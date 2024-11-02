  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 29.
Сандвикен
1:2
Конец матча
Сундсвалль
0'
22' Желтая карточка
Gustav Thoern
41' Желтая карточка
Аль-Хамави Амин
44' Желтая карточка
Oscar Sjoestrand
0:1
54' Гол
Yaqub Finey
1:1
61' Гол
Аль-Хамави Амин
1:2
63' Гол
Бенгтссон Йохан
78' Желтая карточка
Calvin Kabuye
90' Желтая карточка
Taulant Parallangaj
90' Желтая карточка
Marc Manchon
90' Желтая карточка
Ольссон Йонас XI
90' Желтая карточка
Смаилович Зинедин
90'+10
1
Якобссон
Феликс
45
Kasper
Harletun
2
Gustav
Thoern
3
Смаилович
Зинедин
16
Mohammed
Sadat
8
Сёдерберг
Даниэль
11
Martin
Springfeldt
30
Аль-Хамави
Амин
10
Ludwig
Thorell
20
Oscar
Sjoestrand
7
Calvin
Kabuye
1
Ольссон
Йонас
XI
2
Kojo
Peprah
Oppeng
12
Pontus
Lindgren
4
Ludvig
Svanberg
18
Форсберг
Лукас
8
Marc
Manchon
6
Худу
Абдул
Халик
30
Край
Антон
19
Yaqub
Finey
14
Бенгтссон
Йохан
9
Кагаяма
Таики
Сандвикен
4-1-4-1
Сундсвалль
3-4-3

История личных встреч

Сандвикен
Сундсвалль

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

С
0:0
ТМК
1:1
ТМК
1:1
К
2:3

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
1.25

Среднее время на гол

0
72

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
72

Бомбардиры внутри турнира

Сандвикен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Calvin Kabuye 9 0.31
Джуниор Джон 8 0.28
Аль-Хамави Амин 8 (1) 0.28
James Kirby 7 0.24
Энгквист Эмиль 5 (3) 0.17
Юсеф Мохаммед I 2 0.07
Jonathan Karlsson 1 0.03
Бирингиро Лига 1 0.03
Martin Springfeldt 1 0.03
Якобссон Феликс 1 0.03
Сёдерберг Даниэль 1 0.03
Oscar Sjoestrand 1 0.03
Смаилович Зинедин 1 0.03
Liam Vaboe 1 0.03
Mohammed Sadat 0 0
Kasper Harletun 0 0
Ludwig Thorell 0 0
Adam Kiani 0 0
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yaqub Finey 7 (1) 0.24
Бенгтссон Йохан 5 0.17
Энгблум Понтус 3 0.1
Норд Густав 3 0.1
Monir Jelassi 2 0.07
Паломино Марсело 2 0.07
Hugo Aviander 1 (1) 0.03
Бурман Маркус 1 0.03
Кагаяма Таики 1 0.03
Олссон Деннис 0 0
Худу Абдул Халик 0 0
Ludvig Svanberg 0 0
Форсберг Лукас 0 0

Карточки

Сандвикен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёдерберг Даниэль 7 1
Kasper Harletun 6 0
Calvin Kabuye 6 0
Mamadou Koyate 5 0
Энгквист Эмиль 3 1
Martin Springfeldt 3 1
Джуниор Джон 4 0
Аль-Хамави Амин 4 0
Jonathan Karlsson 3 0
Якобссон Феликс 1 1
Mohammed Sadat 2 0
Бирингиро Лига 2 0
Adam Kiani 2 0
Ludwig Thorell 2 0
James Kirby 2 0
Oscar Sjoestrand 2 0
Gustav Thoern 1 0
Yannick Mukunzi 1 0
Taulant Parallangaj 1 0
Смаилович Зинедин 1 0
Liam Vaboe 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kojo Peprah Oppeng 5 1
Monir Jelassi 6 0
Hugo Aviander 6 0
Marc Manchon 4 0
Худу Абдул Халик 4 0
Форсберг Лукас 4 0
Энгблум Понтус 3 0
Олссон Деннис 3 0
Yaqub Finey 3 0
Край Антон 2 0
Бенгтссон Йохан 2 0
Норд Густав 2 0
Ludvig Svanberg 2 0
Стоянович-Фредин Оливер 1 0
Ольссон Йонас XI 1 0
Amaro Bahtijar 1 0
Бурман Маркус 1 0
Кагаяма Таики 1 0
Pontus Lindgren 1 0

Результаты матчей

Сандвикен
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Сундсвалль
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

5
5
Сандвикен
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сундсвалль
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
20% (3)
73% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

16
13

Упущенные победы

14
12
Сандвикен
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (12)
41% (12)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
21% (6)
31% (9)
Сундсвалль
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
10% (3)
45% (13)
45% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

20
15

Упущенные победы

19
17

Голы по времени матча

Забито

29
11
10 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 3
16 Не забивали 22
3
10%
1
9%
1-15
4
14%
1
9%
16-30
3
10%
1
9%
31-45
2
7%
2
18%
46-60
4
14%
2
18%
61-75
12
41%
4
36%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

15
22
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
4
27%
2
9%
1-15
2
13%
8
36%
16-30
2
13%
2
9%
31-45
4
27%
2
9%
46-60
2
13%
2
9%
61-75
1
7%
6
27%
76-90

Забито

18
16
4 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
2
11%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
6
33%
5
31%
46-60
4
22%
1
6%
61-75
4
22%
5
31%
76-90

