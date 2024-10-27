Тур: 26. Стадион: Брискеби. Зрители: 3134 Главный судья: Svein Torre Sinnes
1:0
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаОфкир Мохамед
27' Желтая карточкаJakob Michelsen
66' Желтая карточкаИсаксен Йеспер
86' Желтая карточкаTore Andre Soeraas
90' Желтая карточкаWilfred George Igor
1:0
90' ПенальтиУдаль Хенрик
90' Желтая карточкаУдаль Хенрик
90'+10
Ход матча
21'
27'
66'
90'
1:0
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 3
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
411 Количество передач 453
-
49 Владение мячом, % 51
14
Марес
Люк
10
Мава
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Мава МозесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
24 Arne Odegard
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Еличич ИгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Ндур АлиунНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Амунд Шири
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Хам-Кам
ФК Кристиансунн
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
7 матчей
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.67
1.5
Среднее время на гол
135
60
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
2.5
0.67
Среднее время на гол
36
135
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.71
1.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
52
78
Бомбардиры внутри турнира
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конгсро Вегар
|4
|0.15
|Мава Мозес
|4
|0.15
|Gard Simenstad
|3
|0.12
|Удаль Хенрик
|3 (2)
|0.12
|John Olav Norheim
|3
|0.12
|Йонссон Видар
|2
|0.08
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0.08
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|2
|0.08
|Эдегор Никлас
|2
|0.08
|Офкир Мохамед
|1
|0.04
|Tore Andre Soeraas
|1
|0.04
|Киркеволд Пол
|1
|0.04
|Марес Люк
|1 (1)
|0.04
|Нилсен Снорре
|1
|0.04
|Куртович Виллиам
|0
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сивертсен Оскар
|4 (4)
|0.15
|Ruben Kristensen Alte
|4
|0.15
|Гейе Папе Хабиб
|4
|0.15
|Исаксен Йеспер
|3
|0.12
|Брусет Хейне
|2
|0.08
|Ндур Алиун
|2
|0.08
|Kristian Lien
|2
|0.08
|Hilmir Mikaelsson
|2 (1)
|0.08
|Mikkel Rakneberg
|1
|0.04
|David Tufekcic
|1
|0.04
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.04
|Ярл Себастиан
|1
|0.04
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|1
|0.04
Карточки
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tore Andre Soeraas
|6
|0
|John Olav Norheim
|3
|1
|Шельстад Фредрик
|1
|2
|Куртович Виллиам
|4
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|3
|0
|Марес Люк
|3
|0
|Мава Мозес
|3
|0
|Йонссон Видар
|2
|0
|Офкир Мохамед
|2
|0
|Gard Simenstad
|2
|0
|Кьяергор Оливер
|2
|0
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|2
|0
|Эдегор Никлас
|2
|0
|Киркеволд Пол
|1
|0
|Удаль Хенрик
|1
|0
|Jakob Michelsen
|1
|0
|Конгсро Вегар
|1
|0
|Нилсен Снорре
|1
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Исаксен Йеспер
|4
|0
|Mikkel Rakneberg
|4
|0
|Гейе Папе Хабиб
|3
|0
|Ярл Себастиан
|3
|0
|Сивертсен Оскар
|3
|0
|Ruben Kristensen Alte
|3
|0
|Hilmir Mikaelsson
|3
|0
|Wilfred George Igor
|3
|0
|Ульвестад Дан Петер
|2
|0
|Лэнсинг Майкл
|2
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0
|Kristian Lien
|2
|0
|Marius Olsen
|2
|0
|Haakon Sjaatil
|2
|0
|Амунд Скири
|1
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Осбак Кристоффер
|1
|0
|Еличич Игор
|1
|0
|Виллиамсен Макс
|1
|0
|Брусет Хейне
|1
|0
|David Tufekcic
|1
|0
Результаты матчей
Хам-Кам
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
ФК Кристиансунн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
6
6
Хам-Кам
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
ФК Кристиансунн
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
16
16
Хам-Кам
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
ФК Кристиансунн
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
58% (15)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
42% (11)
46% (12)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
11
10
Упущенные победы
22
22
Голы по времени матча
Забито
14
11
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
2
14%
1
9%
1-15
2
14%
2
18%
16-30
2
14%
3
27%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
4
29%
3
27%
61-75
3
21%
1
9%
76-90
Пропущено
14
19
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
3
21%
2
11%
31-45
2
14%
5
26%
46-60
5
36%
4
21%
61-75
1
7%
6
32%
76-90
Забито
16
18
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
3
19%
3
17%
1-15
5
31%
1
6%
16-30
1
6%
6
33%
31-45
3
