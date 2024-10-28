Тур: 19.
1:1
Конец матча
0'
0:1
15' ГолBrian Sanchez
30' Желтая карточкаPablo Monje
33' Желтая карточкаФигаль Хорхе
43' Желтая карточкаРамирес Педро
45' Желтая карточкаJonatan Goitia
1:1
78' ГолКавани Эдинсон
90' Красная карточкаФернандес Пол
90'+9
Ход матча
15'
0:1
30'
33'
43'
45'
78'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Брей
Леандро
- Основной состав
-
12 Брей ЛеандроВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
53 Joaquin Ruiz
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Pablo MonjeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Cristian Fabbiani
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|6 (1)
|0.32
|Milton Gimenez
|4
|0.21
|Кавани Эдинсон
|3
|0.16
|Фернандес Игнасио
|2
|0.11
|Сараччи Марсело
|1
|0.05
|Медина Кристиан
|1
|0.05
|Агирре Брайан I
|1
|0.05
|Лема Кристиан
|1
|0.05
|Jabes Saralegui
|1
|0.05
|Aaron Anselmino
|0
|0
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Сенон Кевин
|0
|0
|Бланко Лаутаро
|0
|0
Депортиво Риестра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan Herrera1
|9 (2)
|0.47
|Brian Sanchez
|3
|0.16
|Antony Alonso
|3
|0.16
|Nicolas Benegas
|2 (1)
|0.11
|Alexander Diaz
|2
|0.11
|Браво Гонзало
|1
|0.05
|Guillermo Pereira
|1
|0.05
|Alan Barrionuevo
|1
|0.05
|Nicolas Sansotre
|0
|0
|Рамирес Педро
|0
|0
|Leonardo Landriel
|0
|0
|Ignacio Arce
|0
|0
|Maximiliano Rodriguez1
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Пол
|7
|1
|Лема Кристиан
|5
|1
|Фигаль Хорхе
|6
|0
|Бланко Лаутаро
|5
|0
|Milton Gimenez
|3
|1
|Рохо Маркос
|2
|1
|Сараччи Марсело
|2
|1
|Медель Гари
|3
|0
|Мерентиель Мигель
|3
|0
|Кавани Эдинсон
|1
|1
|Адвинкула Луис
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Tomas Belmonte
|2
|0
|Медина Кристиан
|2
|0
|Ромеро Серхио
|1
|0
|Дженсон Лукас
|1
|0
|Баринага Хуан
|1
|0
|Агирре Брайан I
|1
|0
|Ди Лолло Лаутаро
|1
|0
|Aaron Anselmino
|1
|0
|Горосито Дилан
|1
|0
Депортиво Риестра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pablo Monje
|6
|1
|Рамирес Педро
|5
|1
|Milton Aaron Celiz
|6
|0
|Jonatan Goitia
|4
|0
|Alan Barrionuevo
|2
|1
|Nicolas Torres
|3
|0
|Brian Sanchez
|3
|0
|Кристиан Фаббиани
|2
|0
|Delfor Minervino
|0
|1
|Leonardo Landriel
|1
|0
|Maximiliano Brito Hernandez
|1
|0
|Nicolas Dematei
|1
|0
|Nicolas Benegas
|1
|0
|Jonathan Goya
|1
|0
|Walter Rodriguez
|1
|0
|Guillermo Pereira
|1
|0
|Rodrigo Sayavedra
|1
|0
|Yaison Murillo Mena
|1
|0
|Maximiliano Rodriguez1
|1
|0
|Jonathan Herrera1
|1
|0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Депортиво Риестра
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
5
Бока Хуниорс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Депортиво Риестра
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
7
17
Бока Хуниорс
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Депортиво Риестра
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
11% (2)
63% (12)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
32% (6)
63% (12)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
9
22
Голы по времени матча
Забито
12
5
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
2
17%
2
40%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
3
25%
1
20%
76-90
Пропущено
6
15
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
33%
2
13%
1-15
2
33%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
2
33%
4
27%
76-90
Забито
8
17
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 7
14 Не забивали 10
0
0%
1
6%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
3
38%
3
18%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
38%
8
47%
76-90
Пропущено
16
7
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 4
2
13%
3
43%
1-15
3
19%
1
14%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
31%
3
43%
76-90
Забито
20
22
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
7 Не забивали 5
2
10%
3
14%
1-15
3
15%
1
5%
16-30
2
10%
4
18%
31-45
6
30%
3
14%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
6
30%
9
41%
76-90
Пропущено
22
22
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
4
18%
5
23%
1-15
5
23%
4
18%
16-30
2
9%
2
9%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
2
9%
4
18%
61-75
7
32%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 1:1 Тигре - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Бока Хуниорс 2:0
Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Индепендьенте дель Валле - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Альмиранте Браун 2:1
Депортиво Риестра
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Риестра 3:1 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 3:3 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 0:0
Депортиво Риестра - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Риестра - Сармьенто 2:1 Годой Крус - Депортиво Риестра 4:1 Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Депортиво Риестра - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1
Результаты матчей
Бока Хуниорс
Депортиво Риестра
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
2:0
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
Точный счет
1:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
2:0
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Бока Хуниорс
Депортиво Риестра
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
91
36
64
27
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
54
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
145
514
613
316
217
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|11
|5
|3
|32 - 13
|38
|2.
