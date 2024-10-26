  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 28.
Сандвикен
0:1
Перерыв
Хельсинборг
0'
23' Желтая карточка
Mohammed Sadat
0:1
27' Гол
Benjamin Acquah
34' Желтая карточка
Аль-Хамави Амин
39' Желтая карточка
Джуниор Джон

Ход матча

23'
Mohammed Sadat
 
27'
0:1
Benjamin Acquah
(Ervin Gigovac)
34'
Аль-Хамави Амин
 
39'
Джуниор Джон
 
Лучшие коэффициенты
Сандвикен
Ничья
Хельсинборг
1.68
Реклама, betcity.ru
4.10
Реклама, fon.bet
4.30
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
1
Якобссон
Феликс
45
Kasper
Harletun
2
Gustav
Thoern
3
Смаилович
Зинедин
4
Jonathan
Karlsson
15
Джуниор
Джон
8
Сёдерберг
Даниэль
10
Ludwig
Thorell
16
Mohammed
Sadat
7
Calvin
Kabuye
30
Аль-Хамави
Амин
1
Йоэльссон
Калле
2
Биркфельдт
Йон
4
Рогне
Томас
3
Wilhelm
Nilsson
20
Олссон
Деннис
13
Лупер
Вильгельм
14
Lukas
Kjellnaes
16
Ervin
Gigovac
21
Adrian
Svanback
27
Benjamin
Acquah
9
Сильверхолт
Тейлор
Сандвикен
3-5-2
Хельсинборг
4-4-2

История личных встреч

Сандвикен
Хельсинборг

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Сандвикен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Calvin Kabuye 9 0.32
Джуниор Джон 8 0.29
James Kirby 7 0.25
Энгквист Эмиль 5 (3) 0.18
Аль-Хамави Амин 5 0.18
Юсеф Мохаммед I 2 0.07
Jonathan Karlsson 1 0.04
Бирингиро Лига 1 0.04
Martin Springfeldt 1 0.04
Якобссон Феликс 1 0.04
Сёдерберг Даниэль 1 0.04
Oscar Sjoestrand 1 0.04
Смаилович Зинедин 1 0.04
Liam Vaboe 1 0.04
Mohammed Sadat 0 0
Kasper Harletun 0 0
Ludwig Thorell 0 0
Adam Kiani 0 0
Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сильверхолт Тейлор 10 (3) 0.36
Лупер Вильгельм 6 (2) 0.21
Adrian Svanback 6 0.21
Benjamin Acquah 5 0.18
Ervin Gigovac 2 0.07
Биркфельдт Йон 2 0.07
Milan Rasmussen 2 0.07
Олссон Деннис 1 0.04
Benjamin Orn 1 0.04
Рогне Томас 1 0.04
Amar Muhsin 1 0.04
Кабаши Ариан 0 0
William Westerlund 0 0

Карточки

Сандвикен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёдерберг Даниэль 7 1
Mamadou Koyate 5 0
Kasper Harletun 5 0
Calvin Kabuye 5 0
Энгквист Эмиль 3 1
Martin Springfeldt 3 1
Jonathan Karlsson 3 0
Джуниор Джон 3 0
Якобссон Феликс 1 1
Mohammed Sadat 2 0
Бирингиро Лига 2 0
Adam Kiani 2 0
Аль-Хамави Амин 2 0
Ludwig Thorell 2 0
James Kirby 2 0
Yannick Mukunzi 1 0
Liam Vaboe 1 0
Oscar Sjoestrand 1 0
Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Benjamin Orn 8 1
Биркфельдт Йон 8 0
Рогне Томас 3 1
Lukas Kjellnaes 4 0
Лупер Вильгельм 3 0
Хелльборг Адам 3 0
Ervin Gigovac 3 0
Олссон Деннис 2 0
Сильверхолт Тейлор 2 0
Amar Muhsin 2 0
Milan Rasmussen 2 0
Adrian Svanback 2 0
Daniel Bergman 2 0
Йоэльссон Калле 1 0
Кабаши Ариан 1 0
Альмаджед Сумар 1 0
Benjamin Acquah 1 0
Wilhelm Nilsson 1 0
Chisom Chidi 1 0
William Westerlund 1 0

