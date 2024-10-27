  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 19.
Бока Хуниорс
0:1
Второй тайм: 51'
Депортиво Риестра
0'
0:1
15' Гол
Brian Sanchez
30' Желтая карточка
Pablo Monje
33' Желтая карточка
Фигаль Хорхе
44' Желтая карточка
Рамирес Педро
45' Желтая карточка
Jonatan Goitia
12
Брей
Леандро
17
Адвинкула
Луис
2
Лема
Кристиан
4
Фигаль
Хорхе
23
Бланко
Лаутаро
30
Tomas
Belmonte
21
Мирамон
Игнасио
19
Мартеджани
Агустин
7
Себальос
Эсекиэль
10
Кавани
Эдинсон
33
Агирре
Брайан
I
1
Ignacio
Arce
5
Рамирес
Педро
22
Cristian
Paz
II
3
Nicolas
Torres
15
Nicolas
Sansotre
27
Jonatan
Goitia
14
Pablo
Monje
8
Milton
Aaron
Celiz
35
Brian
Sanchez
32
Nicolas
Benegas
9
Jonathan
Herrera1
Бока Хуниорс
4-3-3
Депортиво Риестра
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерентиель Мигель 6 (1) 0.32
Milton Gimenez 4 0.21
Фернандес Игнасио 2 0.11
Кавани Эдинсон 2 0.11
Медина Кристиан 1 0.05
Агирре Брайан I 1 0.05
Лема Кристиан 1 0.05
Сараччи Марсело 1 0.05
Jabes Saralegui 1 0.05
Aaron Anselmino 0 0
Адвинкула Луис 0 0
Сенон Кевин 0 0
Бланко Лаутаро 0 0
Депортиво Риестра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Herrera1 9 (2) 0.47
Brian Sanchez 3 0.16
Antony Alonso 3 0.16
Nicolas Benegas 2 (1) 0.11
Alexander Diaz 2 0.11
Браво Гонзало 1 0.05
Guillermo Pereira 1 0.05
Alan Barrionuevo 1 0.05
Nicolas Sansotre 0 0
Рамирес Педро 0 0
Leonardo Landriel 0 0
Ignacio Arce 0 0
Maximiliano Rodriguez1 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Пол 7 0
Лема Кристиан 5 1
Фигаль Хорхе 6 0
Бланко Лаутаро 5 0
Milton Gimenez 3 1
Рохо Маркос 2 1
Сараччи Марсело 2 1
Медель Гари 3 0
Мерентиель Мигель 3 0
Кавани Эдинсон 1 1
Адвинкула Луис 2 0
Фернандес Игнасио 2 0
Tomas Belmonte 2 0
Медина Кристиан 2 0
Ромеро Серхио 1 0
Дженсон Лукас 1 0
Баринага Хуан 1 0
Агирре Брайан I 1 0
Ди Лолло Лаутаро 1 0
Aaron Anselmino 1 0
Горосито Дилан 1 0
Депортиво Риестра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pablo Monje 6 1
Рамирес Педро 5 1
Milton Aaron Celiz 6 0
Jonatan Goitia 4 0
Alan Barrionuevo 2 1
Nicolas Torres 3 0
Brian Sanchez 3 0
Кристиан Фаббиани 2 0
Delfor Minervino 0 1
Leonardo Landriel 1 0
Maximiliano Brito Hernandez 1 0
Nicolas Dematei 1 0
Nicolas Benegas 1 0
Jonathan Goya 1 0
Walter Rodriguez 1 0
Guillermo Pereira 1 0
Rodrigo Sayavedra 1 0
Yaison Murillo Mena 1 0
Maximiliano Rodriguez1 1 0
Jonathan Herrera1 1 0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Депортиво Риестра
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
4
Бока Хуниорс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Депортиво Риестра
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

7
17
Бока Хуниорс
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Депортиво Риестра
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
6% (1)
67% (12)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
33% (6)
61% (11)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

