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  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 29.
Сандвикен
0:0
Первый тайм: 43'
Сундсвалль
0'
22' Желтая карточка
Gustav Thoern
41' Желтая карточка
Аль-Хамави Амин

Ход матча

22'
Gustav Thoern
 
41'
Аль-Хамави Амин
 
Лучшие коэффициенты
Сандвикен
Ничья
Сундсвалль
1.60
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Все Коэффициенты
1
Якобссон
Феликс
45
Kasper
Harletun
2
Gustav
Thoern
3
Смаилович
Зинедин
16
Mohammed
Sadat
8
Сёдерберг
Даниэль
11
Martin
Springfeldt
30
Аль-Хамави
Амин
10
Ludwig
Thorell
20
Oscar
Sjoestrand
7
Calvin
Kabuye
1
Ольссон
Йонас
XI
2
Kojo
Peprah
Oppeng
12
Pontus
Lindgren
4
Ludvig
Svanberg
18
Форсберг
Лукас
8
Marc
Manchon
6
Худу
Абдул
Халик
30
Край
Антон
19
Yaqub
Finey
14
Бенгтссон
Йохан
9
Кагаяма
Таики
Сандвикен
4-1-4-1
Сундсвалль
3-4-3

История личных встреч

Сандвикен
Сундсвалль

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

С
0:0
ТМК
1:1
ТМК
1:1
К
2:3

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
1.25

Среднее время на гол

0
72

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
72

Бомбардиры внутри турнира

Сандвикен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Calvin Kabuye 9 0.31
Джуниор Джон 8 0.28
James Kirby 7 0.24
Аль-Хамави Амин 7 (1) 0.24
Энгквист Эмиль 5 (3) 0.17
Юсеф Мохаммед I 2 0.07
Jonathan Karlsson 1 0.03
Бирингиро Лига 1 0.03
Martin Springfeldt 1 0.03
Якобссон Феликс 1 0.03
Сёдерберг Даниэль 1 0.03
Oscar Sjoestrand 1 0.03
Смаилович Зинедин 1 0.03
Liam Vaboe 1 0.03
Mohammed Sadat 0 0
Kasper Harletun 0 0
Ludwig Thorell 0 0
Adam Kiani 0 0
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yaqub Finey 6 (1) 0.21
Бенгтссон Йохан 4 0.14
Энгблум Понтус 3 0.1
Норд Густав 3 0.1
Monir Jelassi 2 0.07
Паломино Марсело 2 0.07
Hugo Aviander 1 (1) 0.03
Бурман Маркус 1 0.03
Кагаяма Таики 1 0.03
Олссон Деннис 0 0
Худу Абдул Халик 0 0
Ludvig Svanberg 0 0
Форсберг Лукас 0 0

Карточки

Сандвикен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёдерберг Даниэль 7 1
Kasper Harletun 6 0
Mamadou Koyate 5 0
Calvin Kabuye 5 0
Энгквист Эмиль 3 1
Martin Springfeldt 3 1
Джуниор Джон 4 0
Jonathan Karlsson 3 0
Аль-Хамави Амин 3 0
Якобссон Феликс 1 1
Mohammed Sadat 2 0
Бирингиро Лига 2 0
Adam Kiani 2 0
Ludwig Thorell 2 0
James Kirby 2 0
Gustav Thoern 1 0
Yannick Mukunzi 1 0
Liam Vaboe 1 0
Oscar Sjoestrand 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kojo Peprah Oppeng 5 1
Monir Jelassi 6 0
Hugo Aviander 6 0
Худу Абдул Халик 4 0
Форсберг Лукас 4 0
Энгблум Понтус 3 0
Олссон Деннис 3 0
Marc Manchon 3 0
Yaqub Finey 3 0
Край Антон 2 0
Бенгтссон Йохан 2 0
Норд Густав 2 0
Ludvig Svanberg 2 0
Стоянович-Фредин Оливер 1 0
Amaro Bahtijar 1 0
Бурман Маркус 1 0
Кагаяма Таики 1 0
Pontus Lindgren 1 0

Результаты матчей

Сандвикен
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Сундсвалль
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

4
5
Сандвикен
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сундсвалль
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
14% (2)
79% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

16
13

Упущенные победы

14
12
Сандвикен
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (12)
39% (11)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
21% (6)
29% (8)
Сундсвалль
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
11% (3)
43% (12)
46% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

20
14

Упущенные победы

18
17

Голы по времени матча

Забито

28
9
10 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 2
16 Не забивали 22
3
11%
1
11%
1-15
4
14%
1
11%
16-30
3
11%
1
11%
31-45
2
7%
1
11%
46-60
3
11%
1
11%
61-75
12
43%
4
44%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

13
21
8 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 10
4
31%
2
10%
1-15
2
15%
8
38%
16-30
2
15%
2
10%
31-45
3
23%
2
10%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
1
8%
6
29%
76-90

Забито

18
16
4 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
2
11%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
6
33%
5
31%
46-60
4
22%
1
6%
61-75
4
22%
5
31%
76-90

Пропущено

25
17
12 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
3
12%
3
18%
1-15
4
16%
1
6%
16-30
5
20%
1
6%
31-45
5
20%
2
12%
46-60
4
16%
3
18%
61-75
4
16%
7
41%
76-90

Забито

46
25
14 В 1-м тайме 8
32 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 10
6 Не забивали 11
5
11%
4
16%
1-15
4
9%
2
8%
16-30
5
11%
2
8%
31-45
8
17%
6
24%
46-60
7
15%
2
8%
61-75
16
35%
9
36%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

38
38
20 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 19
7
18%
5
13%
1-15
6
16%
9
24%
16-30
7
18%
3
8%
31-45
8
21%
4
11%
46-60
5
13%
4
11%
61-75
5
13%
13
34%
76-90

