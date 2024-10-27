Тур: 26. Стадион: Сарпсборг. Главный судья: Хагенес Кристоффер
1:1
Второй тайм: 48'
0'
1:0
21' ГолVictor Halvorsen
28' Желтая карточкаЙохансен Стефан
35' Желтая карточкаХеггхейм Хенрик
1:1
43' ГолСальвесен Ларс-Йорген
Ход матча
21'
28'
35'
43'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 3
-
0 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
223 Количество передач 222
-
49 Владение мячом, % 51
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
-
-
26 Daniel Job
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Сарпсборг-08
Викинг
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 13 побед
22 матча
27.3%
13.6%
59.1%
6 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
31.8%
50%
18.2%
7 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
13.6%
27.3%
59.1%
3 победы 6 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.2
0.75
Среднее время на гол
75
120
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.42
1.4
Среднее время на гол
63
64
Всего голов
29
23
Голов в среднем за матч
1.32
1.05
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
Среднее время на гол
68
86
Бомбардиры внутри турнира
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мейстер Хенрик
|8
|0.31
|Sondre Oerjasaeter
|5
|0.19
|Йохансен Стефан
|4 (3)
|0.15
|Бергет Йо Инге
|3
|0.12
|Сандберг Никлас
|3 (2)
|0.12
|Victor Halvorsen
|2
|0.08
|Хрупалла Павел
|2
|0.08
|Тебо Франклин
|2
|0.08
|Peter Reinhardsen
|2
|0.08
|Фредерик Карстенсен
|2
|0.08
|Вишне Эйрик
|1
|0.04
|Сандер Кристиансен
|1
|0.04
|Daniel Job
|1
|0.04
|Anders Hiim
|0
|0
|Шер Аймар
|0
|0
|Martin Hoel Andersen
|0
|0
|Гудьонсен Свейнн
|0
|0
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|9 (5)
|0.35
|Сальвесен Ларс-Йорген
|8
|0.31
|Свеннсен Сандер
|7
|0.27
|Кристиансен Петер
|5
|0.19
|Simen Kvia-Egeskog
|3
|0.12
|Edvin Austboe
|2
|0.08
|Танген Харальд
|2
|0.08
|Д'Агостино Николас
|2
|0.08
|Бьёрсхоль Сондре
|2
|0.08
|Эукленн Сондре
|2
|0.08
|Хеггхейм Хенрик
|2
|0.08
|Веватне Вильяр
|1
|0.04
|Стенснесс Джанни
|1
|0.04
|Белл Джо
|0
|0
|Урбанчич Йошт
|0
|0
|Финнделл Хампус
|0
|0
|Каппис Кристиан
|0
|0
|Хауген Херман
|0
|0
|Гуннарссон Патрик
|0
|0
Карточки
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йохансен Стефан
|5
|0
|Шер Аймар
|5
|0
|Sondre Oerjasaeter
|5
|0
|Андерсен Йеппе
|4
|0
|Вишне Эйрик
|4
|0
|Кристиан Михельсен
|2
|1
|Кох Менно
|3
|0
|Мейстер Хенрик
|3
|0
|Anders Hiim
|3
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0
|Тебо Франклин
|2
|0
|Касас Арнау
|2
|0
|Сандер Кристиансен
|2
|0
|Сандберг Никлас
|1
|0
|Эрикссон Карлйохан
|1
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Эдегор Магнар
|1
|0
|Зехнини Рафик
|1
|0
|Илич Марко
|1
|0
|Peter Reinhardsen
|1
|0
|Хрупалла Павел
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белл Джо
|5
|0
|Трипич Златко
|4
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|4
|0
|Д'Агостино Николас
|4
|0
|Урбанчич Йошт
|4
|0
|Финнделл Хампус
|3
|0
|Хауген Херман
|3
|0
|Эукленн Сондре
|3
|0
|Де Ланлай Янн-Эрик
|2
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|2
|0
|Стенснесс Джанни
|2
|0
|Язбек Патрик
|2
|0
|Bjarte L. Aarsheim
|1
|0
|Свеннсен Сандер
|1
|0
|Morten Jensen II
|1
|0
|Кристиансен Петер
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Хеггхейм Хенрик
|1
|0
|Лангос Сондре
|1
|0
|Simen Kvia-Egeskog
|1
|0
|Диоп Джибрил
|1
|0
Результаты матчей
Сарпсборг-08
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Викинг
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
7
12
Сарпсборг-08
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Викинг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
19
24
Сарпсборг-08
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (8)
28% (7)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
Викинг
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (5)
36% (9)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
24% (6)
40% (10)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
17
6
Упущенные победы
26
36
Голы по времени матча
Забито
14
22
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
2
14%
1
5%
1-15
3
21%
2
9%
16-30
1
7%
1
5%
31-45
0
0%
5
23%
46-60
6
43%
3
14%
61-75
2
14%
10
45%
76-90
Пропущено
22
20
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
1
5%
2
10%
1-15
5
23%
5
25%
16-30
4
18%
4
20%
31-45
3
14%
3
15%
46-60
2
9%
3
15%
61-75
7
32%
3
15%
76-90
Забито
23
25
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 8
13 Не забивали 14
4
17%
2
8%
1-15
3
13%
3
12%
16-30
5
22%
4
16%
31-45
4
17%
4
16%
46-60
2
9%
5
20%
61-75
5
