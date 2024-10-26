Тур: 28.
0:0
Первый тайм: 26'
Ход матча
10'
30
Край
Антон
19
Yaqub
Finey
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Край АнтонПолузащитник
- Нападающий
-
19 Yaqub FineyНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Норд ГуставПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Erol Ates
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Сана ТобиасНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Alex Rahm
-
-
-
Главный тренер: Холмберг Андреас
История личных встреч
Сундсвалль
Эргрюте
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
11 матчей
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
0.83
Среднее время на гол
56
108
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.33
0.8
Среднее время на гол
270
112
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
0.91
0.82
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
99
110
Бомбардиры внутри турнира
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yaqub Finey
|6 (1)
|0.21
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.14
|Энгблум Понтус
|3
|0.11
|Норд Густав
|3
|0.11
|Паломино Марсело
|2
|0.07
|Monir Jelassi
|1
|0.04
|Hugo Aviander
|1 (1)
|0.04
|Бурман Маркус
|1
|0.04
|Кагаяма Таики
|1
|0.04
|Олссон Деннис
|0
|0
|Худу Абдул Халик
|0
|0
|Форсберг Лукас
|0
|0
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силисуфай Эди
|6 (1)
|0.21
|Noah Christoffersson
|6
|0.21
|Дальквист Исак
|4
|0.14
|Азулай Джонатан
|4 (4)
|0.14
|Муянич Амел
|3 (1)
|0.11
|Андреассон Антон
|3
|0.11
|Абукар Айдарус
|3
|0.11
|Свенссон Уильям
|3
|0.11
|Люндберг Виктор
|3
|0.11
|Сана Тобиас
|2
|0.07
|Дюрестам Микаэль
|2
|0.07
|Полсон Дэниел
|1
|0.04
|Christoffer Styffe
|1
|0.04
|Кенндал Уильям
|1
|0.04
|Виндехолл Чарли
|1
|0.04
|Файе Абдулайе
|0
|0
|Карлссон Монц
|0
|0
|Тагессон Линус
|0
|0
Карточки
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kojo Peprah Oppeng
|5
|1
|Monir Jelassi
|5
|0
|Hugo Aviander
|5
|0
|Худу Абдул Халик
|4
|0
|Форсберг Лукас
|4
|0
|Энгблум Понтус
|3
|0
|Олссон Деннис
|3
|0
|Marc Manchon
|3
|0
|Yaqub Finey
|3
|0
|Край Антон
|2
|0
|Бенгтссон Йохан
|2
|0
|Норд Густав
|2
|0
|Ludvig Svanberg
|2
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0
|Amaro Bahtijar
|1
|0
|Бурман Маркус
|1
|0
|Кагаяма Таики
|1
|0
|Pontus Lindgren
|1
|0
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Файе Абдулайе
|8
|0
|Муянич Амел
|5
|0
|Дальквист Исак
|5
|0
|Виндехолл Чарли
|4
|0
|Азулай Джонатан
|3
|0
|Силисуфай Эди
|3
|0
|Свенссон Уильям
|3
|0
|Сана Тобиас
|2
|0
|Люндберг Виктор
|2
|0
|Дюрестам Микаэль
|2
|0
|Полсон Дэниел
|2
|0
|Беркрот Никлас
|2
|0
|Erion Sadiku
|1
|0
|Густафссон Хампус
|1
|0
|Абукар Айдарус
|1
|0
|Кенндал Уильям
|1
|0
|Emmanuel Ekpenyong
|1
|0
Результаты матчей
Сундсвалль
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Эргрюте
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
6
7
Сундсвалль
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
79% (11)
14% (2)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Эргрюте
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
19
10
Упущенные победы
5
23
Сундсвалль
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (13)
41% (11)
11% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
Эргрюте
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (6)
37% (10)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
22
13
Упущенные победы
11
30
Голы по времени матча
Забито
15
17
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
3
20%
2
12%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
1
7%
4
24%
31-45
5
33%
2
12%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
5
33%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
16
18
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
3
19%
3
17%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
1
6%
3
17%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
6
38%
7
39%
76-90
Забито
9
27
3 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 11
21 Не забивали 14
1
11%
3
11%
1-15
1
11%
8
30%
30%
16-30
1
11%
3
11%
31-45
1
11%
6
22%
46-60
1
11%
3
11%
61-75
4
44%
4
15%
76-90
Пропущено
21
23
12 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 12
2
10%
1
4%
1-15
8
38%
1
4%
16-30
2
10%
5
22%
31-45
2
10%
6
26%
46-60
1
5%
7
30%
61-75
6
29%
3
13%
76-90
Забито
24
44
8 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 17
11 Не забивали 5
4
17%
5
11%
1-15
2
8%
11
25%
16-30
