  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 26. Стадион: . Зрители: 3134 Главный судья: Svein Torre Sinnes
Хам-Кам
1:0
Конец матча
ФК Кристиансунн
0'
21' Желтая карточка
Офкир Мохамед
27' Желтая карточка
Jakob Michelsen
66' Желтая карточка
Исаксен Йеспер
86' Желтая карточка
Tore Andre Soeraas
90' Желтая карточка
Wilfred George Igor
1:0
90' Пенальти
Удаль Хенрик
90' Желтая карточка
Удаль Хенрик
90'+10

Ход матча

21'
Офкир Мохамед
 
27'
Jakob Michelsen
 
46'
Удаль Хенрик
Офкир Мохамед
 
66'
 
Исаксен Йеспер
73'
Markus Johnsgaard
Kristian Loenstad Onsrud
 
79'
 
Wilfred George Igor
Исаксен Йеспер
79'
 
Hilmir Mikaelsson
Kristian Lien
80'
Киркеволд Пол
Мава Мозес
 
86'
Tore Andre Soeraas
 
89'
 
Хопмарк Андреас
Ruben Kristensen Alte
89'
 
Ньенету Франклин
Ндур Алиун
89'
John Olav Norheim
Шельстад Фредрик
 
89'
Куртович Виллиам
Tore Andre Soeraas
 
90'
 
Wilfred George Igor
90'
Удаль Хенрик
1:0
90'
Удаль Хенрик
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 411 Количество передач 453
  • 49 Владение мячом, % 51
12
Сандберг
Маркус
14
Марес
Люк
23
Шельстад
Фредрик
26
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
22
Нилсен
Снорре
18
Gard
Simenstad
11
Tore
Andre
Soeraas
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
2
Конгсро
Вегар
77
Офкир
Мохамед
10
Мава
Мозес
1
Лэнсинг
Майкл
4
Marius
Olsen
5
Ульвестад
Дан
Петер
21
Еличич
Игор
22
Haakon
Sjaatil
8
Ruben
Kristensen
Alte
7
Сегберг
Эрленд
14
Исаксен
Йеспер
3
Осбак
Кристоффер
17
Kristian
Lien
13
Ндур
Алиун
Хам-Кам
3-5-2
ФК Кристиансунн
3-5-2

История личных встреч

Хам-Кам
ФК Кристиансунн

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

История матчей

Э
1:1
Э
0:1
Э
2:2
ПД
2:2
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
5:1

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.67
1.5

Среднее время на гол

135
60

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

2.5
0.67

Среднее время на гол

36
135

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.71
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

52
78

Бомбардиры внутри турнира

Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конгсро Вегар 4 0.15
Мава Мозес 4 0.15
Gard Simenstad 3 0.12
Удаль Хенрик 3 (2) 0.12
John Olav Norheim 3 0.12
Йонссон Видар 2 0.08
Kristian Loenstad Onsrud 2 0.08
Бьярнасон Бриньяр Инги 2 0.08
Эдегор Никлас 2 0.08
Офкир Мохамед 1 0.04
Tore Andre Soeraas 1 0.04
Киркеволд Пол 1 0.04
Марес Люк 1 (1) 0.04
Нилсен Снорре 1 0.04
Куртович Виллиам 0 0
ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сивертсен Оскар 4 (4) 0.15
Ruben Kristensen Alte 4 0.15
Гейе Папе Хабиб 4 0.15
Исаксен Йеспер 3 0.12
Брусет Хейне 2 0.08
Ндур Алиун 2 0.08
Kristian Lien 2 0.08
Hilmir Mikaelsson 2 (1) 0.08
Mikkel Rakneberg 1 0.04
David Tufekcic 1 0.04
Ульвестад Дан Петер 1 0.04
Ярл Себастиан 1 0.04
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 1 0.04

