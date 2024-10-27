Тур: 19.
1:1
Второй тайм: 68'
Ход матча
49'
0:1
53'
34
Мура
Факундо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
17 Juan Bisanz
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Munua
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Конти ХерманЗащитник
- Полузащитник
-
18 Урси АгустинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
19 Juan Elordi
-
29 Santino Vera
-
-
-
Главный тренер: Костас Густаво
История личных встреч
Банфилд
Расинг Авельянеда
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
20 матчей
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
10%
60%
30%
2 победы 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1
0.6
Среднее время на гол
90
150
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
0.9
1.1
Среднее время на гол
100
81
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
0.95
0.85
Тотал матчей
2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
Среднее время на гол
94
105
Бомбардиры внутри турнира
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bruno Christian Sepulveda
|6 (1)
|0.32
|Milton Gimenez
|5 (1)
|0.26
|Гарате Леандро
|2
|0.11
|Диас Дамиан
|1
|0.05
|Jesus Soraire
|1
|0.05
|Alejandro Maciel
|1
|0.05
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0.05
|Де Ритис Матиас
|1
|0.05
|Juan Alvarez2
|0
|0
|Geronimo Rivera
|0
|0
|Матиас Гонсалез
|0
|0
|Гальван Бриан
|0
|0
|Ramiro Di Luciano
|0
|0
|Mauricio Roldan
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Рохер
|5 (1)
|0.26
|Мартинес Адриан
|4
|0.21
|Gaston Martirena
|3
|0.16
|Maximiliano Salas
|2
|0.11
|Карбонеро Йохан
|2
|0.11
|Соса Сантьяго
|2
|0.11
|Альмендра Агустин
|1
|0.05
|Кинтеро Хуан
|1 (1)
|0.05
|Солари Сантьяго
|1
|0.05
|Рохас Габриэль
|1
|0.05
|Сигали Леонардо
|1
|0.05
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0.05
|Santiago Quiros
|1
|0.05
|Сукулини Бруно
|0
|0
|Baltasar Rodriguez
|0
|0
Карточки
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cristian Nunez
|7
|1
|Alejandro Maciel
|5
|1
|Инсуа Эмануэль
|4
|0
|Родригес Йонатан
|4
|0
|Ezequiel Bonifacio
|3
|0
|Де Ритис Матиас
|3
|0
|Aaron Quiroz
|1
|1
|Juan Bisanz
|1
|1
|Jesus Soraire
|2
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|2
|0
|Milton Gimenez
|2
|0
|Martin Ezequiel Canete
|2
|0
|Facundo Sanguinetti
|2
|0
|Ignacio Rodriguez
|2
|0
|Mauricio Roldan
|2
|0
|Мунуа Густаво
|1
|0
|Матиас Гонсалез
|1
|0
|Гальван Бриан
|1
|0
|Эрнандес Николас
|1
|0
|Yvo Calleros
|1
|0
|Ramiro Di Luciano
|1
|0
|Энрике Гиллермо
|1
|0
|Geronimo Rivera
|1
|0
|Juan Iribarren
|1
|0
|Хулио Фальсьони
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Адриан
|5
|1
|Солари Сантьяго
|3
|1
|Мартинес Рохер
|3
|0
|Maximiliano Salas
|3
|0
|Альмендра Агустин
|3
|0
|Рохас Габриэль
|3
|0
|Соса Сантьяго
|2
|0
|Juan Elordi
|2
|0
|Мура Факундо
|2
|0
|Карбонеро Йохан
|2
|0
|Nazareno Colombo
|2
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|2
|0
|Gaston Martirena
|2
|0
|Ди Чезаре Марко
|2
|0
|Baltasar Rodriguez
|2
|0
|Сигали Леонардо
|1
|0
|Сукулини Бруно
|1
|0
|Бассо Агустин
|1
|0
|Барриос Мартин
|1
|0
Результаты матчей
Банфилд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Расинг Авельянеда
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
3
Банфилд
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Расинг Авельянеда
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
3
16
Банфилд
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
33% (6)
11% (2)
Расинг Авельянеда
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
10
19
Голы по времени матча
Забито
11
8
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 15
0
0%
1
13%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
3
27%
1
13%
76-90
Пропущено
9
12
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
11%
2
17%
1-15
1
11%
3
25%
16-30
3
33%
1
8%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
2
22%
4
33%
76-90
Забито
5
16
4 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
1
20%
2
13%
1-15
2
40%
4
25%
16-30
1
20%
3
19%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
Пропущено
13
7
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
8%
2
29%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
4
31%
2
29%
76-90
Забито
16
24
7 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 8
1
6%
3
13%
1-15
4
25%
6
25%
16-30
2
13%
5
21%
31-45
2
13%
2
8%
46-60
4
25%
3
13%
61-75
3
19%
5
21%
76-90
Пропущено
22
19
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
2
9%
4
21%
1-15
3
14%
4
21%
16-30
4
18%
1
5%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
2
9%
4
21%
61-75
6
27%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Банфилд
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Росарио Сентраль - Банфилд 1:1 Банфилд - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Банфилд 2:1 Банфилд - Индепендьенте Ривадавия 2:0
Барракас Сентраль - Банфилд 0:1 Банфилд - Институто Кордоба 1:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Банфилд 0:0 Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Тальерес Ремедиос - Банфилд 1:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Платенсе - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Банфилд - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Коринтианс - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 4:3 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:1
Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Уачипато 6:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Уачипато - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0
Результаты матчей
Банфилд
Расинг Авельянеда
Точный счет
1:1
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
2
3 раза 38%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
5 раз 50%
0
6 раз 67%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 56%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
0
8 раз 44%
1
3 раза 17%
4
3 раза 17%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Банфилд
Расинг Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
108
315
711
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|11
|5
|3
|32 - 13
|38
|2.
