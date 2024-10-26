  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 28.
Сандвикен
2:2
Конец матча
Хельсинборг
0'
23' Желтая карточка
Mohammed Sadat
0:1
27' Гол
Benjamin Acquah
34' Желтая карточка
Аль-Хамави Амин
39' Желтая карточка
Джуниор Джон
0:2
53' Гол
Сильверхолт Тейлор
1:2
71' Пенальти
Аль-Хамави Амин
87' Желтая карточка
Kasper Harletun
2:2
88' Гол
Аль-Хамави Амин
90'+3
1
Якобссон
Феликс
45
Kasper
Harletun
2
Gustav
Thoern
3
Смаилович
Зинедин
4
Jonathan
Karlsson
15
Джуниор
Джон
8
Сёдерберг
Даниэль
10
Ludwig
Thorell
16
Mohammed
Sadat
7
Calvin
Kabuye
30
Аль-Хамави
Амин
1
Йоэльссон
Калле
2
Биркфельдт
Йон
4
Рогне
Томас
3
Wilhelm
Nilsson
20
Олссон
Деннис
13
Лупер
Вильгельм
14
Lukas
Kjellnaes
16
Ervin
Gigovac
21
Adrian
Svanback
27
Benjamin
Acquah
9
Сильверхолт
Тейлор
Сандвикен
3-5-2
Хельсинборг
4-4-2

История личных встреч

Сандвикен
Хельсинборг

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Сандвикен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Calvin Kabuye 9 0.32
Джуниор Джон 8 0.29
James Kirby 7 0.25
Аль-Хамави Амин 7 (1) 0.25
Энгквист Эмиль 5 (3) 0.18
Юсеф Мохаммед I 2 0.07
Jonathan Karlsson 1 0.04
Бирингиро Лига 1 0.04
Martin Springfeldt 1 0.04
Oscar Sjoestrand 1 0.04
Якобссон Феликс 1 0.04
Сёдерберг Даниэль 1 0.04
Смаилович Зинедин 1 0.04
Liam Vaboe 1 0.04
Mohammed Sadat 0 0
Kasper Harletun 0 0
Ludwig Thorell 0 0
Adam Kiani 0 0
Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сильверхолт Тейлор 11 (3) 0.39
Лупер Вильгельм 6 (2) 0.21
Adrian Svanback 6 0.21
Benjamin Acquah 5 0.18
Ervin Gigovac 2 0.07
Биркфельдт Йон 2 0.07
Milan Rasmussen 2 0.07
Олссон Деннис 1 0.04
Benjamin Orn 1 0.04
Рогне Томас 1 0.04
Amar Muhsin 1 0.04
Кабаши Ариан 0 0
William Westerlund 0 0

Карточки

Сандвикен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёдерберг Даниэль 7 1
Kasper Harletun 6 0
Mamadou Koyate 5 0
Calvin Kabuye 5 0
Энгквист Эмиль 3 1
Martin Springfeldt 3 1
Джуниор Джон 4 0
Jonathan Karlsson 3 0
Аль-Хамави Амин 3 0
Якобссон Феликс 1 1
Mohammed Sadat 2 0
Бирингиро Лига 2 0
Adam Kiani 2 0
Ludwig Thorell 2 0
James Kirby 2 0
Yannick Mukunzi 1 0
Liam Vaboe 1 0
Oscar Sjoestrand 1 0
Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Benjamin Orn 8 1
Биркфельдт Йон 8 0
Рогне Томас 3 1
Lukas Kjellnaes 4 0
Лупер Вильгельм 3 0
Хелльборг Адам 3 0
Ervin Gigovac 3 0
Олссон Деннис 2 0
Сильверхолт Тейлор 2 0
Amar Muhsin 2 0
Milan Rasmussen 2 0
Adrian Svanback 2 0
Daniel Bergman 2 0
Йоэльссон Калле 1 0
Кабаши Ариан 1 0
Альмаджед Сумар 1 0
Benjamin Acquah 1 0
Wilhelm Nilsson 1 0
Chisom Chidi 1 0
William Westerlund 1 0

Результаты матчей

Сандвикен
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Хельсинборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

4
2
Сандвикен
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Хельсинборг
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

14
16
Сандвикен
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (12)
39% (11)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
21% (6)
29% (8)
Хельсинборг
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)

Сухие победы

8
8

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

20
9

Упущенные победы

18
18

Голы по времени матча

Забито

28
22
10 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 19
3
11%
1
5%
1-15
4
14%
4
18%
16-30
3
11%
7
32%
31-45
2
7%
5
23%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
12
43%
5
23%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

13
18
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
4
31%
2
11%
1-15
2
15%
4
22%
16-30
2
15%
2
11%
31-45
3
23%
3
17%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
1
8%
4
22%
76-90

Забито

18
16
4 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
2
11%
3
19%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
11%
3
19%
31-45
6
33%
4
25%
46-60
4
22%
1
6%
61-75
4
22%
1
6%
76-90

Пропущено

25
13
12 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
3
12%
1
8%
1-15
4
16%
1
8%
16-30
5
20%
4
31%
31-45
5
20%
3
23%
46-60
4
16%
1
8%
61-75
4
16%
3
23%
76-90

Забито

46
38
14 В 1-м тайме 22
32 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 15
6 Не забивали 10
5
11%
4
11%
1-15
4
9%
8
21%
16-30
5
11%
10
26%
31-45
8
17%
9
24%
46-60
7
15%
1
3%
61-75
16
35%
6
16%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

