Тур: 26. Стадион: Бранн. Зрители: 15517 Главный судья: Моен Кристиан
0'
1:0
27' ГолКастро Никлас
2:0
38' ГолКорнвиг Эмиль
45' Желтая карточкаTobias Guddal
51' Желтая карточкаVetle Skjaervik
3:0
54' Гол в свои воротаХаугор Якоб
82' Желтая карточкаСери Яфет
4:0
90' ПенальтиФинне Бор
90'+6
Ход матча
27'
1:0
38'
45'
51'
54'
3:0
82'
90'
4:0
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
6 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
623 Количество передач 348
-
63 Владение мячом, % 37
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
-
27 Санде МадсНападающий
-
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Yaw PaintsilПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Heine Larsen
-
30 Isak Vadebu
-
Главный тренер: Gard Holme
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Бранн
Тромсё
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
28 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
8 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
21.4%
46.4%
32.2%
6 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
39.3%
35.7%
7 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
1.46
1.07
Среднее время на гол
61
84
Всего голов
23
20
Голов в среднем за матч
1.53
1.54
Среднее время на гол
58
58
Всего голов
42
36
Голов в среднем за матч
1.5
1.29
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
60
70
Бомбардиры внутри турнира
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селанн-Хеггебе Эуне
|8
|0.31
|Кастро Никлас
|7 (3)
|0.27
|Финне Бор
|6 (1)
|0.23
|Корнвиг Эмиль
|5 (1)
|0.19
|Солтведт Йоахим
|5 (3)
|0.19
|Картум Сандер Эрик
|4
|0.15
|Бломберг Оле-Дидрик
|3
|0.12
|Хорн Майер
|2
|0.08
|Нильсен Сиверт
|2
|0.08
|Варминг Магнус
|1
|0.04
|Санде Мадс
|1
|0.04
|Матисен Ульрик
|1
|0.04
|Кнудсен Фредрик
|1
|0.04
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|Кроне Свенн
|0
|0
|Педерсен Торе
|0
|0
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нордас Лассе
|7 (1)
|0.27
|Vegard Oestraat Erlien
|5
|0.19
|Jakob Napoleon Romsaas
|3
|0.12
|Корник Лео
|3
|0.12
|Йенсен Рубен
|2
|0.08
|Норхейм Рунар
|1
|0.04
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.04
|Енссен Андерс
|1
|0.04
|Эдвардссон Давид
|1
|0.04
|Vetle Skjaervik
|1
|0.04
|Tobias Guddal
|1
|0.04
|Jens Hjertoe-Dahl
|1
|0.04
|Mamadou Barry
|1
|0.04
Карточки
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сери Яфет
|5
|0
|Нильсен Сиверт
|3
|1
|Кастро Никлас
|4
|0
|Кроне Свенн
|3
|0
|Хорн Майер
|3
|0
|Картум Сандер Эрик
|3
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|3
|0
|Корнвиг Эмиль
|3
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Финне Бор
|0
|1
|Eirik Horneland
|1
|0
|Дингеланд Матиас
|1
|0
|Кнудсен Фредрик
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mamadou Barry
|5
|0
|Енссен Андерс
|3
|1
|Нордас Лассе
|4
|0
|Норхейм Рунар
|4
|0
|Йенсен Рубен
|3
|0
|Антонсен Кент-Аре
|3
|0
|Vetle Skjaervik
|3
|0
|Tobias Guddal
|3
|0
|Хаугор Якоб
|2
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|2
|0
|Корник Лео
|2
|0
|Винтер Феликс
|2
|0
|Робертсен Йеспер
|2
|0
|Jakob Napoleon Romsaas
|2
|0
|Псише Кристоф
|1
|0
|Нильсен Лассе III
|1
|0
|Haavar Jenssen
|1
|0
|Yaw Paintsil
|1
|0
Результаты матчей
Бранн
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Тромсё
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
4
5
Бранн
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Тромсё
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
5
13
Упущенные победы
23
15
Бранн
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
50% (13)
23% (6)
Тромсё
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
9
14
Упущенные победы
27
20
Голы по времени матча
Забито
23
10
9 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 4
15 Не забивали 19
1
4%
1
10%
1-15
4
17%
1
10%
16-30
4
17%
1
10%
31-45
3
13%
4
40%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
8
35%
3
30%
76-90
Пропущено
12
18
2 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
8%
1
6%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
5
42%
6
33%
61-75
2
17%
4
22%
76-90
Забито
24
20
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 18
3
13%
0
0%
1-15
4
17%
4
20%
16-30
2
8%
4
20%
31-45
3
13%
4
20%
46-60
5
21%
6
30%
61-75
7
29%
29%
2
10%
76-90
Пропущено
18
17
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
11%
2
12%
1-15
3
17%
4
24%
16-30
2
11%
2
12%
31-45
4
22%
4
24%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
4
22%
4
24%
76-90
Забито
47
30
18 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 9
3 Не забивали 11
4
9%
1
3%
1-15
8
17%
5
17%
16-30
6
13%
5
17%
31-45
6
13%
8
27%
46-60
8
17%
6
20%
61-75
15
32%
5
17%
76-90
Пропущено
30
35
9 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 16
3
10%
3
9%
1-15
3
10%
8
23%
16-30
3
10%
4
11%
31-45
7
23%
5
14%
46-60
8
27%
7
20%
61-75
6
20%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Бранн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Русенборг - Бранн 1:2 Бранн - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Бранн 0:1 Бранн - Будё-Глимт 4:1
Бранн - КФУМ Осло 2:0 Саннефьёрд - Бранн 2:2 Бранн - Сарпсборг-08 1:3 Астана - Бранн 3:0 Бранн - Астана 2:0 Фредрикстад - Бранн 0:4 Бранн - Сент-Миррен 3:1 Сент-Миррен - Бранн 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 2:3 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Бранн - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0
Тромсё
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Тромсё - Будё-Глимт 0:0 Русенборг - Тромсё 1:1 Мольде - Тромсё 5:3 Тромсё - Саннефьёрд 3:0
Одд - Тромсё 1:0 Тромсё - Викинг 2:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1 КФУМ Осло - Тромсё 0:1 Тромсё - Килмарнок 0:1 Килмарнок - Тромсё 2:2 Русенборг - Тромсё 1:0 Тромсё - КуПС 1:0 Тромсё - ФК Кристиансунн 0:0 КуПС - Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2
Результаты матчей
Бранн
Тромсё
Точный счет
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
0:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
4:0
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 35%
1
8 раз 31%
4
4 раза 15%
0
3 раза 12%
3
2 раза 8%
0
12 раз 46%
1
6 раз 23%
3
4 раза 15%
2
3 раза 12%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Бранн
Тромсё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
85
76
67
310
49
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
67
85
211
310
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
233
Больше Меньше
1412
1511
818
620
521
422
125
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|13 (4)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|12 (4)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|10 (5)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|10 (3)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|10 (1)
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|2 6
|КФУМ Осло
|Алеесами Хайтам
|2 5
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 5
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7
|Русенборг
|Йенссен Ульрик
|7