Карточки

Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tore Andre Soeraas 6 0
John Olav Norheim 3 1
Шельстад Фредрик 1 2
Куртович Виллиам 4 0
Kristian Loenstad Onsrud 3 0
Марес Люк 3 0
Мава Мозес 3 0
Йонссон Видар 2 0
Офкир Мохамед 2 0
Gard Simenstad 2 0
Кьяергор Оливер 2 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 2 0
Эдегор Никлас 2 0
Киркеволд Пол 1 0
Удаль Хенрик 1 0
Jakob Michelsen 1 0
Конгсро Вегар 1 0
Нилсен Снорре 1 0
ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Исаксен Йеспер 4 0
Mikkel Rakneberg 4 0
Гейе Папе Хабиб 3 0
Ярл Себастиан 3 0
Сивертсен Оскар 3 0
Ruben Kristensen Alte 3 0
Hilmir Mikaelsson 3 0
Wilfred George Igor 3 0
Ульвестад Дан Петер 2 0
Лэнсинг Майкл 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0
Kristian Lien 2 0
Marius Olsen 2 0
Haakon Sjaatil 2 0
Амунд Скири 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Осбак Кристоффер 1 0
Еличич Игор 1 0
Виллиамсен Макс 1 0
Брусет Хейне 1 0
David Tufekcic 1 0

Результаты матчей

Хам-Кам
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
ФК Кристиансунн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
6
Хам-Кам
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
ФК Кристиансунн
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

16
16
Хам-Кам
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
ФК Кристиансунн
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
58% (15)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
42% (11)
46% (12)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

22
22

Голы по времени матча

Забито

14
11
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
2
14%
1
9%
1-15
2
14%
2
18%
16-30
2
14%
3
27%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
4
29%
3
27%
61-75
3
21%
1
9%
76-90

Пропущено

14
19
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
3
21%
2
11%
31-45
2
14%
5
26%
46-60
5
36%
4
21%
61-75
1
7%
6
32%
76-90

Забито

16
18
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
3
19%
3
17%
1-15
5
31%
1
6%
16-30
1
6%
6
33%
31-45
3
19%
4
22%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
3
19%
2
11%
76-90

Пропущено

18
19
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
0
0%
3
16%
1-15
5
28%
3
16%
16-30
4
22%
3
16%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
5
28%
1
5%
61-75
3
17%
5
26%
76-90

Забито

30
29
15 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 11
10 Не забивали 9
5
17%
4
14%
1-15
7
23%
3
10%
16-30
3
10%
9
31%
31-45
4
13%
5
17%
46-60
5
17%
5
17%
61-75
6
20%
3
10%
76-90

Пропущено

32
38
15 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 21
2
6%
3
8%
1-15
6
19%
5
13%
16-30
7
22%
5
13%
31-45
3
9%
9
24%
46-60
10
31%
5
13%
61-75
4
13%
11
29%
76-90

Результаты последних матчей

Хам-Кам
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:2 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Лиллестрём 5:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0
Хам-Кам - Саннефьёрд 1:1 Мольде - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Одд 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Викинг 3:3 Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Одд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 Хам-Кам - Бранн 1:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 1:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ФК Кристиансунн - Стрёмсгодсет 0:0 ФК Кристиансунн - Саннефьёрд 2:1 Будё-Глимт - ФК Кристиансунн 4:0 ФК Кристиансунн - Одд 0:0
ФК Кристиансунн - Мольде 0:4 Сарпсборг-08 - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Хёугесунн 2:2 Саннефьёрд - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Лиллестрём 2:1 Тромсё - ФК Кристиансунн 0:0 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0

