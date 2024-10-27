Тур: 26. Стадион: Jotun Arena. Зрители: 3543 Главный судья: Крингстад Сигурд
2:1
Конец матча
0'
0:1
37' ГолObilor Denzel Okeke
55' Желтая карточкаMame Mor Ndiaye
59' Желтая карточкаObilor Denzel Okeke
1:1
76' ГолMartin Gjone
2:1
90' ГолАмин Симон
90'+4
Ход матча
37'
55'
76'
1:1
90'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
633 Количество передач 392
-
61 Владение мячом, % 39
22
Martin
Gjone
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Martin GjoneЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
43 Elias Jemal
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Амин НуриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Нджиэ МуссаПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Салдана АдамПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Moesgaard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Саннефьёрд
КФУМ Осло
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
12
Голов в среднем за матч
2
2.4
Среднее время на гол
45
37
Всего голов
8
0
Голов в среднем за матч
1.6
0
Среднее время на гол
56
0
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.71
1.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
52
52
Бомбардиры внутри турнира
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Loris Mettler
|5
|0.19
|Марковик Эман
|5 (1)
|0.19
|Тветер Александер Рууд
|4 (1)
|0.15
|Сигурдарсон Стефан Инги
|4
|0.15
|Амин Симон
|3
|0.12
|Кристиансен Стиан
|3
|0.12
|Jakob Masloe Dunsby
|2
|0.08
|Оттоссон Филип
|1
|0.04
|Рисан Сандер
|1
|0.04
|Danilo Al-Saed
|1
|0.04
|Fredrik Tobias Berglie
|1
|0.04
|Нильссон Александер II
|1
|0.04
|Martin Gjone
|1
|0.04
|Sebastian Holm Mathisen
|1
|0.04
|Elias Jemal
|1
|0.04
|Ченг Кристофер
|0
|0
|Filip Loftesnes-Bjune
|0
|0
КФУМ Осло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|10
|0.38
|Носа Даль Петтер
|5
|0.19
|Robin Rasch
|3 (2)
|0.12
|Simen Hestnes
|2
|0.08
|Haakon Hoseth
|2
|0.08
|Mame Mor Ndiaye
|2
|0.08
|Remi Svindland
|1 (1)
|0.04
|Амин Нури
|1
|0.04
|Ayoub Aleesami
|1
|0.04
|Нджиэ Мусса
|1
|0.04
|Алеесами Хайтам
|1
|0.04
|Momodou Lion Njie
|1
|0.04
|Obilor Denzel Okeke
|1
|0.04
|Teodor Berg Haltvik
|0
|0
|Jonas Lange Hjorth
|0
|0
|David Hickson
|0
|0
Карточки
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристиансен Стиан
|6
|2
|Амин Симон
|6
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|4
|0
|Оттоссон Филип
|4
|0
|Loris Mettler
|4
|0
|Ченг Кристофер
|3
|0
|Эгели Ветле Валле
|3
|0
|Martin Gjone
|3
|0
|Марковик Эман
|2
|0
|Fredrik Tobias Berglie
|2
|0
|Нильссон Александер II
|2
|0
|Карсон-Педерсен Фредрик
|2
|0
|Кето Хуго
|1
|0
|Filip Loftesnes-Bjune
|1
|0
|Андреас Тегстрём
|1
|0
КФУМ Осло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алеесами Хайтам
|5
|2
|Robin Rasch
|4
|0
|Akinsola Akinyemi
|4
|0
|Simen Hestnes
|3
|0
|Remi Svindland
|3
|0
|Momodou Lion Njie
|3
|0
|Sverre Hakami Sandal
|3
|0
|Амин Нури
|2
|0
|Ayoub Aleesami
|2
|0
|Teodor Berg Haltvik
|2
|0
|Носа Даль Петтер
|2
|0
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|2
|0
|Нджиэ Мусса
|1
|0
|David Hickson
|1
|0
|Haakon Hoseth
|1
|0
|Mame Mor Ndiaye
|1
|0
|Салдана Адам
|1
|0
|Jonas Lange Hjorth
|1
|0
|Obilor Denzel Okeke
|1
|0
|Mathias Toennessen
|1
|0
|Johannes Moesgaard
|1
|0
Результаты матчей
Саннефьёрд
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
КФУМ Осло
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
5
6
Саннефьёрд
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
69% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
КФУМ Осло
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
9
9
Саннефьёрд
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (7)
54% (14)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
КФУМ Осло
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (8)
54% (14)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
54% (14)
23% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
21
14
Упущенные победы
14
15
Голы по времени матча
Забито
21
21
7 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
2
10%
1
5%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
3
14%
9
43%
31-45
2
10%
3
14%
46-60
6
29%
3
14%
61-75
6
29%
2
10%
76-90
Пропущено
21
13
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
4
19%
0
0%
1-15
2
10%
3
23%
16-30
4
19%
2
15%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
5
24%
3
23%
61-75
1
5%
5
38%
76-90
Забито
13
12