Результаты матчей

Сандвикен
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Хельсинборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

2
0
Сандвикен
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Хельсинборг
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

14
16
Сандвикен
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (12)
41% (11)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
22% (6)
30% (8)
Хельсинборг
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (9)
30% (8)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)

Сухие победы

8
8

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

20
9

Упущенные победы

16
16

Голы по времени матча

Забито

26
20
10 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
3
12%
1
5%
1-15
4
15%
3
15%
16-30
3
12%
7
35%
31-45
2
8%
4
20%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
11
42%
5
25%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

11
16
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
4
36%
2
13%
1-15
1
9%
4
25%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
2
18%
3
19%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
1
9%
3
19%
76-90

Забито

18
16
4 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
2
11%
3
19%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
11%
3
19%
31-45
6
33%
4
25%
46-60
4
22%
1
6%
61-75
4
22%
1
6%
76-90

Пропущено

25
13
12 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
3
12%
1
8%
1-15
4
16%
1
8%
16-30
5
20%
4
31%
31-45
5
20%
3
23%
46-60
4
16%
1
8%
61-75
4
16%
3
23%
76-90

Забито

44
36
14 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 14
6 Не забивали 10
5
11%
4
11%
1-15
4
9%
7
19%
16-30
5
11%
10
28%
31-45
8
18%
8
22%
46-60
6
14%
1
3%
61-75
15
34%
6
17%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

36
29
19 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 16
7
19%
3
10%
1-15
5
14%
5
17%
16-30
7
19%
6
21%
31-45
7
19%
6
21%
46-60
5
14%
3
10%
61-75
5
14%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Сандвикен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Эргрюте - Сандвикен 4:2 Хаммарбю - Сандвикен 2:3 Сандвикен - Эстерсунд 3:1 Браге - Сандвикен 1:2
Сандвикен - Дегерфорс 0:1 Эребру - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Сковде АИК 2:2 Эстер - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Треллеборг 4:0 ФБК Карлстад - Сандвикен 2:3 Сандвикен - Ландскруна 2:0 Оддевольд - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Гефле 4:0 Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Браге - Сандвикен 1:2 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Сковде АИК - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эстерсунд - Сандвикен 0:2
Хельсинборг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Хельсинборг - Сундсвалль 2:1 Утсиктенс - Хельсинборг 4:0 Хельсинборг - Гефле 4:0 Ландскруна - Хельсинборг 0:1
Хельсинборг - Оддевольд 0:0 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Треллеборг 0:3 Браге - Хельсинборг 0:3 Херрестад - Хельсинборг 0:2 Сковде АИК - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Эстер 3:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Кёге 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Эстер - Хельсинборг 4:0 Хельсинборг - Эребру 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Ландскруна 0:1

Результаты матчей

Сандвикен
Хельсинборг

Точный счет

3:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:2
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:3
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
8 раз 57%
0
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
6 раз 46%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%