8
21

Голы по времени матча

Забито

11
4
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
12 Не забивали 14
2
18%
1
25%
1-15
1
9%
1
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
2
18%
1
25%
76-90

Пропущено

5
14
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
20%
2
14%
1-15
2
40%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
40%
3
21%
76-90

Забито

8
17
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 7
13 Не забивали 9
0
0%
1
6%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
3
38%
3
18%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
38%
8
47%
76-90

Пропущено

16
7
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 4
2
13%
3
43%
1-15
3
19%
1
14%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
31%
3
43%
76-90

Забито

19
21
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
7 Не забивали 5
2
11%
2
10%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
2
11%
4
19%
31-45
6
32%
3
14%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
5
26%
9
43%
76-90

Пропущено

21
21
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
3
14%
5
24%
1-15
5
24%
4
19%
16-30
2
10%
2
10%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
2
10%
4
19%
61-75
7
33%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 1:1 Тигре - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Бока Хуниорс 2:0
Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Индепендьенте дель Валле - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Альмиранте Браун 2:1
Депортиво Риестра
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Риестра 3:1 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 3:3 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 0:0
Депортиво Риестра - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Риестра - Сармьенто 2:1 Годой Крус - Депортиво Риестра 4:1 Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Депортиво Риестра - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1

Результаты матчей

Бока Хуниорс
Депортиво Риестра

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 30%
2:0
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
2:0
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Бока Хуниорс
Депортиво Риестра

