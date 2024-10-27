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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 19.
Платенсе
2:1
Конец матча
Архентинос Хуниорс
0'
0:1
8' Гол
Ороз Николас
1:1
27' Пенальти
Mateo Pellegrino
33' Желтая карточка
Fernando Juarez III
2:1
45' Гол
Guido Mainero
52' Желтая карточка
Mateo Pellegrino
53' Желтая карточка
Альварес Франсиско
56' Желтая карточка
Francis Mac Allister
66' Желтая карточка
Agustin Ocampo
71' Красная карточка
Carlos Villalba
86' Желтая карточка
Guido Mainero
87' Желтая карточка
Santiago Rodriguez III
90' Желтая карточка
Bautista Barros Schelotto
90' Желтая карточка
Перелло Матиас
90'+9
31
Juan
Cozzani
4
Bautista
Barros
Schelotto
13
Ignacio
Vazquez
6
Gaston
Suso
18
Sasha
Marcich
14
Leonel
Picco
8
Fernando
Juarez
III
7
Guido
Mainero
16
Vicente
Taborda
30
Кервера
Тобиас
9
Mateo
Pellegrino
50
Родригес
Диего
II
14
Kevin
Coronel
16
Альварес
Франсиско
2
Паласио
Тобиас
6
Вега
Роман
22
Лескано
Алан
36
Ariel
Gamarra
30
Francis
Mac
Allister
21
Ороз
Николас
9
Ромеро
Максимильяно
27
Tomas
Molina
Платенсе
4-4-2
Архентинос Хуниорс
4-4-2

История личных встреч

Платенсе
Архентинос Хуниорс

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

КПЛ
3:1
КПЛ
0:0
ЛП
1:0
ЛП
0:2
КПЛ
1:1
ЛП
0:0
КПЛ
0:1

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.71
0.71

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

126
126

Бомбардиры внутри турнира

Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Pellegrino 8 (3) 0.42
Guido Mainero 4 0.21
Ronaldo Martinez 3 0.16
Sasha Marcich 1 0.05
Franco Minerva 1 0.05
Bautista Barros Schelotto 0 0
Agustin Ocampo 0 0
Лотти Аугусто 0 0
Carlos Villalba 0 0
Agustin Quiroga 0 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Алан 4 (1) 0.21
Хосе Херрейра 2 0.11
Ромеро Максимильяно 2 0.11
Ороз Николас 2 0.11
Альварес Франсиско 2 0.11
Родригес Алан 1 0.05
Гальван Джонатан 1 0.05
Гонду Лусиано 1 0.05
E. Viveros 0 0
Ariel Gamarra 0 0
Kevin Coronel 0 0

Карточки

Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fernando Juarez III 6 0
Sasha Marcich 4 1
Carlos Villalba 3 1
Leonel Picco 4 0
Bautista Barros Schelotto 4 0
Juan Cozzani 2 1
Ivan Gomez 3 0
Gaston Suso 3 0
Guido Mainero 3 0
Ignacio Vazquez 3 0
Ronaldo Martinez 2 0
Agustin Ocampo 2 0
Шор Игнасио 1 0
Mateo Pellegrino 1 0
Franco Zapiola 1 0
Vicente Taborda 1 0
Juan Pablo Pignani 1 0
Lisandro Sebastian Montenegro 1 0
Agustin Quiroga 1 0
Franco Minerva 1 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гальван Джонатан 4 2
Альварес Франсиско 4 1
Хосе Херрейра 5 0
Francis Mac Allister 4 0
Вега Роман 4 0
Годой Эрик 2 1
Ороз Николас 2 0
Хередиа Леонардо 2 0
Верон Гастон 2 0
Лескано Алан 2 0
Kevin Coronel 2 0
Сантамария Тьяго 2 0
Lucas Gomez 1 0
Родригес Диего II 1 0
Tomas Molina 1 0
Прието Себастьян 1 0
Родригес Алан 1 0
Паласио Тобиас 1 0
Ariel Gamarra 1 0
Tobias Ramirez 1 0

Результаты матчей

Платенсе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Архентинос Хуниорс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Платенсе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

11
15
Платенсе
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
72% (13)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Архентинос Хуниорс
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (10)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (8)
50% (9)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

5
11

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

12
15

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
15 Не забивали 18
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
12
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
20%
3
25%
61-75
1
20%
3
25%
76-90

Забито

12
15
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
3
25%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
17%
4
27%
31-45
4
33%
4
27%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
2
17%
1
7%
76-90

Пропущено

10
4
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
1
10%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
6
60%
1
25%
76-90

Забито

15
15
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
7 Не забивали 12
4
27%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
20%
4
27%
31-45
4
27%
4
27%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
2
13%
1
7%
76-90

Пропущено

15
16
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
2
13%
2
13%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
3
20%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
7
47%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Платенсе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бельграно - Платенсе 0:1 Платенсе - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:1 Платенсе - Росарио Сентраль 1:0
Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:1 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Платенсе - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Платенсе - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Платенсе - Уракан 0:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Сармьенто - Платенсе 0:1
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:0 Бока Хуниорс - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 0:0
Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Рафаэла 1:0 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Насьональ Асунсьон 2:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0

