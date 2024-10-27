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Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Хагенес Кристоффер
Сарпсборг-08
1:1
Второй тайм: 48'
Викинг
0'
1:0
21' Гол
Victor Halvorsen
28' Желтая карточка
Йохансен Стефан
35' Желтая карточка
Хеггхейм Хенрик
1:1
43' Гол
Сальвесен Ларс-Йорген

Ход матча

21'
Victor Halvorsen
(Sondre Oerjasaeter)
1:0
28'
Йохансен Стефан
 
35'
 
Хеггхейм Хенрик
43'
1:1
Сальвесен Ларс-Йорген
(Веватне Вильяр)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 223 Количество передач 222
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Сарпсборг-08
Ничья
Викинг
2.75
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3.95
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2.40
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Все Коэффициенты
13
Эрикссон
Карлйохан
72
Сандер
Кристиансен
2
Кох
Менно
30
Тебо
Франклин
20
Peter
Reinhardsen
6
Шер
Аймар
10
Йохансен
Стефан
16
Фредерик
Карстенсен
22
Victor
Halvorsen
27
Sondre
Oerjasaeter
14
Бергет
Йо
Инге
30
Стуревик
Якоб
15
Хеггхейм
Хенрик
6
Стенснесс
Джанни
4
Лангос
Сондре
3
Веватне
Вильяр
8
Белл
Джо
29
Свеннсен
Сандер
20
Кристиансен
Петер
26
Simen
Kvia-Egeskog
10
Трипич
Златко
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
Сарпсборг-08
4-2-3-1
Викинг
4-1-4-1

История личных встреч

Сарпсборг-08
Викинг

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 13 побед

22 матча

27.3%
13.6%
59.1%
6 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

31.8%
50%
18.2%
7 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

13.6%
27.3%
59.1%
3 победы 6 ничьих 13 побед

История матчей

Э
1:0
Э
2:1
Э
1:3
Э
0:1
Э
0:1
Э
1:2
Э
1:2
Э
1:2
Э
3:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
1:0
Э
0:0
К
0:1
Э
0:2
Э
3:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:1

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.2
0.75

Среднее время на гол

75
120

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.42
1.4

Среднее время на гол

63
64

Всего голов

29
23

Голов в среднем за матч

1.32
1.05

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
3
Больше 14%
Меньше 86%
19

Среднее время на гол

68
86

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мейстер Хенрик 8 0.31
Sondre Oerjasaeter 5 0.19
Йохансен Стефан 4 (3) 0.15
Бергет Йо Инге 3 0.12
Сандберг Никлас 3 (2) 0.12
Victor Halvorsen 2 0.08
Хрупалла Павел 2 0.08
Тебо Франклин 2 0.08
Peter Reinhardsen 2 0.08
Фредерик Карстенсен 2 0.08
Вишне Эйрик 1 0.04
Сандер Кристиансен 1 0.04
Daniel Job 1 0.04
Anders Hiim 0 0
Шер Аймар 0 0
Martin Hoel Andersen 0 0
Гудьонсен Свейнн 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 9 (5) 0.35
Сальвесен Ларс-Йорген 8 0.31
Свеннсен Сандер 7 0.27
Кристиансен Петер 5 0.19
Simen Kvia-Egeskog 3 0.12
Edvin Austboe 2 0.08
Танген Харальд 2 0.08
Д'Агостино Николас 2 0.08
Бьёрсхоль Сондре 2 0.08
Эукленн Сондре 2 0.08
Хеггхейм Хенрик 2 0.08
Веватне Вильяр 1 0.04
Стенснесс Джанни 1 0.04
Белл Джо 0 0
Урбанчич Йошт 0 0
Финнделл Хампус 0 0
Каппис Кристиан 0 0
Хауген Херман 0 0
Гуннарссон Патрик 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йохансен Стефан 5 0
Шер Аймар 5 0
Sondre Oerjasaeter 5 0
Андерсен Йеппе 4 0
Вишне Эйрик 4 0
Кристиан Михельсен 2 1
Кох Менно 3 0
Мейстер Хенрик 3 0
Anders Hiim 3 0
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0
Тебо Франклин 2 0
Касас Арнау 2 0
Сандер Кристиансен 2 0
Сандберг Никлас 1 0
Эрикссон Карлйохан 1 0
Martin Hoel Andersen 1 0
Эдегор Магнар 1 0
Зехнини Рафик 1 0
Илич Марко 1 0
Peter Reinhardsen 1 0
Хрупалла Павел 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белл Джо 5 0
Трипич Златко 4 0
Сальвесен Ларс-Йорген 4 0
Д'Агостино Николас 4 0
Урбанчич Йошт 4 0
Финнделл Хампус 3 0
Хауген Херман 3 0
Эукленн Сондре 3 0
Де Ланлай Янн-Эрик 2 0
Бьёрсхоль Сондре 2 0
Стенснесс Джанни 2 0
Язбек Патрик 2 0
Bjarte L. Aarsheim 1 0
Свеннсен Сандер 1 0
Morten Jensen II 1 0
Кристиансен Петер 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Хеггхейм Хенрик 1 0
Лангос Сондре 1 0
Simen Kvia-Egeskog 1 0
Диоп Джибрил 1 0