Точный счет

2:2
5 раз 19%
1:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
4:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 15%
0:3
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
4:0
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
12 раз 44%
0
6 раз 22%
1
4 раза 15%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
0
9 раз 33%
1
8 раз 30%
3
7 раз 26%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сандвикен
Хельсинборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
5
9
4
1.5
4
10
5
8
2.5
2
12
2
11
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
4
8
6
1.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
6
0.5
Больше Меньше
18
9
17
10
1.5
10
17
5
22
2.5
8
19
2
25
3.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 27 15 8 4 48 - 25 53
2.
Хельсинборг
 1:0 28 14 7 7 38 - 28 49
3.
Ландскруна
 2:0 28 14 6 8 44 - 30 48
4.
Эстер
 27 12 9 6 47 - 28 45
5.
Сандвикен
 0:1 28 12 6 10 45 - 36 42
6.
Браге
 0:2 28 11 7 10 29 - 25 40
7.
Эргрюте
 27 10 7 10 45 - 40 37
8.
Треллеборг
 27 10 6 11 29 - 37 36
9.
Эребру
 27 9 8 10 33 - 32 35
10.
Утсиктенс
 0:1 28 9 8 11 33 - 36 35
11.
Эстерсунд
 1:0 28 9 7 12 28 - 38 34
12.
Варберг БоИС
 27 8 8 11 43 - 43 32
13.
Оддевольд
 27 7 11 9 30 - 41 32
14.
Гефле
 27 7 8 12 35 - 50 29
15.
Сундсвалль
 27 7 6 14 23 - 38 27
16.
Сковде АИК
 27 5 8 14 20 - 43 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 14 9 3 2 28 - 13 30
2.
Сандвикен
 0:1 14 9 1 4 27 - 11 28
3.
Эстер
 14 8 4 2 30 - 14 28
4.
Ландскруна
 2:0 14 8 3 3 24 - 15 27
5.
Эребру
 13 7 4 2 20 - 10 25
6.
Эстерсунд
 1:0 14 7 4 3 18 - 16 25
7.
Браге
 0:2 14 7 3 4 18 - 12 24
8.
Треллеборг
 13 6 4 3 16 - 16 22
9.
Эргрюте
 14 6 3 5 28 - 22 21
10.
Утсиктенс
 0:1 14 6 3 5 19 - 16 21
11.
Хельсинборг
 1:0 14 5 6 3 16 - 13 21
12.
Гефле
 14 5 5 4 22 - 22 20
13.
Сундсвалль
 13 5 3 5 15 - 16 18
14.
Оддевольд
 13 4 6 3 14 - 17 18
15.
Варберг БоИС
 13 4 4 5 18 - 19 16
16.
Сковде АИК
 14 3 4 7 8 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 1:0 14 9 1 4 22 - 15 28
2.
Дегерфорс
 13 6 5 2 20 - 12 23
3.
Ландскруна
 2:0 14 6 3 5 20 - 15 21
4.
Эстер
 13 4 5 4 17 - 14 17
5.
Эргрюте
 13 4 4 5 17 - 18 16
6.
Варберг БоИС
 14 4 4 6 25 - 24 16
7.
Браге
 0:2 14 4 4 6 11 - 13 16
8.
Треллеборг
 14 4 2 8 13 - 21 14
9.
Утсиктенс
 0:1 14 3 5 6 14 - 20 14
10.
Сандвикен
 0:1 14 3 5 6 18 - 25 14
11.
Оддевольд
 14 3 5 6 16 - 24 14
12.
Сковде АИК
 13 2 4 7 12 - 26 10
13.
Эребру
 14 2 4 8 13 - 22 10
14.
Гефле
 13 2 3 8 13 - 28 9
15.
Эстерсунд
 1:0 14 2 3 9 10 - 22 9
16.
Сундсвалль
 14 2 3 9 8 - 22 9
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Линдгрен Густав 13 (6)
Дегерфорс Вукоевич Диян 13 (5)
Браге Ieltsin Camoes 13 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 13 (1)
Эребру Хольмберг Карл 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 10
Эребру Маккью Эрик 1 8
Хельсинборг Benjamin Orn 1 8
Утсиктенс Пекальски Иво 9
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 9
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Джуниор Джон получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Аль-Хамави Амин получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Ervin Gigovic сделал результативную передачу.
  • 27'
    Г О О О О Л - Бенжамин Аква бьет в цель!
  • 23'
    Mohammed Sadat получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сандвикен
Ничья
Хельсинборг
1.68
Реклама, betcity.ru
4.10
Реклама, fon.bet
4.30
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сандвикен 0:1 Хельсинборг онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Сандвикен
Хельсинборг
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный