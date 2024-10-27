Тур: 19.
2:1
Конец матча
0'
0:1
8' ГолОроз Николас
1:1
27' ПенальтиMateo Pellegrino
33' Желтая карточкаFernando Juarez III
2:1
45' ГолGuido Mainero
52' Желтая карточкаMateo Pellegrino
53' Желтая карточкаАльварес Франсиско
56' Желтая карточкаFrancis Mac Allister
66' Желтая карточкаAgustin Ocampo
71' Красная карточкаCarlos Villalba
86' Желтая карточкаGuido Mainero
87' Желтая карточкаSantiago Rodriguez III
90' Желтая карточкаBautista Barros Schelotto
90' Желтая карточкаПерелло Матиас
90'+9
Ход матча
8'
0:1
27'
1:1
45'
52'
66'
71'
86'
90'
31
Juan
Cozzani
14
Leonel
Picco
22
Лескано
Алан
21
Ороз
Николас
27
Tomas
Molina
- Основной состав
-
31 Juan CozzaniВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
26 Шор ИгнасиоПолузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Лескано АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ороз НиколасПолузащитник
- Нападающий
-
27 Tomas MolinaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Чавес МатеоПолузащитник
-
25 Lucas GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
29 E. Viveros
-
-
-
Главный тренер: Cristian Zermatten
История личных встреч
Платенсе
Архентинос Хуниорс
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.33
1
Среднее время на гол
270
90
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
0.71
0.71
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
126
126
Бомбардиры внутри турнира
Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Pellegrino
|8 (3)
|0.42
|Guido Mainero
|4
|0.21
|Ronaldo Martinez
|3
|0.16
|Sasha Marcich
|1
|0.05
|Franco Minerva
|1
|0.05
|Bautista Barros Schelotto
|0
|0
|Agustin Ocampo
|0
|0
|Лотти Аугусто
|0
|0
|Carlos Villalba
|0
|0
|Agustin Quiroga
|0
|0
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Алан
|4 (1)
|0.21
|Хосе Херрейра
|2
|0.11
|Ромеро Максимильяно
|2
|0.11
|Ороз Николас
|2
|0.11
|Альварес Франсиско
|2
|0.11
|Родригес Алан
|1
|0.05
|Гальван Джонатан
|1
|0.05
|Гонду Лусиано
|1
|0.05
|E. Viveros
|0
|0
|Ariel Gamarra
|0
|0
|Kevin Coronel
|0
|0
Карточки
Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fernando Juarez III
|6
|0
|Sasha Marcich
|4
|1
|Carlos Villalba
|3
|1
|Leonel Picco
|4
|0
|Bautista Barros Schelotto
|4
|0
|Juan Cozzani
|2
|1
|Ivan Gomez
|3
|0
|Gaston Suso
|3
|0
|Guido Mainero
|3
|0
|Ignacio Vazquez
|3
|0
|Ronaldo Martinez
|2
|0
|Agustin Ocampo
|2
|0
|Шор Игнасио
|1
|0
|Mateo Pellegrino
|1
|0
|Franco Zapiola
|1
|0
|Vicente Taborda
|1
|0
|Juan Pablo Pignani
|1
|0
|Lisandro Sebastian Montenegro
|1
|0
|Agustin Quiroga
|1
|0
|Franco Minerva
|1
|0
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гальван Джонатан
|4
|2
|Альварес Франсиско
|4
|1
|Хосе Херрейра
|5
|0
|Francis Mac Allister
|4
|0
|Вега Роман
|4
|0
|Годой Эрик
|2
|1
|Ороз Николас
|2
|0
|Хередиа Леонардо
|2
|0
|Верон Гастон
|2
|0
|Лескано Алан
|2
|0
|Kevin Coronel
|2
|0
|Сантамария Тьяго
|2
|0
|Lucas Gomez
|1
|0
|Родригес Диего II
|1
|0
|Tomas Molina
|1
|0
|Прието Себастьян
|1
|0
|Родригес Алан
|1
|0
|Паласио Тобиас
|1
|0
|Ariel Gamarra
|1
|0
|Tobias Ramirez
|1
|0
Результаты матчей
Платенсе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Архентинос Хуниорс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Платенсе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
11
15
Платенсе
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
72% (13)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Архентинос Хуниорс
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (10)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (8)
50% (9)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
5
11
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
12
15
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
15 Не забивали 18
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
12
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
20%
3
25%
61-75
1
20%
3
25%
76-90
Забито
12
15
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
3
25%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
17%
4
27%
31-45
4
33%
4
27%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
2
17%
1
7%
76-90
Пропущено
10
4
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
1
10%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
6
60%
1
25%
76-90
Забито
15
15
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
7 Не забивали 12
4
27%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
20%
4
27%
31-45
4
27%
4
27%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
2
13%
1
7%
76-90
Пропущено
15
16
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
2
13%
2
13%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
3
20%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
7
47%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Платенсе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бельграно - Платенсе 0:1 Платенсе - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:1 Платенсе - Росарио Сентраль 1:0
Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:1 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Платенсе - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Платенсе - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Платенсе - Уракан 0:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Сармьенто - Платенсе 0:1
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:0 Бока Хуниорс - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 0:0
Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Рафаэла 1:0 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Насьональ Асунсьон 2:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0
Результаты матчей
Платенсе
Архентинос Хуниорс
Точный счет
0:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
0:0
3 раза 30%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
0
4 раза 40%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:0
4 раза 50%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
8 раз 100%
Точный счет
0:0
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
0:0
4 раза 22%
3:0
4 раза 22%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
0
12 раз 67%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%
1
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Платенсе
Архентинос Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
64
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
612
315
513
117
315
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (3)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|8 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7
|Годой Крус
|Lucas Arce
|8