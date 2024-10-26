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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 28.
Треллеборг
1:0
Конец матча
Гефле
0'
36' Желтая карточка
Iu Ranera
68' Желтая карточка
Асома Самуэль
70' Желтая карточка
Samouil Izountouemoi
1:0
83' Гол
Бьеркен Фритьоф
90'+5
1
Ларсен
Андреас
II
20
Хёрберг
Феликс
19
Карлссон
Тобиас
5
Огвуче
Абель
21
Eren
Alievski
14
Асома
Самуэль
24
Кристианссон
Виктор
7
Pierre
Larsen
22
Мартинссон
Фредрик
10
Hady
Saleh
Karim
29
Othmane
Salama
22
Нилльсон
Маттиас
19
Аспгрен
Кристоффер
3
Адольфссон
Йеспер
16
Kevin
Persson
15
Gustav
Friberg
7
Эдквист
Адриан
24
Рафаэль
Йорк
44
Iu
Ranera
10
Samouil
Izountouemoi
9
Йельте
Якоб
8
Лундин
Антон
Треллеборг
4-3-3
Гефле
4-4-2

История личных встреч

Треллеборг
Гефле

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

14 матчей

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

С
2:2
С
1:1
С
0:1
С
1:2
С
0:1
К
1:2
А
2:0
А
1:2
А
1:3
А
2:1
А
2:1
А
2:1
А
3:3
А
0:1

Голы

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

1.5
1.75

Среднее время на гол

60
51

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.13
1.17

Среднее время на гол

80
77

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

1.29
1.5

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

70
60

Бомбардиры внутри турнира

Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hady Saleh Karim 8 0.29
Pierre Larsen 5 0.18
Filip Bohman 5 0.18
Бьеркен Фритьоф 3 0.11
Armin Culum 2 0.07
Zander Hyltoft 2 0.07
Othmane Salama 2 0.07
Eren Alievski 1 0.04
Мортенсен Николас 1 0.04
Мартинссон Фредрик 1 0.04
Хёрберг Феликс 0 0
Emmanuel Godwin 0 0
Веберг Чарли 0 0
Бьорквист Маркус 0 0
Огвуче Абель 0 0
Johannes Kack 0 0
Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йельте Якоб 9 0.32
Энглунд Лео 7 (1) 0.25
Constantino Capotondi 6 0.21
Лундин Антон 3 0.11
Эдквист Адриан 3 0.11
Ройсхенберг Мартин 2 0.07
Лагерфельдт Лукас 2 0.07
Адриан Самуэль 1 0.04
Gustav Friberg 1 0.04
Sebastian Friman 0 0
Якуб Антонио 0 0
Iu Ranera 0 0
Аспгрен Кристоффер 0 0
Рафаэль Йорк 0 0
Samouil Izountouemoi 0 0
Niclas Haakansson 0 0

Карточки

Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hady Saleh Karim 7 0
Хёрберг Феликс 5 0
Огвуче Абель 5 0
Асома Самуэль 4 0
Filip Bohman 4 0
Zander Hyltoft 3 0
Карлссон Тобиас 2 0
Ларсен Андреас II 2 0
Бьеркен Фритьоф 2 0
Веберг Чарли 2 0
Othmane Salama 2 0
Pierre Larsen 1 0
Emmanuel Godwin 1 0
Eren Alievski 1 0
Ammar Asani 1 0
Armin Culum 1 0
Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адриан Самуэль 7 0
Лагерфельдт Лукас 6 0
Эдквист Адриан 4 1
Лундин Антон 5 0
Рафаэль Йорк 5 0
Ройсхенберг Мартин 4 0
Энглунд Лео 3 0
Iu Ranera 3 0
Samouil Izountouemoi 3 0
Gustav Friberg 3 0
Тобиас Йоханссон 2 0
Аспгрен Кристоффер 2 0
Constantino Capotondi 2 0
Адольфссон Йеспер 2 0
Йельте Якоб 1 0
Kevin Persson 1 0
Нилльсон Маттиас 1 0
Якуб Антонио 1 0
Niclas Haakansson 1 0

Результаты матчей

Треллеборг
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Гефле
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

8
9
Треллеборг
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Гефле
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

17
12

Упущенные победы

11
17
Треллеборг
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)
Гефле
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
48% (13)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
37% (10)
44% (12)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

20
12

Упущенные победы

19
26

Голы по времени матча

Забито

17
12
5 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 20
2
12%
2
17%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
4
24%
6
50%
61-75
6
35%
2
17%
76-90

Пропущено

15
29
8 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
7%
3
10%
1-15
2
13%
5
17%
16-30
5
33%
5
17%
31-45
1
7%
4
14%
46-60
2
13%
2
7%
61-75
4
27%
9
31%
76-90

Забито

13
22
8 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 9
19 Не забивали 15
1
8%
5
23%
1-15
2
15%
2
9%
16-30
5
38%
4
18%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
3
23%
1
5%
61-75
2
15%
6
27%
76-90

Пропущено

21
22
12 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
4
19%
4
18%
1-15
4
19%
5
23%
16-30
4
19%
5
23%
31-45
5
24%
4
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
19%
4
18%
76-90

Забито

30
34
13 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 13
7 Не забивали 8
3
10%
7
21%
1-15
4
13%
2
6%
16-30
6
20%
5
15%
31-45
2
7%
5
15%
46-60
7
23%
7
21%
61-75
8
27%
8
24%
76-90

