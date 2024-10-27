  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 26. Стадион: . Зрители: 3543 Главный судья: Крингстад Сигурд
Саннефьёрд
2:1
Конец матча
КФУМ Осло
0'
0:1
37' Гол
Obilor Denzel Okeke
55' Желтая карточка
Mame Mor Ndiaye
59' Желтая карточка
Obilor Denzel Okeke
1:1
76' Гол
Martin Gjone
2:1
90' Гол
Амин Симон
90'+4

Ход матча

37'
0:1
Obilor Denzel Okeke
(Remi Svindland)
46'
 
Akinsola Akinyemi
Алеесами Хайтам
55'
 
Mame Mor Ndiaye
59'
 
Obilor Denzel Okeke
60'
Сигурдарсон Стефан Инги
Тветер Александер Рууд
 
60'
Амин Симон
Рисан Сандер
 
63'
 
David Hickson
Амин Нури
63'
 
Teodor Berg Haltvik
Obilor Denzel Okeke
76'
Martin Gjone
(Оттоссон Филип)
1:1
76'
 
Johannes Hummelvoll-Nunez
Mame Mor Ndiaye
86'
 
Нджиэ Мусса
Simen Hestnes
86'
Кристиансен Стиан
Fredrik Tobias Berglie
 
86'
Elias Jemal
Jakob Masloe Dunsby
 
90'
Амин Симон
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 633 Количество передач 392
  • 61 Владение мячом, % 39
1
Кето
Хуго
26
Filip
Loftesnes-Bjune
2
Fredrik
Tobias
Berglie
22
Martin
Gjone
3
Эгели
Ветле
Валле
10
Loris
Mettler
18
Оттоссон
Филип
6
Рисан
Сандер
27
Jakob
Masloe
Dunsby
9
Тветер
Александер
Рууд
7
Марковик
Эман
1
Emil
Oedegaard
3
Ayoub
Aleesami
22
Dadi
Dodou
Gaye
2
Алеесами
Хайтам
33
Амин
Нури
8
Simen
Hestnes
25
Sverre
Hakami
Sandal
16
Jonas
Lange
Hjorth
6
Remi
Svindland
28
Mame
Mor
Ndiaye
11
Obilor
Denzel
Okeke
Саннефьёрд
4-3-3
КФУМ Осло
3-4-3

История личных встреч

Саннефьёрд
КФУМ Осло

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Э
3:3
ТМК
0:3
ТМК
1:1
ПД
3:3
ПД
1:0
ПД
3:0
ПД
1:2

Голы

Всего голов

4
12

Голов в среднем за матч

2
2.4

Среднее время на гол

45
37

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

1.6
0

Среднее время на гол

56
0

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.71
1.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

