Тур: 26. Стадион: Бранн. Главный судья: Моен Кристиан
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
78 Владение мячом, % 22
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
-
27 Санде МадсНападающий
-
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Yaw PaintsilПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Heine Larsen
-
30 Isak Vadebu
-
Главный тренер: Gard Holme
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Бранн
Тромсё
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
28 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
8 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
21.4%
46.4%
32.2%
6 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
39.3%
35.7%
7 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
1.46
1.07
Среднее время на гол
61
84
Всего голов
23
20
Голов в среднем за матч
1.53
1.54
Среднее время на гол
58
58
Всего голов
42
36
Голов в среднем за матч
1.5
1.29
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
60
70
Бомбардиры внутри турнира
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селанн-Хеггебе Эуне
|8
|0.31
|Кастро Никлас
|6 (3)
|0.23
|Финне Бор
|5
|0.19
|Солтведт Йоахим
|5 (3)
|0.19
|Картум Сандер Эрик
|4
|0.15
|Корнвиг Эмиль
|4 (1)
|0.15
|Бломберг Оле-Дидрик
|3
|0.12
|Хорн Майер
|2
|0.08
|Нильсен Сиверт
|2
|0.08
|Варминг Магнус
|1
|0.04
|Санде Мадс
|1
|0.04
|Матисен Ульрик
|1
|0.04
|Кнудсен Фредрик
|1
|0.04
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|Кроне Свенн
|0
|0
|Педерсен Торе
|0
|0
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нордас Лассе
|7 (1)
|0.27
|Vegard Oestraat Erlien
|5
|0.19
|Jakob Napoleon Romsaas
|3
|0.12
|Корник Лео
|3
|0.12
|Йенсен Рубен
|2
|0.08
|Норхейм Рунар
|1
|0.04
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.04
|Енссен Андерс
|1
|0.04
|Эдвардссон Давид
|1
|0.04
|Vetle Skjaervik
|1
|0.04
|Tobias Guddal
|1
|0.04
|Jens Hjertoe-Dahl
|1
|0.04
|Mamadou Barry
|1
|0.04
Карточки
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Сиверт
|3
|1
|Кастро Никлас
|4
|0
|Сери Яфет
|4
|0
|Кроне Свенн
|3
|0
|Хорн Майер
|3
|0
|Картум Сандер Эрик
|3
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|3
|0
|Корнвиг Эмиль
|3
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Финне Бор
|0
|1
|Eirik Horneland
|1
|0
|Дингеланд Матиас
|1
|0
|Кнудсен Фредрик
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mamadou Barry
|5
|0
|Енссен Андерс
|3
|1
|Нордас Лассе
|4
|0
|Норхейм Рунар
|4
|0
|Йенсен Рубен
|3
|0
|Антонсен Кент-Аре
|3
|0
|Хаугор Якоб
|2
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|2
|0
|Корник Лео
|2
|0
|Винтер Феликс
|2
|0
|Vetle Skjaervik
|2
|0
|Робертсен Йеспер
|2
|0
|Tobias Guddal
|2
|0
|Jakob Napoleon Romsaas
|2
|0
|Псише Кристоф
|1
|0
|Нильсен Лассе III
|1
|0
|Haavar Jenssen
|1
|0
|Yaw Paintsil
|1
|0
Результаты матчей
Бранн
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Тромсё
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
4
Бранн
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Тромсё
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
13
Упущенные победы
23
15
Бранн
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
Тромсё
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
8
14
Упущенные победы
27
19
Голы по времени матча
Забито
20
9
7 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
15 Не забивали 19
1
5%
1
11%
1-15
3
15%
1
11%
16-30
3
15%
1
11%
31-45
3
15%
3
33%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
7
35%
3
33%
76-90
Пропущено
11
15
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
9%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
5
45%
6
40%
61-75
2
18%
3
20%
76-90
Забито
24
20
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
3
13%
0
0%
1-15
4
17%
4
20%
16-30
2
8%
4
20%
31-45
3
13%
4
20%
46-60
5
21%
6
30%
61-75
7
29%
29%
2
10%
76-90
Пропущено
18
17
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
11%
2
12%
1-15
3
17%
4
24%
16-30
2
11%
2
12%
31-45
4
22%
4
24%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
4
22%
4
24%
76-90
Забито
44
29
16 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 9
3 Не забивали 11
4
9%
1
3%
1-15
7
16%