|18
|9
|7
|2
|20 - 9
|34
|3.
|0:0
|19
|8
|8
|3
|23 - 19
|32
|4.
|19
|8
|5
|6
|25 - 17
|29
|5.
|1:0
|19
|8
|5
|6
|19 - 20
|29
|6.
|19
|8
|4
|7
|26 - 20
|28
|7.
|19
|8
|4
|7
|22 - 22
|28
|8.
|18
|7
|6
|5
|18 - 16
|27
|9.
|19
|7
|6
|6
|22 - 20
|27
|10.
|19
|7
|6
|6
|17 - 16
|27
|11.
|19
|6
|9
|4
|21 - 13
|27
|12.
|19
|6
|9
|4
|22 - 19
|27
|13.
|19
|6
|8
|5
|22 - 21
|26
|14.
|19
|5
|11
|3
|16 - 13
|26
|15.
|0:0
|19
|6
|7
|6
|24 - 22
|25
|16.
|19
|6
|7
|6
|21 - 21
|25
|17.
|18
|6
|6
|6
|17 - 16
|24
|18.
|19
|6
|6
|7
|22 - 19
|24
|19.
|19
|6
|5
|8
|12 - 19
|23
|20.
|18
|6
|4
|8
|22 - 26
|22
|21.
|19
|6
|4
|9
|15 - 19
|22
|22.
|19
|5
|6
|8
|16 - 19
|21
|23.
|19
|5
|6
|8
|18 - 23
|21
|24.
|19
|5
|6
|8
|13 - 22
|21
|25.
|19
|4
|8
|7
|15 - 20
|20
|26.
|0:1
|19
|4
|8
|7
|19 - 27
|20
|27.
|19
|3
|7
|9
|15 - 28
|16
|28.
|19
|2
|7
|10
|9 - 24
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|17 - 7
|25
|2.
|9
|7
|2
|0
|17 - 2
|23
|3.
|10
|6
|3
|1
|14 - 5
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|16 - 7
|20
|5.
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|6.
|10
|6
|2
|2
|12 - 5
|20
|7.
|1:0
|10
|6
|2
|2
|13 - 9
|20
|8.
|0:0
|9
|5
|4
|0
|11 - 4
|19
|9.
|10
|5
|4
|1
|18 - 7
|19
|10.
|9
|5
|3
|1
|14 - 5
|18
|11.
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|12.
|10
|5
|3
|2
|14 - 10
|18
|13.
|10
|4
|5
|1
|15 - 9
|17
|14.
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|15.
|9
|4
|4
|1
|13 - 8
|16
|16.
|0:1
|10
|4
|4
|2
|13 - 12
|16
|17.
|9
|4
|3
|2
|6 - 5
|15
|18.
|10
|4
|3
|3
|8 - 9
|15
|19.
|10
|3
|6
|1
|9 - 7
|15
|20.
|9
|4
|2
|3
|10 - 6
|14
|21.
|9
|3
|5
|1
|8 - 7
|14
|22.
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|23.
|9
|3
|4
|2
|13 - 10
|13
|24.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|25.
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|26.
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|27.
|9
|3
|3
|3
|5 - 6
|12
|28.
|9
|0
|4
|5
|4 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|2.
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|3.
|9
|3
|5
|1
|8 - 5
|14
|4.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|12 - 15
|13
|5.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|10 - 9
|12
|6.
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|7.
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|8.
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|9.
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|11.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|12.
|1:0
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|13.
|10
|2
|3
|5
|5 - 9
|9
|14.
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|15.
|9
|1
|5
|3
|8 - 11
|8
|16.
|9
|1
|5
|3
|3 - 6
|8
|17.
|10
|2
|2
|6
|8 - 11
|8
|18.
|10
|2
|2
|6
|10 - 13
|8
|19.
|10
|2
|2
|6
|6 - 14
|8
|20.
|10
|2
|2
|6
|5 - 13
|8
|21.
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|22.
|9
|1
|4
|4
|8 - 13
|7
|23.
|10
|1
|4
|5
|9 - 15
|7
|24.
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|25.
|0:1
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|26.
|9
|0
|3
|6
|5 - 15
|3
|27.
|10
|0
|2
|8
|7 - 21
|2
|28.
|9
|0
|1
|8
|1 - 14
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (3)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|8 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7