52
52

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Loris Mettler 5 0.19
Марковик Эман 5 (1) 0.19
Тветер Александер Рууд 4 (1) 0.15
Сигурдарсон Стефан Инги 4 0.15
Амин Симон 3 0.12
Кристиансен Стиан 3 0.12
Jakob Masloe Dunsby 2 0.08
Оттоссон Филип 1 0.04
Рисан Сандер 1 0.04
Danilo Al-Saed 1 0.04
Fredrik Tobias Berglie 1 0.04
Нильссон Александер II 1 0.04
Martin Gjone 1 0.04
Sebastian Holm Mathisen 1 0.04
Elias Jemal 1 0.04
Ченг Кристофер 0 0
Filip Loftesnes-Bjune 0 0
КФУМ Осло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johannes Hummelvoll-Nunez 10 0.38
Носа Даль Петтер 5 0.19
Robin Rasch 3 (2) 0.12
Simen Hestnes 2 0.08
Haakon Hoseth 2 0.08
Mame Mor Ndiaye 2 0.08
Remi Svindland 1 (1) 0.04
Амин Нури 1 0.04
Ayoub Aleesami 1 0.04
Нджиэ Мусса 1 0.04
Алеесами Хайтам 1 0.04
Momodou Lion Njie 1 0.04
Obilor Denzel Okeke 1 0.04
Teodor Berg Haltvik 0 0
Jonas Lange Hjorth 0 0
David Hickson 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристиансен Стиан 6 2
Амин Симон 6 0
Jakob Masloe Dunsby 4 0
Оттоссон Филип 4 0
Loris Mettler 4 0
Ченг Кристофер 3 0
Эгели Ветле Валле 3 0
Martin Gjone 3 0
Марковик Эман 2 0
Fredrik Tobias Berglie 2 0
Нильссон Александер II 2 0
Карсон-Педерсен Фредрик 2 0
Кето Хуго 1 0
Filip Loftesnes-Bjune 1 0
Андреас Тегстрём 1 0
КФУМ Осло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеесами Хайтам 5 2
Robin Rasch 4 0
Akinsola Akinyemi 4 0
Simen Hestnes 3 0
Remi Svindland 3 0
Momodou Lion Njie 3 0
Sverre Hakami Sandal 3 0
Амин Нури 2 0
Ayoub Aleesami 2 0
Teodor Berg Haltvik 2 0
Носа Даль Петтер 2 0
Johannes Hummelvoll-Nunez 2 0
Нджиэ Мусса 1 0
David Hickson 1 0
Haakon Hoseth 1 0
Mame Mor Ndiaye 1 0
Салдана Адам 1 0
Jonas Lange Hjorth 1 0
Obilor Denzel Okeke 1 0
Mathias Toennessen 1 0
Johannes Moesgaard 1 0

Результаты матчей

Саннефьёрд
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
КФУМ Осло
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

5
6
Саннефьёрд
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
69% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
КФУМ Осло
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

9
9
Саннефьёрд
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (7)
54% (14)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
КФУМ Осло
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (8)
54% (14)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
54% (14)
23% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

21
14

Упущенные победы

14
15

Голы по времени матча

Забито

21
21
7 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
2
10%
1
5%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
3
14%
9
43%
31-45
2
10%
3
14%
46-60
6
29%
3
14%
61-75
6
29%
2
10%
76-90

Пропущено

21
13
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
4
19%
0
0%
1-15
2
10%
3
23%
16-30
4
19%
2
15%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
5
24%
3
23%
61-75
1
5%
5
38%
76-90

Забито

13
12
3 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
4
31%
2
17%
46-60
4
31%
4
33%
61-75
2
15%
4
33%
76-90

Пропущено

22
16
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
1
5%
4
25%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
5
23%
3
19%
31-45
2
9%
1
6%
46-60
7
32%
2
13%
61-75
4
18%
6
38%
76-90

Забито

34
33
10 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 12
6 Не забивали 6
2
6%
1
3%
1-15
3
9%
5
15%
16-30
5
15%
9
27%
31-45
6
18%
5
15%
46-60
10
29%
29%
7
21%
61-75
8
24%
6
18%
76-90

Пропущено

43
29
19 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 17
18 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 16
5
12%
4
14%
1-15
5
12%
3
10%
16-30
9
21%
5
17%
31-45
7
16%
1
3%
46-60
12
28%
5
17%
61-75
5
12%
11
38%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Мольде - Саннефьёрд 0:1 ФК Кристиансунн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Тромсё - Саннефьёрд 3:0
Саннефьёрд - Бранн 2:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - ФК Кристиансунн 1:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Бранн - Саннефьёрд 2:1
КФУМ Осло
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
КФУМ Осло - Хёугесунн 0:0 Стабек - КФУМ Осло 2:3 Одд - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Мольде 1:1
Бранн - КФУМ Осло 2:0 Викинг - КФУМ Осло 1:0 КФУМ Осло - Лиллестрём 2:0 КФУМ Осло - Тромсё 0:1 КФУМ Осло - Русенборг 1:0 Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 КФУМ Осло - Одд 0:0 Русенборг - КФУМ Осло 1:3

