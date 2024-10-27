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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 26. Стадион: . Зрители: 7046 Главный судья: Хансен Торе
Лиллестрём
3:0
Конец матча
Одд
0'
15' Желтая карточка
Юхансен Сондре
1:0
39' Гол
Антонио Владимиро
2:0
45' Гол
Alexander Roessing
52' Желтая карточка
Антонио Владимиро
3:0
73' Гол
Антонио Владимиро
78' Желтая карточка
Джазе Моханад
90'+5

Ход матча

15'
 
Юхансен Сондре
39'
Антонио Владимиро
(Джазе Моханад)
1:0
45'
Alexander Roessing
(Лундему Мариус)
2:0
52'
Антонио Владимиро
 
64'
 
Овусу Соломон
Хаген Стеффен
64'
 
Аас Сайвер
Bork Classoenn Bang-Kitlisen
73'
Антонио Владимиро
(Alexander Roessing)
3:0
78'
Джазе Моханад
 
78'
Китолано Эрик
Alexander Roessing
 
78'
Осен Йермунд
Лундему Мариус
 
78'
 
Ингебритсен Микаэль
Йоргенсен Филип
78'
 
Oliver Hagen
Свендсен Тобиас
88'
 
Нжи Билал
Франссон Александер
88'
Диоп Моктар
Ольсен Томас
 
88'
Карлсбакк Маркус
Хофф Вебьёрн
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 438 Количество передач 418
  • 52 Владение мячом, % 48
12
Кристиансен
Мадс
15
Кнутсон
Эрлинг
28
Габриэльсен
Рубен
3
Росет
Мартин-Уве
5
Джазе
Моханад
8
Лундему
Мариус
55
Крюгор
Кевин
Мартин
6
Хофф
Вебьёрн
38
Alexander
Roessing
10
Ольсен
Томас
20
Антонио
Владимиро
40
Кьетил
Хауг
21
Хаген
Стеффен
15
Юхансен
Сондре
14
Синюан
Шерифф
13
Samuel
Skree
Skjeldal
26
Франссон
Александер
8
Хуссейн
Эцаз
6
Свендсен
Тобиас
7
Йоргенсен
Филип
29
Bork
Classoenn
Bang-Kitlisen
19
Борвен
Торгейр
Лиллестрём
4-3-3
Одд
4-2-3-1

История личных встреч

Лиллестрём
Одд

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

22 матча

31.8%
18.2%
50%
7 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

13.6%
50%
36.4%
3 победы 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.4%
13.6%
50%
8 побед 3 ничьи 11 побед

История матчей

Э
2:1
ТМК
2:1
Э
4:4
Э
0:1
ТМК
0:2
Э
0:2
Э
1:2
Э
2:3
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:3
Э
3:1
Э
0:0
Э
1:0
Э
0:1
ТМК
1:3
Э
2:4
Э
1:3
ТМК
1:1
Э
5:0
Э
1:1
ТМК
6:1

