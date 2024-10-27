  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 19.
Платенсе
1:1
Первый тайм: 36'
Архентинос Хуниорс
0'
0:1
8' Гол
Ороз Николас
1:1
26' Пенальти
Mateo Pellegrino
34' Желтая карточка
Fernando Juarez III

Ход матча

8'
0:1
Ороз Николас
26'
Mateo Pellegrino
1:1
34'
Fernando Juarez III
 
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Платенсе
Ничья
Архентинос Хуниорс
2.70
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Все Коэффициенты
31
Juan
Cozzani
4
Bautista
Barros
Schelotto
13
Ignacio
Vazquez
6
Gaston
Suso
18
Sasha
Marcich
14
Leonel
Picco
8
Fernando
Juarez
III
7
Guido
Mainero
16
Vicente
Taborda
30
Кервера
Тобиас
9
Mateo
Pellegrino
50
Родригес
Диего
II
14
Kevin
Coronel
16
Альварес
Франсиско
2
Паласио
Тобиас
6
Вега
Роман
22
Лескано
Алан
36
Ariel
Gamarra
30
Francis
Mac
Allister
21
Ороз
Николас
9
Ромеро
Максимильяно
27
Tomas
Molina
Платенсе
4-4-2
Архентинос Хуниорс
4-4-2

История личных встреч

Платенсе
Архентинос Хуниорс

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

КПЛ
3:1
КПЛ
0:0
ЛП
1:0
ЛП
0:2
КПЛ
1:1
ЛП
0:0
КПЛ
0:1

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.71
0.71

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

126
126

Бомбардиры внутри турнира

Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Pellegrino 7 (2) 0.37
Guido Mainero 3 0.16
Ronaldo Martinez 3 0.16
Sasha Marcich 1 0.05
Franco Minerva 1 0.05
Bautista Barros Schelotto 0 0
Agustin Ocampo 0 0
Лотти Аугусто 0 0
Carlos Villalba 0 0
Agustin Quiroga 0 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Алан 4 (1) 0.21
Хосе Херрейра 2 0.11
Ромеро Максимильяно 2 0.11
Ороз Николас 2 0.11
Альварес Франсиско 2 0.11
Родригес Алан 1 0.05
Гальван Джонатан 1 0.05
Гонду Лусиано 1 0.05
E. Viveros 0 0
Ariel Gamarra 0 0
Kevin Coronel 0 0

Карточки

Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sasha Marcich 4 1
Fernando Juarez III 5 0
Leonel Picco 4 0
Bautista Barros Schelotto 4 0
Juan Cozzani 2 1
Ivan Gomez 3 0
Gaston Suso 3 0
Ignacio Vazquez 3 0
Carlos Villalba 3 0
Ronaldo Martinez 2 0
Guido Mainero 2 0
Agustin Ocampo 1 0
Шор Игнасио 1 0
Franco Zapiola 1 0
Vicente Taborda 1 0
Juan Pablo Pignani 1 0
Lisandro Sebastian Montenegro 1 0
Agustin Quiroga 1 0
Franco Minerva 1 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гальван Джонатан 4 2
Хосе Херрейра 5 0
Альварес Франсиско 3 1
Вега Роман 4 0
Годой Эрик 2 1
Francis Mac Allister 3 0
Ороз Николас 2 0
Хередиа Леонардо 2 0
Верон Гастон 2 0
Лескано Алан 2 0
Kevin Coronel 2 0
Сантамария Тьяго 2 0
Lucas Gomez 1 0
Родригес Диего II 1 0
Tomas Molina 1 0
Прието Себастьян 1 0
Родригес Алан 1 0
Паласио Тобиас 1 0
Ariel Gamarra 1 0
Tobias Ramirez 1 0

Результаты матчей

Платенсе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Архентинос Хуниорс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Платенсе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

11
15
Платенсе
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
72% (13)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Архентинос Хуниорс
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (10)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (8)
50% (9)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

5
11

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

12
15

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
15 Не забивали 18
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
12
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
20%
3
25%
61-75
1
20%
3
25%
76-90

Забито

12
15
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
3
25%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
17%
4
27%
31-45
4
33%
4
27%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
2
17%
1
7%
76-90

Пропущено

10
4
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
1
10%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
6
60%
1
25%
76-90

Забито

15
15
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
7 Не забивали 12
4
27%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
20%
4
27%
31-45
4
27%
4
27%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
2
13%
1
7%
76-90

Пропущено

15
16
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
2
13%
2
13%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
3
20%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
7
47%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Платенсе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бельграно - Платенсе 0:1 Платенсе - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:1 Платенсе - Росарио Сентраль 1:0
Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:1 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Платенсе - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Платенсе - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Платенсе - Уракан 0:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Сармьенто - Платенсе 0:1
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:0 Бока Хуниорс - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 0:0
Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Рафаэла 1:0 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Насьональ Асунсьон 2:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0

