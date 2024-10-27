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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 19.
Велес Сарсфилд
1:1
Конец матча
Бельграно
0'
0:1
6' Гол
Nicolas Fernandez I
12' Желтая карточка
Mariano Troilo
13' Желтая карточка
Ромеро Брайан
23' Желтая карточка
Gabriel Compagnucci
1:1
52' Гол
Thiago Fernandez
73' Желтая карточка
Маммана Эмануэль
90' Желтая карточка
Augustin Lagos
90' Желтая карточка
Акино Клаудио
90'+11
1
Tomas
Marchiori
4
Roberto
Garcia
2
Маммана
Эмануэль
31
Гомес
Валентин
6
Aaron
Quiroz
32
Ордоньес
Кристиан
26
Бузат
Агустин
20
Пиццини
Франсиско
22
Акино
Клаудио
27
Thiago
Fernandez
9
Ромеро
Брайан
25
Эспинола
Хуан
2
Anibal
Leguizamon
37
Mariano
Troilo
13
Мерьяно
Николас
8
Gabriel
Compagnucci
24
Метильи
Франсиско
Гонсалес
16
Эстебан
Ролон
15
Меносси
Лукас
53
Juan
Velazquez
29
Хара
Франко
22
Nicolas
Fernandez
I
Велес Сарсфилд
4-2-3-1
Бельграно
3-5-2

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Бельграно

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

15 матчей

40%
6.7%
53.3%
6 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
2:0
С
1:0
С
2:2
П
1:2
П
2:3
П
1:2
П
1:0
П
3:1
П
3:0
КС
2:0
КС
1:0
П
1:0
П
2:1
П
0:1
ПА
1:3

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.43
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.63
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.53
1

Тотал матчей

2.5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

58
90

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Брайан 11 (1) 0.58
Акино Клаудио 7 (2) 0.37
Thiago Fernandez 5 0.26
Пиццини Франсиско 4 0.21
Майкл Сантос 3 0.16
Гомес Элиас 1 0.05
Пеллегрини Матиас 1 0.05
Ордоньес Кристиан 0 0
Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хара Франко 7 0.37
Nicolas Fernandez I 4 0.21
Рейна Брайан 2 0.11
Суарес Матиас 2 0.11
Факундо-Томас Киньон 1 0.05
Чаварриа Пабло 1 0.05
Эстебан Ролон 1 0.05
Anibal Leguizamon 1 0.05
Баринага Хуан 1 0.05
Mariano Troilo 1 0.05
Geronimo Heredia 1 0.05
Метильи Франсиско Гонсалес 0 0
Gabriel Compagnucci 0 0
Марин Матиас 0 0
Ленциони Факундо 0 0
Juan Velazquez 0 0

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бузат Агустин 6 0
Гомес Валентин 6 0
Маммана Эмануэль 4 1
Ромеро Брайан 4 0
Roberto Garcia 4 0
Фернандес Дамиан 2 1
Ордоньес Кристиан 2 1
Акино Клаудио 2 0
Пеллегрини Матиас 2 0
Гомес Элиас 1 0
Касерес Сантьяго 1 0
Augustin Lagos 1 0
Aaron Quiroz 1 0
Thiago Fernandez 1 0
Родригез Рендалл 1 0
Leonel Roldan 1 0
Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mariano Troilo 7 0
Хара Франко 5 0
Дельгадо Рафаэль 5 0
Чаварриа Пабло 3 1
Ребола Алехандро 2 1
Факундо-Томас Киньон 3 0
Gabriel Compagnucci 3 0
Рейна Брайан 3 0
Лонго Сантьяго 3 0
Agustin Baldi 3 0
Мерьяно Николас 1 1
Морено Матиас 1 1
Nicolas Fernandez I 2 0
Эстебан Ролон 2 0
Метильи Франсиско Гонсалес 1 0
Эспинола Хуан 1 0
Марин Матиас 1 0
Фачелло Франсиско 1 0
Juan Velazquez 1 0
Juan Cruz Real 1 0

