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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
Хёугесунн
0:3
Конец матча
Мольде
0'
0:1
1' Гол
Эриксен Кристиан
45' Желтая карточка
Sorry Diarra
72' Желтая карточка
Лисет Сёндре
78' Желтая карточка
Хауган Эйрик
81' Желтая карточка
Людвикссон Антон
0:2
83' Пенальти
Ихлер Фредерик
90' Желтая карточка
Mathias Sauer
90' Желтая карточка
Брюнхильдсен Ола
0:3
90' Гол
Хауган Эйрик
90'+5

Ход матча

1'
0:1
Эриксен Кристиан
(Брюнхильдсен Ола)
42'
 
Ихлер Фредерик
Эйкрем Магнус
45'
Sorry Diarra
 
61'
Mikkel Hope
Солхейм Вегард
 
61'
Mathias Sauer
Sander Innvaer
 
64'
 
Энггаард Мэдс
Дели Матс Мёллер
64'
 
Стеневик Халлдор
Ловик Матиас
67'
Тунекти Себастьян
Бизоза Парфе
 
72'
Лисет Сёндре
 
77'
Troy Nyhammer
Лисет Сёндре
 
77'
Людвикссон Антон
Лейте Бруно
 
78'
 
Хауган Эйрик
81'
Людвикссон Антон
 
83'
0:2
Ихлер Фредерик
90'
Mathias Sauer
 
90'
 
Брюнхильдсен Ола
90'
 
Брюнхильдсен Ола
90'
 
Эдегор Никлас
90'
0:3
Хауган Эйрик
(Энггаард Мэдс)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 1 Удары по воротам 9
  • 7 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 11
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 509 Количество передач 366
  • 57 Владение мячом, % 43
1
Сельвик
Эгиль
38
Солхейм
Вегард
4
Anders
Baertelsen
6
Фредриксен
Ульрик
3
Oscar
Krusnell
77
Бизоза
Парфе
16
Лейте
Бруно
37
Sander
Innvaer
9
Лисет
Сёндре
21
Эскесен
Юлиус
29
Sorry
Diarra
22
Посьядала
Альберт
26
Амундсен
Исак
4
Лунд
Йенсен
Вальдемар
19
Хауган
Эйрик
31
Ловик
Матиас
20
Эриксен
Кристиан
I
17
Дели
Матс
Мёллер
16
Брейвик
Эмиль
28
Хёуген
Кристоффер
7
Эйкрем
Магнус
27
Брюнхильдсен
Ола
Хёугесунн
4-2-3-1
Мольде
3-5-2

История личных встреч

Хёугесунн
Мольде

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
90%
6 побед 9 ничьих 0 побед

20 матчей

5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 8 побед

30 матчей

16.7%
20%
63.3%
5 побед 6 ничьих 19 побед

Первый тайм

16.7%
26.7%
56.6%
5 побед 8 ничьих 17 побед

Второй тайм

20%
53.3%
26.7%
6 побед 16 ничьих 8 побед

История матчей

Э
2:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
0:1
Э
1:0
Э
1:2
Э
5:4
Э
3:1
Э
0:3
Э
3:1
Э
1:2
Э
2:0
Э
0:1
Э
1:0
К
0:2
Э
0:0
Э
0:0
Э
3:3
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:5
Э
1:0
Э
2:0
Э
3:1
Э
5:0
Э
1:2
Э
2:1

