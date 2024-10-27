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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 19.
Банфилд
1:1
Второй тайм: 68'
Расинг Авельянеда
0'
0:1
49' Гол
Santiago Quiros
1:1
53' Гол
Bruno Christian Sepulveda

Ход матча

46'
Agustin Obando
Матиас Гонсалез
 
49'
0:1
Santiago Quiros
53'
Bruno Christian Sepulveda
(Ramiro Di Luciano)
1:1
62'
 
Maximiliano Salas
Baltasar Rodriguez
62'
 
Урси Агустин
Карбонеро Йохан
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Банфилд
Ничья
Расинг Авельянеда
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Все Коэффициенты
1
Facundo
Sanguinetti
34
Ramiro
Di
Luciano
2
Alexis
Maldonado
3
Эрнандес
Николас
15
Де
Ритис
Матиас
24
Martin
Ezequiel
Canete
5
Cristian
Nunez
10
Матиас
Гонсалез
30
Гарате
Леандро
14
Гальван
Бриан
9
Bruno
Christian
Sepulveda
25
Facundo
Cambeses
34
Мура
Факундо
30
Сигали
Леонардо
6
Nazareno
Colombo
35
Santiago
Quiros
22
Baltasar
Rodriguez
36
Сукулини
Бруно
16
Барриос
Мартин
28
Солари
Сантьяго
12
Вьетто
Лусиано
17
Карбонеро
Йохан
Банфилд
4-2-3-1
Расинг Авельянеда
4-3-3

История личных встреч

Банфилд
Расинг Авельянеда

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

20 матчей

30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

10%
60%
30%
2 победы 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
2:0
ЛП
0:2
КПЛ
1:1
ЛП
0:0
КПЛ
2:0
С
0:0
С
0:0
С
1:0
П
1:3
П
0:0
П
1:0
ПА
1:2
ПА
0:1
ПА
1:3
ПА
1:2
ПА
2:0
ПА
1:2
ПА
1:0
ПА
1:0
ПАК
3:1

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

0.9
1.1

Среднее время на гол

100
81

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

0.95
0.85

Тотал матчей

2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17

Среднее время на гол

94
105

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Christian Sepulveda 6 (1) 0.32
Milton Gimenez 5 (1) 0.26
Гарате Леандро 2 0.11
Диас Дамиан 1 0.05
Jesus Soraire 1 0.05
Alejandro Maciel 1 0.05
Martin Ezequiel Canete 1 0.05
Де Ритис Матиас 1 0.05
Juan Alvarez2 0 0
Geronimo Rivera 0 0
Матиас Гонсалез 0 0
Гальван Бриан 0 0
Ramiro Di Luciano 0 0
Mauricio Roldan 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Рохер 5 (1) 0.26
Мартинес Адриан 4 0.21
Gaston Martirena 3 0.16
Maximiliano Salas 2 0.11
Карбонеро Йохан 2 0.11
Соса Сантьяго 2 0.11
Альмендра Агустин 1 0.05
Кинтеро Хуан 1 (1) 0.05
Солари Сантьяго 1 0.05
Рохас Габриэль 1 0.05
Сигали Леонардо 1 0.05
Juan Ignacio Nardoni 1 0.05
Santiago Quiros 1 0.05
Сукулини Бруно 0 0
Baltasar Rodriguez 0 0

Карточки

Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cristian Nunez 7 1
Alejandro Maciel 5 1
Инсуа Эмануэль 4 0
Родригес Йонатан 4 0
Ezequiel Bonifacio 3 0
Де Ритис Матиас 3 0
Aaron Quiroz 1 1
Juan Bisanz 1 1
Jesus Soraire 2 0
Bruno Christian Sepulveda 2 0
Milton Gimenez 2 0
Martin Ezequiel Canete 2 0
Facundo Sanguinetti 2 0
Ignacio Rodriguez 2 0
Mauricio Roldan 2 0
Мунуа Густаво 1 0
Матиас Гонсалез 1 0
Гальван Бриан 1 0
Эрнандес Николас 1 0
Yvo Calleros 1 0
Ramiro Di Luciano 1 0
Энрике Гиллермо 1 0
Geronimo Rivera 1 0
Juan Iribarren 1 0
Хулио Фальсьони 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Адриан 5 1
Солари Сантьяго 3 1
Мартинес Рохер 3 0
Maximiliano Salas 3 0
Альмендра Агустин 3 0
Рохас Габриэль 3 0
Соса Сантьяго 2 0
Juan Elordi 2 0
Мура Факундо 2 0
Карбонеро Йохан 2 0
Nazareno Colombo 2 0
Juan Ignacio Nardoni 2 0
Gaston Martirena 2 0
Ди Чезаре Марко 2 0
Baltasar Rodriguez 2 0
Сигали Леонардо 1 0
Сукулини Бруно 1 0
Бассо Агустин 1 0
Барриос Мартин 1 0

