Тур: 29.
0:0
Первый тайм: 43'
Ход матча
22'
41'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
21 Adam Kiani
-
-
-
Главный тренер: Eldar Abdulic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Край АнтонПолузащитник
-
19 Yaqub FineyНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Норд ГуставПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Erol Ates
История личных встреч
Сандвикен
Сундсвалль
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
1.25
Среднее время на гол
0
72
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
72
Бомбардиры внутри турнира
Сандвикен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Calvin Kabuye
|9
|0.31
|Джуниор Джон
|8
|0.28
|James Kirby
|7
|0.24
|Аль-Хамави Амин
|7 (1)
|0.24
|Энгквист Эмиль
|5 (3)
|0.17
|Юсеф Мохаммед I
|2
|0.07
|Jonathan Karlsson
|1
|0.03
|Бирингиро Лига
|1
|0.03
|Martin Springfeldt
|1
|0.03
|Якобссон Феликс
|1
|0.03
|Сёдерберг Даниэль
|1
|0.03
|Oscar Sjoestrand
|1
|0.03
|Смаилович Зинедин
|1
|0.03
|Liam Vaboe
|1
|0.03
|Mohammed Sadat
|0
|0
|Kasper Harletun
|0
|0
|Ludwig Thorell
|0
|0
|Adam Kiani
|0
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yaqub Finey
|6 (1)
|0.21
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.14
|Энгблум Понтус
|3
|0.1
|Норд Густав
|3
|0.1
|Monir Jelassi
|2
|0.07
|Паломино Марсело
|2
|0.07
|Hugo Aviander
|1 (1)
|0.03
|Бурман Маркус
|1
|0.03
|Кагаяма Таики
|1
|0.03
|Олссон Деннис
|0
|0
|Худу Абдул Халик
|0
|0
|Ludvig Svanberg
|0
|0
|Форсберг Лукас
|0
|0
Карточки
Сандвикен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёдерберг Даниэль
|7
|1
|Kasper Harletun
|6
|0
|Mamadou Koyate
|5
|0
|Calvin Kabuye
|5
|0
|Энгквист Эмиль
|3
|1
|Martin Springfeldt
|3
|1
|Джуниор Джон
|4
|0
|Jonathan Karlsson
|3
|0
|Аль-Хамави Амин
|3
|0
|Якобссон Феликс
|1
|1
|Mohammed Sadat
|2
|0
|Бирингиро Лига
|2
|0
|Adam Kiani
|2
|0
|Ludwig Thorell
|2
|0
|James Kirby
|2
|0
|Gustav Thoern
|1
|0
|Yannick Mukunzi
|1
|0
|Liam Vaboe
|1
|0
|Oscar Sjoestrand
|1
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kojo Peprah Oppeng
|5
|1
|Monir Jelassi
|6
|0
|Hugo Aviander
|6
|0
|Худу Абдул Халик
|4
|0
|Форсберг Лукас
|4
|0
|Энгблум Понтус
|3
|0
|Олссон Деннис
|3
|0
|Marc Manchon
|3
|0
|Yaqub Finey
|3
|0
|Край Антон
|2
|0
|Бенгтссон Йохан
|2
|0
|Норд Густав
|2
|0
|Ludvig Svanberg
|2
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0
|Amaro Bahtijar
|1
|0
|Бурман Маркус
|1
|0
|Кагаяма Таики
|1
|0
|Pontus Lindgren
|1
|0
Результаты матчей
Сандвикен
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Сундсвалль
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
4
5
Сандвикен
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сундсвалль
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
14% (2)
79% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
16
13
Упущенные победы
14
12
Сандвикен
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (12)
39% (11)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
21% (6)
29% (8)
Сундсвалль
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
11% (3)
43% (12)
46% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
20
14
Упущенные победы
18
17
Голы по времени матча
Забито
28
9
10 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 2
16 Не забивали 22
3
11%
1
11%
1-15
4
14%
1
11%
16-30
3
11%
1
11%
31-45
2
7%
1
11%
46-60
3
11%
1
11%
61-75
12
43%
4
44%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
13
21
8 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 10
4
31%
2
10%
1-15
2
15%
8
38%
16-30
2
15%
2
10%
31-45
3
23%
2
10%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
1
8%
6
29%
76-90
Забито
18
16
4 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
2
11%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
6
33%
5
31%
46-60
4
22%
1
6%
61-75
4
22%
5
31%
76-90
Пропущено
25
17
12 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
3
12%
3
18%
1-15
4
16%
1
6%
16-30
5
20%
1
6%
31-45
5
20%
2
12%
46-60
4
16%
3
18%
61-75
4
16%
7
41%
76-90
Забито
46
25
14 В 1-м тайме 8
32 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 10
6 Не забивали 11
5
11%
4
16%
1-15
4
9%
2
8%
16-30
5
11%
2
8%
31-45
8
17%
6
24%
46-60
7
15%
2
8%
61-75
16
35%
9
36%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
38
38
20 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 19
7
18%
5
13%
1-15
6
16%
9
24%
16-30
7
18%
3
8%
31-45
8
21%
4
11%
46-60
5
13%
4
11%
61-75
5
13%
13
34%
76-90
Результаты последних матчей
