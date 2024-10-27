Тур: 19.
1:1
Первый тайм: 36'
0'
0:1
8' ГолОроз Николас
1:1
26' ПенальтиMateo Pellegrino
34' Желтая карточкаFernando Juarez III
Ход матча
8'
0:1
26'
1:1
31
Juan
Cozzani
14
Leonel
Picco
22
Лескано
Алан
21
Ороз
Николас
27
Tomas
Molina
- Основной состав
-
31 Juan CozzaniВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
26 Шор ИгнасиоПолузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Лескано АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ороз НиколасПолузащитник
- Нападающий
-
27 Tomas MolinaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Чавес МатеоПолузащитник
-
25 Lucas GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
29 E. Viveros
-
-
-
Главный тренер: Cristian Zermatten
История личных встреч
Платенсе
Архентинос Хуниорс
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.33
1
Среднее время на гол
270
90
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
0.71
0.71
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
126
126
Бомбардиры внутри турнира
Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Pellegrino
|7 (2)
|0.37
|Guido Mainero
|3
|0.16
|Ronaldo Martinez
|3
|0.16
|Sasha Marcich
|1
|0.05
|Franco Minerva
|1
|0.05
|Bautista Barros Schelotto
|0
|0
|Agustin Ocampo
|0
|0
|Лотти Аугусто
|0
|0
|Carlos Villalba
|0
|0
|Agustin Quiroga
|0
|0
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Алан
|4 (1)
|0.21
|Хосе Херрейра
|2
|0.11
|Ромеро Максимильяно
|2
|0.11
|Ороз Николас
|2
|0.11
|Альварес Франсиско
|2
|0.11
|Родригес Алан
|1
|0.05
|Гальван Джонатан
|1
|0.05
|Гонду Лусиано
|1
|0.05
|E. Viveros
|0
|0
|Ariel Gamarra
|0
|0
|Kevin Coronel
|0
|0
Карточки
Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sasha Marcich
|4
|1
|Fernando Juarez III
|5
|0
|Leonel Picco
|4
|0
|Bautista Barros Schelotto
|4
|0
|Juan Cozzani
|2
|1
|Ivan Gomez
|3
|0
|Gaston Suso
|3
|0
|Ignacio Vazquez
|3
|0
|Carlos Villalba
|3
|0
|Ronaldo Martinez
|2
|0
|Guido Mainero
|2
|0
|Agustin Ocampo
|1
|0
|Шор Игнасио
|1
|0
|Franco Zapiola
|1
|0
|Vicente Taborda
|1
|0
|Juan Pablo Pignani
|1
|0
|Lisandro Sebastian Montenegro
|1
|0
|Agustin Quiroga
|1
|0
|Franco Minerva
|1
|0
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гальван Джонатан
|4
|2
|Хосе Херрейра
|5
|0
|Альварес Франсиско
|3
|1
|Вега Роман
|4
|0
|Годой Эрик
|2
|1
|Francis Mac Allister
|3
|0
|Ороз Николас
|2
|0
|Хередиа Леонардо
|2
|0
|Верон Гастон
|2
|0
|Лескано Алан
|2
|0
|Kevin Coronel
|2
|0
|Сантамария Тьяго
|2
|0
|Lucas Gomez
|1
|0
|Родригес Диего II
|1
|0
|Tomas Molina
|1
|0
|Прието Себастьян
|1
|0
|Родригес Алан
|1
|0
|Паласио Тобиас
|1
|0
|Ariel Gamarra
|1
|0
|Tobias Ramirez
|1
|0
Результаты матчей
Платенсе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Архентинос Хуниорс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Платенсе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
11
15
Платенсе
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
72% (13)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Архентинос Хуниорс
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (10)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (8)
50% (9)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
5
11
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
12
15
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
15 Не забивали 18
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
12
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
20%
3
25%
61-75
1
20%
3
25%
76-90
Забито
12
15
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
3
25%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
17%
4
27%
31-45
4
33%
4
27%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
2
17%
1
7%
76-90
Пропущено
10
4
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
1
10%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
6
60%
1
25%
76-90
Забито
15
15
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
7 Не забивали 12
4
27%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
20%
4
27%
31-45
4
27%
4
27%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
2
13%
1
7%
76-90
Пропущено
15
16
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
2
13%
2
13%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
3
20%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
7
47%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Платенсе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бельграно - Платенсе 0:1 Платенсе - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:1 Платенсе - Росарио Сентраль 1:0
Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:1 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Платенсе - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Платенсе - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Платенсе - Уракан 0:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Сармьенто - Платенсе 0:1
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:0 Бока Хуниорс - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 0:0
Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Рафаэла 1:0 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Насьональ Асунсьон 2:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0
Результаты матчей
Платенсе
Архентинос Хуниорс
Точный счет
0:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
0:0
3 раза 30%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
0
4 раза 40%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:0
4 раза 50%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
8 раз 100%
Точный счет
0:0
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
0:0
4 раза 22%
3:0
4 раза 22%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
0
12 раз 67%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%
1
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Платенсе
Архентинос Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
64
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
612
315
513
117
315
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|11
|5
|3
|32 - 13
|38
|2.