Результаты матчей

Сарпсборг-08
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Викинг
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

7
12
Сарпсборг-08
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Викинг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

19
24
Сарпсборг-08
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (8)
28% (7)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
Викинг
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (5)
36% (9)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
24% (6)
40% (10)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

17
6

Упущенные победы

26
36

Голы по времени матча

Забито

14
22
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
2
14%
1
5%
1-15
3
21%
2
9%
16-30
1
7%
1
5%
31-45
0
0%
5
23%
46-60
6
43%
3
14%
61-75
2
14%
10
45%
76-90

Пропущено

22
20
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
1
5%
2
10%
1-15
5
23%
5
25%
16-30
4
18%
4
20%
31-45
3
14%
3
15%
46-60
2
9%
3
15%
61-75
7
32%
3
15%
76-90

Забито

23
25
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 8
13 Не забивали 14
4
17%
2
8%
1-15
3
13%
3
12%
16-30
5
22%
4
16%
31-45
4
17%
4
16%
46-60
2
9%
5
20%
61-75
5
22%
7
28%
76-90

Пропущено

24
16
7 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
2
8%
3
19%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
1
4%
3
19%
31-45
4
17%
3
19%
46-60
8
33%
2
13%
61-75
5
21%
3
19%
76-90

Забито

37
47
18 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 34
13 Забивали первыми 13
5 Не забивали 5
6
16%
3
6%
1-15
6
16%
5
11%
16-30
6
16%
5
11%
31-45
4
11%
9
19%
46-60
8
22%
8
17%
61-75
7
19%
17
36%
76-90

Пропущено

46
36
17 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 20
3
7%
5
14%
1-15
9
20%
7
19%
16-30
5
11%
7
19%
31-45
7
15%
6
17%
46-60
10
22%
5
14%
61-75
12
26%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Сарпсборг-08 - Фредрикстад 0:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 2:1
Сарпсборг-08 - ФК Кристиансунн 0:2 Бранн - Сарпсборг-08 1:3 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 6:0 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:2 Одд - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7
Викинг
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Викинг - Одд 3:3 Гронинген - Викинг 0:0 Лиллестрём - Викинг 1:4 Фредрикстад - Викинг 3:2
Викинг - КФУМ Осло 1:0 Тромсё - Викинг 2:2 Викинг - Стрёмсгодсет 5:2 Русенборг - Викинг 2:1 Викинг - Будё-Глимт 1:1 Хам-Кам - Викинг 3:3 Викинг - Мольде 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:0 Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Викинг - Русенборг 4:2 АИК - Викинг 1:2 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4