Голы

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

1.1
1.33

Среднее время на гол

81
67

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

2
1.9

Среднее время на гол

45
47

Всего голов

35
35

Голов в среднем за матч

1.59
1.59

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

56
56

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Томас 8 (3) 0.31
Антонио Владимиро 4 0.15
Китолано Эрик 3 0.12
Габриэльсен Рубен 3 0.12
Гарнас Эспен 3 0.12
Лундему Мариус 2 0.08
Осен Йермунд 1 0.04
Frederik Elkaer 1 0.04
Alexander Roessing 1 0.04
Кнутсон Эрлинг 1 0.04
Ибрахимай Илльдрен 1 0.04
Фосс Сандер Моэн 1 0.04
Uba Charles 0 0
Хофф Вебьёрн 0 0
Тённесен Кристоффер 0 0
Джазе Моханад 0 0
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингебритсен Микаэль 5 (1) 0.19
Свендсен Тобиас 3 0.12
Faniel Temesgen Tewelde 3 0.12
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 3 0.12
Нжи Билал 2 0.08
Борвен Торгейр 2 0.08
Йоргенсен Филип 1 0.04
Samuel Skree Skjeldal 1 0.04
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0.04
Синюан Шерифф 1 0.04
Миеттинен Тони 1 0.04
Аас Сайвер 1 0.04
Рууд Эспен 0 0
Хуссейн Эцаз 0 0
Юхансен Сондре 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Владимиро 5 2
Габриэльсен Рубен 5 0
Гарнас Эспен 5 0
Uba Charles 4 0
Лундему Мариус 3 0
Ибрахимай Илльдрен 3 0
Китолано Эрик 3 0
Alexander Roessing 3 0
Росет Мартин-Уве 1 1
Кнутсон Эрлинг 2 0
Джазе Моханад 2 0
Frederik Elkaer 2 0
_Efe L. 2 0
Ольсен Томас 1 0
Ларссон Эрик 1 0
Stefan Hagerup 1 0
Тённесен Кристоффер 1 0
Фосс Сандер Моэн 1 0
Кристиансен Мадс 1 0
August Karlin 1 0
Диоп Моктар 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуссейн Эцаз 7 0
Миеттинен Тони 5 1
Рууд Эспен 6 0
Mihajlo Ivancevic 3 1
Баккай Йосеф Бриан 4 0
Йоргенсен Филип 4 0
Ингебритсен Микаэль 3 0
Юхансен Сондре 2 0
Свендсен Тобиас 2 0
Овусу Соломон 2 0
Франссон Александер 1 0
Кьетил Хауг 1 0
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0
Нжи Билал 1 0
Аас Сайвер 1 0
Магиес Закария 1 0
Jesper Svenungsen Skau 1 0
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0
Leon Hien 1 0

Результаты матчей

Лиллестрём
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Одд
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

8
5
Лиллестрём
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Одд
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

23
16

Упущенные победы

8
12
Лиллестрём
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)
Одд
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
23% (6)
38% (10)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

25
17

Упущенные победы

16
17

Голы по времени матча

Забито

16
8
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
17 Не забивали 20
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
3
19%
2
25%
31-45
3
19%
1
13%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
3
19%
2
25%
76-90

Пропущено

26
23
10 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 10
2
8%
3
13%
1-15
2
8%
2
9%
16-30
6
23%
5
22%
31-45
8
31%
4
17%
46-60
3
12%
5
22%
61-75
5
19%
4
17%
76-90

Забито

14
16
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
5
31%
16-30
3
21%
3
19%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
14%
4
25%
76-90

Пропущено

26
24
10 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
12%
0
0%
1-15
3
12%
6
25%
16-30
4
15%
4
17%
31-45
2
8%
2
8%
46-60
7
27%
4
17%
61-75
7
27%
8
33%
76-90

Забито

30
24
17 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
7
23%
0
0%
1-15
4
13%
7
29%
29%
16-30
6
20%
5
21%
31-45
6
20%
3
13%
46-60
2
7%
3
13%
61-75
5
17%
6
25%
76-90

Пропущено

52
47
20 В 1-м тайме 20
32 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 21
5
10%
3
6%
1-15
5
10%
8
17%
16-30
10
19%
9
19%
31-45
10
19%
6
13%
46-60
10
19%
9
19%
61-75
12
23%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Фредрикстад - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Мольде 1:2 Лиллестрём - Викинг 1:4 Хам-Кам - Лиллестрём 5:0
Лиллестрём - Русенборг 1:1 КФУМ Осло - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Русенборг - Лиллестрём 4:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:2 Лиллестрём - Мольде 1:2 ФК Кристиансунн - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:2 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Мольде - Лиллестрём 3:0 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Одд - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4
Одд
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Викинг - Одд 3:3 Одд - Арендаль 2:0 Одд - КФУМ Осло 1:3 ФК Кристиансунн - Одд 0:0
Одд - Тромсё 1:0 Фредрикстад - Одд 2:0 Одд - Русенборг 1:3 Хам-Кам - Одд 1:0 Одд - Сарпсборг-08 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 2:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Одд - Хам-Кам 1:2 Русенборг - Одд 2:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Мольде - Одд 2:0 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Одд - Лиллестрём 2:1 КФУМ Осло - Одд 0:0 Одд - Мольде 0:4 Тромсё - Одд 4:0

