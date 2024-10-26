Тур: 28.
2:2
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаMohammed Sadat
0:1
27' ГолBenjamin Acquah
34' Желтая карточкаАль-Хамави Амин
39' Желтая карточкаДжуниор Джон
0:2
53' ГолСильверхолт Тейлор
1:2
71' ПенальтиАль-Хамави Амин
87' Желтая карточкаKasper Harletun
2:2
88' ГолАль-Хамави Амин
90'+3
Ход матча
23'
27'
0:1
34'
39'
53'
71'
1:2
84'
87'
88'
15
Джуниор
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Джуниор ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
18 James Kirby
-
-
-
Главный тренер: Eldar Abdulic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
22 Chisom Chidi
-
-
-
35 Casper Ljung
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
История личных встреч
Сандвикен
Хельсинборг
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Сандвикен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Calvin Kabuye
|9
|0.32
|Джуниор Джон
|8
|0.29
|James Kirby
|7
|0.25
|Аль-Хамави Амин
|7 (1)
|0.25
|Энгквист Эмиль
|5 (3)
|0.18
|Юсеф Мохаммед I
|2
|0.07
|Jonathan Karlsson
|1
|0.04
|Бирингиро Лига
|1
|0.04
|Martin Springfeldt
|1
|0.04
|Oscar Sjoestrand
|1
|0.04
|Якобссон Феликс
|1
|0.04
|Сёдерберг Даниэль
|1
|0.04
|Смаилович Зинедин
|1
|0.04
|Liam Vaboe
|1
|0.04
|Mohammed Sadat
|0
|0
|Kasper Harletun
|0
|0
|Ludwig Thorell
|0
|0
|Adam Kiani
|0
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сильверхолт Тейлор
|11 (3)
|0.39
|Лупер Вильгельм
|6 (2)
|0.21
|Adrian Svanback
|6
|0.21
|Benjamin Acquah
|5
|0.18
|Ervin Gigovac
|2
|0.07
|Биркфельдт Йон
|2
|0.07
|Milan Rasmussen
|2
|0.07
|Олссон Деннис
|1
|0.04
|Benjamin Orn
|1
|0.04
|Рогне Томас
|1
|0.04
|Amar Muhsin
|1
|0.04
|Кабаши Ариан
|0
|0
|William Westerlund
|0
|0
Карточки
Сандвикен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёдерберг Даниэль
|7
|1
|Kasper Harletun
|6
|0
|Mamadou Koyate
|5
|0
|Calvin Kabuye
|5
|0
|Энгквист Эмиль
|3
|1
|Martin Springfeldt
|3
|1
|Джуниор Джон
|4
|0
|Jonathan Karlsson
|3
|0
|Аль-Хамави Амин
|3
|0
|Якобссон Феликс
|1
|1
|Mohammed Sadat
|2
|0
|Бирингиро Лига
|2
|0
|Adam Kiani
|2
|0
|Ludwig Thorell
|2
|0
|James Kirby
|2
|0
|Yannick Mukunzi
|1
|0
|Liam Vaboe
|1
|0
|Oscar Sjoestrand
|1
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Benjamin Orn
|8
|1
|Биркфельдт Йон
|8
|0
|Рогне Томас
|3
|1
|Lukas Kjellnaes
|4
|0
|Лупер Вильгельм
|3
|0
|Хелльборг Адам
|3
|0
|Ervin Gigovac
|3
|0
|Олссон Деннис
|2
|0
|Сильверхолт Тейлор
|2
|0
|Amar Muhsin
|2
|0
|Milan Rasmussen
|2
|0
|Adrian Svanback
|2
|0
|Daniel Bergman
|2
|0
|Йоэльссон Калле
|1
|0
|Кабаши Ариан
|1
|0
|Альмаджед Сумар
|1
|0
|Benjamin Acquah
|1
|0
|Wilhelm Nilsson
|1
|0
|Chisom Chidi
|1
|0
|William Westerlund
|1
|0
Результаты матчей
Сандвикен
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Хельсинборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
4
2
Сандвикен
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Хельсинборг
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
14
16
Сандвикен
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (12)
39% (11)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
21% (6)
29% (8)
Хельсинборг
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
Сухие победы
8
8
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
20
9
Упущенные победы
18
18
Голы по времени матча
Забито
28
22
10 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 19
3
11%
1
5%
1-15
4
14%
4
18%
16-30
3
11%
7
32%
31-45
2
7%
5
23%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
12
43%
5
23%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
13
18
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
4
31%
2
11%
1-15
2
15%
4
22%
16-30
2
15%
2
11%
31-45
3
23%
3
17%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
1
8%
4
22%
76-90
Забито
18
16
4 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
2
11%
3
19%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
11%
3
19%
31-45
6
33%
4
25%
46-60
4
22%
1
6%
61-75
4
22%
1
6%
76-90
Пропущено
25
13
12 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
3
12%
1
8%
1-15
4
16%
1
8%
16-30
5
20%
4
31%
31-45
5
20%
3
23%
46-60
4
16%
1
8%
61-75
4
16%
3
23%
76-90
Забито
46
38
14 В 1-м тайме 22
32 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 15
6 Не забивали 10
5
11%
4
11%
1-15
4
9%
8
21%
16-30
5
11%
10
26%
31-45
8
17%
9
24%
46-60
7
15%
1
3%
61-75
16
35%
6
16%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
38
31
20 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 17
7
18%
3
10%
1-15
6
16%
5
16%
16-30
7
18%
6
19%
31-45
8
21%
6
19%
46-60
5
13%
4
13%
61-75
5