Результаты матчей

Банфилд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Расинг Авельянеда
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
3
Банфилд
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Расинг Авельянеда
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

3
16
Банфилд
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
33% (6)
11% (2)
Расинг Авельянеда
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

10
19

Голы по времени матча

Забито

11
8
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 15
0
0%
1
13%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
3
27%
1
13%
76-90

Пропущено

9
12
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
11%
2
17%
1-15
1
11%
3
25%
16-30
3
33%
1
8%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
2
22%
4
33%
76-90

Забито

5
16
4 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
1
20%
2
13%
1-15
2
40%
4
25%
16-30
1
20%
3
19%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Пропущено

13
7
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
8%
2
29%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
4
31%
2
29%
76-90

Забито

16
24
7 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 8
1
6%
3
13%
1-15
4
25%
6
25%
16-30
2
13%
5
21%
31-45
2
13%
2
8%
46-60
4
25%
3
13%
61-75
3
19%
5
21%
76-90

Пропущено

22
19
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
2
9%
4
21%
1-15
3
14%
4
21%
16-30
4
18%
1
5%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
2
9%
4
21%
61-75
6
27%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Росарио Сентраль - Банфилд 1:1 Банфилд - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Банфилд 2:1 Банфилд - Индепендьенте Ривадавия 2:0
Барракас Сентраль - Банфилд 0:1 Банфилд - Институто Кордоба 1:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Банфилд 0:0 Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Тальерес Ремедиос - Банфилд 1:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Платенсе - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Банфилд - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Коринтианс - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 4:3 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:1
Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Уачипато 6:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Уачипато - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0