Результаты матчей

Саннефьёрд
КФУМ Осло

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%

Точный счет

2:1
6 раз 23%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
1:3
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 42%
0
6 раз 23%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
11 раз 42%
0
7 раз 27%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Саннефьёрд
КФУМ Осло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
4
7
6
1.5
2
11
3
10
2.5
1
12
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
2
11
1.5
6
7
1
12
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
19
7
9
17
1.5
8
18
4
22
2.5
4
22
2
24
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 25 16 6 3 57 - 21 54
2.
Бранн
 0:0 26 14 8 4 44 - 29 50
3.
Мольде
 26 14 5 7 57 - 29 47
4.
Викинг
 26 13 8 5 51 - 35 47
5.
Фредрикстад
 26 12 7 7 34 - 32 43
6.
Русенборг
 25 12 4 9 41 - 36 40
7.
КФУМ Осло
 26 8 10 8 31 - 31 34
8.
Хам-Кам
 26 8 8 10 31 - 31 32
9.
Стрёмсгодсет
 26 8 8 10 30 - 37 32
10.
Тромсё
 0:0 26 8 6 12 28 - 33 30
11.
ФК Кристиансунн
 26 7 9 10 29 - 38 30
12.
Сарпсборг-08
 26 8 5 13 36 - 50 29
13.
Саннефьёрд
 26 7 7 12 35 - 42 28
14.
Лиллестрём
 26 7 3 16 30 - 52 24
15.
Хёугесунн
 26 6 6 14 23 - 40 24
16.
Одд
 26 5 8 13 25 - 46 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 9 3 0 35 - 8 30
2.
Русенборг
 13 9 1 3 24 - 13 28
3.
Викинг
 13 8 4 1 26 - 15 28
4.
Бранн
 0:0 13 7 3 3 19 - 12 24
5.
Мольде
 13 7 2 4 34 - 19 23
6.
Фредрикстад
 13 6 5 2 17 - 14 23
7.
ФК Кристиансунн
 13 5 6 2 19 - 18 21
8.
Саннефьёрд
 13 6 2 5 22 - 20 20
9.
Стрёмсгодсет
 13 5 4 4 17 - 14 19
10.
Хам-Кам
 13 4 4 5 15 - 13 16
11.
Тромсё
 0:0 13 4 3 6 19 - 18 15
12.
Хёугесунн
 13 4 1 8 7 - 15 13
13.
Одд
 13 3 4 6 16 - 24 13
14.
КФУМ Осло
 13 2 7 4 12 - 16 13
15.
Лиллестрём
 13 3 3 7 16 - 26 12
16.
Сарпсборг-08
 13 3 2 8 14 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 0:0 13 7 5 1 25 - 17 26
2.
Мольде
 13 7 3 3 23 - 10 24
3.
Будё-Глимт
 13 7 3 3 22 - 13 24
4.
КФУМ Осло
 13 6 3 4 19 - 15 21
5.
Фредрикстад
 13 6 2 5 17 - 18 20
6.
Викинг
 13 5 4 4 25 - 20 19
7.
Сарпсборг-08
 13 5 3 5 22 - 25 18
8.
Хам-Кам
 13 4 4 5 16 - 18 16
9.
Тромсё
 0:0 13 4 3 6 9 - 15 15
10.
Стрёмсгодсет
 13 3 4 6 13 - 23 13
11.
Русенборг
 12 3 3 6 17 - 23 12
12.
Лиллестрём
 13 4 0 9 14 - 26 12
13.
Хёугесунн
 13 2 5 6 16 - 25 11
14.
Одд
 13 2 4 7 9 - 22 10
15.
ФК Кристиансунн
 13 2 3 8 10 - 20 9
16.
Саннефьёрд
 13 1 5 7 13 - 22 8
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 13 (4)
Мольде Эйкрем Магнус 12 (4)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 10 (5)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 10 (3)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 2 6
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 5
Одд Хуссейн Эцаз 7
Русенборг Йенссен Ульрик 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Remi Svindland сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Obilor Denzel Okeke забивает с правой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Саннефьёрд 2:1 КФУМ Осло онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный