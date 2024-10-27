Тур: 26. Стадион: Aaraasen Stadion. Зрители: 7046 Главный судья: Хансен Торе
3:0
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаЮхансен Сондре
1:0
39' ГолАнтонио Владимиро
2:0
45' ГолAlexander Roessing
52' Желтая карточкаАнтонио Владимиро
3:0
73' ГолАнтонио Владимиро
78' Желтая карточкаДжазе Моханад
90'+5
Ход матча
15'
39'
45'
73'
78'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 4
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
438 Количество передач 418
-
52 Владение мячом, % 48
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
-
14 Болли МатисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Диоп МоктарНападающий
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Кьетил ХаугВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Аас СайверПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Нжи БилалНападающий
-
-
-
27 Oliver Hagen
-
Главный тренер: Kenneth Dokken
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лиллестрём
Одд
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
22 матча
31.8%
18.2%
50%
7 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
13.6%
50%
36.4%
3 победы 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
36.4%
13.6%
50%
8 побед 3 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
16
Голов в среднем за матч
1.1
1.33
Среднее время на гол
81
67
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
2
1.9
Среднее время на гол
45
47
Всего голов
35
35
Голов в среднем за матч
1.59
1.59
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
56
56
Бомбардиры внутри турнира
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Томас
|8 (3)
|0.31
|Антонио Владимиро
|4
|0.15
|Китолано Эрик
|3
|0.12
|Габриэльсен Рубен
|3
|0.12
|Гарнас Эспен
|3
|0.12
|Лундему Мариус
|2
|0.08
|Осен Йермунд
|1
|0.04
|Frederik Elkaer
|1
|0.04
|Alexander Roessing
|1
|0.04
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.04
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0.04
|Фосс Сандер Моэн
|1
|0.04
|Uba Charles
|0
|0
|Хофф Вебьёрн
|0
|0
|Тённесен Кристоффер
|0
|0
|Джазе Моханад
|0
|0
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингебритсен Микаэль
|5 (1)
|0.19
|Свендсен Тобиас
|3
|0.12
|Faniel Temesgen Tewelde
|3
|0.12
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|3
|0.12
|Нжи Билал
|2
|0.08
|Борвен Торгейр
|2
|0.08
|Йоргенсен Филип
|1
|0.04
|Samuel Skree Skjeldal
|1
|0.04
|Мидтскуген Оле-Эрик
|1
|0.04
|Синюан Шерифф
|1
|0.04
|Миеттинен Тони
|1
|0.04
|Аас Сайвер
|1
|0.04
|Рууд Эспен
|0
|0
|Хуссейн Эцаз
|0
|0
|Юхансен Сондре
|0
|0
Карточки
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонио Владимиро
|5
|2
|Габриэльсен Рубен
|5
|0
|Гарнас Эспен
|5
|0
|Uba Charles
|4
|0
|Лундему Мариус
|3
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|3
|0
|Китолано Эрик
|3
|0
|Alexander Roessing
|3
|0
|Росет Мартин-Уве
|1
|1
|Кнутсон Эрлинг
|2
|0
|Джазе Моханад
|2
|0
|Frederik Elkaer
|2
|0
|_Efe L.
|2
|0
|Ольсен Томас
|1
|0
|Ларссон Эрик
|1
|0
|Stefan Hagerup
|1
|0
|Тённесен Кристоффер
|1
|0
|Фосс Сандер Моэн
|1
|0
|Кристиансен Мадс
|1
|0
|August Karlin
|1
|0
|Диоп Моктар
|1
|0
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуссейн Эцаз
|7
|0
|Миеттинен Тони
|5
|1
|Рууд Эспен
|6
|0
|Mihajlo Ivancevic
|3
|1
|Баккай Йосеф Бриан
|4
|0
|Йоргенсен Филип
|4
|0
|Ингебритсен Микаэль
|3
|0
|Юхансен Сондре
|2
|0
|Свендсен Тобиас
|2
|0
|Овусу Соломон
|2
|0
|Франссон Александер
|1
|0
|Кьетил Хауг
|1
|0
|Мидтскуген Оле-Эрик
|1
|0
|Нжи Билал
|1
|0
|Аас Сайвер
|1
|0
|Магиес Закария
|1
|0
|Jesper Svenungsen Skau
|1
|0
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0
|Leon Hien
|1
|0
Результаты матчей
Лиллестрём
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Одд
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
8
5
Лиллестрём
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Одд
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
23
16
Упущенные победы
8
12
Лиллестрём
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)
Одд
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
23% (6)
38% (10)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
25
17
Упущенные победы
16
17
Голы по времени матча
Забито
16
8
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
17 Не забивали 20
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
3
19%
2
25%
31-45
3
19%
1
13%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
3
19%
2
25%
76-90
Пропущено
26
23
10 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 10
2
8%
3
13%
1-15
2
8%
2
9%
16-30
6
23%
5
22%
31-45
8
31%
4
17%
46-60
3
12%
5
22%
61-75
5
19%
4
17%
76-90
Забито
14
16
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