Результаты матчей

Банфилд
Расинг Авельянеда

Точный счет

1:1
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
2
3 раза 38%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
5 раз 50%
0
6 раз 67%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 56%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
0
8 раз 44%
1
3 раза 17%
4
3 раза 17%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Банфилд
Расинг Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
1.5
Больше Меньше
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
10
8
3
15
1.5
7
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 19 11 5 3 32 - 13 38
2.
Уракан
 18 9 7 2 20 - 9 34
3.
Тальерес Кордоба
 18 8 7 3 23 - 19 31
4.
Институто Кордоба
 19 8 5 6 25 - 17 29
5.
Расинг Авельянеда
 1:1 19 8 5 6 26 - 19 29
6.
Депортиво Риестра
 18 8 3 7 21 - 21 27
7.
Унион Санта-Фе
 18 7 6 5 18 - 16 27
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 19 7 6 6 22 - 20 27
9.
Платенсе
 19 7 6 6 17 - 16 27
10.
Ривер Плейт
 19 6 9 4 21 - 13 27
11.
Годой Крус
 19 6 9 4 22 - 19 27
12.
Атлетико Тукуман
 18 7 5 6 18 - 20 26
13.
Бельграно
 19 6 8 5 22 - 21 26
14.
Индепендьенте Авельянеда
 19 5 11 3 16 - 13 26
15.
Тигре
 18 6 6 6 24 - 22 24
16.
Химнасия Ла-Плата
 18 6 6 6 17 - 16 24
17.
Бока Хуниорс
 18 6 6 6 20 - 20 24
18.
Росарио Сентраль
 19 6 6 7 22 - 19 24
19.
Индепендьенте Ривадавия
 19 6 5 8 12 - 19 23
20.
Сентраль Кордоба СдЕ
 18 6 4 8 22 - 26 22
21.
Архентинос Хуниорс
 19 6 4 9 15 - 19 22
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 19 5 6 8 16 - 19 21
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 19 5 6 8 13 - 22 21
24.
Ланус
 18 4 8 6 19 - 26 20
25.
Сармьенто
 19 4 8 7 15 - 20 20
26.
Банфилд
 1:1 19 4 7 8 17 - 23 19
27.
Дефенса и Хустисия
 19 3 7 9 15 - 28 16
28.
Барракас Сентраль
 19 2 7 10 9 - 24 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 10 8 1 1 17 - 7 25
2.
Велес Сарсфилд
 9 7 2 0 17 - 2 23
3.
Архентинос Хуниорс
 10 6 3 1 14 - 5 21
4.
Расинг Авельянеда
 1:1 9 6 2 1 16 - 7 20
5.
Уракан
 9 6 2 1 12 - 4 20
6.
Унион Санта-Фе
 10 6 2 2 12 - 5 20
7.
Ривер Плейт
 10 5 4 1 18 - 7 19
8.
Тальерес Кордоба
 8 5 3 0 11 - 4 18
9.
Институто Кордоба
 9 5 3 1 14 - 5 18
10.
Бельграно
 10 5 3 2 14 - 10 18
11.
Бока Хуниорс
 8 5 2 1 11 - 5 17
12.
Атлетико Тукуман
 9 5 2 2 12 - 9 17
13.
Годой Крус
 10 4 5 1 15 - 9 17
14.
Росарио Сентраль
 9 4 4 1 14 - 8 16
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 9 4 4 1 13 - 8 16
16.
Ланус
 10 4 4 2 13 - 12 16
17.
Индепендьенте Ривадавия
 9 4 3 2 6 - 5 15
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 4 3 3 8 - 9 15
19.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 6 1 9 - 7 15
20.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 2 3 10 - 6 14
21.
Дефенса и Хустисия
 9 3 5 1 8 - 7 14
22.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 4 1 4 12 - 14 13
23.
Тигре
 10 3 4 3 14 - 13 13
24.
Сармьенто
 10 3 4 3 7 - 7 13
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 3 3 3 8 - 7 12
26.
Платенсе
 9 3 3 3 5 - 6 12
27.
Банфилд
 1:1 9 2 5 2 12 - 10 11
28.
Барракас Сентраль
 9 0 4 5 4 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 10 4 3 3 15 - 11 15
2.
Платенсе
 10 4 3 3 12 - 10 15
3.
Уракан
 9 3 5 1 8 - 5 14
4.
Тальерес Кордоба
 10 3 4 3 12 - 15 13
5.
Тигре
 8 3 2 3 10 - 9 11
6.
Индепендьенте Авельянеда
 9 2 5 2 7 - 6 11
7.
Институто Кордоба
 10 3 2 5 11 - 12 11
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 3 2 5 9 - 12 11
9.
Годой Крус
 9 2 4 3 7 - 10 10
10.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 4 3 7 - 10 10
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 2 3 4 10 - 12 9
12.
Атлетико Тукуман
 9 2 3 4 6 - 11 9
13.
Расинг Авельянеда
 1:1 10 2 3 5 10 - 12 9
14.
Барракас Сентраль
 10 2 3 5 5 - 9 9
15.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 2 3 5 8 - 12 9
16.
Бельграно
 9 1 5 3 8 - 11 8
17.
Ривер Плейт
 9 1 5 3 3 - 6 8
18.
Росарио Сентраль
 10 2 2 6 8 - 11 8
19.
Банфилд
 1:1 10 2 2 6 5 - 13 8
20.
Индепендьенте Ривадавия
 10 2 2 6 6 - 14 8
21.
Унион Санта-Фе
 8 1 4 3 6 - 11 7
22.
Сармьенто
 9 1 4 4 8 - 13 7
23.
Бока Хуниорс
 10 1 4 5 9 - 15 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 1 3 5 5 - 13 6
25.
Ланус
 8 0 4 4 6 - 14 4
26.
Депортиво Риестра
 8 0 2 6 4 - 14 2
27.
Дефенса и Хустисия
 10 0 2 8 7 - 21 2
28.
Архентинос Хуниорс
 9 0 1 8 1 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (3)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 8 (1)
Платенсе Mateo Pellegrino 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 11
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Годой Крус Lucas Arce 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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Ничья
Расинг Авельянеда
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