5
17%
16-30
5
11%
5
17%
31-45
6
14%
7
24%
46-60
8
18%
6
21%
61-75
14
32%
5
17%
76-90
Пропущено
29
32
9 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 15
3
10%
3
9%
1-15
3
10%
7
22%
16-30
3
10%
3
9%
31-45
6
21%
5
16%
46-60
8
28%
7
22%
61-75
6
21%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Бранн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Русенборг - Бранн 1:2 Бранн - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Бранн 0:1 Бранн - Будё-Глимт 4:1
Бранн - КФУМ Осло 2:0 Саннефьёрд - Бранн 2:2 Бранн - Сарпсборг-08 1:3 Астана - Бранн 3:0 Бранн - Астана 2:0 Фредрикстад - Бранн 0:4 Бранн - Сент-Миррен 3:1 Сент-Миррен - Бранн 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 2:3 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Бранн - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0
Тромсё
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Тромсё - Будё-Глимт 0:0 Русенборг - Тромсё 1:1 Мольде - Тромсё 5:3 Тромсё - Саннефьёрд 3:0
Одд - Тромсё 1:0 Тромсё - Викинг 2:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1 КФУМ Осло - Тромсё 0:1 Тромсё - Килмарнок 0:1 Килмарнок - Тромсё 2:2 Русенборг - Тромсё 1:0 Тромсё - КуПС 1:0 Тромсё - ФК Кристиансунн 0:0 КуПС - Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2
Результаты матчей
Бранн
Тромсё
Точный счет
1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 16%
0:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 36%
1
8 раз 32%
0
3 раза 12%
4
3 раза 12%
3
2 раза 8%
0
11 раз 44%
1
6 раз 24%
3
4 раза 16%
2
3 раза 12%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Бранн
Тромсё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
85
66
67
210
49
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
66
85
210
310
111
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
223
Больше Меньше
1411
1411
817
520
520
322
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|16
|6
|3
|57 - 21
|54
|2.
|0:0
|26
|14
|8
|4
|44 - 29
|50
|3.
|26
|14
|5
|7
|57 - 29
|47
|4.
|26
|13
|8
|5
|51 - 35
|47
|5.
|26
|12
|7
|7
|34 - 32
|43
|6.
|25
|12
|4
|9
|41 - 36
|40
|7.
|26
|8
|10
|8
|31 - 31
|34
|8.
|26
|8
|8
|10
|31 - 31
|32
|9.
|26
|8
|8
|10
|30 - 37
|32
|10.
|0:0
|26
|8
|6
|12
|28 - 33
|30
|11.
|26
|7
|9
|10
|29 - 38
|30
|12.
|26
|8
|5
|13
|36 - 50
|29
|13.
|26
|7
|7
|12
|35 - 42
|28
|14.
|26
|7
|3
|16
|30 - 52
|24
|15.
|26
|6
|6
|14
|23 - 40
|24
|16.
|26
|5
|8
|13
|25 - 46
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|35 - 8
|30
|2.
|13
|9
|1
|3
|24 - 13
|28
|3.
|13
|8
|4
|1
|26 - 15
|28
|4.
|0:0
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|5.
|13
|7
|2
|4
|34 - 19
|23
|6.
|13
|6
|5
|2
|17 - 14
|23
|7.
|13
|5
|6
|2
|19 - 18
|21
|8.
|13
|6
|2
|5
|22 - 20
|20
|9.
|13
|5
|4
|4
|17 - 14
|19
|10.
|13
|4
|4
|5
|15 - 13
|16
|11.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|19 - 18
|15
|12.
|13
|4
|1
|8
|7 - 15
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|14.
|13
|2
|7
|4
|12 - 16
|13
|15.
|13
|3
|3
|7
|16 - 26
|12
|16.
|13
|3
|2
|8
|14 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|7
|5
|1
|25 - 17
|26
|2.
|13
|7
|3
|3
|23 - 10
|24
|3.
|13
|7
|3
|3
|22 - 13
|24
|4.
|13
|6
|3
|4
|19 - 15
|21
|5.
|13
|6
|2
|5
|17 - 18
|20
|6.
|13
|5
|4
|4
|25 - 20
|19
|7.
|13
|5
|3
|5
|22 - 25
|18
|8.
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|9.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|9 - 15
|15
|10.
|13
|3
|4
|6
|13 - 23
|13
|11.
|12
|3
|3
|6
|17 - 23
|12
|12.
|13
|4
|0
|9
|14 - 26
|12
|13.
|13
|2
|5
|6
|16 - 25
|11
|14.
|13
|2
|4
|7
|9 - 22
|10
|15.
|13
|2
|3
|8
|10 - 20
|9
|16.
|13
|1
|5
|7
|13 - 22
|8
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|13 (4)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|12 (4)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|10 (5)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|10 (3)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|10 (1)
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|2 6
|КФУМ Осло
|Алеесами Хайтам
|2 5
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 5
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7
|Русенборг
|Йенссен Ульрик
|7