  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
Хёугесунн
0:1
Перерыв
Мольде
0'
0:1
1' Гол
Эриксен Кристиан
45' Желтая карточка
Sorry Diarra

Ход матча

1'
0:1
Эриксен Кристиан
(Брюнхильдсен Ола)
42'
 
Ихлер Фредерик
Эйкрем Магнус
45'
Sorry Diarra
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 9
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 240 Количество передач 206
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Мольде
4.80
4.00
Реклама, pari.ru
3.90
Все Коэффициенты
1
Сельвик
Эгиль
38
Солхейм
Вегард
4
Anders
Baertelsen
6
Фредриксен
Ульрик
3
Oscar
Krusnell
77
Бизоза
Парфе
16
Лейте
Бруно
37
Sander
Innvaer
9
Лисет
Сёндре
21
Эскесен
Юлиус
29
Sorry
Diarra
22
Посьядала
Альберт
26
Амундсен
Исак
4
Лунд
Йенсен
Вальдемар
19
Хауган
Эйрик
31
Ловик
Матиас
20
Эриксен
Кристиан
I
17
Дели
Матс
Мёллер
16
Брейвик
Эмиль
28
Хёуген
Кристоффер
7
Эйкрем
Магнус
27
Брюнхильдсен
Ола
Хёугесунн
4-2-3-1
Мольде
3-5-2

История личных встреч

Хёугесунн
Мольде

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
90%
6 побед 9 ничьих 0 побед

20 матчей

5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 8 побед

30 матчей

16.7%
20%
63.3%
5 побед 6 ничьих 19 побед

Первый тайм

16.7%
26.7%
56.6%
5 побед 8 ничьих 17 побед

Второй тайм

20%
53.3%
26.7%
6 побед 16 ничьих 8 побед

История матчей

Э
2:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
0:1
Э
1:0
Э
1:2
Э
5:4
Э
3:1
Э
0:3
Э
3:1
Э
1:2
Э
2:0
Э
0:1
Э
1:0
К
0:2
Э
0:0
Э
0:0
Э
3:3
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:5
Э
1:0
Э
2:0
Э
3:1
Э
5:0
Э
1:2
Э
2:1

Голы

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

1.07
1.13

Среднее время на гол

84
79

Всего голов

26
20

Голов в среднем за матч

1.73
1.33

Среднее время на гол

51
67

Всего голов

42
37

Голов в среднем за матч

1.4
1.23

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

64
72

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sorry Diarra 4 (1) 0.15
Эскесен Юлиус 3 (1) 0.12
Тунекти Себастьян 3 0.12
Лейте Бруно 3 0.12
Конрадсен Мортен 1 0.04
Mikkel Hope 1 0.04
Лисет Сёндре 1 0.04
Troy Nyhammer 1 0.04
Бизоза Парфе 1 0.04
Mathias Sauer 1 0.04
Sander Innvaer 1 0.04
Claus Niyukuri 1 0.04
Ismael Seone 1 0.04
Oscar Krusnell 0 0
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эриксен Кристиан I 13 0.5
Эйкрем Магнус 12 0.46
Брюнхильдсен Ола 5 0.19
Ловик Матиас 4 0.15
Стеневик Халлдор 3 (1) 0.12
Хестад Эйрик 3 0.12
Хауган Эйрик 3 0.12
Хёуген Кристоффер 2 0.08
Гульбрандсен Фредрик 2 0.08
Коса Маркус Андреас 2 (1) 0.08
Линнес Мартин 1 0.04
Оланаре Аарон 1 0.04
Ихлер Фредерик 1 0.04
Бьорнбак Мартин 1 0.04
Хагельскьер Андерс 1 0.04
Брейвик Эмиль 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Эйванн Каспер 0 0
Амундсен Исак 0 0
Бакке Йохан 0 0
Лунд Йенсен Вальдемар 0 0
Гранаас Сондре 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sorry Diarra 7 0
Бизоза Парфе 6 0
Лейте Бруно 5 0
Тунекти Себастьян 5 0
Troy Nyhammer 3 1
Anders Baertelsen 4 0
Mikkel Hope 4 0
Sancheev Manoharan 4 0
Лисет Сёндре 2 1
Эскесен Юлиус 3 0
Claus Niyukuri 3 0
Сельвик Эгиль 2 0
Людвикссон Антон 2 0
Ismael Seone 2 0
Фредриксен Ульрик 1 0
Oscar Krusnell 1 0
Mathias Sauer 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эриксен Кристиан I 6 0
Амундсен Исак 5 0
Ловик Матиас 4 0
Гульбрандсен Фредрик 3 0
Брейвик Эмиль 3 0
Хёуген Кристоффер 2 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Хагельскьер Андерс 2 0
Посьядала Альберт 2 0
Лунд Йенсен Вальдемар 2 0
Линнес Мартин 1 0
Хестад Эйрик 1 0
Хауган Эйрик 1 0
Стеневик Халлдор 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0

