  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 28.
Сундсвалль
0:0
Первый тайм: 26'
Эргрюте
0'
10' Желтая карточка
Файе Абдулайе

Ход матча

10'
 
Файе Абдулайе
Лучшие коэффициенты
Сундсвалль
Ничья
Эргрюте
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Все Коэффициенты
1
Ольссон
Йонас
XI
2
Kojo
Peprah
Oppeng
4
Ludvig
Svanberg
18
Форсберг
Лукас
3
Monir
Jelassi
23
Hugo
Aviander
6
Худу
Абдул
Халик
30
Край
Антон
15
Паломино
Марсело
19
Yaqub
Finey
9
Кагаяма
Таики
44
Густафссон
Хампус
5
Christoffer
Styffe
6
Дюрестам
Микаэль
25
Файе
Абдулайе
24
Свенссон
Уильям
7
Виндехолл
Чарли
8
Муянич
Амел
19
Андреассон
Антон
21
Кенндал
Уильям
11
Noah
Christoffersson
22
Сана
Тобиас
Сундсвалль
3-4-3
Эргрюте
3-4-3

История личных встреч

Сундсвалль
Эргрюте

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

11 матчей

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
0:1
С
0:2
С
4:1
С
0:2
С
1:1
С
0:0
С
0:0
С
2:1

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
0.83

Среднее время на гол

56
108

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.33
0.8

Среднее время на гол

270
112

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

0.91
0.82

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

99
110

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yaqub Finey 6 (1) 0.21
Бенгтссон Йохан 4 0.14
Энгблум Понтус 3 0.11
Норд Густав 3 0.11
Паломино Марсело 2 0.07
Monir Jelassi 1 0.04
Hugo Aviander 1 (1) 0.04
Бурман Маркус 1 0.04
Кагаяма Таики 1 0.04
Олссон Деннис 0 0
Худу Абдул Халик 0 0
Форсберг Лукас 0 0
Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силисуфай Эди 6 (1) 0.21
Noah Christoffersson 6 0.21
Дальквист Исак 4 0.14
Азулай Джонатан 4 (4) 0.14
Муянич Амел 3 (1) 0.11
Андреассон Антон 3 0.11
Абукар Айдарус 3 0.11
Свенссон Уильям 3 0.11
Люндберг Виктор 3 0.11
Сана Тобиас 2 0.07
Дюрестам Микаэль 2 0.07
Полсон Дэниел 1 0.04
Christoffer Styffe 1 0.04
Кенндал Уильям 1 0.04
Виндехолл Чарли 1 0.04
Файе Абдулайе 0 0
Карлссон Монц 0 0
Тагессон Линус 0 0

Карточки

Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kojo Peprah Oppeng 5 1
Monir Jelassi 5 0
Hugo Aviander 5 0
Худу Абдул Халик 4 0
Форсберг Лукас 4 0
Энгблум Понтус 3 0
Олссон Деннис 3 0
Marc Manchon 3 0
Yaqub Finey 3 0
Край Антон 2 0
Бенгтссон Йохан 2 0
Норд Густав 2 0
Ludvig Svanberg 2 0
Стоянович-Фредин Оливер 1 0
Amaro Bahtijar 1 0
Бурман Маркус 1 0
Кагаяма Таики 1 0
Pontus Lindgren 1 0
Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Файе Абдулайе 8 0
Муянич Амел 5 0
Дальквист Исак 5 0
Виндехолл Чарли 4 0
Азулай Джонатан 3 0
Силисуфай Эди 3 0
Свенссон Уильям 3 0
Сана Тобиас 2 0
Люндберг Виктор 2 0
Дюрестам Микаэль 2 0
Полсон Дэниел 2 0
Беркрот Никлас 2 0
Erion Sadiku 1 0
Густафссон Хампус 1 0
Абукар Айдарус 1 0
Кенндал Уильям 1 0
Emmanuel Ekpenyong 1 0

Результаты матчей

Сундсвалль
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Эргрюте
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

6
7
Сундсвалль
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
79% (11)
14% (2)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Эргрюте
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

19
10

Упущенные победы

5
23
Сундсвалль
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (13)
41% (11)
11% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
Эргрюте
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (6)
37% (10)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

22
13

Упущенные победы

11
30

Голы по времени матча

Забито

15
17
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
3
20%
2
12%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
1
7%
4
24%
31-45
5
33%
2
12%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
5
33%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

16
18
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
3
19%
3
17%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
1
6%
3
17%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
6
38%
7
39%
76-90

Забито

9
27
3 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 11
21 Не забивали 14
1
11%
3
11%
1-15
1
11%
8
30%
30%
16-30
1
11%
3
11%
31-45
1
11%
6
22%
46-60
1
11%
3
11%
61-75
4
44%
4
15%
76-90

Пропущено

21
23
12 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 12
2
10%
1
4%
1-15
8
38%
1
4%
16-30
2
10%
5
22%
31-45
2
10%
6
26%
46-60
1
5%
7
30%
61-75
6
29%
3
13%
76-90

Забито

24
44
8 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 17
11 Не забивали 5
4
17%
5
11%
1-15
2
8%
11
25%
16-30
2
8%
7
16%
31-45
6
25%
8
18%
46-60
1
4%
4
9%
61-75
9
38%
9
20%
76-90