|18
|9
|7
|2
|20 - 9
|34
|3.
|18
|8
|7
|3
|23 - 19
|31
|4.
|19
|8
|5
|6
|25 - 17
|29
|5.
|1:1
|19
|8
|5
|6
|26 - 19
|29
|6.
|18
|8
|3
|7
|21 - 21
|27
|7.
|18
|7
|6
|5
|18 - 16
|27
|8.
|19
|7
|6
|6
|22 - 20
|27
|9.
|19
|7
|6
|6
|17 - 16
|27
|10.
|19
|6
|9
|4
|21 - 13
|27
|11.
|19
|6
|9
|4
|22 - 19
|27
|12.
|18
|7
|5
|6
|18 - 20
|26
|13.
|19
|6
|8
|5
|22 - 21
|26
|14.
|19
|5
|11
|3
|16 - 13
|26
|15.
|18
|6
|6
|6
|24 - 22
|24
|16.
|18
|6
|6
|6
|17 - 16
|24
|17.
|18
|6
|6
|6
|20 - 20
|24
|18.
|19
|6
|6
|7
|22 - 19
|24
|19.
|19
|6
|5
|8
|12 - 19
|23
|20.
|18
|6
|4
|8
|22 - 26
|22
|21.
|19
|6
|4
|9
|15 - 19
|22
|22.
|19
|5
|6
|8
|16 - 19
|21
|23.
|19
|5
|6
|8
|13 - 22
|21
|24.
|18
|4
|8
|6
|19 - 26
|20
|25.
|19
|4
|8
|7
|15 - 20
|20
|26.
|1:1
|19
|4
|7
|8
|17 - 23
|19
|27.
|19
|3
|7
|9
|15 - 28
|16
|28.
|19
|2
|7
|10
|9 - 24
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|17 - 7
|25
|2.
|9
|7
|2
|0
|17 - 2
|23
|3.
|10
|6
|3
|1
|14 - 5
|21
|4.
|1:1
|9
|6
|2
|1
|16 - 7
|20
|5.
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|6.
|10
|6
|2
|2
|12 - 5
|20
|7.
|10
|5
|4
|1
|18 - 7
|19
|8.
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|9.
|9
|5
|3
|1
|14 - 5
|18
|10.
|10
|5
|3
|2
|14 - 10
|18
|11.
|8
|5
|2
|1
|11 - 5
|17
|12.
|9
|5
|2
|2
|12 - 9
|17
|13.
|10
|4
|5
|1
|15 - 9
|17
|14.
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|15.
|9
|4
|4
|1
|13 - 8
|16
|16.
|10
|4
|4
|2
|13 - 12
|16
|17.
|9
|4
|3
|2
|6 - 5
|15
|18.
|10
|4
|3
|3
|8 - 9
|15
|19.
|10
|3
|6
|1
|9 - 7
|15
|20.
|9
|4
|2
|3
|10 - 6
|14
|21.
|9
|3
|5
|1
|8 - 7
|14
|22.
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|23.
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|24.
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|25.
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|26.
|9
|3
|3
|3
|5 - 6
|12
|27.
|1:1
|9
|2
|5
|2
|12 - 10
|11
|28.
|9
|0
|4
|5
|4 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|2.
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|3.
|9
|3
|5
|1
|8 - 5
|14
|4.
|10
|3
|4
|3
|12 - 15
|13
|5.
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|6.
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|7.
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|8.
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|9.
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|11.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|12.
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|13.
|1:1
|10
|2
|3
|5
|10 - 12
|9
|14.
|10
|2
|3
|5
|5 - 9
|9
|15.
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|16.
|9
|1
|5
|3
|8 - 11
|8
|17.
|9
|1
|5
|3
|3 - 6
|8
|18.
|10
|2
|2
|6
|8 - 11
|8
|19.
|1:1
|10
|2
|2
|6
|5 - 13
|8
|20.
|10
|2
|2
|6
|6 - 14
|8
|21.
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|22.
|9
|1
|4
|4
|8 - 13
|7
|23.
|10
|1
|4
|5
|9 - 15
|7
|24.
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|25.
|8
|0
|4
|4
|6 - 14
|4
|26.
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
|27.
|10
|0
|2
|8
|7 - 21
|2
|28.
|9
|0
|1
|8
|1 - 14
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (3)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|8 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7
|Годой Крус
|Lucas Arce
|8