Результаты матчей

Хам-Кам
ФК Кристиансунн

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
3:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
7
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 38%
1
10 раз 38%
2
3 раза 12%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%
0
10 раз 38%
2
7 раз 27%
1
6 раз 23%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Хам-Кам
ФК Кристиансунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
3
3
10
1.5
7
6
2
11
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
6
7
3
10
1.5
3
10
1
12
2.5
1
12
1
12
3.5
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
10
0.5
Больше Меньше
16
10
6
20
1.5
10
16
3
23
2.5
3
23
2
24
3.5
2
24
4.5
1
25
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 25 16 6 3 57 - 21 54
2.
Бранн
 0:0 26 14 8 4 44 - 29 50
3.
Мольде
 26 14 5 7 57 - 29 47
4.
Викинг
 26 13 8 5 51 - 35 47
5.
Фредрикстад
 26 12 7 7 34 - 32 43
6.
Русенборг
 25 12 4 9 41 - 36 40
7.
КФУМ Осло
 26 8 10 8 31 - 31 34
8.
Хам-Кам
 26 8 8 10 31 - 31 32
9.
Стрёмсгодсет
 26 8 8 10 30 - 37 32
10.
Тромсё
 0:0 26 8 6 12 28 - 33 30
11.
ФК Кристиансунн
 26 7 9 10 29 - 38 30
12.
Сарпсборг-08
 26 8 5 13 36 - 50 29
13.
Саннефьёрд
 26 7 7 12 35 - 42 28
14.
Лиллестрём
 26 7 3 16 30 - 52 24
15.
Хёугесунн
 26 6 6 14 23 - 40 24
16.
Одд
 26 5 8 13 25 - 46 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 9 3 0 35 - 8 30
2.
Русенборг
 13 9 1 3 24 - 13 28
3.
Викинг
 13 8 4 1 26 - 15 28
4.
Бранн
 0:0 13 7 3 3 19 - 12 24
5.
Мольде
 13 7 2 4 34 - 19 23
6.
Фредрикстад
 13 6 5 2 17 - 14 23
7.
ФК Кристиансунн
 13 5 6 2 19 - 18 21
8.
Саннефьёрд
 13 6 2 5 22 - 20 20
9.
Стрёмсгодсет
 13 5 4 4 17 - 14 19
10.
Хам-Кам
 13 4 4 5 15 - 13 16
11.
Тромсё
 0:0 13 4 3 6 19 - 18 15
12.
Хёугесунн
 13 4 1 8 7 - 15 13
13.
Одд
 13 3 4 6 16 - 24 13
14.
КФУМ Осло
 13 2 7 4 12 - 16 13
15.
Лиллестрём
 13 3 3 7 16 - 26 12
16.
Сарпсборг-08
 13 3 2 8 14 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 0:0 13 7 5 1 25 - 17 26
2.
Мольде
 13 7 3 3 23 - 10 24
3.
Будё-Глимт
 13 7 3 3 22 - 13 24
4.
КФУМ Осло
 13 6 3 4 19 - 15 21
5.
Фредрикстад
 13 6 2 5 17 - 18 20
6.
Викинг
 13 5 4 4 25 - 20 19
7.
Сарпсборг-08
 13 5 3 5 22 - 25 18
8.
Хам-Кам
 13 4 4 5 16 - 18 16
9.
Тромсё
 0:0 13 4 3 6 9 - 15 15
10.
Стрёмсгодсет
 13 3 4 6 13 - 23 13
11.
Русенборг
 12 3 3 6 17 - 23 12
12.
Лиллестрём
 13 4 0 9 14 - 26 12
13.
Хёугесунн
 13 2 5 6 16 - 25 11
14.
Одд
 13 2 4 7 9 - 22 10
15.
ФК Кристиансунн
 13 2 3 8 10 - 20 9
16.
Саннефьёрд
 13 1 5 7 13 - 22 8
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 13 (4)
Мольде Эйкрем Магнус 12 (4)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 10 (5)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 10 (3)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 2 6
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 5
Одд Хуссейн Эцаз 7
Русенборг Йенссен Ульрик 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 27'
      Jakob Michelsen получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 21'
      Офкир Мохамед получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хам-Кам 1:0 ФК Кристиансунн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный