Тур: 26. Стадион: Haugesund Sparebank Arena. Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
0'
0:1
1' ГолЭриксен Кристиан
45' Желтая карточкаSorry Diarra
72' Желтая карточкаЛисет Сёндре
78' Желтая карточкаХауган Эйрик
81' Желтая карточкаЛюдвикссон Антон
0:2
83' ПенальтиИхлер Фредерик
90' Желтая карточкаMathias Sauer
90' Желтая карточкаБрюнхильдсен Ола
0:3
90' ГолХауган Эйрик
90'+5
Ход матча
1'
45'
72'
78'
81'
83'
0:2
90'
90'
90'
90'
90'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
1 Удары по воротам 9
-
7 Удары в створ 5
-
7 Угловые 11
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
509 Количество передач 366
-
57 Владение мячом, % 43
77
Бизоза
Парфе
16
Лейте
Бруно
29
Sorry
Diarra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Бизоза ПарфеПолузащитник
-
16 Лейте БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Sorry DiarraНападающий
- Запасные игроки
-
22 Фальк АслакВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
25 Mikkel Hope
-
Главный тренер: Sancheev Manoharan
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хёугесунн
Мольде
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
90%
6 побед 9 ничьих 0 побед
20 матчей
5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Второй тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 8 побед
30 матчей
16.7%
20%
63.3%
5 побед 6 ничьих 19 побед
Первый тайм
16.7%
26.7%
56.6%
5 побед 8 ничьих 17 побед
Второй тайм
20%
53.3%
26.7%
6 побед 16 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
17
Голов в среднем за матч
1.07
1.13
Среднее время на гол
84
79
Всего голов
26
20
Голов в среднем за матч
1.73
1.33
Среднее время на гол
51
67
Всего голов
42
37
Голов в среднем за матч
1.4
1.23
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
64
72
Бомбардиры внутри турнира
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sorry Diarra
|4 (1)
|0.15
|Эскесен Юлиус
|3 (1)
|0.12
|Тунекти Себастьян
|3
|0.12
|Лейте Бруно
|3
|0.12
|Конрадсен Мортен
|1
|0.04
|Mikkel Hope
|1
|0.04
|Лисет Сёндре
|1
|0.04
|Troy Nyhammer
|1
|0.04
|Бизоза Парфе
|1
|0.04
|Mathias Sauer
|1
|0.04
|Sander Innvaer
|1
|0.04
|Claus Niyukuri
|1
|0.04
|Ismael Seone
|1
|0.04
|Oscar Krusnell
|0
|0
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эриксен Кристиан I
|13
|0.5
|Эйкрем Магнус
|12
|0.46
|Брюнхильдсен Ола
|5
|0.19
|Ловик Матиас
|4
|0.15
|Хауган Эйрик
|4
|0.15
|Стеневик Халлдор
|3 (1)
|0.12
|Хестад Эйрик
|3
|0.12
|Хёуген Кристоффер
|2
|0.08
|Гульбрандсен Фредрик
|2
|0.08
|Коса Маркус Андреас
|2 (1)
|0.08
|Ихлер Фредерик
|2 (1)
|0.08
|Линнес Мартин
|1
|0.04
|Оланаре Аарон
|1
|0.04
|Бьорнбак Мартин
|1
|0.04
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.04
|Брейвик Эмиль
|0
|0
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Эйванн Каспер
|0
|0
|Амундсен Исак
|0
|0
|Бакке Йохан
|0
|0
|Энггаард Мэдс
|0
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|0
|0
|Гранаас Сондре
|0
|0
Карточки
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sorry Diarra
|7
|0
|Бизоза Парфе
|6
|0
|Лейте Бруно
|5
|0
|Тунекти Себастьян
|5
|0
|Лисет Сёндре
|3
|1
|Troy Nyhammer
|3
|1
|Anders Baertelsen
|4
|0
|Mikkel Hope
|4
|0
|Sancheev Manoharan
|4
|0
|Эскесен Юлиус
|3
|0
|Людвикссон Антон
|3
|0
|Claus Niyukuri
|3
|0
|Сельвик Эгиль
|2
|0
|Mathias Sauer
|2
|0
|Ismael Seone
|2
|0
|Фредриксен Ульрик
|1
|0
|Oscar Krusnell
|1
|0
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эриксен Кристиан I
|6
|0
|Амундсен Исак
|5
|0
|Ловик Матиас
|4
|0
|Гульбрандсен Фредрик
|3
|0
|Брейвик Эмиль
|3
|0
|Хёуген Кристоффер
|2
|0
|Хауган Эйрик
|2
|0
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Хагельскьер Андерс
|2
|0
|Посьядала Альберт
|2
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|2
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Хестад Эйрик
|1
|0
|Стеневик Халлдор
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
Результаты матчей
Хёугесунн
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Мольде
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
4
Хёугесунн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Мольде
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
16
10
Упущенные победы
9
30
Хёугесунн
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (5)
54% (14)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Мольде
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (9)
27% (7)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
23% (6)
31% (8)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
17
12
Упущенные победы
11
34
Голы по времени матча
Забито
7
23
0 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
20 Не забивали 15
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
0
0%
5
22%
31-45
3
43%
4
17%
46-60
2
29%
4
17%
61-75
2
29%
5
22%
76-90
Пропущено
15
10
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
3
20%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
27%
1
10%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
5
33%
4
40%
76-90
Забито
16
35
7 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 10
17 Не забивали 14
1
6%
6
17%
1-15
2
13%
8
23%