3 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
4
31%
2
17%
46-60
4
31%
4
33%
61-75
2
15%
4
33%
76-90
Пропущено
22
16
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
1
5%
4
25%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
5
23%
3
19%
31-45
2
9%
1
6%
46-60
7
32%
2
13%
61-75
4
18%
6
38%
76-90
Забито
34
33
10 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 12
6 Не забивали 6
2
6%
1
3%
1-15
3
9%
5
15%
16-30
5
15%
9
27%
31-45
6
18%
5
15%
46-60
10
29%
29%
7
21%
61-75
8
24%
6
18%
76-90
Пропущено
43
29
19 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 17
18 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 16
5
12%
4
14%
1-15
5
12%
3
10%
16-30
9
21%
5
17%
31-45
7
16%
1
3%
46-60
12
28%
5
17%
61-75
5
12%
11
38%
76-90
Результаты последних матчей
Саннефьёрд
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Мольде - Саннефьёрд 0:1 ФК Кристиансунн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Тромсё - Саннефьёрд 3:0
Саннефьёрд - Бранн 2:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - ФК Кристиансунн 1:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Бранн - Саннефьёрд 2:1
КФУМ Осло
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
КФУМ Осло - Хёугесунн 0:0 Стабек - КФУМ Осло 2:3 Одд - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Мольде 1:1
Бранн - КФУМ Осло 2:0 Викинг - КФУМ Осло 1:0 КФУМ Осло - Лиллестрём 2:0 КФУМ Осло - Тромсё 0:1 КФУМ Осло - Русенборг 1:0 Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 КФУМ Осло - Одд 0:0 Русенборг - КФУМ Осло 1:3
Результаты матчей
Саннефьёрд
КФУМ Осло
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
Точный счет
2:1
6 раз 23%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
1:3
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 42%
0
6 раз 23%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
11 раз 42%
0
7 раз 27%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
Тоталы голов в матче
Саннефьёрд
КФУМ Осло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
94
76
211
310
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
103
211
67
112
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
197
917
818
422
422
224
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|16
|6
|3
|57 - 21
|54
|2.
|0:0
|26
|14
|8
|4
|44 - 29
|50
|3.
|26
|14
|5
|7
|57 - 29
|47
|4.
|26
|13
|8
|5
|51 - 35
|47
|5.
|26
|12
|7
|7
|34 - 32
|43
|6.
|25
|12
|4
|9
|41 - 36
|40
|7.
|26
|8
|10
|8
|31 - 31
|34
|8.
|26
|8
|8
|10
|31 - 31
|32
|9.
|26
|8
|8
|10
|30 - 37
|32
|10.
|0:0
|26
|8
|6
|12
|28 - 33
|30
|11.
|26
|7
|9
|10
|29 - 38
|30
|12.
|26
|8
|5
|13
|36 - 50
|29
|13.
|26
|7
|7
|12
|35 - 42
|28
|14.
|26
|7
|3
|16
|30 - 52
|24
|15.
|26
|6
|6
|14
|23 - 40
|24
|16.
|26
|5
|8
|13
|25 - 46
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|35 - 8
|30
|2.
|13
|9
|1
|3
|24 - 13
|28
|3.
|13
|8
|4
|1
|26 - 15
|28
|4.
|0:0
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|5.
|13
|7
|2
|4
|34 - 19
|23
|6.
|13
|6
|5
|2
|17 - 14
|23
|7.
|13
|5
|6
|2
|19 - 18
|21
|8.
|13
|6
|2
|5
|22 - 20
|20
|9.
|13
|5
|4
|4
|17 - 14
|19
|10.
|13
|4
|4
|5
|15 - 13
|16
|11.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|19 - 18
|15
|12.
|13
|4
|1
|8
|7 - 15
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|14.
|13
|2
|7
|4
|12 - 16
|13
|15.
|13
|3
|3
|7
|16 - 26
|12
|16.
|13
|3
|2
|8
|14 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|7
|5
|1
|25 - 17
|26
|2.
|13
|7
|3
|3
|23 - 10
|24
|3.
|13
|7
|3
|3
|22 - 13
|24
|4.
|13
|6
|3
|4
|19 - 15
|21
|5.
|13
|6
|2
|5
|17 - 18
|20
|6.
|13
|5
|4
|4
|25 - 20
|19
|7.
|13
|5
|3
|5
|22 - 25
|18
|8.
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|9.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|9 - 15
|15
|10.
|13
|3
|4
|6
|13 - 23
|13
|11.
|12
|3
|3
|6
|17 - 23
|12
|12.
|13
|4
|0
|9
|14 - 26
|12
|13.
|13
|2
|5
|6
|16 - 25
|11
|14.
|13
|2
|4
|7
|9 - 22
|10
|15.
|13
|2
|3
|8
|10 - 20
|9
|16.
|13
|1
|5
|7
|13 - 22
|8
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|13 (4)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|12 (4)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|10 (5)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|10 (3)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|10 (1)
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|2 6
|КФУМ Осло
|Алеесами Хайтам
|2 5
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 5
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7
|Русенборг
|Йенссен Ульрик
|7