Результаты матчей

Лиллестрём
Одд

Точный счет

1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 15%
0:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 35%
1
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
11 раз 42%
0
9 раз 35%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Лиллестрём
Одд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
2
5
8
1.5
4
9
2
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
6
7
4
9
1.5
2
11
1
12
2.5
1
12
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
9
0.5
Больше Меньше
17
9
9
17
1.5
6
20
3
23
2.5
2
24
1
25
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 25 16 6 3 57 - 21 54
2.
Бранн
 0:0 26 14 8 4 44 - 29 50
3.
Мольде
 26 14 5 7 57 - 29 47
4.
Викинг
 26 13 8 5 51 - 35 47
5.
Фредрикстад
 26 12 7 7 34 - 32 43
6.
Русенборг
 25 12 4 9 41 - 36 40
7.
КФУМ Осло
 26 8 10 8 31 - 31 34
8.
Хам-Кам
 26 8 8 10 31 - 31 32
9.
Стрёмсгодсет
 26 8 8 10 30 - 37 32
10.
Тромсё
 0:0 26 8 6 12 28 - 33 30
11.
ФК Кристиансунн
 26 7 9 10 29 - 38 30
12.
Сарпсборг-08
 26 8 5 13 36 - 50 29
13.
Саннефьёрд
 26 7 7 12 35 - 42 28
14.
Лиллестрём
 26 7 3 16 30 - 52 24
15.
Хёугесунн
 26 6 6 14 23 - 40 24
16.
Одд
 26 5 8 13 25 - 46 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 9 3 0 35 - 8 30
2.
Русенборг
 13 9 1 3 24 - 13 28
3.
Викинг
 13 8 4 1 26 - 15 28
4.
Бранн
 0:0 13 7 3 3 19 - 12 24
5.
Мольде
 13 7 2 4 34 - 19 23
6.
Фредрикстад
 13 6 5 2 17 - 14 23
7.
ФК Кристиансунн
 13 5 6 2 19 - 18 21
8.
Саннефьёрд
 13 6 2 5 22 - 20 20
9.
Стрёмсгодсет
 13 5 4 4 17 - 14 19
10.
Хам-Кам
 13 4 4 5 15 - 13 16
11.
Тромсё
 0:0 13 4 3 6 19 - 18 15
12.
Хёугесунн
 13 4 1 8 7 - 15 13
13.
Одд
 13 3 4 6 16 - 24 13
14.
КФУМ Осло
 13 2 7 4 12 - 16 13
15.
Лиллестрём
 13 3 3 7 16 - 26 12
16.
Сарпсборг-08
 13 3 2 8 14 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 0:0 13 7 5 1 25 - 17 26
2.
Мольде
 13 7 3 3 23 - 10 24
3.
Будё-Глимт
 13 7 3 3 22 - 13 24
4.
КФУМ Осло
 13 6 3 4 19 - 15 21
5.
Фредрикстад
 13 6 2 5 17 - 18 20
6.
Викинг
 13 5 4 4 25 - 20 19
7.
Сарпсборг-08
 13 5 3 5 22 - 25 18
8.
Хам-Кам
 13 4 4 5 16 - 18 16
9.
Тромсё
 0:0 13 4 3 6 9 - 15 15
10.
Стрёмсгодсет
 13 3 4 6 13 - 23 13
11.
Русенборг
 12 3 3 6 17 - 23 12
12.
Лиллестрём
 13 4 0 9 14 - 26 12
13.
Хёугесунн
 13 2 5 6 16 - 25 11
14.
Одд
 13 2 4 7 9 - 22 10
15.
ФК Кристиансунн
 13 2 3 8 10 - 20 9
16.
Саннефьёрд
 13 1 5 7 13 - 22 8
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 13 (4)
Мольде Эйкрем Магнус 12 (4)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 10 (5)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 10 (3)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 2 6
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 5
Одд Хуссейн Эцаз 7
Русенборг Йенссен Ульрик 7
Весь список
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