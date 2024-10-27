Тур: 19.
0:1
Перерыв
0'
0:1
6' ГолNicolas Fernandez I
12' Желтая карточкаMariano Troilo
13' Желтая карточкаРомеро Брайан
23' Желтая карточкаGabriel Compagnucci
Ход матча
6'
12'
13'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кинтерос Густаво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Марин МатиасНападающий
-
11 Рейна БрайанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Cruz Real
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Бельграно
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
15 матчей
40%
6.7%
53.3%
6 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.43
1
Среднее время на гол
63
90
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.63
1
Среднее время на гол
55
90
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
1.53
1
Тотал матчей
2.5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
58
90
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Брайан
|11 (1)
|0.58
|Акино Клаудио
|7 (2)
|0.37
|Thiago Fernandez
|4
|0.21
|Пиццини Франсиско
|4
|0.21
|Майкл Сантос
|3
|0.16
|Гомес Элиас
|1
|0.05
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.05
|Ордоньес Кристиан
|0
|0
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хара Франко
|7
|0.37
|Nicolas Fernandez I
|4
|0.21
|Рейна Брайан
|2
|0.11
|Суарес Матиас
|2
|0.11
|Факундо-Томас Киньон
|1
|0.05
|Чаварриа Пабло
|1
|0.05
|Эстебан Ролон
|1
|0.05
|Anibal Leguizamon
|1
|0.05
|Баринага Хуан
|1
|0.05
|Mariano Troilo
|1
|0.05
|Geronimo Heredia
|1
|0.05
|Метильи Франсиско Гонсалес
|0
|0
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
|Марин Матиас
|0
|0
|Ленциони Факундо
|0
|0
|Juan Velazquez
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бузат Агустин
|6
|0
|Гомес Валентин
|6
|0
|Маммана Эмануэль
|3
|1
|Ромеро Брайан
|4
|0
|Roberto Garcia
|4
|0
|Фернандес Дамиан
|2
|1
|Ордоньес Кристиан
|2
|1
|Пеллегрини Матиас
|2
|0
|Акино Клаудио
|1
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Касерес Сантьяго
|1
|0
|Aaron Quiroz
|1
|0
|Thiago Fernandez
|1
|0
|Родригез Рендалл
|1
|0
|Leonel Roldan
|1
|0
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mariano Troilo
|7
|0
|Хара Франко
|5
|0
|Дельгадо Рафаэль
|5
|0
|Чаварриа Пабло
|3
|1
|Ребола Алехандро
|2
|1
|Факундо-Томас Киньон
|3
|0
|Gabriel Compagnucci
|3
|0
|Рейна Брайан
|3
|0
|Лонго Сантьяго
|3
|0
|Agustin Baldi
|3
|0
|Мерьяно Николас
|1
|1
|Морено Матиас
|1
|1
|Nicolas Fernandez I
|2
|0
|Эстебан Ролон
|2
|0
|Метильи Франсиско Гонсалес
|1
|0
|Эспинола Хуан
|1
|0
|Марин Матиас
|1
|0
|Фачелло Франсиско
|1
|0
|Juan Velazquez
|1
|0
|Juan Cruz Real
|1
|0
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Бельграно
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
3
Велес Сарсфилд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Бельграно
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
14
15
Велес Сарсфилд
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
11% (2)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
17% (3)
17% (3)
Бельграно
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
15
18
Голы по времени матча
Забито
16
7
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 1
10 Не забивали 15
2
13%
1
14%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
1
6%
2
29%
31-45
3
19%
1
14%
46-60
3
19%
1
14%
61-75
3
19%
2
29%
76-90
Пропущено
1
10
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Забито
15
15
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
7%
2
13%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
20%
6
40%
61-75
3
20%
4
27%
76-90
Пропущено
11
9
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
2
18%
3
33%
46-60
5
45%
1
11%
61-75
2
18%
2
22%
76-90
Забито
31
22
14 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 6
2 Не забивали 7
3
10%
3
14%
1-15
8
26%
0
0%
16-30
3
10%
3
14%
31-45
5
16%
3
14%
46-60
6
19%
7
32%
61-75
6
19%
6
27%
76-90
Пропущено
12
19
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
0
0%
1
5%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
2
17%
6
32%
31-45
2
17%
4
21%
46-60
5
42%
1
5%
61-75
2
17%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 3:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 0:5 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Бельграно
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бельграно - Платенсе 0:1 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Бельграно - Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман - Бельграно 2:4
Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Уракан - Бельграно 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Ланус - Бельграно 3:2 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Бельграно 1:1 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
Бельграно
Точный счет
1:0
3 раза 38%
3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
5
1 раз 10%
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
2
4 раза 22%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
4
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Велес Сарсфилд
Бельграно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
46
35
19
17
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
35
46
26
19
17
19
17
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
117
810
612
414
216
216
216
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|19
|11
|4
|4
|31 - 13
|37
|2.