Результаты матчей

Хёугесунн
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Мольде
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
4
Хёугесунн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Мольде
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

16
10

Упущенные победы

9
30
Хёугесунн
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (5)
56% (14)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
Мольде
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (8)
28% (7)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
24% (6)
32% (8)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

17
12

Упущенные победы

11
34

Голы по времени матча

Забито

7
20
0 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 15
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
3
43%
4
20%
46-60
2
29%
4
20%
61-75
2
29%
3
15%
76-90

Пропущено

12
10
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
17%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
1
10%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
3
25%
4
40%
76-90

Забито

16
35
7 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 10
16 Не забивали 13
1
6%
6
17%
1-15
2
13%
8
23%
16-30
4
25%
3
9%
31-45
3
19%
5
14%
46-60
3
19%
9
26%
61-75
3
19%
4
11%
76-90

Пропущено

25
18
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
5
20%
2
11%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
4
16%
3
17%
31-45
4
16%
3
17%
46-60
6
24%
3
17%
61-75
4
16%
5
28%
76-90

Забито

23
55
7 В 1-м тайме 26
16 Во 2-м тайме 29
9 Забивали первыми 16
10 Не забивали 3
1
4%
8
15%
1-15
2
9%
10
18%
16-30
4
17%
8
15%
31-45
6
26%
9
16%
46-60
5
22%
13
24%
61-75
5
22%
7
13%
76-90

Пропущено

37
28
17 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 16
7
19%
4
14%
1-15
2
5%
2
7%
16-30
8
22%
4
14%
31-45
6
16%
5
18%
46-60
7
19%
4
14%
61-75
7
19%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
КФУМ Осло - Хёугесунн 0:0 Бранн - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Бранн 0:1 Русенборг - Хёугесунн 4:0
Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:0 ФК Кристиансунн - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - Фредрикстад 1:0 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:2 Фредрикстад - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Хёугесунн - Викинг 1:0 Бранн - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Виборг - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0
Мольде
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Гент - Мольде 2:1 Мольде - Саннефьёрд 0:1 Лиллестрём - Мольде 1:2 Мольде - Ларн 3:0
Мольде - Тромсё 5:3 КФУМ Осло - Мольде 1:1 ФК Кристиансунн - Мольде 0:4 Мольде - Фредрикстад 6:1 Русенборг - Мольде 2:1 Эльфсборг - Мольде 0:1 Мольде - Хам-Кам 3:0 Мольде - Эльфсборг 0:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Лиллестрём - Мольде 1:2 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Силькеборг - Мольде 3:2 Викинг - Мольде 1:0 Мольде - Силькеборг 3:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Фредрикстад - Мольде 0:0

Результаты матчей

Хёугесунн
Мольде

Точный счет

0:1
4 раза 33%
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
2
6 раз 46%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

2:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:4
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
2:1
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:4
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 40%
1
8 раз 32%
2
6 раз 24%
3
1 раз 4%
2
8 раз 32%
1
6 раз 24%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хёугесунн
Мольде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
12
1
1
11
1.5
11
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
2
6
7
1.5
5
7
1
12
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
10
0.5
Больше Меньше
22
3
7
18
1.5
16
9
1
24
2.5
8
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 25 16 6 3 57 - 21 54
2.
Бранн
 25 14 7 4 44 - 29 49
3.
Мольде
 1:0 26 14 5 7 55 - 29 47
4.
Викинг
 1:1 26 12 9 5 50 - 35 45
5.
Фредрикстад
 26 12 7 7 34 - 32 43
6.
Русенборг
 25 12 4 9 41 - 36 40
7.
КФУМ Осло
 1:0 26 9 10 7 31 - 29 37
8.
Стрёмсгодсет
 26 8 8 10 30 - 37 32
9.
ФК Кристиансунн
 0:0 26 7 10 9 29 - 37 31
10.
Сарпсборг-08
 1:1 26 8 6 12 36 - 49 30
11.
Хам-Кам
 0:0 26 7 9 10 30 - 31 30
12.
Тромсё
 25 8 5 12 28 - 33 29
13.
Саннефьёрд
 0:1 26 6 7 13 33 - 42 25
14.
Лиллестрём
 2:0 26 7 3 16 29 - 52 24
15.
Хёугесунн
 0:1 26 6 6 14 23 - 38 24
16.
Одд
 0:2 26 5 8 13 25 - 45 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 9 3 0 35 - 8 30
2.
Русенборг
 13 9 1 3 24 - 13 28
3.
Викинг
 1:1 13 8 4 1 26 - 15 28
4.
Бранн
 12 7 2 3 19 - 12 23
5.
Мольде
 1:0 13 7 2 4 34 - 19 23
6.
Фредрикстад
 13 6 5 2 17 - 14 23
7.
ФК Кристиансунн
 0:0 13 5 6 2 19 - 18 21
8.
Стрёмсгодсет
 13 5 4 4 17 - 14 19
9.
Саннефьёрд
 0:1 13 5 2 6 20 - 20 17
10.
Тромсё
 13 4 3 6 19 - 18 15
11.
Хам-Кам
 0:0 13 3 5 5 14 - 13 14
12.
Хёугесунн
 0:1 13 4 1 8 7 - 13 13
13.
Одд
 0:2 13 3 4 6 16 - 24 13
14.
КФУМ Осло
 1:0 13 2 7 4 12 - 16 13
15.
Сарпсборг-08
 1:1 13 3 3 7 14 - 24 12
16.
Лиллестрём
 2:0 13 3 3 7 15 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 13 7 5 1 25 - 17 26
2.
Мольде
 1:0 13 7 3 3 21 - 10 24
3.
Будё-Глимт
 13 7 3 3 22 - 13 24
4.
КФУМ Осло
 1:0 13 7 3 3 19 - 13 24
5.
Фредрикстад
 13 6 2 5 17 - 18 20
6.
Сарпсборг-08
 1:1 13 5 3 5 22 - 25 18
7.
Викинг
 1:1 13 4 5 4 24 - 20 17
8.
Хам-Кам
 0:0 13 4 4 5 16 - 18 16
9.
Тромсё
 12 4 2 6 9 - 15 14
10.
Стрёмсгодсет
 13 3 4 6 13 - 23 13
11.
Русенборг
 12 3 3 6 17 - 23 12
12.
Лиллестрём
 2:0 13 4 0 9 14 - 26 12
13.
Хёугесунн
 0:1 13 2 5 6 16 - 25 11
14.
ФК Кристиансунн
 0:0 13 2 4 7 10 - 19 10
15.
Одд
 0:2 13 2 4 7 9 - 21 10
16.
Саннефьёрд
 0:1 13 1 5 7 13 - 22 8
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 13 (4)
Мольде Эйкрем Магнус 12 (4)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 10 (5)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 10 (3)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 2 6
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Одд Хуссейн Эцаз 7
Русенборг Йенссен Ульрик 7
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Мольде
4.80
4.00
Реклама, pari.ru
3.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хёугесунн 0:1 Мольде онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Хёугесунн
Мольде
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный