Тур: 26. Стадион: Брискеби. Зрители: 3134 Главный судья: Svein Torre Sinnes
0:0
Второй тайм: 48'
Ход матча
21'
27'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
183 Количество передач 261
-
42 Владение мячом, % 58
14
Марес
Люк
10
Мава
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Мава МозесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
24 Arne Odegard
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Еличич ИгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Ндур АлиунНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Амунд Шири
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Хам-Кам
ФК Кристиансунн
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
7 матчей
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.67
1.5
Среднее время на гол
135
60
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
2.5
0.67
Среднее время на гол
36
135
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.71
1.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
52
78
Бомбардиры внутри турнира
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конгсро Вегар
|4
|0.15
|Мава Мозес
|4
|0.15
|Gard Simenstad
|3
|0.12
|John Olav Norheim
|3
|0.12
|Йонссон Видар
|2
|0.08
|Удаль Хенрик
|2 (1)
|0.08
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0.08
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|2
|0.08
|Эдегор Никлас
|2
|0.08
|Офкир Мохамед
|1
|0.04
|Tore Andre Soeraas
|1
|0.04
|Киркеволд Пол
|1
|0.04
|Марес Люк
|1 (1)
|0.04
|Нилсен Снорре
|1
|0.04
|Куртович Виллиам
|0
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сивертсен Оскар
|4 (4)
|0.15
|Ruben Kristensen Alte
|4
|0.15
|Гейе Папе Хабиб
|4
|0.15
|Исаксен Йеспер
|3
|0.12
|Брусет Хейне
|2
|0.08
|Ндур Алиун
|2
|0.08
|Kristian Lien
|2
|0.08
|Hilmir Mikaelsson
|2 (1)
|0.08
|Mikkel Rakneberg
|1
|0.04
|David Tufekcic
|1
|0.04
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.04
|Ярл Себастиан
|1
|0.04
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|1
|0.04
Карточки
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tore Andre Soeraas
|5
|0
|John Olav Norheim
|3
|1
|Шельстад Фредрик
|1
|2
|Куртович Виллиам
|4
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|3
|0
|Марес Люк
|3
|0
|Мава Мозес
|3
|0
|Йонссон Видар
|2
|0
|Офкир Мохамед
|2
|0
|Gard Simenstad
|2
|0
|Кьяергор Оливер
|2
|0
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|2
|0
|Эдегор Никлас
|2
|0
|Киркеволд Пол
|1
|0
|Jakob Michelsen
|1
|0
|Конгсро Вегар
|1
|0
|Нилсен Снорре
|1
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mikkel Rakneberg
|4
|0
|Исаксен Йеспер
|3
|0
|Гейе Папе Хабиб
|3
|0
|Ярл Себастиан
|3
|0
|Сивертсен Оскар
|3
|0
|Ruben Kristensen Alte
|3
|0
|Hilmir Mikaelsson
|3
|0
|Ульвестад Дан Петер
|2
|0
|Лэнсинг Майкл
|2
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0
|Kristian Lien
|2
|0
|Marius Olsen
|2
|0
|Haakon Sjaatil
|2
|0
|Wilfred George Igor
|2
|0
|Амунд Скири
|1
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Осбак Кристоффер
|1
|0
|Еличич Игор
|1
|0
|Виллиамсен Макс
|1
|0
|Брусет Хейне
|1
|0
|David Tufekcic
|1
|0
Результаты матчей
Хам-Кам
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
ФК Кристиансунн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
6
6
Хам-Кам
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
ФК Кристиансунн
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
16
16
Хам-Кам
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
ФК Кристиансунн
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
20% (5)
56% (14)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
44% (11)
44% (11)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
11
10
Упущенные победы
22
22
Голы по времени матча
Забито
13
11
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
2
15%
1
9%
1-15
2
15%
2
18%
16-30
2
15%
3
27%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
4
31%
3
27%
61-75
2
15%
1
9%
76-90
Пропущено
14
18
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
3
21%
2
11%
31-45
2
14%
5
28%
46-60
5
36%
4
22%
61-75
1
7%
5
28%
76-90
Забито
16
18
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
3
19%
3
17%
1-15
5
31%
1
6%
16-30
1
6%
6
33%
31-45
3
19%
4
22%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
3
19%
2
11%
76-90
Пропущено
18
19
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
0
0%
3
16%
1-15
5
28%
3
16%
16-30
4
22%
3
16%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
5
28%
1
5%
61-75
3
17%
5
26%
76-90
Забито
29
29
15 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 11
10 Не забивали 8
5
17%
4
14%
1-15
7
24%
3
10%
16-30
3
10%
9
31%
31-45
4
14%
5
17%
46-60
5
17%
5
17%
61-75
5
17%
3
10%
76-90
Пропущено
32
37
15 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 20
2
6%
3
8%
1-15
6
19%
5
14%
16-30
7
22%
5
14%
31-45
3
9%
9
24%
46-60
10
31%
5
14%
61-75
4
13%
10
27%
76-90
Результаты последних матчей
Хам-Кам
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:2 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Лиллестрём 5:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0
Хам-Кам - Саннефьёрд 1:1 Мольде - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Одд 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Викинг 3:3 Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Одд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 Хам-Кам - Бранн 1:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 1:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ФК Кристиансунн - Стрёмсгодсет 0:0 ФК Кристиансунн - Саннефьёрд 2:1 Будё-Глимт - ФК Кристиансунн 4:0 ФК Кристиансунн - Одд 0:0
ФК Кристиансунн - Мольде 0:4 Сарпсборг-08 - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Хёугесунн 2:2 Саннефьёрд - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Лиллестрём 2:1 Тромсё - ФК Кристиансунн 0:0 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0
Результаты матчей
Хам-Кам
ФК Кристиансунн
Точный счет
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
3:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
7
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 20%
0:1
4 раза 16%
1:0
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 40%
1
9 раз 36%
2
3 раза 12%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%
0
9 раз 36%
2
7 раз 28%
1
6 раз 24%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Хам-Кам
ФК Кристиансунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
103
39
76
210
211
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
66
310
39
112
111
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1510
Больше Меньше
169
619
1015
322
322
223
223
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|16
|6
|3
|57 - 21
|54
|2.