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
Бельграно
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
4
Велес Сарсфилд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Бельграно
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

14
15
Велес Сарсфилд
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
11% (2)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
68% (13)
16% (3)
16% (3)
Бельграно
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

16
19

Голы по времени матча

Забито

17
8
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
10 Не забивали 15
2
12%
2
25%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
1
6%
2
25%
31-45
4
24%
1
13%
46-60
3
18%
1
13%
61-75
3
18%
2
25%
76-90

Пропущено

2
11
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
1
50%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Забито

15
15
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
1
7%
2
13%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
20%
6
40%
61-75
3
20%
4
27%
76-90

Пропущено

11
9
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
2
18%
3
33%
46-60
5
45%
1
11%
61-75
2
18%
2
22%
76-90

Забито

32
23
14 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 7
2 Не забивали 7
3
9%
4
17%
1-15
8
25%
0
0%
16-30
3
9%
3
13%
31-45
6
19%
3
13%
46-60
6
19%
7
30%
61-75
6
19%
6
26%
76-90

Пропущено

13
20
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 13
1
8%
1
5%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
2
15%
6
30%
31-45
2
15%
5
25%
46-60
5
38%
1
5%
61-75
2
15%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 3:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 0:5 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Бельграно
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бельграно - Платенсе 0:1 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Бельграно - Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман - Бельграно 2:4
Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Уракан - Бельграно 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Ланус - Бельграно 3:2 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Бельграно 1:1 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
Бельграно

