Тур: 28.
1:1
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаФайе Абдулайе
13' Желтая карточкаДюрестам Микаэль
39' Вторая желтая карточкаДюрестам Микаэль
1:0
61' ГолMonir Jelassi
81' Желтая карточкаMonir Jelassi
86' Красная карточкаФайе Абдулайе
1:0
87' Не забитый пенальтиYaqub Finey
90' Желтая карточкаHugo Aviander
1:1
90' ГолNoah Christoffersson
90'+9
Ход матча
10'
13'
39'
61'
1:0
81'
86'
87'
1:0
90'
90'
30
Край
Антон
19
Yaqub
Finey
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Край АнтонПолузащитник
- Нападающий
-
19 Yaqub FineyНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Норд ГуставПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Erol Ates
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Сана ТобиасНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Alex Rahm
-
-
-
Главный тренер: Холмберг Андреас
История личных встреч
Сундсвалль
Эргрюте
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
11 матчей
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
0.83
Среднее время на гол
56
108
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.33
0.8
Среднее время на гол
270
112
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
0.91
0.82
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
99
110
Бомбардиры внутри турнира
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yaqub Finey
|6 (1)
|0.21
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.14
|Энгблум Понтус
|3
|0.11
|Норд Густав
|3
|0.11
|Monir Jelassi
|2
|0.07
|Паломино Марсело
|2
|0.07
|Hugo Aviander
|1 (1)
|0.04
|Бурман Маркус
|1
|0.04
|Кагаяма Таики
|1
|0.04
|Олссон Деннис
|0
|0
|Худу Абдул Халик
|0
|0
|Ludvig Svanberg
|0
|0
|Форсберг Лукас
|0
|0
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Christoffersson
|7
|0.25
|Силисуфай Эди
|6 (1)
|0.21
|Дальквист Исак
|4
|0.14
|Азулай Джонатан
|4 (4)
|0.14
|Муянич Амел
|3 (1)
|0.11
|Андреассон Антон
|3
|0.11
|Абукар Айдарус
|3
|0.11
|Свенссон Уильям
|3
|0.11
|Люндберг Виктор
|3
|0.11
|Сана Тобиас
|2
|0.07
|Дюрестам Микаэль
|2
|0.07
|Полсон Дэниел
|1
|0.04
|Christoffer Styffe
|1
|0.04
|Кенндал Уильям
|1
|0.04
|Виндехолл Чарли
|1
|0.04
|Файе Абдулайе
|0
|0
|Карлссон Монц
|0
|0
|Тагессон Линус
|0
|0
Карточки
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kojo Peprah Oppeng
|5
|1
|Monir Jelassi
|6
|0
|Hugo Aviander
|6
|0
|Худу Абдул Халик
|4
|0
|Форсберг Лукас
|4
|0
|Энгблум Понтус
|3
|0
|Олссон Деннис
|3
|0
|Marc Manchon
|3
|0
|Yaqub Finey
|3
|0
|Край Антон
|2
|0
|Бенгтссон Йохан
|2
|0
|Норд Густав
|2
|0
|Ludvig Svanberg
|2
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0
|Amaro Bahtijar
|1
|0
|Бурман Маркус
|1
|0
|Кагаяма Таики
|1
|0
|Pontus Lindgren
|1
|0
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Файе Абдулайе
|9
|1
|Муянич Амел
|5
|0
|Дальквист Исак
|5
|0
|Дюрестам Микаэль
|3
|1
|Виндехолл Чарли
|4
|0
|Азулай Джонатан
|3
|0
|Силисуфай Эди
|3
|0
|Свенссон Уильям
|3
|0
|Сана Тобиас
|2
|0
|Люндберг Виктор
|2
|0
|Полсон Дэниел
|2
|0
|Беркрот Никлас
|2
|0
|Erion Sadiku
|1
|0
|Густафссон Хампус
|1
|0
|Абукар Айдарус
|1
|0
|Кенндал Уильям
|1
|0
|Emmanuel Ekpenyong
|1
|0
Результаты матчей
Сундсвалль
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Эргрюте
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
7
8
Сундсвалль
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
79% (11)
14% (2)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Эргрюте
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
19
10
Упущенные победы
5
23
Сундсвалль
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (13)
43% (12)
11% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
Эргрюте
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
39% (11)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
22
13
Упущенные победы
12
31
Голы по времени матча
Забито
16
18
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
3
19%
2
11%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
1
6%
4
22%
31-45
5
31%
2
11%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
5
31%
6
33%
76-90
Пропущено
17
19
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
18%
3
16%
1-15
1
6%
3
16%
16-30
1
6%
3
16%
31-45
2
12%
2
11%
46-60
3
18%
1
5%
61-75
7
41%
7
37%
76-90
Забито
9
27
3 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 11
22 Не забивали 15
1
11%
3
11%
1-15
1
11%
8
30%
30%
16-30
1
11%
3
11%
31-45
1
11%
6
22%
46-60
1
11%
3
11%
61-75
4
44%
4
15%
76-90
Пропущено
21
23
12 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 12
2
10%
1
4%
1-15
8
38%
1
4%
16-30
2
10%
5
22%
31-45
2
10%
6
26%
46-60
1
5%
7
30%
61-75
6
29%
3
13%
76-90
Забито
25
45
8 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 17
11 Не забивали 5
4
16%
5
11%
1-15
2
8%
11
24%
16-30
2
8%
7
16%
31-45
6
24%
8
18%
46-60
2
8%
4
9%
61-75
9
36%
10
22%
76-90
Пропущено
38
42
17 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 22
5
13%
4
10%
1-15
9
24%
4
10%
16-30
3
8%
8
19%
31-45
4
11%
8
19%
46-60
4
11%
8
19%
61-75
13
34%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хельсинборг - Сундсвалль 2:1 Сундсвалль - Дегерфорс 1:2 Сковде АИК - Сундсвалль 0:2 Сундсвалль - Эстер 0:2
Эстерсунд - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Браге 0:0 Эребру - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Оддевольд 3:0 Интер Стокгольм - Сундсвалль 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 3:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Эстер - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Браге - Сундсвалль 5:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Сандвикен 0:0
Эргрюте
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эргрюте - Сандвикен 4:2 Треллеборг - Эргрюте 1:0 Эргрюте - Варберг БоИС 3:3 Утсиктенс - Эргрюте 1:1
Эргрюте - Ландскруна 2:1 Гефле - Эргрюте 2:3 Браге - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Дегерфорс 1:3 Берга - Эргрюте 1:2 Эстер - Эргрюте 1:0 Эргрюте - Эребру 3:1 Сковде АИК - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Оддевольд 4:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Оддевольд - Эргрюте 4:1 Эргрюте - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Эргрюте 4:3 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Эргрюте - Гефле 3:0 Сандвикен - Эргрюте 3:1
Результаты матчей
Сундсвалль
Эргрюте
Точный счет
1:3
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
4:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 64%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
Точный счет
1:0
5 раз 18%
0:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 43%
1
10 раз 36%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
1
10 раз 36%
3
6 раз 21%
0
5 раз 18%
2
5 раз 18%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Сундсвалль
Эргрюте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
131
311
86
212
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
59
Больше Меньше
104
311
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1612
Больше Меньше
235
622
1315
226
820
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|13 (6)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|13 (5)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|13 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|13 (1)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (6)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 10
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|1 9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 8
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 8
|Утсиктенс
|Пекальски Иво
|9