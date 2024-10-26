Тур: 28.
0:0
Первый тайм: 27'
0'
24
Рафаэль
Йорк
44
Iu
Ranera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Ammar Asani
-
-
11 Armin Culum
-
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Рафаэль ЙоркПолузащитник
-
44 Iu RaneraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
История личных встреч
Треллеборг
Гефле
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
14 матчей
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
1.5
1.75
Среднее время на гол
60
51
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.13
1.17
Среднее время на гол
80
77
Всего голов
18
21
Голов в среднем за матч
1.29
1.5
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
70
60
Бомбардиры внутри турнира
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hady Saleh Karim
|8
|0.29
|Pierre Larsen
|5
|0.18
|Filip Bohman
|5
|0.18
|Armin Culum
|2
|0.07
|Zander Hyltoft
|2
|0.07
|Othmane Salama
|2
|0.07
|Бьеркен Фритьоф
|2
|0.07
|Eren Alievski
|1
|0.04
|Мортенсен Николас
|1
|0.04
|Мартинссон Фредрик
|1
|0.04
|Хёрберг Феликс
|0
|0
|Emmanuel Godwin
|0
|0
|Веберг Чарли
|0
|0
|Бьорквист Маркус
|0
|0
|Огвуче Абель
|0
|0
|Johannes Kack
|0
|0
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йельте Якоб
|9
|0.32
|Энглунд Лео
|7 (1)
|0.25
|Constantino Capotondi
|6
|0.21
|Лундин Антон
|3
|0.11
|Эдквист Адриан
|3
|0.11
|Ройсхенберг Мартин
|2
|0.07
|Лагерфельдт Лукас
|2
|0.07
|Адриан Самуэль
|1
|0.04
|Gustav Friberg
|1
|0.04
|Sebastian Friman
|0
|0
|Якуб Антонио
|0
|0
|Iu Ranera
|0
|0
|Аспгрен Кристоффер
|0
|0
|Рафаэль Йорк
|0
|0
|Samouil Izountouemoi
|0
|0
|Niclas Haakansson
|0
|0
Карточки
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hady Saleh Karim
|7
|0
|Хёрберг Феликс
|5
|0
|Огвуче Абель
|5
|0
|Filip Bohman
|4
|0
|Zander Hyltoft
|3
|0
|Асома Самуэль
|3
|0
|Карлссон Тобиас
|2
|0
|Ларсен Андреас II
|2
|0
|Бьеркен Фритьоф
|2
|0
|Веберг Чарли
|2
|0
|Othmane Salama
|2
|0
|Pierre Larsen
|1
|0
|Emmanuel Godwin
|1
|0
|Eren Alievski
|1
|0
|Ammar Asani
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адриан Самуэль
|7
|0
|Лагерфельдт Лукас
|6
|0
|Эдквист Адриан
|4
|1
|Лундин Антон
|5
|0
|Рафаэль Йорк
|5
|0
|Ройсхенберг Мартин
|4
|0
|Энглунд Лео
|3
|0
|Gustav Friberg
|3
|0
|Тобиас Йоханссон
|2
|0
|Аспгрен Кристоффер
|2
|0
|Iu Ranera
|2
|0
|Samouil Izountouemoi
|2
|0
|Constantino Capotondi
|2
|0
|Адольфссон Йеспер
|2
|0
|Йельте Якоб
|1
|0
|Kevin Persson
|1
|0
|Нилльсон Маттиас
|1
|0
|Якуб Антонио
|1
|0
|Niclas Haakansson
|1
|0
Результаты матчей
Треллеборг
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Гефле
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
8
9
Треллеборг
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Гефле
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
17
12
Упущенные победы
11
17
Треллеборг
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)
Гефле
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
48% (13)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
37% (10)
44% (12)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
20
12
Упущенные победы
19
26
Голы по времени матча
Забито
17
12
5 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 20
2
12%
2
17%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
4
24%
6
50%
61-75
6
35%
2
17%
76-90
Пропущено
15
29
8 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
7%
3
10%
1-15
2
13%
5
17%
16-30
5
33%
5
17%
31-45
1
7%
4
14%
46-60
2
13%
2
7%
61-75
4
27%
9
31%
76-90
Забито
13
22
8 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 9
19 Не забивали 15
1
8%
5
23%
1-15
2
15%
2
9%
16-30
5
38%
4
18%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
3
23%
1
5%
61-75
2
15%
6
27%
76-90
Пропущено
21
22
12 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
4
19%
4
18%
1-15
4
19%
5
23%
16-30
4
19%
5
23%
31-45
5
24%
4
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
19%
4
18%
76-90
Забито
30
34
13 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 13
7 Не забивали 8
3
10%
7
21%
1-15
4
13%
2
6%
16-30
6
20%
5
15%
31-45
2
7%
5
15%
46-60
7
23%
7
21%
61-75
8
27%
8
24%
76-90
Пропущено
36
51
20 В 1-м тайме 27
16 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 20
5
14%
7
14%
1-15
6
17%
10
20%
16-30
9
25%
10
20%
31-45
6
17%
8
16%
46-60
2
6%
2
4%
61-75
8