Голы

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

1.07
1.13

Среднее время на гол

84
79

Всего голов

26
20

Голов в среднем за матч

1.73
1.33

Среднее время на гол

51
67

Всего голов

42
37

Голов в среднем за матч

1.4
1.23

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

64
72

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sorry Diarra 4 (1) 0.15
Эскесен Юлиус 3 (1) 0.12
Тунекти Себастьян 3 0.12
Лейте Бруно 3 0.12
Конрадсен Мортен 1 0.04
Mikkel Hope 1 0.04
Лисет Сёндре 1 0.04
Troy Nyhammer 1 0.04
Бизоза Парфе 1 0.04
Mathias Sauer 1 0.04
Sander Innvaer 1 0.04
Claus Niyukuri 1 0.04
Ismael Seone 1 0.04
Oscar Krusnell 0 0
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эриксен Кристиан I 13 0.5
Эйкрем Магнус 12 0.46
Брюнхильдсен Ола 5 0.19
Ловик Матиас 4 0.15
Хауган Эйрик 4 0.15
Стеневик Халлдор 3 (1) 0.12
Хестад Эйрик 3 0.12
Хёуген Кристоффер 2 0.08
Гульбрандсен Фредрик 2 0.08
Коса Маркус Андреас 2 (1) 0.08
Ихлер Фредерик 2 (1) 0.08
Линнес Мартин 1 0.04
Оланаре Аарон 1 0.04
Бьорнбак Мартин 1 0.04
Хагельскьер Андерс 1 0.04
Брейвик Эмиль 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Эйванн Каспер 0 0
Амундсен Исак 0 0
Бакке Йохан 0 0
Энггаард Мэдс 0 0
Лунд Йенсен Вальдемар 0 0
Гранаас Сондре 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sorry Diarra 7 0
Бизоза Парфе 6 0
Лейте Бруно 5 0
Тунекти Себастьян 5 0
Лисет Сёндре 3 1
Troy Nyhammer 3 1
Anders Baertelsen 4 0
Mikkel Hope 4 0
Sancheev Manoharan 4 0
Эскесен Юлиус 3 0
Людвикссон Антон 3 0
Claus Niyukuri 3 0
Сельвик Эгиль 2 0
Mathias Sauer 2 0
Ismael Seone 2 0
Фредриксен Ульрик 1 0
Oscar Krusnell 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эриксен Кристиан I 6 0
Амундсен Исак 5 0
Ловик Матиас 4 0
Гульбрандсен Фредрик 3 0
Брейвик Эмиль 3 0
Хёуген Кристоффер 2 0
Хауган Эйрик 2 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Хагельскьер Андерс 2 0
Посьядала Альберт 2 0
Лунд Йенсен Вальдемар 2 0
Линнес Мартин 1 0
Хестад Эйрик 1 0
Стеневик Халлдор 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Брюнхильдсен Ола 1 0

Результаты матчей

Хёугесунн
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Мольде
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
4
Хёугесунн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Мольде
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

16
10

Упущенные победы

9
30
Хёугесунн
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (5)
54% (14)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Мольде
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (9)
27% (7)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
23% (6)
31% (8)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

17
12

Упущенные победы

11
34

Голы по времени матча

Забито

7
23
0 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
20 Не забивали 15
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
0
0%
5
22%
31-45
3
43%
4
17%
46-60
2
29%
4
17%
61-75
2
29%
5
22%
76-90

Пропущено

15
10
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
3
20%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
27%
1
10%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
5
33%
4
40%
76-90

Забито

16
35
7 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 10
17 Не забивали 14
1
6%
6
17%
1-15
2
13%
8
23%
16-30
4
25%
3
9%
31-45
3
19%
5
14%
46-60
3
19%
9
26%
61-75
3
19%
4
11%
76-90

Пропущено

25
18
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
5
20%
2
11%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
4
16%
3
17%
31-45
4
16%
3
17%
46-60
6
24%
3
17%
61-75
4
16%
5
28%
76-90

Забито

23
58
7 В 1-м тайме 27
16 Во 2-м тайме 31
9 Забивали первыми 17
11 Не забивали 3
1
4%
9
16%
1-15
2
9%
10
17%
16-30
4
17%
8
14%
31-45
6
26%
9
16%
46-60
5
22%
13
22%
61-75
5
22%
9
16%
76-90

Пропущено

40
28
18 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 16
8
20%
4
14%
1-15
2
5%
2
7%
16-30
8
20%
4
14%
31-45
6
15%
5
18%
46-60
7
18%
4
14%
61-75
9
23%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
КФУМ Осло - Хёугесунн 0:0 Бранн - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Бранн 0:1 Русенборг - Хёугесунн 4:0
Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:0 ФК Кристиансунн - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - Фредрикстад 1:0 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:2 Фредрикстад - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Хёугесунн - Викинг 1:0 Бранн - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Виборг - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0
Мольде
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Гент - Мольде 2:1 Мольде - Саннефьёрд 0:1 Лиллестрём - Мольде 1:2 Мольде - Ларн 3:0
Мольде - Тромсё 5:3 КФУМ Осло - Мольде 1:1 ФК Кристиансунн - Мольде 0:4 Мольде - Фредрикстад 6:1 Русенборг - Мольде 2:1 Эльфсборг - Мольде 0:1 Мольде - Хам-Кам 3:0 Мольде - Эльфсборг 0:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Лиллестрём - Мольде 1:2 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Силькеборг - Мольде 3:2 Викинг - Мольде 1:0 Мольде - Силькеборг 3:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Фредрикстад - Мольде 0:0

Результаты матчей

Хёугесунн
Мольде

Точный счет

0:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
2
6 раз 46%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

2:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
0:4
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%

