  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 26. Стадион: . Зрители: 15517 Главный судья: Моен Кристиан
Бранн
4:0
Конец матча
Тромсё
0'
1:0
27' Гол
Кастро Никлас
2:0
38' Гол
Корнвиг Эмиль
45' Желтая карточка
Tobias Guddal
51' Желтая карточка
Vetle Skjaervik
3:0
54' Гол в свои ворота
Хаугор Якоб
82' Желтая карточка
Сери Яфет
4:0
90' Пенальти
Финне Бор
90'+6

Ход матча

27'
Кастро Никлас
(Хорн Майер)
1:0
38'
Корнвиг Эмиль
(Бломберг Оле-Дидрик)
2:0
45'
 
Tobias Guddal
46'
 
Енссен Андерс
Mamadou Barry
51'
 
Vetle Skjaervik
54'
Хаугор Якоб
3:0
59'
 
Корник Лео
Yaw Paintsil
59'
 
Кристенсен Фредерик
Jakob Napoleon Romsaas
59'
 
Антонсен Кент-Аре
Jens Hjertoe-Dahl
73'
Финне Бор
Селанн-Хеггебе Эуне
 
73'
Матисен Ульрик
Бломберг Оле-Дидрик
 
82'
Сери Яфет
 
83'
 
Isak Vadebu
Vetle Skjaervik
85'
Санде Мадс
Картум Сандер Эрик
 
90'
Опсал Сакариас
Хорн Майер
 
90'
Холанн Маркус
Кастро Никлас
 
90'
Финне Бор
4:0

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 623 Количество передач 348
  • 63 Владение мячом, % 37
1
Дингеланд
Матиас
26
Хелланд
Эйвинд
6
Сери
Яфет
21
Кристиансен
Рубен
17
Солтведт
Йоахим
18
Картум
Сандер
Эрик
10
Корнвиг
Эмиль
8
Хорн
Майер
9
Кастро
Никлас
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
16
Бломберг
Оле-Дидрик
1
Хаугор
Якоб
14
Mamadou
Barry
21
Tobias
Guddal
4
Vetle
Skjaervik
17
Yaw
Paintsil
20
Эдвардссон
Давид
11
Йенсен
Рубен
6
Jens
Hjertoe-Dahl
23
Норхейм
Рунар
10
Jakob
Napoleon
Romsaas
15
Vegard
Oestraat
Erlien
Бранн
4-3-3
Тромсё
3-5-2

История личных встреч

Бранн
Тромсё

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

28 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
8 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

21.4%
46.4%
32.2%
6 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
39.3%
35.7%
7 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

Э
2:4
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
2:3
Э
1:2
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:2
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:0
ТМК
0:3
Э
4:1
Э
2:0
Э
0:2
Э
2:0
ТМС
1:1
Э
1:1
Э
4:0
Э
0:3
Э
0:1
Э
0:2
Э
2:4
Э
1:1
Э
0:0
Э
3:0

Голы

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.46
1.07

Среднее время на гол

61
84

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

1.53
1.54

Среднее время на гол

58
58

Всего голов

42
36

Голов в среднем за матч

1.5
1.29

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

60
70

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селанн-Хеггебе Эуне 8 0.31
Кастро Никлас 7 (3) 0.27
Финне Бор 6 (1) 0.23
Корнвиг Эмиль 5 (1) 0.19
Солтведт Йоахим 5 (3) 0.19
Картум Сандер Эрик 4 0.15
Бломберг Оле-Дидрик 3 0.12
Хорн Майер 2 0.08
Нильсен Сиверт 2 0.08
Варминг Магнус 1 0.04
Санде Мадс 1 0.04
Матисен Ульрик 1 0.04
Кнудсен Фредрик 1 0.04
Кристиансен Рубен 0 0
Кроне Свенн 0 0
Педерсен Торе 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордас Лассе 7 (1) 0.27
Vegard Oestraat Erlien 5 0.19
Jakob Napoleon Romsaas 3 0.12
Корник Лео 3 0.12
Йенсен Рубен 2 0.08
Норхейм Рунар 1 0.04
Антонсен Кент-Аре 1 0.04
Енссен Андерс 1 0.04
Эдвардссон Давид 1 0.04
Vetle Skjaervik 1 0.04
Tobias Guddal 1 0.04
Jens Hjertoe-Dahl 1 0.04
Mamadou Barry 1 0.04