22%
7
28%
76-90
Пропущено
24
16
7 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
2
8%
3
19%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
1
4%
3
19%
31-45
4
17%
3
19%
46-60
8
33%
2
13%
61-75
5
21%
3
19%
76-90
Забито
37
47
18 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 34
13 Забивали первыми 13
5 Не забивали 5
6
16%
3
6%
1-15
6
16%
5
11%
16-30
6
16%
5
11%
31-45
4
11%
9
19%
46-60
8
22%
8
17%
61-75
7
19%
17
36%
76-90
Пропущено
46
36
17 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 20
3
7%
5
14%
1-15
9
20%
7
19%
16-30
5
11%
7
19%
31-45
7
15%
6
17%
46-60
10
22%
5
14%
61-75
12
26%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Сарпсборг-08
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Сарпсборг-08 - Фредрикстад 0:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 2:1
Сарпсборг-08 - ФК Кристиансунн 0:2 Бранн - Сарпсборг-08 1:3 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 6:0 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:2 Одд - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7
Викинг
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Викинг - Одд 3:3 Гронинген - Викинг 0:0 Лиллестрём - Викинг 1:4 Фредрикстад - Викинг 3:2
Викинг - КФУМ Осло 1:0 Тромсё - Викинг 2:2 Викинг - Стрёмсгодсет 5:2 Русенборг - Викинг 2:1 Викинг - Будё-Глимт 1:1 Хам-Кам - Викинг 3:3 Викинг - Мольде 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:0 Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Викинг - Русенборг 4:2 АИК - Викинг 1:2 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4
Результаты матчей
Сарпсборг-08
Викинг
Точный счет
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
2:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:2
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
1:1
3 раза 12%
3:3
3 раза 12%
1:4
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 36%
0
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
9 раз 36%
2
6 раз 24%
3
5 раз 20%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сарпсборг-08
Викинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
39
67
111
49
111
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
102
76
84
310
48
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
232
1015
1411
421
817
223
322
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|16
|6
|3
|57 - 21
|54
|2.
|25
|14
|7
|4
|44 - 29
|49
|3.
|1:0
|26
|14
|5
|7
|55 - 29
|47
|4.
|1:1
|26
|12
|9
|5
|50 - 35
|45
|5.
|26
|12
|7
|7
|34 - 32
|43
|6.
|25
|12
|4
|9
|41 - 36
|40
|7.
|1:0
|26
|9
|10
|7
|31 - 29
|37
|8.
|26
|8
|8
|10
|30 - 37
|32
|9.
|0:0
|26
|7
|10
|9
|29 - 37
|31
|10.
|1:1
|26
|8
|6
|12
|36 - 49
|30
|11.
|0:0
|26
|7
|9
|10
|30 - 31
|30
|12.
|25
|8
|5
|12
|28 - 33
|29
|13.
|0:1
|26
|6
|7
|13
|33 - 42
|25
|14.
|2:0
|26
|7
|3
|16
|29 - 52
|24
|15.
|0:1
|26
|6
|6
|14
|23 - 38
|24
|16.
|0:2
|26
|5
|8
|13
|25 - 45
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|35 - 8
|30
|2.
|13
|9
|1
|3
|24 - 13
|28
|3.
|1:1
|13
|8
|4
|1
|26 - 15
|28
|4.
|12
|7
|2
|3
|19 - 12
|23
|5.
|1:0
|13
|7
|2
|4
|34 - 19
|23
|6.
|13
|6
|5
|2
|17 - 14
|23
|7.
|0:0
|13
|5
|6
|2
|19 - 18
|21
|8.
|13
|5
|4
|4
|17 - 14
|19
|9.
|0:1
|13
|5
|2
|6
|20 - 20
|17
|10.
|13
|4
|3
|6
|19 - 18
|15
|11.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|14 - 13
|14
|12.
|0:1
|13
|4
|1
|8
|7 - 13
|13
|13.
|0:2
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|14.
|1:0
|13
|2
|7
|4
|12 - 16
|13
|15.
|1:1
|13
|3
|3
|7
|14 - 24
|12
|16.
|2:0
|13
|3
|3
|7
|15 - 26
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|5
|1
|25 - 17
|26
|2.
|1:0
|13
|7
|3
|3
|21 - 10
|24
|3.
|13
|7
|3
|3
|22 - 13
|24
|4.
|1:0
|13
|7
|3
|3
|19 - 13
|24
|5.
|13
|6
|2
|5
|17 - 18
|20
|6.
|1:1
|13
|5
|3
|5
|22 - 25
|18
|7.
|1:1
|13
|4
|5
|4
|24 - 20
|17
|8.
|0:0
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|9.
|12
|4
|2
|6
|9 - 15
|14
|10.
|13
|3
|4
|6
|13 - 23
|13
|11.
|12
|3
|3
|6
|17 - 23
|12
|12.
|2:0
|13
|4
|0
|9
|14 - 26
|12
|13.
|0:1
|13
|2
|5
|6
|16 - 25
|11
|14.
|0:0
|13
|2
|4
|7
|10 - 19
|10
|15.
|0:2
|13
|2
|4
|7
|9 - 21
|10
|16.
|0:1
|13
|1
|5
|7
|13 - 22
|8
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|13 (4)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|12 (4)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|10 (5)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|10 (3)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|10 (1)
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|2 6
|КФУМ Осло
|Алеесами Хайтам
|2 5
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 4
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7
|Русенборг
|Йенссен Ульрик
|7