38
31
20 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 17
7
18%
3
10%
1-15
6
16%
5
16%
16-30
7
18%
6
19%
31-45
8
21%
6
19%
46-60
5
13%
4
13%
61-75
5
13%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сандвикен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Эргрюте - Сандвикен 4:2 Хаммарбю - Сандвикен 2:3 Сандвикен - Эстерсунд 3:1 Браге - Сандвикен 1:2
Сандвикен - Дегерфорс 0:1 Эребру - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Сковде АИК 2:2 Эстер - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Треллеборг 4:0 ФБК Карлстад - Сандвикен 2:3 Сандвикен - Ландскруна 2:0 Оддевольд - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Гефле 4:0 Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Браге - Сандвикен 1:2 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Сковде АИК - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эстерсунд - Сандвикен 0:2
Хельсинборг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Хельсинборг - Сундсвалль 2:1 Утсиктенс - Хельсинборг 4:0 Хельсинборг - Гефле 4:0 Ландскруна - Хельсинборг 0:1
Хельсинборг - Оддевольд 0:0 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Треллеборг 0:3 Браге - Хельсинборг 0:3 Херрестад - Хельсинборг 0:2 Сковде АИК - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Эстер 3:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Кёге 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Эстер - Хельсинборг 4:0 Хельсинборг - Эребру 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Ландскруна 0:1

Результаты матчей

Сандвикен
Хельсинборг

Точный счет

3:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:2
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:3
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 57%
0
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%

Точный счет

2:2
6 раз 21%
1:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
4:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 14%
0:3
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
4:0
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
13 раз 46%
0
6 раз 21%
1
4 раза 14%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
0
9 раз 32%
1
8 раз 29%
3
7 раз 25%
2
3 раза 11%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сандвикен
Хельсинборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
5
10
4
1.5
4
10
5
9
2.5
2
12
2
12
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
4
8
6
1.5
7
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
6
0.5
Больше Меньше
19
9
18
10
1.5
11
17
5
23
2.5
8
20
2
26
3.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 27 15 8 4 48 - 25 53
2.
Ландскруна
 28 14 6 8 45 - 30 48
3.
Хельсинборг
 28 13 8 7 39 - 30 47
4.
Эстер
 27 12 9 6 47 - 28 45
5.
Сандвикен
 28 12 7 9 47 - 37 43
6.
Браге
 28 11 7 10 29 - 26 40
7.
Эргрюте
 0:0 28 10 8 10 45 - 40 38
8.
Утсиктенс
 28 10 8 10 36 - 36 38
9.
Треллеборг
 0:0 28 10 7 11 29 - 37 37
10.
Эребру
 27 9 8 10 33 - 32 35
11.
Варберг БоИС
 27 8 8 11 43 - 43 32
12.
Оддевольд
 27 7 11 9 30 - 41 32
13.
Эстерсунд
 28 8 7 13 28 - 41 31
14.
Гефле
 0:0 28 7 9 12 35 - 50 30
15.
Сундсвалль
 0:0 28 7 7 14 23 - 38 28
16.
Сковде АИК
 27 5 8 14 20 - 43 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 14 9 3 2 28 - 13 30
2.
Сандвикен
 14 9 2 3 29 - 12 29
3.
Эстер
 14 8 4 2 30 - 14 28
4.
Ландскруна
 14 8 3 3 25 - 15 27
5.
Эребру
 13 7 4 2 20 - 10 25
6.
Эстерсунд
 14 7 4 3 18 - 16 25
7.
Утсиктенс
 14 7 3 4 22 - 16 24
8.
Браге
 14 7 3 4 18 - 12 24
9.
Треллеборг
 0:0 14 6 5 3 16 - 16 23
10.
Эргрюте
 0:0 14 6 3 5 28 - 22 21
11.
Хельсинборг
 14 5 6 3 16 - 13 21
12.
Гефле
 0:0 14 5 5 4 22 - 22 20
13.
Сундсвалль
 0:0 14 5 4 5 15 - 16 19
14.
Оддевольд
 13 4 6 3 14 - 17 18
15.
Варберг БоИС
 13 4 4 5 18 - 19 16
16.
Сковде АИК
 14 3 4 7 8 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 14 8 2 4 23 - 17 26
2.
Дегерфорс
 13 6 5 2 20 - 12 23
3.
Ландскруна
 14 6 3 5 20 - 15 21
4.
Эстер
 13 4 5 4 17 - 14 17
5.
Эргрюте
 0:0 14 4 5 5 17 - 18 17
6.
Варберг БоИС
 14 4 4 6 25 - 24 16
7.
Браге
 14 4 4 6 11 - 14 16
8.
Треллеборг
 0:0 14 4 2 8 13 - 21 14
9.
Утсиктенс
 14 3 5 6 14 - 20 14
10.
Сандвикен
 14 3 5 6 18 - 25 14
11.
Оддевольд
 14 3 5 6 16 - 24 14
12.
Сковде АИК
 13 2 4 7 12 - 26 10
13.
Эребру
 14 2 4 8 13 - 22 10
14.
Гефле
 0:0 14 2 4 8 13 - 28 10
15.
Сундсвалль
 0:0 14 2 3 9 8 - 22 9
16.
Эстерсунд
 14 1 3 10 10 - 25 6
  • — Повышение
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Линдгрен Густав 13 (6)
Дегерфорс Вукоевич Диян 13 (5)
Браге Ieltsin Camoes 13 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 13 (1)
Эребру Хольмберг Карл 12 (6)
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Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 10
Эребру Маккью Эрик 1 8
Хельсинборг Benjamin Orn 1 8
Эргрюте Файе Абдулайе 9
Утсиктенс Пекальски Иво 9
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Джуниор Джон получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Аль-Хамави Амин получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Ervin Gigovic сделал результативную передачу.
    • 27'
      Г О О О О Л - Бенжамин Аква бьет в цель!
    • 23'
      Mohammed Sadat получил желтую карточку от судьи
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