Пропущено

36
51
20 В 1-м тайме 27
16 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 20
5
14%
7
14%
1-15
6
17%
10
20%
16-30
9
25%
10
20%
31-45
6
17%
8
16%
46-60
2
6%
2
4%
61-75
8
22%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Треллеборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Браге - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Эргрюте 1:0 Дегерфорс - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Сковде АИК 1:1
Эстер - Треллеборг 4:1 Треллеборг - Эребру 2:1 Хельсинборг - Треллеборг 0:3 Сандвикен - Треллеборг 4:0 Твоокер - Треллеборг 1:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Утсиктенс - Треллеборг 0:2 Треллеборг - Ландскруна 1:3 Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Гефле - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Эстер 1:4 Эребру - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2
Гефле
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гефле - Оддевольд 1:1 Гефле - Браге 2:1 Хельсинборг - Гефле 4:0 Гефле - Эстерсунд 0:0
Дегерфорс - Гефле 1:0 Гефле - Эргрюте 2:3 Сковде АИК - Гефле 0:1 Гефле - Эстер 2:1 Худдинге - Гефле 0:1 Эребру - Гефле 4:1 Гефле - Варберг БоИС 0:4 Сандвикен - Гефле 4:0 Ландскруна - Гефле 0:2 Гефле - Треллеборг 2:2 Браге - Гефле 2:2 Варберг БоИС - Гефле 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Эргрюте - Гефле 3:0 Гефле - Эребру 3:1 Эстерсунд - Гефле 4:3

Результаты матчей

Треллеборг
Гефле

Точный счет

1:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 69%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
8 раз 57%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
4:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:0
7 раз 26%
1:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:2
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
0:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 48%
0
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
2
10 раз 37%
0
8 раз 30%
1
6 раз 22%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Треллеборг
Гефле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
12
2
3
10
1.5
9
5
1
12
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
7
6
4
10
1.5
4
9
1
13
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
7
0.5
Больше Меньше
19
8
7
20
1.5
13
14
2
25
2.5
3
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 27 15 8 4 48 - 25 53
2.
Ландскруна
 28 14 6 8 45 - 30 48
3.
Хельсинборг
 28 13 8 7 39 - 30 47
4.
Эстер
 27 12 9 6 47 - 28 45
5.
Сандвикен
 28 12 7 9 47 - 37 43
6.
Браге
 28 11 7 10 29 - 26 40
7.
Треллеборг
 28 11 6 11 30 - 37 39
8.
Эргрюте
 28 10 8 10 46 - 41 38
9.
Утсиктенс
 28 10 8 10 36 - 36 38
10.
Эребру
 27 9 8 10 33 - 32 35
11.
Варберг БоИС
 27 8 8 11 43 - 43 32
12.
Оддевольд
 27 7 11 9 30 - 41 32
13.
Эстерсунд
 28 8 7 13 28 - 41 31
14.
Гефле
 28 7 8 13 35 - 51 29
15.
Сундсвалль
 28 7 7 14 24 - 39 28
16.
Сковде АИК
 27 5 8 14 20 - 43 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 14 9 3 2 28 - 13 30
2.
Сандвикен
 14 9 2 3 29 - 12 29
3.
Эстер
 14 8 4 2 30 - 14 28
4.
Ландскруна
 14 8 3 3 25 - 15 27
5.
Эребру
 13 7 4 2 20 - 10 25
6.
Эстерсунд
 14 7 4 3 18 - 16 25
7.
Треллеборг
 14 7 4 3 17 - 16 25
8.
Утсиктенс
 14 7 3 4 22 - 16 24
9.
Браге
 14 7 3 4 18 - 12 24
10.
Эргрюте
 14 6 3 5 28 - 22 21
11.
Хельсинборг
 14 5 6 3 16 - 13 21
12.
Гефле
 14 5 5 4 22 - 22 20
13.
Сундсвалль
 14 5 4 5 16 - 17 19
14.
Оддевольд
 13 4 6 3 14 - 17 18
15.
Варберг БоИС
 13 4 4 5 18 - 19 16
16.
Сковде АИК
 14 3 4 7 8 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 14 8 2 4 23 - 17 26
2.
Дегерфорс
 13 6 5 2 20 - 12 23
3.
Ландскруна
 14 6 3 5 20 - 15 21
4.
Эстер
 13 4 5 4 17 - 14 17
5.
Эргрюте
 14 4 5 5 18 - 19 17
6.
Варберг БоИС
 14 4 4 6 25 - 24 16
7.
Браге
 14 4 4 6 11 - 14 16
8.
Треллеборг
 14 4 2 8 13 - 21 14
9.
Утсиктенс
 14 3 5 6 14 - 20 14
10.
Сандвикен
 14 3 5 6 18 - 25 14
11.
Оддевольд
 14 3 5 6 16 - 24 14
12.
Сковде АИК
 13 2 4 7 12 - 26 10
13.
Эребру
 14 2 4 8 13 - 22 10
14.
Сундсвалль
 14 2 3 9 8 - 22 9
15.
Гефле
 14 2 3 9 13 - 29 9
16.
Эстерсунд
 14 1 3 10 10 - 25 6
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Линдгрен Густав 13 (6)
Дегерфорс Вукоевич Диян 13 (5)
Браге Ieltsin Camoes 13 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 13 (1)
Эребру Хольмберг Карл 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 10
Эргрюте Файе Абдулайе 1 9
Эребру Маккью Эрик 1 8
Хельсинборг Benjamin Orn 1 8
Утсиктенс Пекальски Иво 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Iu Ranera получил желтую карточку от судьи
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