|18
|9
|7
|2
|20 - 9
|34
|3.
|18
|8
|7
|3
|23 - 19
|31
|4.
|19
|8
|5
|6
|25 - 17
|29
|5.
|18
|8
|4
|6
|25 - 18
|28
|6.
|1:0
|19
|7
|7
|5
|22 - 20
|28
|7.
|18
|8
|3
|7
|21 - 21
|27
|8.
|18
|7
|6
|5
|18 - 16
|27
|9.
|19
|7
|6
|6
|22 - 20
|27
|10.
|19
|6
|9
|4
|21 - 13
|27
|11.
|19
|6
|9
|4
|22 - 19
|27
|12.
|18
|7
|5
|6
|18 - 20
|26
|13.
|19
|5
|11
|3
|16 - 13
|26
|14.
|18
|6
|6
|6
|24 - 22
|24
|15.
|18
|6
|6
|6
|17 - 16
|24
|16.
|18
|6
|6
|6
|20 - 20
|24
|17.
|18
|6
|6
|6
|15 - 15
|24
|18.
|19
|6
|6
|7
|22 - 19
|24
|19.
|1:0
|19
|6
|5
|8
|12 - 19
|23
|20.
|18
|6
|4
|8
|14 - 17
|22
|21.
|18
|6
|4
|8
|22 - 26
|22
|22.
|0:1
|19
|5
|6
|8
|16 - 19
|21
|23.
|19
|5
|6
|8
|13 - 22
|21
|24.
|18
|4
|8
|6
|19 - 26
|20
|25.
|19
|4
|8
|7
|15 - 20
|20
|26.
|18
|4
|6
|8
|16 - 22
|18
|27.
|19
|3
|7
|9
|15 - 28
|16
|28.
|19
|2
|7
|10
|9 - 24
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|17 - 7
|25
|2.
|0:1
|9
|7
|1
|1
|16 - 2
|22
|3.
|10
|6
|3
|1
|14 - 5
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|16 - 7
|20
|5.
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|6.
|10
|6
|2
|2
|12 - 5
|20
|7.
|10
|5
|4
|1
|18 - 7
|19
|8.
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|9.
|9
|5
|3
|1
|14 - 5
|18
|10.
|1:0
|10
|5
|3
|2
|14 - 10
|18
|11.
|8
|5
|2
|1
|11 - 5
|17
|12.
|9
|5
|2
|2
|12 - 9
|17
|13.
|10
|4
|5
|1
|15 - 9
|17
|14.
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|15.
|9
|4
|4
|1
|13 - 8
|16
|16.
|10
|4
|4
|2
|13 - 12
|16
|17.
|1:0
|9
|4
|3
|2
|6 - 5
|15
|18.
|10
|4
|3
|3
|8 - 9
|15
|19.
|10
|3
|6
|1
|9 - 7
|15
|20.
|9
|4
|2
|3
|10 - 6
|14
|21.
|9
|3
|5
|1
|8 - 7
|14
|22.
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|23.
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|24.
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|25.
|0:1
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|26.
|8
|2
|4
|2
|11 - 9
|10
|27.
|8
|2
|3
|3
|3 - 5
|9
|28.
|9
|0
|4
|5
|4 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|2.
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|3.
|9
|3
|5
|1
|8 - 5
|14
|4.
|10
|3
|4
|3
|12 - 15
|13
|5.
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|6.
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|7.
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|8.
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|9.
|1:0
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|11.
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|12.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|13.
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|14.
|10
|2
|3
|5
|5 - 9
|9
|15.
|0:1
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|16.
|9
|2
|2
|5
|9 - 11
|8
|17.
|9
|1
|5
|3
|3 - 6
|8
|18.
|10
|2
|2
|6
|8 - 11
|8
|19.
|10
|2
|2
|6
|5 - 13
|8
|20.
|1:0
|10
|2
|2
|6
|6 - 14
|8
|21.
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|22.
|9
|1
|4
|4
|8 - 13
|7
|23.
|10
|1
|4
|5
|9 - 15
|7
|24.
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|25.
|8
|0
|4
|4
|6 - 14
|4
|26.
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
|27.
|10
|0
|2
|8
|7 - 21
|2
|28.
|8
|0
|1
|7
|0 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (2)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|8 (1)
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (4)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7
|Годой Крус
|Lucas Arce
|8