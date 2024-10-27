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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Крингстад Сигурд
Саннефьёрд
0:1
Второй тайм: 48'
КФУМ Осло
0'
0:1
37' Гол
Obilor Denzel Okeke

Ход матча

37'
0:1
Obilor Denzel Okeke
(Remi Svindland)
46'
 
Akinsola Akinyemi
Алеесами Хайтам

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 291 Количество передач 229
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Саннефьёрд
Ничья
КФУМ Осло
2.28
3.50
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4.00
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Все Коэффициенты
1
Кето
Хуго
26
Filip
Loftesnes-Bjune
2
Fredrik
Tobias
Berglie
22
Martin
Gjone
3
Эгели
Ветле
Валле
10
Loris
Mettler
18
Оттоссон
Филип
6
Рисан
Сандер
27
Jakob
Masloe
Dunsby
9
Тветер
Александер
Рууд
7
Марковик
Эман
1
Emil
Oedegaard
3
Ayoub
Aleesami
22
Dadi
Dodou
Gaye
2
Алеесами
Хайтам
33
Амин
Нури
8
Simen
Hestnes
25
Sverre
Hakami
Sandal
16
Jonas
Lange
Hjorth
6
Remi
Svindland
28
Mame
Mor
Ndiaye
11
Obilor
Denzel
Okeke
Саннефьёрд
4-3-3
КФУМ Осло
3-4-3

История личных встреч

Саннефьёрд
КФУМ Осло

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Э
3:3
ТМК
0:3
ТМК
1:1
ПД
3:3
ПД
1:0
ПД
3:0
ПД
1:2

Голы

Всего голов

4
12

Голов в среднем за матч

2
2.4

Среднее время на гол

45
37

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

1.6
0

Среднее время на гол

56
0

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.71
1.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

52
52

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Loris Mettler 5 0.19
Марковик Эман 5 (1) 0.19
Тветер Александер Рууд 4 (1) 0.15
Сигурдарсон Стефан Инги 4 0.15
Кристиансен Стиан 3 0.12
Jakob Masloe Dunsby 2 0.08
Амин Симон 2 0.08
Оттоссон Филип 1 0.04
Рисан Сандер 1 0.04
Danilo Al-Saed 1 0.04
Fredrik Tobias Berglie 1 0.04
Нильссон Александер II 1 0.04
Sebastian Holm Mathisen 1 0.04
Elias Jemal 1 0.04
Ченг Кристофер 0 0
Filip Loftesnes-Bjune 0 0
КФУМ Осло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johannes Hummelvoll-Nunez 10 0.38
Носа Даль Петтер 5 0.19
Robin Rasch 3 (2) 0.12
Simen Hestnes 2 0.08
Haakon Hoseth 2 0.08
Mame Mor Ndiaye 2 0.08
Remi Svindland 1 (1) 0.04
Амин Нури 1 0.04
Ayoub Aleesami 1 0.04
Нджиэ Мусса 1 0.04
Алеесами Хайтам 1 0.04
Momodou Lion Njie 1 0.04
Obilor Denzel Okeke 1 0.04
Teodor Berg Haltvik 0 0
Jonas Lange Hjorth 0 0
David Hickson 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристиансен Стиан 6 2
Амин Симон 6 0
Jakob Masloe Dunsby 4 0
Оттоссон Филип 4 0
Loris Mettler 4 0
Ченг Кристофер 3 0
Эгели Ветле Валле 3 0
Martin Gjone 3 0
Марковик Эман 2 0
Fredrik Tobias Berglie 2 0
Нильссон Александер II 2 0
Карсон-Педерсен Фредрик 2 0
Кето Хуго 1 0
Filip Loftesnes-Bjune 1 0
Андреас Тегстрём 1 0
КФУМ Осло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеесами Хайтам 5 2
Robin Rasch 4 0
Akinsola Akinyemi 4 0
Simen Hestnes 3 0
Remi Svindland 3 0
Momodou Lion Njie 3 0
Sverre Hakami Sandal 3 0
Амин Нури 2 0
Ayoub Aleesami 2 0
Teodor Berg Haltvik 2 0
Носа Даль Петтер 2 0
Johannes Hummelvoll-Nunez 2 0
Нджиэ Мусса 1 0
David Hickson 1 0
Haakon Hoseth 1 0
Салдана Адам 1 0
Jonas Lange Hjorth 1 0
Mathias Toennessen 1 0
Johannes Moesgaard 1 0

Результаты матчей

Саннефьёрд
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
КФУМ Осло
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

5
5
Саннефьёрд
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
69% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
КФУМ Осло
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

9
9
Саннефьёрд
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (7)
56% (14)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
КФУМ Осло
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (7)
56% (14)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
56% (14)
20% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

20
14

Упущенные победы

14
14

Голы по времени матча

Забито

19
20
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
2
11%
1
5%
1-15
2
11%
3
15%
16-30
3
16%
8
40%
31-45
2
11%
3
15%
46-60
6
32%
3
15%
61-75
4
21%
2
10%
76-90

Пропущено

20
11
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
4
20%
0
0%
1-15
2
10%
3
27%
16-30
3
15%
2
18%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
5
25%
3
27%
61-75
1
5%
3
27%
76-90

Забито

13
12
3 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
4
31%
2
17%
46-60
4
31%
4
33%
61-75
2
15%
4
33%
76-90

Пропущено

22
16
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
1
5%
4
25%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
5
23%
3
19%
31-45
2
9%
1
6%
46-60
7
32%
2
13%
61-75
4
18%
6
38%
76-90

Забито

32
32
10 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 11
6 Не забивали 6
2
6%
1
3%
1-15
3
9%
5
16%
16-30
5
16%
8
25%
31-45
6
19%
5
16%
46-60
10
31%
7
22%
61-75
6
19%
6
19%
76-90