Результаты матчей

Сарпсборг-08
Викинг

Точный счет

0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
2:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:2
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
1:1
3 раза 12%
3:3
3 раза 12%
1:4
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 36%
0
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
9 раз 36%
2
6 раз 24%
3
5 раз 20%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сарпсборг-08
Викинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
3
9
1.5
6
7
1
11
2.5
4
9
1
11
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
2
7
6
1.5
8
4
3
10
2.5
4
8
1
12
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
23
2
10
15
1.5
14
11
4
21
2.5
8
17
2
23
3.5
3
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 25 16 6 3 57 - 21 54
2.
Бранн
 25 14 7 4 44 - 29 49
3.
Мольде
 1:0 26 14 5 7 55 - 29 47
4.
Викинг
 1:1 26 12 9 5 50 - 35 45
5.
Фредрикстад
 26 12 7 7 34 - 32 43
6.
Русенборг
 25 12 4 9 41 - 36 40
7.
КФУМ Осло
 1:0 26 9 10 7 31 - 29 37
8.
Стрёмсгодсет
 26 8 8 10 30 - 37 32
9.
ФК Кристиансунн
 0:0 26 7 10 9 29 - 37 31
10.
Сарпсборг-08
 1:1 26 8 6 12 36 - 49 30
11.
Хам-Кам
 0:0 26 7 9 10 30 - 31 30
12.
Тромсё
 25 8 5 12 28 - 33 29
13.
Саннефьёрд
 0:1 26 6 7 13 33 - 42 25
14.
Лиллестрём
 2:0 26 7 3 16 29 - 52 24
15.
Хёугесунн
 0:1 26 6 6 14 23 - 38 24
16.
Одд
 0:2 26 5 8 13 25 - 45 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 9 3 0 35 - 8 30
2.
Русенборг
 13 9 1 3 24 - 13 28
3.
Викинг
 1:1 13 8 4 1 26 - 15 28
4.
Бранн
 12 7 2 3 19 - 12 23
5.
Мольде
 1:0 13 7 2 4 34 - 19 23
6.
Фредрикстад
 13 6 5 2 17 - 14 23
7.
ФК Кристиансунн
 0:0 13 5 6 2 19 - 18 21
8.
Стрёмсгодсет
 13 5 4 4 17 - 14 19
9.
Саннефьёрд
 0:1 13 5 2 6 20 - 20 17
10.
Тромсё
 13 4 3 6 19 - 18 15
11.
Хам-Кам
 0:0 13 3 5 5 14 - 13 14
12.
Хёугесунн
 0:1 13 4 1 8 7 - 13 13
13.
Одд
 0:2 13 3 4 6 16 - 24 13
14.
КФУМ Осло
 1:0 13 2 7 4 12 - 16 13
15.
Сарпсборг-08
 1:1 13 3 3 7 14 - 24 12
16.
Лиллестрём
 2:0 13 3 3 7 15 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 13 7 5 1 25 - 17 26
2.
Мольде
 1:0 13 7 3 3 21 - 10 24
3.
Будё-Глимт
 13 7 3 3 22 - 13 24
4.
КФУМ Осло
 1:0 13 7 3 3 19 - 13 24
5.
Фредрикстад
 13 6 2 5 17 - 18 20
6.
Сарпсборг-08
 1:1 13 5 3 5 22 - 25 18
7.
Викинг
 1:1 13 4 5 4 24 - 20 17
8.
Хам-Кам
 0:0 13 4 4 5 16 - 18 16
9.
Тромсё
 12 4 2 6 9 - 15 14
10.
Стрёмсгодсет
 13 3 4 6 13 - 23 13
11.
Русенборг
 12 3 3 6 17 - 23 12
12.
Лиллестрём
 2:0 13 4 0 9 14 - 26 12
13.
Хёугесунн
 0:1 13 2 5 6 16 - 25 11
14.
ФК Кристиансунн
 0:0 13 2 4 7 10 - 19 10
15.
Одд
 0:2 13 2 4 7 9 - 21 10
16.
Саннефьёрд
 0:1 13 1 5 7 13 - 22 8
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 13 (4)
Мольде Эйкрем Магнус 12 (4)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 10 (5)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 10 (3)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 2 6
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Одд Хуссейн Эцаз 7
Русенборг Йенссен Ульрик 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 21'
    Г О О О О Л - Victor Halvorsen из команды Сарпсборг-08 правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
  • 1'
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сарпсборг-08
Ничья
Викинг
2.75
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3.95
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2.40
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Где смотреть матч Сарпсборг-08 1:1 Викинг онлайн

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