Результаты матчей

Платенсе
Архентинос Хуниорс

Точный счет

0:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
0:0
3 раза 30%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
0
4 раза 40%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:0
4 раза 50%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
8 раз 100%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
0:0
4 раза 22%
3:0
4 раза 22%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
0
12 раз 67%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%
1
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Платенсе
Архентинос Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
6
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
3
7
1.5
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
6
12
3
15
1.5
5
13
1
17
2.5
3
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 19 11 5 3 32 - 13 38
2.
Уракан
 18 9 7 2 20 - 9 34
3.
Тальерес Кордоба
 18 8 7 3 23 - 19 31
4.
Институто Кордоба
 19 8 5 6 25 - 17 29
5.
Расинг Авельянеда
 18 8 4 6 25 - 18 28
6.
Депортиво Риестра
 18 8 3 7 21 - 21 27
7.
Унион Санта-Фе
 18 7 6 5 18 - 16 27
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 19 7 6 6 22 - 20 27
9.
Ривер Плейт
 19 6 9 4 21 - 13 27
10.
Годой Крус
 19 6 9 4 22 - 19 27
11.
Атлетико Тукуман
 18 7 5 6 18 - 20 26
12.
Бельграно
 19 6 8 5 22 - 21 26
13.
Индепендьенте Авельянеда
 19 5 11 3 16 - 13 26
14.
Платенсе
 1:1 19 6 7 6 16 - 16 25
15.
Тигре
 18 6 6 6 24 - 22 24
16.
Химнасия Ла-Плата
 18 6 6 6 17 - 16 24
17.
Бока Хуниорс
 18 6 6 6 20 - 20 24
18.
Росарио Сентраль
 19 6 6 7 22 - 19 24
19.
Архентинос Хуниорс
 1:1 19 6 5 8 15 - 18 23
20.
Индепендьенте Ривадавия
 19 6 5 8 12 - 19 23
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 18 6 4 8 22 - 26 22
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 19 5 6 8 16 - 19 21
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 19 5 6 8 13 - 22 21
24.
Ланус
 18 4 8 6 19 - 26 20
25.
Сармьенто
 19 4 8 7 15 - 20 20
26.
Банфилд
 18 4 6 8 16 - 22 18
27.
Дефенса и Хустисия
 19 3 7 9 15 - 28 16
28.
Барракас Сентраль
 19 2 7 10 9 - 24 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 10 8 1 1 17 - 7 25
2.
Велес Сарсфилд
 9 7 2 0 17 - 2 23
3.
Архентинос Хуниорс
 1:1 10 6 3 1 14 - 5 21
4.
Расинг Авельянеда
 9 6 2 1 16 - 7 20
5.
Уракан
 9 6 2 1 12 - 4 20
6.
Унион Санта-Фе
 10 6 2 2 12 - 5 20
7.
Ривер Плейт
 10 5 4 1 18 - 7 19
8.
Тальерес Кордоба
 8 5 3 0 11 - 4 18
9.
Институто Кордоба
 9 5 3 1 14 - 5 18
10.
Бельграно
 10 5 3 2 14 - 10 18
11.
Бока Хуниорс
 8 5 2 1 11 - 5 17
12.
Атлетико Тукуман
 9 5 2 2 12 - 9 17
13.
Годой Крус
 10 4 5 1 15 - 9 17
14.
Росарио Сентраль
 9 4 4 1 14 - 8 16
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 9 4 4 1 13 - 8 16
16.
Ланус
 10 4 4 2 13 - 12 16
17.
Индепендьенте Ривадавия
 9 4 3 2 6 - 5 15
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 4 3 3 8 - 9 15
19.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 6 1 9 - 7 15
20.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 2 3 10 - 6 14
21.
Дефенса и Хустисия
 9 3 5 1 8 - 7 14
22.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 4 1 4 12 - 14 13
23.
Тигре
 10 3 4 3 14 - 13 13
24.
Сармьенто
 10 3 4 3 7 - 7 13
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 3 3 3 8 - 7 12
26.
Банфилд
 8 2 4 2 11 - 9 10
27.
Платенсе
 1:1 9 2 4 3 4 - 6 10
28.
Барракас Сентраль
 9 0 4 5 4 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 10 4 3 3 15 - 11 15
2.
Платенсе
 1:1 10 4 3 3 12 - 10 15
3.
Уракан
 9 3 5 1 8 - 5 14
4.
Тальерес Кордоба
 10 3 4 3 12 - 15 13
5.
Тигре
 8 3 2 3 10 - 9 11
6.
Индепендьенте Авельянеда
 9 2 5 2 7 - 6 11
7.
Институто Кордоба
 10 3 2 5 11 - 12 11
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 3 2 5 9 - 12 11
9.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 4 3 7 - 10 10
10.
Годой Крус
 9 2 4 3 7 - 10 10
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 2 3 4 10 - 12 9
12.
Атлетико Тукуман
 9 2 3 4 6 - 11 9
13.
Барракас Сентраль
 10 2 3 5 5 - 9 9
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 2 3 5 8 - 12 9
15.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 9 - 11 8
16.
Ривер Плейт
 9 1 5 3 3 - 6 8
17.
Бельграно
 9 1 5 3 8 - 11 8
18.
Росарио Сентраль
 10 2 2 6 8 - 11 8
19.
Банфилд
 10 2 2 6 5 - 13 8
20.
Индепендьенте Ривадавия
 10 2 2 6 6 - 14 8
21.
Унион Санта-Фе
 8 1 4 3 6 - 11 7
22.
Сармьенто
 9 1 4 4 8 - 13 7
23.
Бока Хуниорс
 10 1 4 5 9 - 15 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 1 3 5 5 - 13 6
25.
Ланус
 8 0 4 4 6 - 14 4
26.
Депортиво Риестра
 8 0 2 6 4 - 14 2
27.
Архентинос Хуниорс
 1:1 9 0 2 7 1 - 13 2
28.
Дефенса и Хустисия
 10 0 2 8 7 - 21 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (3)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 8 (1)
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 11
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Годой Крус Lucas Arce 8
Весь список
Лучшие коэффициенты
Платенсе
Ничья
Архентинос Хуниорс
2.70
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2.70
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3.40
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