Карточки

Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сери Яфет 5 0
Нильсен Сиверт 3 1
Кастро Никлас 4 0
Кроне Свенн 3 0
Хорн Майер 3 0
Картум Сандер Эрик 3 0
Селанн-Хеггебе Эуне 3 0
Корнвиг Эмиль 3 0
Кристиансен Рубен 2 0
Финне Бор 0 1
Eirik Horneland 1 0
Дингеланд Матиас 1 0
Кнудсен Фредрик 1 0
Варминг Магнус 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mamadou Barry 5 0
Енссен Андерс 3 1
Нордас Лассе 4 0
Норхейм Рунар 4 0
Йенсен Рубен 3 0
Антонсен Кент-Аре 3 0
Vetle Skjaervik 3 0
Tobias Guddal 3 0
Хаугор Якоб 2 0
Vegard Oestraat Erlien 2 0
Корник Лео 2 0
Винтер Феликс 2 0
Робертсен Йеспер 2 0
Jakob Napoleon Romsaas 2 0
Псише Кристоф 1 0
Нильсен Лассе III 1 0
Haavar Jenssen 1 0
Yaw Paintsil 1 0

Результаты матчей

Бранн
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Тромсё
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

4
5
Бранн
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Тромсё
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

5
13

Упущенные победы

23
15
Бранн
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
50% (13)
23% (6)
Тромсё
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

9
14

Упущенные победы

27
20

Голы по времени матча

Забито

23
10
9 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 4
15 Не забивали 19
1
4%
1
10%
1-15
4
17%
1
10%
16-30
4
17%
1
10%
31-45
3
13%
4
40%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
8
35%
3
30%
76-90

Пропущено

12
18
2 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
8%
1
6%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
5
42%
6
33%
61-75
2
17%
4
22%
76-90

Забито

24
20
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 18
3
13%
0
0%
1-15
4
17%
4
20%
16-30
2
8%
4
20%
31-45
3
13%
4
20%
46-60
5
21%
6
30%
61-75
7
29%
29%
2
10%
76-90

Пропущено

18
17
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
11%
2
12%
1-15
3
17%
4
24%
16-30
2
11%
2
12%
31-45
4
22%
4
24%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
4
22%
4
24%
76-90

Забито

47
30
18 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 9
3 Не забивали 11
4
9%
1
3%
1-15
8
17%
5
17%
16-30
6
13%
5
17%
31-45
6
13%
8
27%
46-60
8
17%
6
20%
61-75
15
32%
5
17%
76-90

Пропущено

30
35
9 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 16
3
10%
3
9%
1-15
3
10%
8
23%
16-30
3
10%
4
11%
31-45
7
23%
5
14%
46-60
8
27%
7
20%
61-75
6
20%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Русенборг - Бранн 1:2 Бранн - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Бранн 0:1 Бранн - Будё-Глимт 4:1
Бранн - КФУМ Осло 2:0 Саннефьёрд - Бранн 2:2 Бранн - Сарпсборг-08 1:3 Астана - Бранн 3:0 Бранн - Астана 2:0 Фредрикстад - Бранн 0:4 Бранн - Сент-Миррен 3:1 Сент-Миррен - Бранн 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 2:3 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Бранн - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0
Тромсё
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Тромсё - Будё-Глимт 0:0 Русенборг - Тромсё 1:1 Мольде - Тромсё 5:3 Тромсё - Саннефьёрд 3:0
Одд - Тромсё 1:0 Тромсё - Викинг 2:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1 КФУМ Осло - Тромсё 0:1 Тромсё - Килмарнок 0:1 Килмарнок - Тромсё 2:2 Русенборг - Тромсё 1:0 Тромсё - КуПС 1:0 Тромсё - ФК Кристиансунн 0:0 КуПС - Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2