Результаты матчей

Платенсе
Архентинос Хуниорс

Точный счет

0:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
0:0
3 раза 30%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
0
4 раза 40%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:0
4 раза 50%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
8 раз 100%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
0:0
4 раза 22%
3:0
4 раза 22%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
0
12 раз 67%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%
1
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Платенсе
Архентинос Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
6
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
3
7
1.5
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
6
12
3
15
1.5
5
13
1
17
2.5
3
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 19 11 5 3 32 - 13 38
2.
Уракан
 18 9 7 2 20 - 9 34
3.
Тальерес Кордоба
 18 8 7 3 23 - 19 31
4.
Институто Кордоба
 19 8 5 6 25 - 17 29
5.
Расинг Авельянеда
 18 8 4 6 25 - 18 28
6.
Депортиво Риестра
 18 8 3 7 21 - 21 27
7.
Унион Санта-Фе
 18 7 6 5 18 - 16 27
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 19 7 6 6 22 - 20 27
9.
Платенсе
 19 7 6 6 17 - 16 27
10.
Ривер Плейт
 19 6 9 4 21 - 13 27
11.
Годой Крус
 19 6 9 4 22 - 19 27
12.
Атлетико Тукуман
 18 7 5 6 18 - 20 26
13.
Бельграно
 19 6 8 5 22 - 21 26
14.
Индепендьенте Авельянеда
 19 5 11 3 16 - 13 26
15.
Тигре
 18 6 6 6 24 - 22 24
16.
Химнасия Ла-Плата
 18 6 6 6 17 - 16 24
17.
Бока Хуниорс
 18 6 6 6 20 - 20 24
18.
Росарио Сентраль
 19 6 6 7 22 - 19 24
19.
Индепендьенте Ривадавия
 19 6 5 8 12 - 19 23
20.
Сентраль Кордоба СдЕ
 18 6 4 8 22 - 26 22
21.
Архентинос Хуниорс
 19 6 4 9 15 - 19 22
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 19 5 6 8 16 - 19 21
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 19 5 6 8 13 - 22 21
24.
Ланус
 18 4 8 6 19 - 26 20
25.
Сармьенто
 19 4 8 7 15 - 20 20
26.
Банфилд
 18 4 6 8 16 - 22 18
27.
Дефенса и Хустисия
 19 3 7 9 15 - 28 16
28.
Барракас Сентраль
 19 2 7 10 9 - 24 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 10 8 1 1 17 - 7 25
2.
Велес Сарсфилд
 9 7 2 0 17 - 2 23
3.
Архентинос Хуниорс
 10 6 3 1 14 - 5 21
4.
Расинг Авельянеда
 9 6 2 1 16 - 7 20
5.
Уракан
 9 6 2 1 12 - 4 20
6.
Унион Санта-Фе
 10 6 2 2 12 - 5 20
7.
Ривер Плейт
 10 5 4 1 18 - 7 19
8.
Тальерес Кордоба
 8 5 3 0 11 - 4 18
9.
Институто Кордоба
 9 5 3 1 14 - 5 18
10.
Бельграно
 10 5 3 2 14 - 10 18
11.
Бока Хуниорс
 8 5 2 1 11 - 5 17
12.
Атлетико Тукуман
 9 5 2 2 12 - 9 17
13.
Годой Крус
 10 4 5 1 15 - 9 17
14.
Росарио Сентраль
 9 4 4 1 14 - 8 16
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 9 4 4 1 13 - 8 16
16.
Ланус
 10 4 4 2 13 - 12 16
17.
Индепендьенте Ривадавия
 9 4 3 2 6 - 5 15
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 4 3 3 8 - 9 15
19.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 6 1 9 - 7 15
20.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 2 3 10 - 6 14
21.
Дефенса и Хустисия
 9 3 5 1 8 - 7 14
22.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 4 1 4 12 - 14 13
23.
Тигре
 10 3 4 3 14 - 13 13
24.
Сармьенто
 10 3 4 3 7 - 7 13
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 3 3 3 8 - 7 12
26.
Платенсе
 9 3 3 3 5 - 6 12
27.
Банфилд
 8 2 4 2 11 - 9 10
28.
Барракас Сентраль
 9 0 4 5 4 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 10 4 3 3 15 - 11 15
2.
Платенсе
 10 4 3 3 12 - 10 15
3.
Уракан
 9 3 5 1 8 - 5 14
4.
Тальерес Кордоба
 10 3 4 3 12 - 15 13
5.
Тигре
 8 3 2 3 10 - 9 11
6.
Индепендьенте Авельянеда
 9 2 5 2 7 - 6 11
7.
Институто Кордоба
 10 3 2 5 11 - 12 11
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 3 2 5 9 - 12 11
9.
Годой Крус
 9 2 4 3 7 - 10 10
10.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 4 3 7 - 10 10
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 2 3 4 10 - 12 9
12.
Атлетико Тукуман
 9 2 3 4 6 - 11 9
13.
Барракас Сентраль
 10 2 3 5 5 - 9 9
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 2 3 5 8 - 12 9
15.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 9 - 11 8
16.
Бельграно
 9 1 5 3 8 - 11 8
17.
Ривер Плейт
 9 1 5 3 3 - 6 8
18.
Росарио Сентраль
 10 2 2 6 8 - 11 8
19.
Индепендьенте Ривадавия
 10 2 2 6 6 - 14 8
20.
Банфилд
 10 2 2 6 5 - 13 8
21.
Унион Санта-Фе
 8 1 4 3 6 - 11 7
22.
Сармьенто
 9 1 4 4 8 - 13 7
23.
Бока Хуниорс
 10 1 4 5 9 - 15 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 1 3 5 5 - 13 6
25.
Ланус
 8 0 4 4 6 - 14 4
26.
Депортиво Риестра
 8 0 2 6 4 - 14 2
27.
Дефенса и Хустисия
 10 0 2 8 7 - 21 2
28.
Архентинос Хуниорс
 9 0 1 8 1 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (3)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 8 (1)
Платенсе Mateo Pellegrino 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 11
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Годой Крус Lucas Arce 8
Весь список
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