Результаты последних матчей

Сандвикен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сандвикен - Хельсинборг 2:2 Эргрюте - Сандвикен 4:2 Хаммарбю - Сандвикен 2:3 Сандвикен - Эстерсунд 3:1
Браге - Сандвикен 1:2 Сандвикен - Дегерфорс 0:1 Эребру - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Сковде АИК 2:2 Эстер - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Треллеборг 4:0 ФБК Карлстад - Сандвикен 2:3 Сандвикен - Ландскруна 2:0 Оддевольд - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Гефле 4:0 Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Браге - Сандвикен 1:2 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Сковде АИК - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Оддевольд 2:0
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сундсвалль - Эргрюте 1:1 Хельсинборг - Сундсвалль 2:1 Сундсвалль - Дегерфорс 1:2 Сковде АИК - Сундсвалль 0:2
Сундсвалль - Эстер 0:2 Эстерсунд - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Браге 0:0 Эребру - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Оддевольд 3:0 Интер Стокгольм - Сундсвалль 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 3:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Эстер - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Браге - Сундсвалль 5:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Треллеборг - Сундсвалль 3:2

Результаты матчей

Сандвикен
Сундсвалль

Точный счет

3:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:3
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Точный счет

2:2
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 57%
0
4 раза 29%
1
2 раза 14%
0
9 раз 64%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%

Точный счет

2:2
6 раз 21%
1:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
4:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
0:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
13 раз 46%
0
6 раз 21%
1
4 раза 14%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
0
12 раз 43%
1
10 раз 36%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Сандвикен
Сундсвалль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
3
10
4
1.5
3
11
5
9
2.5
2
12
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
5
9
8
6
1.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
6
0.5
Больше Меньше
16
12
18
10
1.5
6
22
5
23
2.5
2
26
2
26
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 29 15 10 4 49 - 26 55
2.
Ландскруна
 29 14 7 8 46 - 31 49
3.
Эстер
 28 13 9 6 48 - 28 48
4.
Хельсинборг
 28 13 8 7 39 - 30 47
5.
Сандвикен
 0:0 29 12 8 9 47 - 37 44
6.
Браге
 28 11 7 10 29 - 26 40
7.
Треллеборг
 0:0 29 11 7 11 30 - 37 40
8.
Эргрюте
 28 10 8 10 46 - 41 38
9.
Утсиктенс
 29 10 8 11 36 - 38 38
10.
Эребру
 28 9 8 11 33 - 33 35
11.
Варберг БоИС
 0:0 29 8 10 11 43 - 43 34
12.
Оддевольд
 28 7 12 9 32 - 43 33
13.
Гефле
 29 8 8 13 37 - 51 32
14.
Эстерсунд
 28 8 7 13 28 - 41 31
15.
Сундсвалль
 0:0 29 7 8 14 24 - 39 29
16.
Сковде АИК
 28 5 9 14 22 - 45 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 14 9 3 2 28 - 13 30
2.
Сандвикен
 0:0 15 9 3 3 29 - 12 30
3.
Эстер
 14 8 4 2 30 - 14 28
4.
Ландскруна
 15 8 4 3 26 - 16 28
5.
Треллеборг
 0:0 15 7 5 3 17 - 16 26
6.
Эребру
 14 7 4 3 20 - 11 25
7.
Эстерсунд
 14 7 4 3 18 - 16 25
8.
Утсиктенс
 14 7 3 4 22 - 16 24
9.
Браге
 14 7 3 4 18 - 12 24
10.
Гефле
 15 6 5 4 24 - 22 23
11.
Эргрюте
 14 6 3 5 28 - 22 21
12.
Хельсинборг
 14 5 6 3 16 - 13 21
13.
Сундсвалль
 0:0 14 5 4 5 16 - 17 19
14.
Оддевольд
 14 4 7 3 16 - 19 19
15.
Варберг БоИС
 0:0 14 4 5 5 18 - 19 17
16.
Сковде АИК
 14 3 4 7 8 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 14 8 2 4 23 - 17 26
2.
Дегерфорс
 15 6 7 2 21 - 13 25
3.
Ландскруна
 14 6 3 5 20 - 15 21
4.
Эстер
 14 5 5 4 18 - 14 20
5.
Эргрюте
 14 4 5 5 18 - 19 17
6.
Варберг БоИС
 0:0 15 4 5 6 25 - 24 17
7.
Браге
 14 4 4 6 11 - 14 16
8.
Треллеборг
 0:0 14 4 2 8 13 - 21 14
9.
Сандвикен
 0:0 14 3 5 6 18 - 25 14
10.
Оддевольд
 14 3 5 6 16 - 24 14
11.
Утсиктенс
 15 3 5 7 14 - 22 14
12.
Сковде АИК
 14 2 5 7 14 - 28 11
13.
Эребру
 14 2 4 8 13 - 22 10
14.
Сундсвалль
 0:0 15 2 4 9 8 - 22 10
15.
Гефле
 14 2 3 9 13 - 29 9
16.
Эстерсунд
 14 1 3 10 10 - 25 6
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Вукоевич Диян 14 (5)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 14 (1)
Дегерфорс Линдгрен Густав 13 (6)
Браге Ieltsin Camoes 13 (4)
Эребру Хольмберг Карл 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 11
Эргрюте Файе Абдулайе 1 9
Эребру Маккью Эрик 1 8
Хельсинборг Benjamin Orn 1 8
Утсиктенс Пекальски Иво 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 41'
    Аль-Хамави Амин получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Густав Торн получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сандвикен
Ничья
Сундсвалль
1.60
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4.50
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5.00
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