4
11%
1-15
4
9%
7
19%
16-30
5
11%
10
28%
31-45
8
18%
8
22%
46-60
6
14%
1
3%
61-75
15
34%
6
17%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
36
29
19 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 16
7
19%
3
10%
1-15
5
14%
5
17%
16-30
7
19%
6
21%
31-45
7
19%
6
21%
46-60
5
14%
3
10%
61-75
5
14%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Сандвикен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Эргрюте - Сандвикен 4:2 Хаммарбю - Сандвикен 2:3 Сандвикен - Эстерсунд 3:1 Браге - Сандвикен 1:2
Сандвикен - Дегерфорс 0:1 Эребру - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Сковде АИК 2:2 Эстер - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Треллеборг 4:0 ФБК Карлстад - Сандвикен 2:3 Сандвикен - Ландскруна 2:0 Оддевольд - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Гефле 4:0 Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Браге - Сандвикен 1:2 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Сковде АИК - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эстерсунд - Сандвикен 0:2
Хельсинборг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Хельсинборг - Сундсвалль 2:1 Утсиктенс - Хельсинборг 4:0 Хельсинборг - Гефле 4:0 Ландскруна - Хельсинборг 0:1
Хельсинборг - Оддевольд 0:0 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Треллеборг 0:3 Браге - Хельсинборг 0:3 Херрестад - Хельсинборг 0:2 Сковде АИК - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Эстер 3:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Кёге 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Эстер - Хельсинборг 4:0 Хельсинборг - Эребру 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Ландскруна 0:1
Результаты матчей
Сандвикен
Хельсинборг
Точный счет
3:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:2
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:3
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
8 раз 57%
0
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
6 раз 46%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
Точный счет
2:2
5 раз 19%
1:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
4:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 15%
0:3
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
4:0
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
12 раз 44%
0
6 раз 22%
1
4 раза 15%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
0
9 раз 33%
1
8 раз 30%
3
7 раз 26%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сандвикен
Хельсинборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
95
94
410
58
212
211
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
94
86
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
189
1710
1017
522
819
225
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|15
|8
|4
|48 - 25
|53
|2.
|1:0
|28
|14
|7
|7
|38 - 28
|49
|3.
|2:0
|28
|14
|6
|8
|44 - 30
|48
|4.
|27
|12
|9
|6
|47 - 28
|45
|5.
|0:1
|28
|12
|6
|10
|45 - 36
|42
|6.
|0:2
|28
|11
|7
|10
|29 - 25
|40
|7.
|27
|10
|7
|10
|45 - 40
|37
|8.
|27
|10
|6
|11
|29 - 37
|36
|9.
|27
|9
|8
|10
|33 - 32
|35
|10.
|0:1
|28
|9
|8
|11
|33 - 36
|35
|11.
|1:0
|28
|9
|7
|12
|28 - 38
|34
|12.
|27
|8
|8
|11
|43 - 43
|32
|13.
|27
|7
|11
|9
|30 - 41
|32
|14.
|27
|7
|8
|12
|35 - 50
|29
|15.
|27
|7
|6
|14
|23 - 38
|27
|16.
|27
|5
|8
|14
|20 - 43
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|28 - 13
|30
|2.
|0:1
|14
|9
|1
|4
|27 - 11
|28
|3.
|14
|8
|4
|2
|30 - 14
|28
|4.
|2:0
|14
|8
|3
|3
|24 - 15
|27
|5.
|13
|7
|4
|2
|20 - 10
|25
|6.
|1:0
|14
|7
|4
|3
|18 - 16
|25
|7.
|0:2
|14
|7
|3
|4
|18 - 12
|24
|8.
|13
|6
|4
|3
|16 - 16
|22
|9.
|14
|6
|3
|5
|28 - 22
|21
|10.
|0:1
|14
|6
|3
|5
|19 - 16
|21
|11.
|1:0
|14
|5
|6
|3
|16 - 13
|21
|12.
|14
|5
|5
|4
|22 - 22
|20
|13.
|13
|5
|3
|5
|15 - 16
|18
|14.
|13
|4
|6
|3
|14 - 17
|18
|15.
|13
|4
|4
|5
|18 - 19
|16
|16.
|14
|3
|4
|7
|8 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|9
|1
|4
|22 - 15
|28
|2.
|13
|6
|5
|2
|20 - 12
|23
|3.
|2:0
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|4.
|13
|4
|5
|4
|17 - 14
|17
|5.
|13
|4
|4
|5
|17 - 18
|16
|6.
|14
|4
|4
|6
|25 - 24
|16
|7.
|0:2
|14
|4
|4
|6
|11 - 13
|16
|8.
|14
|4
|2
|8
|13 - 21
|14
|9.
|0:1
|14
|3
|5
|6
|14 - 20
|14
|10.
|0:1
|14
|3
|5
|6
|18 - 25
|14
|11.
|14
|3
|5
|6
|16 - 24
|14
|12.
|13
|2
|4
|7
|12 - 26
|10
|13.
|14
|2
|4
|8
|13 - 22
|10
|14.
|13
|2
|3
|8
|13 - 28
|9
|15.
|1:0
|14
|2
|3
|9
|10 - 22
|9
|16.
|14
|2
|3
|9
|8 - 22
|9
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|13 (6)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|13 (5)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|13 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|13 (1)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (6)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 10
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 8
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 8
|Утсиктенс
|Пекальски Иво
|9
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|9