Результаты матчей

Бранн
Тромсё

Точный счет

1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
0:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
4:0
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 35%
1
8 раз 31%
4
4 раза 15%
0
3 раза 12%
3
2 раза 8%
0
12 раз 46%
1
6 раз 23%
3
4 раза 15%
2
3 раза 12%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Бранн
Тромсё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
5
7
6
1.5
6
7
3
10
2.5
4
9
2
11
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
6
7
8
5
1.5
2
11
3
10
2.5
1
12
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
3
0.5
Больше Меньше
14
12
15
11
1.5
8
18
6
20
2.5
5
21
4
22
3.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 25 16 6 3 57 - 21 54
2.
Бранн
 26 15 7 4 48 - 29 52
3.
Мольде
 26 14 5 7 57 - 29 47
4.
Викинг
 26 13 8 5 51 - 35 47
5.
Фредрикстад
 26 12 7 7 34 - 32 43
6.
Русенборг
 25 12 4 9 41 - 36 40
7.
КФУМ Осло
 26 8 10 8 31 - 31 34
8.
Хам-Кам
 26 8 8 10 31 - 31 32
9.
Стрёмсгодсет
 26 8 8 10 30 - 37 32
10.
ФК Кристиансунн
 26 7 9 10 29 - 38 30
11.
Тромсё
 26 8 5 13 28 - 37 29
12.
Сарпсборг-08
 26 8 5 13 36 - 50 29
13.
Саннефьёрд
 26 7 7 12 35 - 42 28
14.
Лиллестрём
 26 7 3 16 30 - 52 24
15.
Хёугесунн
 26 6 6 14 23 - 40 24
16.
Одд
 26 5 8 13 25 - 46 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 9 3 0 35 - 8 30
2.
Русенборг
 13 9 1 3 24 - 13 28
3.
Викинг
 13 8 4 1 26 - 15 28
4.
Бранн
 13 8 2 3 23 - 12 26
5.
Мольде
 13 7 2 4 34 - 19 23
6.
Фредрикстад
 13 6 5 2 17 - 14 23
7.
ФК Кристиансунн
 13 5 6 2 19 - 18 21
8.
Саннефьёрд
 13 6 2 5 22 - 20 20
9.
Стрёмсгодсет
 13 5 4 4 17 - 14 19
10.
Хам-Кам
 13 4 4 5 15 - 13 16
11.
Тромсё
 13 4 3 6 19 - 18 15
12.
Хёугесунн
 13 4 1 8 7 - 15 13
13.
Одд
 13 3 4 6 16 - 24 13
14.
КФУМ Осло
 13 2 7 4 12 - 16 13
15.
Лиллестрём
 13 3 3 7 16 - 26 12
16.
Сарпсборг-08
 13 3 2 8 14 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 13 7 5 1 25 - 17 26
2.
Мольде
 13 7 3 3 23 - 10 24
3.
Будё-Глимт
 13 7 3 3 22 - 13 24
4.
КФУМ Осло
 13 6 3 4 19 - 15 21
5.
Фредрикстад
 13 6 2 5 17 - 18 20
6.
Викинг
 13 5 4 4 25 - 20 19
7.
Сарпсборг-08
 13 5 3 5 22 - 25 18
8.
Хам-Кам
 13 4 4 5 16 - 18 16
9.
Тромсё
 13 4 2 7 9 - 19 14
10.
Стрёмсгодсет
 13 3 4 6 13 - 23 13
11.
Русенборг
 12 3 3 6 17 - 23 12
12.
Лиллестрём
 13 4 0 9 14 - 26 12
13.
Хёугесунн
 13 2 5 6 16 - 25 11
14.
Одд
 13 2 4 7 9 - 22 10
15.
ФК Кристиансунн
 13 2 3 8 10 - 20 9
16.
Саннефьёрд
 13 1 5 7 13 - 22 8
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 13 (4)
Мольде Эйкрем Магнус 12 (4)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 10 (5)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 10 (3)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 2 6
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 5
Одд Хуссейн Эцаз 7
Русенборг Йенссен Ульрик 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Tobias Guddal получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Ole Blomberg сделал результативную передачу.
    • 38'
      Г О О О О Л - Корнвиг Эмиль забивает с правой ноги!
    • 27'
      Хорн Майер сделал результативную передачу.
    • 27'
      Г О О О О Л - Кастро Никлас забивает с правой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Бранн 4:0 Тромсё онлайн

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