Сандвикен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сандвикен - Хельсинборг 2:2 Эргрюте - Сандвикен 4:2 Хаммарбю - Сандвикен 2:3 Сандвикен - Эстерсунд 3:1
Браге - Сандвикен 1:2 Сандвикен - Дегерфорс 0:1 Эребру - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Сковде АИК 2:2 Эстер - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Треллеборг 4:0 ФБК Карлстад - Сандвикен 2:3 Сандвикен - Ландскруна 2:0 Оддевольд - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Гефле 4:0 Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Браге - Сандвикен 1:2 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Сковде АИК - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Оддевольд 2:0
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сундсвалль - Эргрюте 1:1 Хельсинборг - Сундсвалль 2:1 Сундсвалль - Дегерфорс 1:2 Сковде АИК - Сундсвалль 0:2
Сундсвалль - Эстер 0:2 Эстерсунд - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Браге 0:0 Эребру - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Оддевольд 3:0 Интер Стокгольм - Сундсвалль 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 3:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Эстер - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Браге - Сундсвалль 5:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Треллеборг - Сундсвалль 3:2
Результаты матчей
Сандвикен
Сундсвалль
Точный счет
3:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:3
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Точный счет
2:2
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 57%
0
4 раза 29%
1
2 раза 14%
0
9 раз 64%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
Точный счет
2:2
6 раз 21%
1:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
4:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
0:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
13 раз 46%
0
6 раз 21%
1
4 раза 14%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
0
12 раз 43%
1
10 раз 36%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Сандвикен
Сундсвалль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
113
104
311
59
212
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
59
86
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
1612
1810
622
523
226
226
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|15
|10
|4
|49 - 26
|55
|2.
|29
|14
|7
|8
|46 - 31
|49
|3.
|28
|13
|9
|6
|48 - 28
|48
|4.
|28
|13
|8
|7
|39 - 30
|47
|5.
|0:0
|29
|12
|8
|9
|47 - 37
|44
|6.
|28
|11
|7
|10
|29 - 26
|40
|7.
|0:0
|29
|11
|7
|11
|30 - 37
|40
|8.
|28
|10
|8
|10
|46 - 41
|38
|9.
|29
|10
|8
|11
|36 - 38
|38
|10.
|28
|9
|8
|11
|33 - 33
|35
|11.
|0:0
|29
|8
|10
|11
|43 - 43
|34
|12.
|28
|7
|12
|9
|32 - 43
|33
|13.
|29
|8
|8
|13
|37 - 51
|32
|14.
|28
|8
|7
|13
|28 - 41
|31
|15.
|0:0
|29
|7
|8
|14
|24 - 39
|29
|16.
|28
|5
|9
|14
|22 - 45
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|28 - 13
|30
|2.
|0:0
|15
|9
|3
|3
|29 - 12
|30
|3.
|14
|8
|4
|2
|30 - 14
|28
|4.
|15
|8
|4
|3
|26 - 16
|28
|5.
|0:0
|15
|7
|5
|3
|17 - 16
|26
|6.
|14
|7
|4
|3
|20 - 11
|25
|7.
|14
|7
|4
|3
|18 - 16
|25
|8.
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|9.
|14
|7
|3
|4
|18 - 12
|24
|10.
|15
|6
|5
|4
|24 - 22
|23
|11.
|14
|6
|3
|5
|28 - 22
|21
|12.
|14
|5
|6
|3
|16 - 13
|21
|13.
|0:0
|14
|5
|4
|5
|16 - 17
|19
|14.
|14
|4
|7
|3
|16 - 19
|19
|15.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|16.
|14
|3
|4
|7
|8 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|2
|4
|23 - 17
|26
|2.
|15
|6
|7
|2
|21 - 13
|25
|3.
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|4.
|14
|5
|5
|4
|18 - 14
|20
|5.
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|6.
|0:0
|15
|4
|5
|6
|25 - 24
|17
|7.
|14
|4
|4
|6
|11 - 14
|16
|8.
|0:0
|14
|4
|2
|8
|13 - 21
|14
|9.
|0:0
|14
|3
|5
|6
|18 - 25
|14
|10.
|14
|3
|5
|6
|16 - 24
|14
|11.
|15
|3
|5
|7
|14 - 22
|14
|12.
|14
|2
|5
|7
|14 - 28
|11
|13.
|14
|2
|4
|8
|13 - 22
|10
|14.
|0:0
|15
|2
|4
|9
|8 - 22
|10
|15.
|14
|2
|3
|9
|13 - 29
|9
|16.
|14
|1
|3
|10
|10 - 25
|6
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|14 (5)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|14 (1)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|13 (6)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|13 (4)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (6)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 11
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|1 9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 8
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 8
|Утсиктенс
|Пекальски Иво
|9