Точный счет

1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
5
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
3:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
2
4 раза 21%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
4
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Велес Сарсфилд
Бельграно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
1.5
Больше Меньше
4
6
3
6
2.5
1
9
1
8
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
4
5
4
6
1.5
2
7
1
9
2.5
1
8
1
9
3.5
1
8
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
12
7
8
11
1.5
6
13
4
15
2.5
2
17
2
17
3.5
2
17
1
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 19 11 5 3 32 - 13 38
2.
Уракан
 18 9 7 2 20 - 9 34
3.
Тальерес Кордоба
 18 8 7 3 23 - 19 31
4.
Институто Кордоба
 19 8 5 6 25 - 17 29
5.
Расинг Авельянеда
 18 8 4 6 25 - 18 28
6.
Депортиво Риестра
 18 8 3 7 21 - 21 27
7.
Унион Санта-Фе
 18 7 6 5 18 - 16 27
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 19 7 6 6 22 - 20 27
9.
Ривер Плейт
 19 6 9 4 21 - 13 27
10.
Годой Крус
 19 6 9 4 22 - 19 27
11.
Атлетико Тукуман
 18 7 5 6 18 - 20 26
12.
Бельграно
 19 6 8 5 22 - 21 26
13.
Индепендьенте Авельянеда
 19 5 11 3 16 - 13 26
14.
Тигре
 18 6 6 6 24 - 22 24
15.
Химнасия Ла-Плата
 18 6 6 6 17 - 16 24
16.
Бока Хуниорс
 18 6 6 6 20 - 20 24
17.
Платенсе
 18 6 6 6 15 - 15 24
18.
Росарио Сентраль
 19 6 6 7 22 - 19 24
19.
Индепендьенте Ривадавия
 19 6 5 8 12 - 19 23
20.
Архентинос Хуниорс
 18 6 4 8 14 - 17 22
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 18 6 4 8 22 - 26 22
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 19 5 6 8 16 - 19 21
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 19 5 6 8 13 - 22 21
24.
Ланус
 18 4 8 6 19 - 26 20
25.
Сармьенто
 19 4 8 7 15 - 20 20
26.
Банфилд
 18 4 6 8 16 - 22 18
27.
Дефенса и Хустисия
 19 3 7 9 15 - 28 16
28.
Барракас Сентраль
 19 2 7 10 9 - 24 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 10 8 1 1 17 - 7 25
2.
Велес Сарсфилд
 9 7 2 0 17 - 2 23
3.
Архентинос Хуниорс
 10 6 3 1 14 - 5 21
4.
Расинг Авельянеда
 9 6 2 1 16 - 7 20
5.
Уракан
 9 6 2 1 12 - 4 20
6.
Унион Санта-Фе
 10 6 2 2 12 - 5 20
7.
Ривер Плейт
 10 5 4 1 18 - 7 19
8.
Тальерес Кордоба
 8 5 3 0 11 - 4 18
9.
Институто Кордоба
 9 5 3 1 14 - 5 18
10.
Бельграно
 10 5 3 2 14 - 10 18
11.
Бока Хуниорс
 8 5 2 1 11 - 5 17
12.
Атлетико Тукуман
 9 5 2 2 12 - 9 17
13.
Годой Крус
 10 4 5 1 15 - 9 17
14.
Росарио Сентраль
 9 4 4 1 14 - 8 16
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 9 4 4 1 13 - 8 16
16.
Ланус
 10 4 4 2 13 - 12 16
17.
Индепендьенте Ривадавия
 9 4 3 2 6 - 5 15
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 4 3 3 8 - 9 15
19.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 6 1 9 - 7 15
20.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 2 3 10 - 6 14
21.
Дефенса и Хустисия
 9 3 5 1 8 - 7 14
22.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 4 1 4 12 - 14 13
23.
Тигре
 10 3 4 3 14 - 13 13
24.
Сармьенто
 10 3 4 3 7 - 7 13
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 3 3 3 8 - 7 12
26.
Банфилд
 8 2 4 2 11 - 9 10
27.
Платенсе
 8 2 3 3 3 - 5 9
28.
Барракас Сентраль
 9 0 4 5 4 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 10 4 3 3 15 - 11 15
2.
Платенсе
 10 4 3 3 12 - 10 15
3.
Уракан
 9 3 5 1 8 - 5 14
4.
Тальерес Кордоба
 10 3 4 3 12 - 15 13
5.
Тигре
 8 3 2 3 10 - 9 11
6.
Индепендьенте Авельянеда
 9 2 5 2 7 - 6 11
7.
Институто Кордоба
 10 3 2 5 11 - 12 11
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 3 2 5 9 - 12 11
9.
Годой Крус
 9 2 4 3 7 - 10 10
10.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 4 3 7 - 10 10
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 2 3 4 10 - 12 9
12.
Атлетико Тукуман
 9 2 3 4 6 - 11 9
13.
Барракас Сентраль
 10 2 3 5 5 - 9 9
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 2 3 5 8 - 12 9
15.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 9 - 11 8
16.
Ривер Плейт
 9 1 5 3 3 - 6 8
17.
Бельграно
 9 1 5 3 8 - 11 8
18.
Росарио Сентраль
 10 2 2 6 8 - 11 8
19.
Индепендьенте Ривадавия
 10 2 2 6 6 - 14 8
20.
Банфилд
 10 2 2 6 5 - 13 8
21.
Унион Санта-Фе
 8 1 4 3 6 - 11 7
22.
Сармьенто
 9 1 4 4 8 - 13 7
23.
Бока Хуниорс
 10 1 4 5 9 - 15 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 1 3 5 5 - 13 6
25.
Ланус
 8 0 4 4 6 - 14 4
26.
Депортиво Риестра
 8 0 2 6 4 - 14 2
27.
Дефенса и Хустисия
 10 0 2 8 7 - 21 2
28.
Архентинос Хуниорс
 8 0 1 7 0 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (3)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 8 (1)
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 11
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Годой Крус Lucas Arce 8
Весь список
  • Судья начинает матч
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Где смотреть матч Велес Сарсфилд 1:1 Бельграно онлайн

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