19%
4
22%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
3
19%
2
11%
76-90
Пропущено
18
19
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
0
0%
3
16%
1-15
5
28%
3
16%
16-30
4
22%
3
16%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
5
28%
1
5%
61-75
3
17%
5
26%
76-90
Забито
30
29
15 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 11
10 Не забивали 9
5
17%
4
14%
1-15
7
23%
3
10%
16-30
3
10%
9
31%
31-45
4
13%
5
17%
46-60
5
17%
5
17%
61-75
6
20%
3
10%
76-90
Пропущено
32
38
15 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 21
2
6%
3
8%
1-15
6
19%
5
13%
16-30
7
22%
5
13%
31-45
3
9%
9
24%
46-60
10
31%
5
13%
61-75
4
13%
11
29%
76-90
Результаты последних матчей
Хам-Кам
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:2 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Лиллестрём 5:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0
Хам-Кам - Саннефьёрд 1:1 Мольде - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Одд 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Викинг 3:3 Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Одд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 Хам-Кам - Бранн 1:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 1:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ФК Кристиансунн - Стрёмсгодсет 0:0 ФК Кристиансунн - Саннефьёрд 2:1 Будё-Глимт - ФК Кристиансунн 4:0 ФК Кристиансунн - Одд 0:0
ФК Кристиансунн - Мольде 0:4 Сарпсборг-08 - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Хёугесунн 2:2 Саннефьёрд - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Лиллестрём 2:1 Тромсё - ФК Кристиансунн 0:0 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0
Результаты матчей
Хам-Кам
ФК Кристиансунн
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
3:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
7
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 38%
1
10 раз 38%
2
3 раза 12%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%
0
10 раз 38%
2
7 раз 27%
1
6 раз 23%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Хам-Кам
ФК Кристиансунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
103
310
76
211
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
67
310
310
112
112
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1610
Больше Меньше
1610
620
1016
323
323
224
224
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|16
|6
|3
|57 - 21
|54
|2.
|0:0
|26
|14
|8
|4
|44 - 29
|50
|3.
|26
|14
|5
|7
|57 - 29
|47
|4.
|26
|13
|8
|5
|51 - 35
|47
|5.
|26
|12
|7
|7
|34 - 32
|43
|6.
|25
|12
|4
|9
|41 - 36
|40
|7.
|26
|8
|10
|8
|31 - 31
|34
|8.
|26
|8
|8
|10
|31 - 31
|32
|9.
|26
|8
|8
|10
|30 - 37
|32
|10.
|0:0
|26
|8
|6
|12
|28 - 33
|30
|11.
|26
|7
|9
|10
|29 - 38
|30
|12.
|26
|8
|5
|13
|36 - 50
|29
|13.
|26
|7
|7
|12
|35 - 42
|28
|14.
|26
|7
|3
|16
|30 - 52
|24
|15.
|26
|6
|6
|14
|23 - 40
|24
|16.
|26
|5
|8
|13
|25 - 46
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|35 - 8
|30
|2.
|13
|9
|1
|3
|24 - 13
|28
|3.
|13
|8
|4
|1
|26 - 15
|28
|4.
|0:0
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|5.
|13
|7
|2
|4
|34 - 19
|23
|6.
|13
|6
|5
|2
|17 - 14
|23
|7.
|13
|5
|6
|2
|19 - 18
|21
|8.
|13
|6
|2
|5
|22 - 20
|20
|9.
|13
|5
|4
|4
|17 - 14
|19
|10.
|13
|4
|4
|5
|15 - 13
|16
|11.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|19 - 18
|15
|12.
|13
|4
|1
|8
|7 - 15
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|14.
|13
|2
|7
|4
|12 - 16
|13
|15.
|13
|3
|3
|7
|16 - 26
|12
|16.
|13
|3
|2
|8
|14 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|7
|5
|1
|25 - 17
|26
|2.
|13
|7
|3
|3
|23 - 10
|24
|3.
|13
|7
|3
|3
|22 - 13
|24
|4.
|13
|6
|3
|4
|19 - 15
|21
|5.
|13
|6
|2
|5
|17 - 18
|20
|6.
|13
|5
|4
|4
|25 - 20
|19
|7.
|13
|5
|3
|5
|22 - 25
|18
|8.
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|9.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|9 - 15
|15
|10.
|13
|3
|4
|6
|13 - 23
|13
|11.
|12
|3
|3
|6
|17 - 23
|12
|12.
|13
|4
|0
|9
|14 - 26
|12
|13.
|13
|2
|5
|6
|16 - 25
|11
|14.
|13
|2
|4
|7
|9 - 22
|10
|15.
|13
|2
|3
|8
|10 - 20
|9
|16.
|13
|1
|5
|7
|13 - 22
|8
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|13 (4)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|12 (4)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|10 (5)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|10 (3)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|10 (1)
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|2 6
|КФУМ Осло
|Алеесами Хайтам
|2 5
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 5
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7
|Русенборг
|Йенссен Ульрик
|7