|25
|14
|7
|4
|44 - 29
|49
|3.
|1:0
|26
|14
|5
|7
|55 - 29
|47
|4.
|1:1
|26
|12
|9
|5
|50 - 35
|45
|5.
|26
|12
|7
|7
|34 - 32
|43
|6.
|25
|12
|4
|9
|41 - 36
|40
|7.
|1:0
|26
|9
|10
|7
|31 - 29
|37
|8.
|26
|8
|8
|10
|30 - 37
|32
|9.
|0:0
|26
|7
|10
|9
|29 - 37
|31
|10.
|1:1
|26
|8
|6
|12
|36 - 49
|30
|11.
|0:0
|26
|7
|9
|10
|30 - 31
|30
|12.
|25
|8
|5
|12
|28 - 33
|29
|13.
|0:1
|26
|6
|7
|13
|33 - 42
|25
|14.
|2:0
|26
|7
|3
|16
|29 - 52
|24
|15.
|0:1
|26
|6
|6
|14
|23 - 38
|24
|16.
|0:2
|26
|5
|8
|13
|25 - 45
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|35 - 8
|30
|2.
|13
|9
|1
|3
|24 - 13
|28
|3.
|1:1
|13
|8
|4
|1
|26 - 15
|28
|4.
|12
|7
|2
|3
|19 - 12
|23
|5.
|1:0
|13
|7
|2
|4
|34 - 19
|23
|6.
|13
|6
|5
|2
|17 - 14
|23
|7.
|0:0
|13
|5
|6
|2
|19 - 18
|21
|8.
|13
|5
|4
|4
|17 - 14
|19
|9.
|0:1
|13
|5
|2
|6
|20 - 20
|17
|10.
|13
|4
|3
|6
|19 - 18
|15
|11.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|14 - 13
|14
|12.
|0:1
|13
|4
|1
|8
|7 - 13
|13
|13.
|0:2
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|14.
|1:0
|13
|2
|7
|4
|12 - 16
|13
|15.
|1:1
|13
|3
|3
|7
|14 - 24
|12
|16.
|2:0
|13
|3
|3
|7
|15 - 26
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|5
|1
|25 - 17
|26
|2.
|1:0
|13
|7
|3
|3
|21 - 10
|24
|3.
|13
|7
|3
|3
|22 - 13
|24
|4.
|1:0
|13
|7
|3
|3
|19 - 13
|24
|5.
|13
|6
|2
|5
|17 - 18
|20
|6.
|1:1
|13
|5
|3
|5
|22 - 25
|18
|7.
|1:1
|13
|4
|5
|4
|24 - 20
|17
|8.
|0:0
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|9.
|12
|4
|2
|6
|9 - 15
|14
|10.
|13
|3
|4
|6
|13 - 23
|13
|11.
|12
|3
|3
|6
|17 - 23
|12
|12.
|2:0
|13
|4
|0
|9
|14 - 26
|12
|13.
|0:1
|13
|2
|5
|6
|16 - 25
|11
|14.
|0:0
|13
|2
|4
|7
|10 - 19
|10
|15.
|0:2
|13
|2
|4
|7
|9 - 21
|10
|16.
|0:1
|13
|1
|5
|7
|13 - 22
|8
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|13 (4)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|12 (4)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|10 (5)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|10 (3)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|10 (1)
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|2 6
|КФУМ Осло
|Алеесами Хайтам
|2 5
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 4
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7
|Русенборг
|Йенссен Ульрик
|7