22%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Треллеборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Браге - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Эргрюте 1:0 Дегерфорс - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Сковде АИК 1:1
Эстер - Треллеборг 4:1 Треллеборг - Эребру 2:1 Хельсинборг - Треллеборг 0:3 Сандвикен - Треллеборг 4:0 Твоокер - Треллеборг 1:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Утсиктенс - Треллеборг 0:2 Треллеборг - Ландскруна 1:3 Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Гефле - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Эстер 1:4 Эребру - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2
Гефле
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гефле - Оддевольд 1:1 Гефле - Браге 2:1 Хельсинборг - Гефле 4:0 Гефле - Эстерсунд 0:0
Дегерфорс - Гефле 1:0 Гефле - Эргрюте 2:3 Сковде АИК - Гефле 0:1 Гефле - Эстер 2:1 Худдинге - Гефле 0:1 Эребру - Гефле 4:1 Гефле - Варберг БоИС 0:4 Сандвикен - Гефле 4:0 Ландскруна - Гефле 0:2 Гефле - Треллеборг 2:2 Браге - Гефле 2:2 Варберг БоИС - Гефле 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Эргрюте - Гефле 3:0 Гефле - Эребру 3:1 Эстерсунд - Гефле 4:3
Результаты матчей
Треллеборг
Гефле
Точный счет
1:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 69%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
8 раз 57%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
4:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:0
7 раз 26%
1:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:2
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
0:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 48%
0
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
2
10 раз 37%
0
8 раз 30%
1
6 раз 22%
3
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Треллеборг
Гефле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
122
310
95
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
76
410
49
113
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
207
Больше Меньше
198
720
1314
225
324
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|15
|8
|4
|48 - 25
|53
|2.
|28
|14
|6
|8
|45 - 30
|48
|3.
|28
|13
|8
|7
|39 - 30
|47
|4.
|27
|12
|9
|6
|47 - 28
|45
|5.
|28
|12
|7
|9
|47 - 37
|43
|6.
|28
|11
|7
|10
|29 - 26
|40
|7.
|0:0
|28
|10
|8
|10
|45 - 40
|38
|8.
|28
|10
|8
|10
|36 - 36
|38
|9.
|0:0
|28
|10
|7
|11
|29 - 37
|37
|10.
|27
|9
|8
|10
|33 - 32
|35
|11.
|27
|8
|8
|11
|43 - 43
|32
|12.
|27
|7
|11
|9
|30 - 41
|32
|13.
|28
|8
|7
|13
|28 - 41
|31
|14.
|0:0
|28
|7
|9
|12
|35 - 50
|30
|15.
|0:0
|28
|7
|7
|14
|23 - 38
|28
|16.
|27
|5
|8
|14
|20 - 43
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|28 - 13
|30
|2.
|14
|9
|2
|3
|29 - 12
|29
|3.
|14
|8
|4
|2
|30 - 14
|28
|4.
|14
|8
|3
|3
|25 - 15
|27
|5.
|13
|7
|4
|2
|20 - 10
|25
|6.
|14
|7
|4
|3
|18 - 16
|25
|7.
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|8.
|14
|7
|3
|4
|18 - 12
|24
|9.
|0:0
|14
|6
|5
|3
|16 - 16
|23
|10.
|0:0
|14
|6
|3
|5
|28 - 22
|21
|11.
|14
|5
|6
|3
|16 - 13
|21
|12.
|0:0
|14
|5
|5
|4
|22 - 22
|20
|13.
|0:0
|14
|5
|4
|5
|15 - 16
|19
|14.
|13
|4
|6
|3
|14 - 17
|18
|15.
|13
|4
|4
|5
|18 - 19
|16
|16.
|14
|3
|4
|7
|8 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|2
|4
|23 - 17
|26
|2.
|13
|6
|5
|2
|20 - 12
|23
|3.
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|4.
|13
|4
|5
|4
|17 - 14
|17
|5.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|17 - 18
|17
|6.
|14
|4
|4
|6
|25 - 24
|16
|7.
|14
|4
|4
|6
|11 - 14
|16
|8.
|0:0
|14
|4
|2
|8
|13 - 21
|14
|9.
|14
|3
|5
|6
|14 - 20
|14
|10.
|14
|3
|5
|6
|18 - 25
|14
|11.
|14
|3
|5
|6
|16 - 24
|14
|12.
|13
|2
|4
|7
|12 - 26
|10
|13.
|14
|2
|4
|8
|13 - 22
|10
|14.
|0:0
|14
|2
|4
|8
|13 - 28
|10
|15.
|0:0
|14
|2
|3
|9
|8 - 22
|9
|16.
|14
|1
|3
|10
|10 - 25
|6
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|13 (6)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|13 (5)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|13 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|13 (1)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (6)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 10
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 8
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 8
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|9
|Утсиктенс
|Пекальски Иво
|9