16-30
4
25%
3
9%
31-45
3
19%
5
14%
46-60
3
19%
9
26%
61-75
3
19%
4
11%
76-90
Пропущено
25
18
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
5
20%
2
11%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
4
16%
3
17%
31-45
4
16%
3
17%
46-60
6
24%
3
17%
61-75
4
16%
5
28%
76-90
Забито
23
58
7 В 1-м тайме 27
16 Во 2-м тайме 31
9 Забивали первыми 17
11 Не забивали 3
1
4%
9
16%
1-15
2
9%
10
17%
16-30
4
17%
8
14%
31-45
6
26%
9
16%
46-60
5
22%
13
22%
61-75
5
22%
9
16%
76-90
Пропущено
40
28
18 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 16
8
20%
4
14%
1-15
2
5%
2
7%
16-30
8
20%
4
14%
31-45
6
15%
5
18%
46-60
7
18%
4
14%
61-75
9
23%
9
32%
76-90
Результаты последних матчей
Хёугесунн
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
КФУМ Осло - Хёугесунн 0:0 Бранн - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Бранн 0:1 Русенборг - Хёугесунн 4:0
Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:0 ФК Кристиансунн - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - Фредрикстад 1:0 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:2 Фредрикстад - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Хёугесунн - Викинг 1:0 Бранн - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Виборг - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0
Мольде
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Гент - Мольде 2:1 Мольде - Саннефьёрд 0:1 Лиллестрём - Мольде 1:2 Мольде - Ларн 3:0
Мольде - Тромсё 5:3 КФУМ Осло - Мольде 1:1 ФК Кристиансунн - Мольде 0:4 Мольде - Фредрикстад 6:1 Русенборг - Мольде 2:1 Эльфсборг - Мольде 0:1 Мольде - Хам-Кам 3:0 Мольде - Эльфсборг 0:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Лиллестрём - Мольде 1:2 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Силькеборг - Мольде 3:2 Викинг - Мольде 1:0 Мольде - Силькеборг 3:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Фредрикстад - Мольде 0:0
Результаты матчей
Хёугесунн
Мольде
Точный счет
0:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
2
6 раз 46%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
2:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
0:4
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
Точный счет
0:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:1
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 42%
1
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
1 раз 4%
2
8 раз 31%
1
6 раз 23%
3
4 раза 15%
0
3 раза 12%
4
3 раза 12%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хёугесунн
Мольде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
121
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
112
67
67
112
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1511
Больше Меньше
233
719
179
125
917
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|16
|6
|3
|57 - 21
|54
|2.
|0:0
|26
|14
|8
|4
|44 - 29
|50
|3.
|26
|14
|5
|7
|57 - 29
|47
|4.
|26
|13
|8
|5
|51 - 35
|47
|5.
|26
|12
|7
|7
|34 - 32
|43
|6.
|25
|12
|4
|9
|41 - 36
|40
|7.
|26
|8
|10
|8
|31 - 31
|34
|8.
|26
|8
|8
|10
|31 - 31
|32
|9.
|26
|8
|8
|10
|30 - 37
|32
|10.
|0:0
|26
|8
|6
|12
|28 - 33
|30
|11.
|26
|7
|9
|10
|29 - 38
|30
|12.
|26
|8
|5
|13
|36 - 50
|29
|13.
|26
|7
|7
|12
|35 - 42
|28
|14.
|26
|7
|3
|16
|30 - 52
|24
|15.
|26
|6
|6
|14
|23 - 40
|24
|16.
|26
|5
|8
|13
|25 - 46
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|35 - 8
|30
|2.
|13
|9
|1
|3
|24 - 13
|28
|3.
|13
|8
|4
|1
|26 - 15
|28
|4.
|0:0
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|5.
|13
|7
|2
|4
|34 - 19
|23
|6.
|13
|6
|5
|2
|17 - 14
|23
|7.
|13
|5
|6
|2
|19 - 18
|21
|8.
|13
|6
|2
|5
|22 - 20
|20
|9.
|13
|5
|4
|4
|17 - 14
|19
|10.
|13
|4
|4
|5
|15 - 13
|16
|11.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|19 - 18
|15
|12.
|13
|4
|1
|8
|7 - 15
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|14.
|13
|2
|7
|4
|12 - 16
|13
|15.
|13
|3
|3
|7
|16 - 26
|12
|16.
|13
|3
|2
|8
|14 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|7
|5
|1
|25 - 17
|26
|2.
|13
|7
|3
|3
|23 - 10
|24
|3.
|13
|7
|3
|3
|22 - 13
|24
|4.
|13
|6
|3
|4
|19 - 15
|21
|5.
|13
|6
|2
|5
|17 - 18
|20
|6.
|13
|5
|4
|4
|25 - 20
|19
|7.
|13
|5
|3
|5
|22 - 25
|18
|8.
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|9.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|9 - 15
|15
|10.
|13
|3
|4
|6
|13 - 23
|13
|11.
|12
|3
|3
|6
|17 - 23
|12
|12.
|13
|4
|0
|9
|14 - 26
|12
|13.
|13
|2
|5
|6
|16 - 25
|11
|14.
|13
|2
|4
|7
|9 - 22
|10
|15.
|13
|2
|3
|8
|10 - 20
|9
|16.
|13
|1
|5
|7
|13 - 22
|8
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- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|13 (4)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|12 (4)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|10 (5)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|10 (3)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|10 (1)
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|2 6
|КФУМ Осло
|Алеесами Хайтам
|2 5
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 5
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7
|Русенборг
|Йенссен Ульрик
|7