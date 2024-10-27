Тур: 19.
1:1
Конец матча
0'
0:1
6' ГолNicolas Fernandez I
12' Желтая карточкаMariano Troilo
13' Желтая карточкаРомеро Брайан
23' Желтая карточкаGabriel Compagnucci
1:1
52' ГолThiago Fernandez
73' Желтая карточкаМаммана Эмануэль
90' Желтая карточкаAugustin Lagos
90' Желтая карточкаАкино Клаудио
90'+11
Ход матча
6'
12'
13'
52'
73'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кинтерос Густаво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Марин МатиасНападающий
-
11 Рейна БрайанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Cruz Real
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Бельграно
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
15 матчей
40%
6.7%
53.3%
6 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.43
1
Среднее время на гол
63
90
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.63
1
Среднее время на гол
55
90
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
1.53
1
Тотал матчей
2.5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
58
90
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Брайан
|11 (1)
|0.58
|Акино Клаудио
|7 (2)
|0.37
|Thiago Fernandez
|5
|0.26
|Пиццини Франсиско
|4
|0.21
|Майкл Сантос
|3
|0.16
|Гомес Элиас
|1
|0.05
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.05
|Ордоньес Кристиан
|0
|0
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хара Франко
|7
|0.37
|Nicolas Fernandez I
|4
|0.21
|Рейна Брайан
|2
|0.11
|Суарес Матиас
|2
|0.11
|Факундо-Томас Киньон
|1
|0.05
|Чаварриа Пабло
|1
|0.05
|Эстебан Ролон
|1
|0.05
|Anibal Leguizamon
|1
|0.05
|Баринага Хуан
|1
|0.05
|Mariano Troilo
|1
|0.05
|Geronimo Heredia
|1
|0.05
|Метильи Франсиско Гонсалес
|0
|0
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
|Марин Матиас
|0
|0
|Ленциони Факундо
|0
|0
|Juan Velazquez
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бузат Агустин
|6
|0
|Гомес Валентин
|6
|0
|Маммана Эмануэль
|4
|1
|Ромеро Брайан
|4
|0
|Roberto Garcia
|4
|0
|Фернандес Дамиан
|2
|1
|Ордоньес Кристиан
|2
|1
|Акино Клаудио
|2
|0
|Пеллегрини Матиас
|2
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Касерес Сантьяго
|1
|0
|Augustin Lagos
|1
|0
|Aaron Quiroz
|1
|0
|Thiago Fernandez
|1
|0
|Родригез Рендалл
|1
|0
|Leonel Roldan
|1
|0
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mariano Troilo
|7
|0
|Хара Франко
|5
|0
|Дельгадо Рафаэль
|5
|0
|Чаварриа Пабло
|3
|1
|Ребола Алехандро
|2
|1
|Факундо-Томас Киньон
|3
|0
|Gabriel Compagnucci
|3
|0
|Рейна Брайан
|3
|0
|Лонго Сантьяго
|3
|0
|Agustin Baldi
|3
|0
|Мерьяно Николас
|1
|1
|Морено Матиас
|1
|1
|Nicolas Fernandez I
|2
|0
|Эстебан Ролон
|2
|0
|Метильи Франсиско Гонсалес
|1
|0
|Эспинола Хуан
|1
|0
|Марин Матиас
|1
|0
|Фачелло Франсиско
|1
|0
|Juan Velazquez
|1
|0
|Juan Cruz Real
|1
|0
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
Бельграно
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
4
Велес Сарсфилд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Бельграно
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
14
15
Велес Сарсфилд
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
11% (2)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
68% (13)
16% (3)
16% (3)
Бельграно
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
16
19
Голы по времени матча
Забито
17
8
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
10 Не забивали 15
2
12%
2
25%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
1
6%
2
25%
31-45
4
24%
1
13%
46-60
3
18%
1
13%
61-75
3
18%
2
25%
76-90
Пропущено
2
11
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
1
50%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Забито
15
15
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
1
7%
2
13%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
20%
6
40%
61-75
3
20%
4
27%
76-90
Пропущено
11
9
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
2
18%
3
33%
46-60
5
45%
1
11%
61-75
2
18%
2
22%
76-90
Забито
32
23
14 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 7
2 Не забивали 7
3
9%
4
17%
1-15
8
25%
0
0%
16-30
3
9%
3
13%
31-45
6
19%
3
13%
46-60
6
19%
7
30%
61-75
6
19%
6
26%
76-90
Пропущено
13
20
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 13
1
8%
1
5%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
2
15%
6
30%
31-45
2
15%
5
25%
46-60
5
38%
1
5%
61-75
2
15%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 3:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 0:5 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Бельграно
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бельграно - Платенсе 0:1 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Бельграно - Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман - Бельграно 2:4
Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Уракан - Бельграно 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Ланус - Бельграно 3:2 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Бельграно 1:1 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
Бельграно
Точный счет
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
5
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
3:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
2
4 раза 21%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
4
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Велес Сарсфилд
Бельграно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
46
36
19
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
45
46
27
19
18
19
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
127
811
613
415
217
217
217
118
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (3)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|8 (1)
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (4)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7
|Годой Крус
|Lucas Arce
|8