13%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Сандвикен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Эргрюте - Сандвикен 4:2 Хаммарбю - Сандвикен 2:3 Сандвикен - Эстерсунд 3:1 Браге - Сандвикен 1:2
Сандвикен - Дегерфорс 0:1 Эребру - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Сковде АИК 2:2 Эстер - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Треллеборг 4:0 ФБК Карлстад - Сандвикен 2:3 Сандвикен - Ландскруна 2:0 Оддевольд - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Гефле 4:0 Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Браге - Сандвикен 1:2 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Сковде АИК - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эстерсунд - Сандвикен 0:2
Хельсинборг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Хельсинборг - Сундсвалль 2:1 Утсиктенс - Хельсинборг 4:0 Хельсинборг - Гефле 4:0 Ландскруна - Хельсинборг 0:1
Хельсинборг - Оддевольд 0:0 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Треллеборг 0:3 Браге - Хельсинборг 0:3 Херрестад - Хельсинборг 0:2 Сковде АИК - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Эстер 3:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Кёге 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Эстер - Хельсинборг 4:0 Хельсинборг - Эребру 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Ландскруна 0:1
Результаты матчей
Сандвикен
Хельсинборг
Точный счет
3:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:2
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:3
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 57%
0
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
Точный счет
2:2
6 раз 21%
1:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
4:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 14%
0:3
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
4:0
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
13 раз 46%
0
6 раз 21%
1
4 раза 14%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
0
9 раз 32%
1
8 раз 29%
3
7 раз 25%
2
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сандвикен
Хельсинборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
95
104
410
59
212
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
104
86
77
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
199
1810
1117
523
820
226
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|15
|8
|4
|48 - 25
|53
|2.
|28
|14
|6
|8
|45 - 30
|48
|3.
|28
|13
|8
|7
|39 - 30
|47
|4.
|27
|12
|9
|6
|47 - 28
|45
|5.
|28
|12
|7
|9
|47 - 37
|43
|6.
|28
|11
|7
|10
|29 - 26
|40
|7.
|0:0
|28
|10
|8
|10
|45 - 40
|38
|8.
|28
|10
|8
|10
|36 - 36
|38
|9.
|0:0
|28
|10
|7
|11
|29 - 37
|37
|10.
|27
|9
|8
|10
|33 - 32
|35
|11.
|27
|8
|8
|11
|43 - 43
|32
|12.
|27
|7
|11
|9
|30 - 41
|32
|13.
|28
|8
|7
|13
|28 - 41
|31
|14.
|0:0
|28
|7
|9
|12
|35 - 50
|30
|15.
|0:0
|28
|7
|7
|14
|23 - 38
|28
|16.
|27
|5
|8
|14
|20 - 43
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|28 - 13
|30
|2.
|14
|9
|2
|3
|29 - 12
|29
|3.
|14
|8
|4
|2
|30 - 14
|28
|4.
|14
|8
|3
|3
|25 - 15
|27
|5.
|13
|7
|4
|2
|20 - 10
|25
|6.
|14
|7
|4
|3
|18 - 16
|25
|7.
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|8.
|14
|7
|3
|4
|18 - 12
|24
|9.
|0:0
|14
|6
|5
|3
|16 - 16
|23
|10.
|0:0
|14
|6
|3
|5
|28 - 22
|21
|11.
|14
|5
|6
|3
|16 - 13
|21
|12.
|0:0
|14
|5
|5
|4
|22 - 22
|20
|13.
|0:0
|14
|5
|4
|5
|15 - 16
|19
|14.
|13
|4
|6
|3
|14 - 17
|18
|15.
|13
|4
|4
|5
|18 - 19
|16
|16.
|14
|3
|4
|7
|8 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|2
|4
|23 - 17
|26
|2.
|13
|6
|5
|2
|20 - 12
|23
|3.
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|4.
|13
|4
|5
|4
|17 - 14
|17
|5.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|17 - 18
|17
|6.
|14
|4
|4
|6
|25 - 24
|16
|7.
|14
|4
|4
|6
|11 - 14
|16
|8.
|0:0
|14
|4
|2
|8
|13 - 21
|14
|9.
|14
|3
|5
|6
|14 - 20
|14
|10.
|14
|3
|5
|6
|18 - 25
|14
|11.
|14
|3
|5
|6
|16 - 24
|14
|12.
|13
|2
|4
|7
|12 - 26
|10
|13.
|14
|2
|4
|8
|13 - 22
|10
|14.
|0:0
|14
|2
|4
|8
|13 - 28
|10
|15.
|0:0
|14
|2
|3
|9
|8 - 22
|9
|16.
|14
|1
|3
|10
|10 - 25
|6
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|13 (6)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|13 (5)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|13 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|13 (1)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (6)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 10
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 8
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 8
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|9
|Утсиктенс
|Пекальски Иво
|9