2
8%
7
16%
31-45
6
25%
8
18%
46-60
1
4%
4
9%
61-75
9
38%
9
20%
76-90
Пропущено
37
41
17 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 21
5
14%
4
10%
1-15
9
24%
4
10%
16-30
3
8%
8
20%
31-45
4
11%
8
20%
46-60
4
11%
7
17%
61-75
12
32%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хельсинборг - Сундсвалль 2:1 Сундсвалль - Дегерфорс 1:2 Сковде АИК - Сундсвалль 0:2 Сундсвалль - Эстер 0:2
Эстерсунд - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Браге 0:0 Эребру - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Оддевольд 3:0 Интер Стокгольм - Сундсвалль 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 3:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Эстер - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Браге - Сундсвалль 5:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Сандвикен 0:0
Эргрюте
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эргрюте - Сандвикен 4:2 Треллеборг - Эргрюте 1:0 Эргрюте - Варберг БоИС 3:3 Утсиктенс - Эргрюте 1:1
Эргрюте - Ландскруна 2:1 Гефле - Эргрюте 2:3 Браге - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Дегерфорс 1:3 Берга - Эргрюте 1:2 Эстер - Эргрюте 1:0 Эргрюте - Эребру 3:1 Сковде АИК - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Оддевольд 4:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Оддевольд - Эргрюте 4:1 Эргрюте - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Эргрюте 4:3 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Эргрюте - Гефле 3:0 Сандвикен - Эргрюте 3:1
Результаты матчей
Сундсвалль
Эргрюте
Точный счет
1:3
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 21%
4:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
9 раз 64%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
1:3
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 44%
1
9 раз 33%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
1
9 раз 33%
3
6 раз 22%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Сундсвалль
Эргрюте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
131
310
86
211
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
59
Больше Меньше
94
311
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1512
Больше Меньше
225
621
1314
225
819
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|15
|8
|4
|48 - 25
|53
|2.
|28
|14
|6
|8
|45 - 30
|48
|3.
|28
|13
|8
|7
|39 - 30
|47
|4.
|27
|12
|9
|6
|47 - 28
|45
|5.
|28
|12
|7
|9
|47 - 37
|43
|6.
|28
|11
|7
|10
|29 - 26
|40
|7.
|0:0
|28
|10
|8
|10
|45 - 40
|38
|8.
|28
|10
|8
|10
|36 - 36
|38
|9.
|0:0
|28
|10
|7
|11
|29 - 37
|37
|10.
|27
|9
|8
|10
|33 - 32
|35
|11.
|27
|8
|8
|11
|43 - 43
|32
|12.
|27
|7
|11
|9
|30 - 41
|32
|13.
|28
|8
|7
|13
|28 - 41
|31
|14.
|0:0
|28
|7
|9
|12
|35 - 50
|30
|15.
|0:0
|28
|7
|7
|14
|23 - 38
|28
|16.
|27
|5
|8
|14
|20 - 43
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|28 - 13
|30
|2.
|14
|9
|2
|3
|29 - 12
|29
|3.
|14
|8
|4
|2
|30 - 14
|28
|4.
|14
|8
|3
|3
|25 - 15
|27
|5.
|13
|7
|4
|2
|20 - 10
|25
|6.
|14
|7
|4
|3
|18 - 16
|25
|7.
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|8.
|14
|7
|3
|4
|18 - 12
|24
|9.
|0:0
|14
|6
|5
|3
|16 - 16
|23
|10.
|0:0
|14
|6
|3
|5
|28 - 22
|21
|11.
|14
|5
|6
|3
|16 - 13
|21
|12.
|0:0
|14
|5
|5
|4
|22 - 22
|20
|13.
|0:0
|14
|5
|4
|5
|15 - 16
|19
|14.
|13
|4
|6
|3
|14 - 17
|18
|15.
|13
|4
|4
|5
|18 - 19
|16
|16.
|14
|3
|4
|7
|8 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|2
|4
|23 - 17
|26
|2.
|13
|6
|5
|2
|20 - 12
|23
|3.
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|4.
|13
|4
|5
|4
|17 - 14
|17
|5.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|17 - 18
|17
|6.
|14
|4
|4
|6
|25 - 24
|16
|7.
|14
|4
|4
|6
|11 - 14
|16
|8.
|0:0
|14
|4
|2
|8
|13 - 21
|14
|9.
|14
|3
|5
|6
|14 - 20
|14
|10.
|14
|3
|5
|6
|18 - 25
|14
|11.
|14
|3
|5
|6
|16 - 24
|14
|12.
|13
|2
|4
|7
|12 - 26
|10
|13.
|14
|2
|4
|8
|13 - 22
|10
|14.
|0:0
|14
|2
|4
|8
|13 - 28
|10
|15.
|0:0
|14
|2
|3
|9
|8 - 22
|9
|16.
|14
|1
|3
|10
|10 - 25
|6
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|13 (6)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|13 (5)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|13 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|13 (1)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (6)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 10
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 8
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 8
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|9
|Утсиктенс
|Пекальски Иво
|9