Точный счет

0:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:1
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 42%
1
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
1 раз 4%
2
8 раз 31%
1
6 раз 23%
3
4 раза 15%
0
3 раза 12%
4
3 раза 12%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хёугесунн
Мольде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
12
1
1
12
1.5
11
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
2
6
7
1.5
6
7
1
12
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
11
0.5
Больше Меньше
23
3
7
19
1.5
17
9
1
25
2.5
9
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 25 16 6 3 57 - 21 54
2.
Бранн
 0:0 26 14 8 4 44 - 29 50
3.
Мольде
 26 14 5 7 57 - 29 47
4.
Викинг
 26 13 8 5 51 - 35 47
5.
Фредрикстад
 26 12 7 7 34 - 32 43
6.
Русенборг
 25 12 4 9 41 - 36 40
7.
КФУМ Осло
 26 8 10 8 31 - 31 34
8.
Хам-Кам
 26 8 8 10 31 - 31 32
9.
Стрёмсгодсет
 26 8 8 10 30 - 37 32
10.
Тромсё
 0:0 26 8 6 12 28 - 33 30
11.
ФК Кристиансунн
 26 7 9 10 29 - 38 30
12.
Сарпсборг-08
 26 8 5 13 36 - 50 29
13.
Саннефьёрд
 26 7 7 12 35 - 42 28
14.
Лиллестрём
 26 7 3 16 30 - 52 24
15.
Хёугесунн
 26 6 6 14 23 - 40 24
16.
Одд
 26 5 8 13 25 - 46 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 9 3 0 35 - 8 30
2.
Русенборг
 13 9 1 3 24 - 13 28
3.
Викинг
 13 8 4 1 26 - 15 28
4.
Бранн
 0:0 13 7 3 3 19 - 12 24
5.
Мольде
 13 7 2 4 34 - 19 23
6.
Фредрикстад
 13 6 5 2 17 - 14 23
7.
ФК Кристиансунн
 13 5 6 2 19 - 18 21
8.
Саннефьёрд
 13 6 2 5 22 - 20 20
9.
Стрёмсгодсет
 13 5 4 4 17 - 14 19
10.
Хам-Кам
 13 4 4 5 15 - 13 16
11.
Тромсё
 0:0 13 4 3 6 19 - 18 15
12.
Хёугесунн
 13 4 1 8 7 - 15 13
13.
Одд
 13 3 4 6 16 - 24 13
14.
КФУМ Осло
 13 2 7 4 12 - 16 13
15.
Лиллестрём
 13 3 3 7 16 - 26 12
16.
Сарпсборг-08
 13 3 2 8 14 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 0:0 13 7 5 1 25 - 17 26
2.
Мольде
 13 7 3 3 23 - 10 24
3.
Будё-Глимт
 13 7 3 3 22 - 13 24
4.
КФУМ Осло
 13 6 3 4 19 - 15 21
5.
Фредрикстад
 13 6 2 5 17 - 18 20
6.
Викинг
 13 5 4 4 25 - 20 19
7.
Сарпсборг-08
 13 5 3 5 22 - 25 18
8.
Хам-Кам
 13 4 4 5 16 - 18 16
9.
Тромсё
 0:0 13 4 3 6 9 - 15 15
10.
Стрёмсгодсет
 13 3 4 6 13 - 23 13
11.
Русенборг
 12 3 3 6 17 - 23 12
12.
Лиллестрём
 13 4 0 9 14 - 26 12
13.
Хёугесунн
 13 2 5 6 16 - 25 11
14.
Одд
 13 2 4 7 9 - 22 10
15.
ФК Кристиансунн
 13 2 3 8 10 - 20 9
16.
Саннефьёрд
 13 1 5 7 13 - 22 8
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 13 (4)
Мольде Эйкрем Магнус 12 (4)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 10 (5)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 10 (3)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 2 6
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 5
Одд Хуссейн Эцаз 7
Русенборг Йенссен Ульрик 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Г О О О О Л - Хауган Эйрик забивает с правой ноги!
  • 93'
    Энггаард Мэдс сделал результативную передачу.
  • 91'
    Тактическая замена. Брюнхильдсен Ола уходит с поля и его заменяет Эдегор Никлас
  • 90'
    Mathias Sauer тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • 90'
    Судье надоело, что Брюнхильдсен Ола тянет время и он наказал его горчичником
  • 83'
    Г О О О О О Л - Ихлер Фредерик из команды Мольде забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Эгиль Сельвик прыгнул не в ту сторону.
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    • 61'
      Тактическая замена. Sander Haavik Innvaer уходит с поля и его заменяет Mathias Sauer
    • 61'
      Тактическая замена. Солхейм Вегард уходит с поля и его заменяет Миккель Хоуп
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Хёугесунн 0:3 Мольде онлайн

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