Пропущено

42
27
18 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 15
17 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 15
5
12%
4
15%
1-15
5
12%
3
11%
16-30
8
19%
5
19%
31-45
7
17%
1
4%
46-60
12
29%
5
19%
61-75
5
12%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Мольде - Саннефьёрд 0:1 ФК Кристиансунн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Тромсё - Саннефьёрд 3:0
Саннефьёрд - Бранн 2:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - ФК Кристиансунн 1:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Бранн - Саннефьёрд 2:1
КФУМ Осло
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
КФУМ Осло - Хёугесунн 0:0 Стабек - КФУМ Осло 2:3 Одд - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Мольде 1:1
Бранн - КФУМ Осло 2:0 Викинг - КФУМ Осло 1:0 КФУМ Осло - Лиллестрём 2:0 КФУМ Осло - Тромсё 0:1 КФУМ Осло - Русенборг 1:0 Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 КФУМ Осло - Одд 0:0 Русенборг - КФУМ Осло 1:3

Результаты матчей

Саннефьёрд
КФУМ Осло

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%

Точный счет

2:1
5 раз 20%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
1:3
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 44%
0
6 раз 24%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
10 раз 40%
0
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
4 раза 16%

Тоталы голов в матче

Саннефьёрд
КФУМ Осло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
4
6
6
1.5
2
11
3
9
2.5
1
12
2
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
3
2
11
1.5
6
6
1
12
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
18
7
8
17
1.5
8
17
4
21
2.5
4
21
2
23
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 25 16 6 3 57 - 21 54
2.
Бранн
 25 14 7 4 44 - 29 49
3.
Мольде
 1:0 26 14 5 7 55 - 29 47
4.
Викинг
 1:1 26 12 9 5 50 - 35 45
5.
Фредрикстад
 26 12 7 7 34 - 32 43
6.
Русенборг
 25 12 4 9 41 - 36 40
7.
КФУМ Осло
 1:0 26 9 10 7 31 - 29 37
8.
Стрёмсгодсет
 26 8 8 10 30 - 37 32
9.
ФК Кристиансунн
 0:0 26 7 10 9 29 - 37 31
10.
Сарпсборг-08
 1:1 26 8 6 12 36 - 49 30
11.
Хам-Кам
 0:0 26 7 9 10 30 - 31 30
12.
Тромсё
 25 8 5 12 28 - 33 29
13.
Саннефьёрд
 0:1 26 6 7 13 33 - 42 25
14.
Лиллестрём
 2:0 26 7 3 16 29 - 52 24
15.
Хёугесунн
 0:1 26 6 6 14 23 - 38 24
16.
Одд
 0:2 26 5 8 13 25 - 45 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 9 3 0 35 - 8 30
2.
Русенборг
 13 9 1 3 24 - 13 28
3.
Викинг
 1:1 13 8 4 1 26 - 15 28
4.
Бранн
 12 7 2 3 19 - 12 23
5.
Мольде
 1:0 13 7 2 4 34 - 19 23
6.
Фредрикстад
 13 6 5 2 17 - 14 23
7.
ФК Кристиансунн
 0:0 13 5 6 2 19 - 18 21
8.
Стрёмсгодсет
 13 5 4 4 17 - 14 19
9.
Саннефьёрд
 0:1 13 5 2 6 20 - 20 17
10.
Тромсё
 13 4 3 6 19 - 18 15
11.
Хам-Кам
 0:0 13 3 5 5 14 - 13 14
12.
Хёугесунн
 0:1 13 4 1 8 7 - 13 13
13.
Одд
 0:2 13 3 4 6 16 - 24 13
14.
КФУМ Осло
 1:0 13 2 7 4 12 - 16 13
15.
Сарпсборг-08
 1:1 13 3 3 7 14 - 24 12
16.
Лиллестрём
 2:0 13 3 3 7 15 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 13 7 5 1 25 - 17 26
2.
Мольде
 1:0 13 7 3 3 21 - 10 24
3.
Будё-Глимт
 13 7 3 3 22 - 13 24
4.
КФУМ Осло
 1:0 13 7 3 3 19 - 13 24
5.
Фредрикстад
 13 6 2 5 17 - 18 20
6.
Сарпсборг-08
 1:1 13 5 3 5 22 - 25 18
7.
Викинг
 1:1 13 4 5 4 24 - 20 17
8.
Хам-Кам
 0:0 13 4 4 5 16 - 18 16
9.
Тромсё
 12 4 2 6 9 - 15 14
10.
Стрёмсгодсет
 13 3 4 6 13 - 23 13
11.
Русенборг
 12 3 3 6 17 - 23 12
12.
Лиллестрём
 2:0 13 4 0 9 14 - 26 12
13.
Хёугесунн
 0:1 13 2 5 6 16 - 25 11
14.
ФК Кристиансунн
 0:0 13 2 4 7 10 - 19 10
15.
Одд
 0:2 13 2 4 7 9 - 21 10
16.
Саннефьёрд
 0:1 13 1 5 7 13 - 22 8
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 13 (4)
Мольде Эйкрем Магнус 12 (4)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 10 (5)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 10 (3)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 2 6
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Одд Хуссейн Эцаз 7
Русенборг Йенссен Ульрик 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Тактическая замена. Алеесами Хайтам уходит с поля и его заменяет Akinsola Akinyemi
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Remi Svindland сделал результативную передачу.
  • 37'
    Г О О О О Л - Obilor Denzel Okeke забивает с правой ноги!
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 44% завершится победой Саннефьёрд.
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Саннефьёрд
Ничья
КФУМ Осло
2.28
3.50
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