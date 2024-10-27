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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Хансен Торе
Лиллестрём
2:0
Перерыв
Одд
0'
15' Желтая карточка
Юхансен Сондре
1:0
39' Гол
Антонио Владимиро
2:0
45' Гол
Alexander Roessing

Ход матча

15'
 
Юхансен Сондре
39'
Антонио Владимиро
(Джазе Моханад)
1:0
45'
Alexander Roessing
(Лундему Мариус)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 219 Количество передач 172
  • 57 Владение мячом, % 43
Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
Одд
4.00
4.10
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Все Коэффициенты
12
Кристиансен
Мадс
15
Кнутсон
Эрлинг
28
Габриэльсен
Рубен
3
Росет
Мартин-Уве
5
Джазе
Моханад
8
Лундему
Мариус
55
Крюгор
Кевин
Мартин
6
Хофф
Вебьёрн
38
Alexander
Roessing
10
Ольсен
Томас
20
Антонио
Владимиро
40
Кьетил
Хауг
21
Хаген
Стеффен
15
Юхансен
Сондре
14
Синюан
Шерифф
13
Samuel
Skree
Skjeldal
26
Франссон
Александер
8
Хуссейн
Эцаз
6
Свендсен
Тобиас
7
Йоргенсен
Филип
29
Bork
Classoenn
Bang-Kitlisen
19
Борвен
Торгейр
Лиллестрём
4-3-3
Одд
4-2-3-1

История личных встреч

Лиллестрём
Одд

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

22 матча

31.8%
18.2%
50%
7 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

13.6%
50%
36.4%
3 победы 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.4%
13.6%
50%
8 побед 3 ничьи 11 побед

История матчей

Э
2:1
ТМК
2:1
Э
4:4
Э
0:1
ТМК
0:2
Э
0:2
Э
1:2
Э
2:3
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:3
Э
3:1
Э
0:0
Э
1:0
Э
0:1
ТМК
1:3
Э
2:4
Э
1:3
ТМК
1:1
Э
5:0
Э
1:1
ТМК
6:1

Голы

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

1.1
1.33

Среднее время на гол

81
67

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

2
1.9

Среднее время на гол

45
47

Всего голов

35
35

Голов в среднем за матч

1.59
1.59

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

56
56

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Томас 8 (3) 0.31
Китолано Эрик 3 0.12
Габриэльсен Рубен 3 0.12
Гарнас Эспен 3 0.12
Антонио Владимиро 3 0.12
Лундему Мариус 2 0.08
Осен Йермунд 1 0.04
Frederik Elkaer 1 0.04
Кнутсон Эрлинг 1 0.04
Ибрахимай Илльдрен 1 0.04
Фосс Сандер Моэн 1 0.04
Alexander Roessing 1 0.04
Uba Charles 0 0
Хофф Вебьёрн 0 0
Тённесен Кристоффер 0 0
Джазе Моханад 0 0
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингебритсен Микаэль 5 (1) 0.19
Свендсен Тобиас 3 0.12
Faniel Temesgen Tewelde 3 0.12
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 3 0.12
Нжи Билал 2 0.08
Борвен Торгейр 2 0.08
Йоргенсен Филип 1 0.04
Samuel Skree Skjeldal 1 0.04
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0.04
Синюан Шерифф 1 0.04
Миеттинен Тони 1 0.04
Аас Сайвер 1 0.04
Рууд Эспен 0 0
Хуссейн Эцаз 0 0
Юхансен Сондре 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Владимиро 4 2
Габриэльсен Рубен 5 0
Гарнас Эспен 5 0
Uba Charles 4 0
Лундему Мариус 3 0
Ибрахимай Илльдрен 3 0
Китолано Эрик 3 0
Alexander Roessing 3 0
Росет Мартин-Уве 1 1
Кнутсон Эрлинг 2 0
Frederik Elkaer 2 0
_Efe L. 2 0
Ольсен Томас 1 0
Ларссон Эрик 1 0
Stefan Hagerup 1 0
Тённесен Кристоффер 1 0
Джазе Моханад 1 0
Фосс Сандер Моэн 1 0
Кристиансен Мадс 1 0
August Karlin 1 0
Диоп Моктар 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуссейн Эцаз 7 0
Миеттинен Тони 5 1
Рууд Эспен 6 0
Mihajlo Ivancevic 3 1
Баккай Йосеф Бриан 4 0
Йоргенсен Филип 4 0
Ингебритсен Микаэль 3 0
Юхансен Сондре 2 0
Свендсен Тобиас 2 0
Овусу Соломон 2 0
Франссон Александер 1 0
Кьетил Хауг 1 0
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0
Нжи Билал 1 0
Аас Сайвер 1 0
Магиес Закария 1 0
Jesper Svenungsen Skau 1 0
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0
Leon Hien 1 0

Результаты матчей

Лиллестрём
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Одд
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

8
5
Лиллестрём
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Одд
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

23
16

Упущенные победы

8
12
Лиллестрём
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
28% (7)
28% (7)
Одд
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

25
17

Упущенные победы

16
17

Голы по времени матча

Забито

13
8
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
17 Не забивали 19
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
3
23%
2
25%
76-90

Пропущено

26
20
10 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 9
2
8%
3
15%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
6
23%
3
15%
31-45
8
31%
4
20%
46-60
3
12%
4
20%
61-75
5
19%
4
20%
76-90

Забито

14
16
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
5
31%
16-30
3
21%
3
19%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
14%
4
25%
76-90

Пропущено

26
24
10 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
12%
0
0%
1-15
3
12%
6
25%
16-30
4
15%
4
17%
31-45
2
8%
2
8%
46-60
7
27%
4
17%
61-75
7
27%
8
33%
76-90

Забито

27
24
15 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
7
26%
0
0%
1-15
4
15%
7
29%
29%
16-30
4
15%
5
21%
31-45
6
22%
3
13%
46-60
1
4%
3
13%
61-75
5
19%
6
25%
76-90

Пропущено

52
44
20 В 1-м тайме 18
32 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 20
5
10%
3
7%
1-15
5
10%
8
18%
16-30
10
19%
7
16%
31-45
10
19%
6
14%
46-60
10
19%
8
18%
61-75
12
23%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Фредрикстад - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Мольде 1:2 Лиллестрём - Викинг 1:4 Хам-Кам - Лиллестрём 5:0
Лиллестрём - Русенборг 1:1 КФУМ Осло - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Русенборг - Лиллестрём 4:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:2 Лиллестрём - Мольде 1:2 ФК Кристиансунн - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:2 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Мольде - Лиллестрём 3:0 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Одд - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4
Одд
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Викинг - Одд 3:3 Одд - Арендаль 2:0 Одд - КФУМ Осло 1:3 ФК Кристиансунн - Одд 0:0
Одд - Тромсё 1:0 Фредрикстад - Одд 2:0 Одд - Русенборг 1:3 Хам-Кам - Одд 1:0 Одд - Сарпсборг-08 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 2:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Одд - Хам-Кам 1:2 Русенборг - Одд 2:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Мольде - Одд 2:0 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Одд - Лиллестрём 2:1 КФУМ Осло - Одд 0:0 Одд - Мольде 0:4 Тромсё - Одд 4:0

Результаты матчей

Лиллестрём
Одд

Точный счет

1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 16%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 36%
1
8 раз 32%
2
6 раз 24%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
11 раз 44%
0
8 раз 32%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Лиллестрём
Одд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
11
2
4
8
1.5
4
9
1
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
6
6
4
9
1.5
2
10
1
12
2.5
1
11
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
9
0.5
Больше Меньше
17
8
8
17
1.5
6
19
2
23
2.5
2
23
1
24
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 25 16 6 3 57 - 21 54
2.
Бранн
 25 14 7 4 44 - 29 49
3.
Мольде
 1:0 26 14 5 7 55 - 29 47
4.
Викинг
 1:1 26 12 9 5 50 - 35 45
5.
Фредрикстад
 26 12 7 7 34 - 32 43
6.
Русенборг
 25 12 4 9 41 - 36 40
7.
КФУМ Осло
 1:0 26 9 10 7 31 - 29 37
8.
Стрёмсгодсет
 26 8 8 10 30 - 37 32
9.
ФК Кристиансунн
 0:0 26 7 10 9 29 - 37 31
10.
Сарпсборг-08
 1:1 26 8 6 12 36 - 49 30
11.
Хам-Кам
 0:0 26 7 9 10 30 - 31 30
12.
Тромсё
 25 8 5 12 28 - 33 29
13.
Саннефьёрд
 0:1 26 6 7 13 33 - 42 25
14.
Лиллестрём
 2:0 26 7 3 16 29 - 52 24
15.
Хёугесунн
 0:1 26 6 6 14 23 - 38 24
16.
Одд
 0:2 26 5 8 13 25 - 45 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 9 3 0 35 - 8 30
2.
Русенборг
 13 9 1 3 24 - 13 28
3.
Викинг
 1:1 13 8 4 1 26 - 15 28
4.
Бранн
 12 7 2 3 19 - 12 23
5.
Мольде
 1:0 13 7 2 4 34 - 19 23
6.
Фредрикстад
 13 6 5 2 17 - 14 23
7.
ФК Кристиансунн
 0:0 13 5 6 2 19 - 18 21
8.
Стрёмсгодсет
 13 5 4 4 17 - 14 19
9.
Саннефьёрд
 0:1 13 5 2 6 20 - 20 17
10.
Тромсё
 13 4 3 6 19 - 18 15
11.
Хам-Кам
 0:0 13 3 5 5 14 - 13 14
12.
Хёугесунн
 0:1 13 4 1 8 7 - 13 13
13.
Одд
 0:2 13 3 4 6 16 - 24 13
14.
КФУМ Осло
 1:0 13 2 7 4 12 - 16 13
15.
Сарпсборг-08
 1:1 13 3 3 7 14 - 24 12
16.
Лиллестрём
 2:0 13 3 3 7 15 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 13 7 5 1 25 - 17 26
2.
Мольде
 1:0 13 7 3 3 21 - 10 24
3.
Будё-Глимт
 13 7 3 3 22 - 13 24
4.
КФУМ Осло
 1:0 13 7 3 3 19 - 13 24
5.
Фредрикстад
 13 6 2 5 17 - 18 20
6.
Сарпсборг-08
 1:1 13 5 3 5 22 - 25 18
7.
Викинг
 1:1 13 4 5 4 24 - 20 17
8.
Хам-Кам
 0:0 13 4 4 5 16 - 18 16
9.
Тромсё
 12 4 2 6 9 - 15 14
10.
Стрёмсгодсет
 13 3 4 6 13 - 23 13
11.
Русенборг
 12 3 3 6 17 - 23 12
12.
Лиллестрём
 2:0 13 4 0 9 14 - 26 12
13.
Хёугесунн
 0:1 13 2 5 6 16 - 25 11
14.
ФК Кристиансунн
 0:0 13 2 4 7 10 - 19 10
15.
Одд
 0:2 13 2 4 7 9 - 21 10
16.
Саннефьёрд
 0:1 13 1 5 7 13 - 22 8
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 13 (4)
Мольде Эйкрем Магнус 12 (4)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 10 (5)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 10 (3)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 2 6
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Одд Хуссейн Эцаз 7
Русенборг Йенссен Ульрик 7
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