Пропущено

37
41
17 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 21
5
14%
4
10%
1-15
9
24%
4
10%
16-30
3
8%
8
20%
31-45
4
11%
8
20%
46-60
4
11%
7
17%
61-75
12
32%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хельсинборг - Сундсвалль 2:1 Сундсвалль - Дегерфорс 1:2 Сковде АИК - Сундсвалль 0:2 Сундсвалль - Эстер 0:2
Эстерсунд - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Браге 0:0 Эребру - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Оддевольд 3:0 Интер Стокгольм - Сундсвалль 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 3:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Эстер - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Браге - Сундсвалль 5:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Сандвикен 0:0
Эргрюте
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эргрюте - Сандвикен 4:2 Треллеборг - Эргрюте 1:0 Эргрюте - Варберг БоИС 3:3 Утсиктенс - Эргрюте 1:1
Эргрюте - Ландскруна 2:1 Гефле - Эргрюте 2:3 Браге - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Дегерфорс 1:3 Берга - Эргрюте 1:2 Эстер - Эргрюте 1:0 Эргрюте - Эребру 3:1 Сковде АИК - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Оддевольд 4:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Оддевольд - Эргрюте 4:1 Эргрюте - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Эргрюте 4:3 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Эргрюте - Гефле 3:0 Сандвикен - Эргрюте 3:1

Результаты матчей

Сундсвалль
Эргрюте

Точный счет

1:3
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 21%
4:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
9 раз 64%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
1:3
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 44%
1
9 раз 33%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
1
9 раз 33%
3
6 раз 22%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Сундсвалль
Эргрюте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
13
1
3
10
1.5
8
6
2
11
2.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
9
0.5
Больше Меньше
9
4
3
11
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
12
0.5
Больше Меньше
22
5
6
21
1.5
13
14
2
25
2.5
8
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 27 15 8 4 48 - 25 53
2.
Ландскруна
 28 14 6 8 45 - 30 48
3.
Хельсинборг
 28 13 8 7 39 - 30 47
4.
Эстер
 27 12 9 6 47 - 28 45
5.
Сандвикен
 28 12 7 9 47 - 37 43
6.
Браге
 28 11 7 10 29 - 26 40
7.
Эргрюте
 0:0 28 10 8 10 45 - 40 38
8.
Утсиктенс
 28 10 8 10 36 - 36 38
9.
Треллеборг
 0:0 28 10 7 11 29 - 37 37
10.
Эребру
 27 9 8 10 33 - 32 35
11.
Варберг БоИС
 27 8 8 11 43 - 43 32
12.
Оддевольд
 27 7 11 9 30 - 41 32
13.
Эстерсунд
 28 8 7 13 28 - 41 31
14.
Гефле
 0:0 28 7 9 12 35 - 50 30
15.
Сундсвалль
 0:0 28 7 7 14 23 - 38 28
16.
Сковде АИК
 27 5 8 14 20 - 43 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 14 9 3 2 28 - 13 30
2.
Сандвикен
 14 9 2 3 29 - 12 29
3.
Эстер
 14 8 4 2 30 - 14 28
4.
Ландскруна
 14 8 3 3 25 - 15 27
5.
Эребру
 13 7 4 2 20 - 10 25
6.
Эстерсунд
 14 7 4 3 18 - 16 25
7.
Утсиктенс
 14 7 3 4 22 - 16 24
8.
Браге
 14 7 3 4 18 - 12 24
9.
Треллеборг
 0:0 14 6 5 3 16 - 16 23
10.
Эргрюте
 0:0 14 6 3 5 28 - 22 21
11.
Хельсинборг
 14 5 6 3 16 - 13 21
12.
Гефле
 0:0 14 5 5 4 22 - 22 20
13.
Сундсвалль
 0:0 14 5 4 5 15 - 16 19
14.
Оддевольд
 13 4 6 3 14 - 17 18
15.
Варберг БоИС
 13 4 4 5 18 - 19 16
16.
Сковде АИК
 14 3 4 7 8 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 14 8 2 4 23 - 17 26
2.
Дегерфорс
 13 6 5 2 20 - 12 23
3.
Ландскруна
 14 6 3 5 20 - 15 21
4.
Эстер
 13 4 5 4 17 - 14 17
5.
Эргрюте
 0:0 14 4 5 5 17 - 18 17
6.
Варберг БоИС
 14 4 4 6 25 - 24 16
7.
Браге
 14 4 4 6 11 - 14 16
8.
Треллеборг
 0:0 14 4 2 8 13 - 21 14
9.
Утсиктенс
 14 3 5 6 14 - 20 14
10.
Сандвикен
 14 3 5 6 18 - 25 14
11.
Оддевольд
 14 3 5 6 16 - 24 14
12.
Сковде АИК
 13 2 4 7 12 - 26 10
13.
Эребру
 14 2 4 8 13 - 22 10
14.
Гефле
 0:0 14 2 4 8 13 - 28 10
15.
Сундсвалль
 0:0 14 2 3 9 8 - 22 9
16.
Эстерсунд
 14 1 3 10 10 - 25 6
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Линдгрен Густав 13 (6)
Дегерфорс Вукоевич Диян 13 (5)
Браге Ieltsin Camoes 13 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 13 (1)
Эребру Хольмберг Карл 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 10
Эребру Маккью Эрик 1 8
Хельсинборг Benjamin Orn 1 8
Эргрюте Файе Абдулайе 9
Утсиктенс Пекальски Иво 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 10'
    Абдулай Фэй получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сундсвалль
Ничья
Эргрюте
2.40
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3.50
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2.85
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