5
31%
16-30
3
21%
3
19%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
14%
4
25%
76-90
Пропущено
26
24
10 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
12%
0
0%
1-15
3
12%
6
25%
16-30
4
15%
4
17%
31-45
2
8%
2
8%
46-60
7
27%
4
17%
61-75
7
27%
8
33%
76-90
Забито
30
24
17 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
7
23%
0
0%
1-15
4
13%
7
29%
29%
16-30
6
20%
5
21%
31-45
6
20%
3
13%
46-60
2
7%
3
13%
61-75
5
17%
6
25%
76-90
Пропущено
52
47
20 В 1-м тайме 20
32 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 21
5
10%
3
6%
1-15
5
10%
8
17%
16-30
10
19%
9
19%
31-45
10
19%
6
13%
46-60
10
19%
9
19%
61-75
12
23%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Лиллестрём
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Фредрикстад - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Мольде 1:2 Лиллестрём - Викинг 1:4 Хам-Кам - Лиллестрём 5:0
Лиллестрём - Русенборг 1:1 КФУМ Осло - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Русенборг - Лиллестрём 4:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:2 Лиллестрём - Мольде 1:2 ФК Кристиансунн - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:2 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Мольде - Лиллестрём 3:0 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Одд - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4
Одд
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Викинг - Одд 3:3 Одд - Арендаль 2:0 Одд - КФУМ Осло 1:3 ФК Кристиансунн - Одд 0:0
Одд - Тромсё 1:0 Фредрикстад - Одд 2:0 Одд - Русенборг 1:3 Хам-Кам - Одд 1:0 Одд - Сарпсборг-08 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 2:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Одд - Хам-Кам 1:2 Русенборг - Одд 2:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Мольде - Одд 2:0 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Одд - Лиллестрём 2:1 КФУМ Осло - Одд 0:0 Одд - Мольде 0:4 Тромсё - Одд 4:0
Результаты матчей
Лиллестрём
Одд
Точный счет
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 15%
0:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 35%
1
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
11 раз 42%
0
9 раз 35%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Лиллестрём
Одд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
112
58
49
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
67
49
211
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
179
Больше Меньше
179
917
620
323
224
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|16
|6
|3
|57 - 21
|54
|2.
|0:0
|26
|14
|8
|4
|44 - 29
|50
|3.
|26
|14
|5
|7
|57 - 29
|47
|4.
|26
|13
|8
|5
|51 - 35
|47
|5.
|26
|12
|7
|7
|34 - 32
|43
|6.
|25
|12
|4
|9
|41 - 36
|40
|7.
|26
|8
|10
|8
|31 - 31
|34
|8.
|26
|8
|8
|10
|31 - 31
|32
|9.
|26
|8
|8
|10
|30 - 37
|32
|10.
|0:0
|26
|8
|6
|12
|28 - 33
|30
|11.
|26
|7
|9
|10
|29 - 38
|30
|12.
|26
|8
|5
|13
|36 - 50
|29
|13.
|26
|7
|7
|12
|35 - 42
|28
|14.
|26
|7
|3
|16
|30 - 52
|24
|15.
|26
|6
|6
|14
|23 - 40
|24
|16.
|26
|5
|8
|13
|25 - 46
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|35 - 8
|30
|2.
|13
|9
|1
|3
|24 - 13
|28
|3.
|13
|8
|4
|1
|26 - 15
|28
|4.
|0:0
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|5.
|13
|7
|2
|4
|34 - 19
|23
|6.
|13
|6
|5
|2
|17 - 14
|23
|7.
|13
|5
|6
|2
|19 - 18
|21
|8.
|13
|6
|2
|5
|22 - 20
|20
|9.
|13
|5
|4
|4
|17 - 14
|19
|10.
|13
|4
|4
|5
|15 - 13
|16
|11.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|19 - 18
|15
|12.
|13
|4
|1
|8
|7 - 15
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|14.
|13
|2
|7
|4
|12 - 16
|13
|15.
|13
|3
|3
|7
|16 - 26
|12
|16.
|13
|3
|2
|8
|14 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|7
|5
|1
|25 - 17
|26
|2.
|13
|7
|3
|3
|23 - 10
|24
|3.
|13
|7
|3
|3
|22 - 13
|24
|4.
|13
|6
|3
|4
|19 - 15
|21
|5.
|13
|6
|2
|5
|17 - 18
|20
|6.
|13
|5
|4
|4
|25 - 20
|19
|7.
|13
|5
|3
|5
|22 - 25
|18
|8.
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|9.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|9 - 15
|15
|10.
|13
|3
|4
|6
|13 - 23
|13
|11.
|12
|3
|3
|6
|17 - 23
|12
|12.
|13
|4
|0
|9
|14 - 26
|12
|13.
|13
|2
|5
|6
|16 - 25
|11
|14.
|13
|2
|4
|7
|9 - 22
|10
|15.
|13
|2
|3
|8
|10 - 20
|9
|16.
|13
|1
|5
|7
|13 - 22
|8
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|13 (4)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|12 (4)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|10 (5)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|10 (3)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|10 (1)
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|2 6
|КФУМ Осло
|Алеесами Хайтам
|2 5
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 5
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7
|Русенборг
|Йенссен Ульрик
|7