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
9
1
3
5
1.5
6
4
2
6
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
4
4
2
8
1.5
1
9
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
13
5
5
13
1.5
6
12
3
15
2.5
2
16
1
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 19 11 5 3 32 - 13 38
2.
Уракан
 18 9 7 2 20 - 9 34
3.
Тальерес Кордоба
 18 8 7 3 23 - 19 31
4.
Депортиво Риестра
 1:0 19 9 3 7 22 - 21 30
5.
Институто Кордоба
 19 8 5 6 25 - 17 29
6.
Расинг Авельянеда
 19 8 4 7 26 - 20 28
7.
Унион Санта-Фе
 18 7 6 5 18 - 16 27
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 19 7 6 6 22 - 20 27
9.
Платенсе
 19 7 6 6 17 - 16 27
10.
Ривер Плейт
 19 6 9 4 21 - 13 27
11.
Годой Крус
 19 6 9 4 22 - 19 27
12.
Атлетико Тукуман
 18 7 5 6 18 - 20 26
13.
Бельграно
 19 6 8 5 22 - 21 26
14.
Индепендьенте Авельянеда
 19 5 11 3 16 - 13 26
15.
Тигре
 18 6 6 6 24 - 22 24
16.
Химнасия Ла-Плата
 18 6 6 6 17 - 16 24
17.
Росарио Сентраль
 19 6 6 7 22 - 19 24
18.
Бока Хуниорс
 0:1 19 6 6 7 20 - 21 24
19.
Индепендьенте Ривадавия
 19 6 5 8 12 - 19 23
20.
Сентраль Кордоба СдЕ
 18 6 4 8 22 - 26 22
21.
Архентинос Хуниорс
 19 6 4 9 15 - 19 22
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 19 5 6 8 16 - 19 21
23.
Банфилд
 19 5 6 8 18 - 23 21
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 19 5 6 8 13 - 22 21
25.
Ланус
 18 4 8 6 19 - 26 20
26.
Сармьенто
 19 4 8 7 15 - 20 20
27.
Дефенса и Хустисия
 19 3 7 9 15 - 28 16
28.
Барракас Сентраль
 19 2 7 10 9 - 24 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 1:0 10 8 1 1 17 - 7 25
2.
Велес Сарсфилд
 9 7 2 0 17 - 2 23
3.
Архентинос Хуниорс
 10 6 3 1 14 - 5 21
4.
Расинг Авельянеда
 9 6 2 1 16 - 7 20
5.
Уракан
 9 6 2 1 12 - 4 20
6.
Унион Санта-Фе
 10 6 2 2 12 - 5 20
7.
Ривер Плейт
 10 5 4 1 18 - 7 19
8.
Тальерес Кордоба
 8 5 3 0 11 - 4 18
9.
Институто Кордоба
 9 5 3 1 14 - 5 18
10.
Бельграно
 10 5 3 2 14 - 10 18
11.
Бока Хуниорс
 0:1 9 5 2 2 11 - 6 17
12.
Атлетико Тукуман
 9 5 2 2 12 - 9 17
13.
Годой Крус
 10 4 5 1 15 - 9 17
14.
Росарио Сентраль
 9 4 4 1 14 - 8 16
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 9 4 4 1 13 - 8 16
16.
Ланус
 10 4 4 2 13 - 12 16
17.
Индепендьенте Ривадавия
 9 4 3 2 6 - 5 15
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 4 3 3 8 - 9 15
19.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 6 1 9 - 7 15
20.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 2 3 10 - 6 14
21.
Дефенса и Хустисия
 9 3 5 1 8 - 7 14
22.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 4 1 4 12 - 14 13
23.
Банфилд
 9 3 4 2 13 - 10 13
24.
Тигре
 10 3 4 3 14 - 13 13
25.
Сармьенто
 10 3 4 3 7 - 7 13
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 3 3 3 8 - 7 12
27.
Платенсе
 9 3 3 3 5 - 6 12
28.
Барракас Сентраль
 9 0 4 5 4 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 10 4 3 3 15 - 11 15
2.
Платенсе
 10 4 3 3 12 - 10 15
3.
Уракан
 9 3 5 1 8 - 5 14
4.
Тальерес Кордоба
 10 3 4 3 12 - 15 13
5.
Тигре
 8 3 2 3 10 - 9 11
6.
Индепендьенте Авельянеда
 9 2 5 2 7 - 6 11
7.
Институто Кордоба
 10 3 2 5 11 - 12 11
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 3 2 5 9 - 12 11
9.
Годой Крус
 9 2 4 3 7 - 10 10
10.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 4 3 7 - 10 10
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 2 3 4 10 - 12 9
12.
Атлетико Тукуман
 9 2 3 4 6 - 11 9
13.
Барракас Сентраль
 10 2 3 5 5 - 9 9
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 2 3 5 8 - 12 9
15.
Бельграно
 9 1 5 3 8 - 11 8
16.
Ривер Плейт
 9 1 5 3 3 - 6 8
17.
Расинг Авельянеда
 10 2 2 6 10 - 13 8
18.
Росарио Сентраль
 10 2 2 6 8 - 11 8
19.
Индепендьенте Ривадавия
 10 2 2 6 6 - 14 8
20.
Банфилд
 10 2 2 6 5 - 13 8
21.
Унион Санта-Фе
 8 1 4 3 6 - 11 7
22.
Сармьенто
 9 1 4 4 8 - 13 7
23.
Бока Хуниорс
 0:1 10 1 4 5 9 - 15 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 1 3 5 5 - 13 6
25.
Депортиво Риестра
 1:0 9 1 2 6 5 - 14 5
26.
Ланус
 8 0 4 4 6 - 14 4
27.
Дефенса и Хустисия
 10 0 2 8 7 - 21 2
28.
Архентинос Хуниорс
 9 0 1 8 1 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (3)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 8 (1)
Платенсе Mateo Pellegrino 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 11
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Годой Крус Lucas Arce 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Мартеджани Агустин уходит с поля. Милтон Хименес выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Yonatan Goitia получил желтую карточку от судьи
  • 44'
    Рамирес Педро получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Фигаль Хорхе получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Pablo Monje получил желтую карточку от судьи
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бока Хуниорс
Ничья
Депортиво Риестра
1.62
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8.00
7.30
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