|18
|9
|7
|2
|20 - 9
|34
|3.
|18
|8
|7
|3
|23 - 19
|31
|4.
|19
|8
|5
|6
|25 - 17
|29
|5.
|18
|8
|4
|6
|25 - 18
|28
|6.
|18
|8
|3
|7
|21 - 21
|27
|7.
|18
|7
|6
|5
|18 - 16
|27
|8.
|19
|7
|6
|6
|22 - 20
|27
|9.
|19
|6
|9
|4
|21 - 13
|27
|10.
|19
|6
|9
|4
|22 - 19
|27
|11.
|18
|7
|5
|6
|18 - 20
|26
|12.
|19
|6
|8
|5
|22 - 21
|26
|13.
|19
|5
|11
|3
|16 - 13
|26
|14.
|1:1
|19
|6
|7
|6
|16 - 16
|25
|15.
|18
|6
|6
|6
|24 - 22
|24
|16.
|18
|6
|6
|6
|17 - 16
|24
|17.
|18
|6
|6
|6
|20 - 20
|24
|18.
|19
|6
|6
|7
|22 - 19
|24
|19.
|1:1
|19
|6
|5
|8
|15 - 18
|23
|20.
|19
|6
|5
|8
|12 - 19
|23
|21.
|18
|6
|4
|8
|22 - 26
|22
|22.
|19
|5
|6
|8
|16 - 19
|21
|23.
|19
|5
|6
|8
|13 - 22
|21
|24.
|18
|4
|8
|6
|19 - 26
|20
|25.
|19
|4
|8
|7
|15 - 20
|20
|26.
|18
|4
|6
|8
|16 - 22
|18
|27.
|19
|3
|7
|9
|15 - 28
|16
|28.
|19
|2
|7
|10
|9 - 24
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|17 - 7
|25
|2.
|9
|7
|2
|0
|17 - 2
|23
|3.
|1:1
|10
|6
|3
|1
|14 - 5
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|16 - 7
|20
|5.
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|6.
|10
|6
|2
|2
|12 - 5
|20
|7.
|10
|5
|4
|1
|18 - 7
|19
|8.
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|9.
|9
|5
|3
|1
|14 - 5
|18
|10.
|10
|5
|3
|2
|14 - 10
|18
|11.
|8
|5
|2
|1
|11 - 5
|17
|12.
|9
|5
|2
|2
|12 - 9
|17
|13.
|10
|4
|5
|1
|15 - 9
|17
|14.
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|15.
|9
|4
|4
|1
|13 - 8
|16
|16.
|10
|4
|4
|2
|13 - 12
|16
|17.
|9
|4
|3
|2
|6 - 5
|15
|18.
|10
|4
|3
|3
|8 - 9
|15
|19.
|10
|3
|6
|1
|9 - 7
|15
|20.
|9
|4
|2
|3
|10 - 6
|14
|21.
|9
|3
|5
|1
|8 - 7
|14
|22.
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|23.
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|24.
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|25.
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|26.
|8
|2
|4
|2
|11 - 9
|10
|27.
|1:1
|9
|2
|4
|3
|4 - 6
|10
|28.
|9
|0
|4
|5
|4 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|2.
|1:1
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|3.
|9
|3
|5
|1
|8 - 5
|14
|4.
|10
|3
|4
|3
|12 - 15
|13
|5.
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|6.
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|7.
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|8.
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|9.
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|11.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|12.
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|13.
|10
|2
|3
|5
|5 - 9
|9
|14.
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|15.
|9
|2
|2
|5
|9 - 11
|8
|16.
|9
|1
|5
|3
|3 - 6
|8
|17.
|9
|1
|5
|3
|8 - 11
|8
|18.
|10
|2
|2
|6
|8 - 11
|8
|19.
|10
|2
|2
|6
|5 - 13
|8
|20.
|10
|2
|2
|6
|6 - 14
|8
|21.
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|22.
|9
|1
|4
|4
|8 - 13
|7
|23.
|10
|1
|4
|5
|9 - 15
|7
|24.
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|25.
|8
|0
|4
|4
|6 - 14
|4
|26.
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
|27.
|1:1
|9
|0
|2
|7
|1 - 13
|2
|28.
|10
|0
|2
|8
|7 - 21
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (3)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|8 (1)
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (4)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7
|Годой Крус
|Lucas Arce
|8