Пропущено

25
17
12 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
3
12%
3
18%
1-15
4
16%
1
6%
16-30
5
20%
1
6%
31-45
5
20%
2
12%
46-60
4
16%
3
18%
61-75
4
16%
7
41%
76-90

Забито

47
27
14 В 1-м тайме 8
33 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 11
6 Не забивали 11
5
11%
4
15%
1-15
4
9%
2
7%
16-30
5
11%
2
7%
31-45
8
17%
7
26%
46-60
8
17%
3
11%
61-75
16
34%
9
33%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

40
39
20 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 20
7
18%
5
13%
1-15
6
15%
9
23%
16-30
7
18%
3
8%
31-45
9
23%
4
10%
46-60
6
15%
5
13%
61-75
5
13%
13
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сандвикен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сандвикен - Хельсинборг 2:2 Эргрюте - Сандвикен 4:2 Хаммарбю - Сандвикен 2:3 Сандвикен - Эстерсунд 3:1
Браге - Сандвикен 1:2 Сандвикен - Дегерфорс 0:1 Эребру - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Сковде АИК 2:2 Эстер - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Треллеборг 4:0 ФБК Карлстад - Сандвикен 2:3 Сандвикен - Ландскруна 2:0 Оддевольд - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Гефле 4:0 Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Браге - Сандвикен 1:2 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Сковде АИК - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Оддевольд 2:0
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сундсвалль - Эргрюте 1:1 Хельсинборг - Сундсвалль 2:1 Сундсвалль - Дегерфорс 1:2 Сковде АИК - Сундсвалль 0:2
Сундсвалль - Эстер 0:2 Эстерсунд - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Браге 0:0 Эребру - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Оддевольд 3:0 Интер Стокгольм - Сундсвалль 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 3:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Эстер - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Браге - Сундсвалль 5:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Треллеборг - Сундсвалль 3:2

Результаты матчей

Сандвикен
Сундсвалль

Точный счет

3:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:3
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Точный счет

2:2
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 57%
0
4 раза 29%
1
2 раза 14%
0
9 раз 60%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%

Точный счет

2:2
6 раз 21%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 45%
0
6 раз 21%
1
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
0
12 раз 41%
1
10 раз 34%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Сандвикен
Сундсвалль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
3
10
5
1.5
3
11
5
10
2.5
2
12
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
6
9
8
6
1.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
17
12
18
11
1.5
7
22
5
24
2.5
2
27
2
27
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 29 15 10 4 49 - 26 55
2.
Ландскруна
 29 14 7 8 46 - 31 49
3.
Эстер
 28 13 9 6 48 - 28 48
4.
Хельсинборг
 28 13 8 7 39 - 30 47
5.
Сандвикен
 29 12 7 10 48 - 39 43
6.
Браге
 28 11 7 10 29 - 26 40
7.
Треллеборг
 29 11 6 12 30 - 38 39
8.
Эргрюте
 28 10 8 10 46 - 41 38
9.
Утсиктенс
 29 10 8 11 36 - 38 38
10.
Варберг БоИС
 29 9 9 11 44 - 43 36
11.
Эребру
 28 9 8 11 33 - 33 35
12.
Оддевольд
 28 7 12 9 32 - 43 33
13.
Гефле
 29 8 8 13 37 - 51 32
14.
Эстерсунд
 28 8 7 13 28 - 41 31
15.
Сундсвалль
 29 8 7 14 26 - 40 31
16.
Сковде АИК
 28 5 9 14 22 - 45 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 14 9 3 2 28 - 13 30
2.
Сандвикен
 15 9 2 4 30 - 14 29
3.
Эстер
 14 8 4 2 30 - 14 28
4.
Ландскруна
 15 8 4 3 26 - 16 28
5.
Эребру
 14 7 4 3 20 - 11 25
6.
Эстерсунд
 14 7 4 3 18 - 16 25
7.
Треллеборг
 15 7 4 4 17 - 17 25
8.
Утсиктенс
 14 7 3 4 22 - 16 24
9.
Браге
 14 7 3 4 18 - 12 24
10.
Гефле
 15 6 5 4 24 - 22 23
11.
Эргрюте
 14 6 3 5 28 - 22 21
12.
Хельсинборг
 14 5 6 3 16 - 13 21
13.
Сундсвалль
 14 5 4 5 16 - 17 19
14.
Оддевольд
 14 4 7 3 16 - 19 19
15.
Варберг БоИС
 14 4 5 5 18 - 19 17
16.
Сковде АИК
 14 3 4 7 8 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 14 8 2 4 23 - 17 26
2.
Дегерфорс
 15 6 7 2 21 - 13 25
3.
Ландскруна
 14 6 3 5 20 - 15 21
4.
Эстер
 14 5 5 4 18 - 14 20
5.
Варберг БоИС
 15 5 4 6 26 - 24 19
6.
Эргрюте
 14 4 5 5 18 - 19 17
7.
Браге
 14 4 4 6 11 - 14 16
8.
Треллеборг
 14 4 2 8 13 - 21 14
9.
Сандвикен
 14 3 5 6 18 - 25 14
10.
Оддевольд
 14 3 5 6 16 - 24 14
11.
Утсиктенс
 15 3 5 7 14 - 22 14
12.
Сундсвалль
 15 3 3 9 10 - 23 12
13.
Сковде АИК
 14 2 5 7 14 - 28 11
14.
Эребру
 14 2 4 8 13 - 22 10
15.
Гефле
 14 2 3 9 13 - 29 9
16.
Эстерсунд
 14 1 3 10 10 - 25 6
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Вукоевич Диян 14 (5)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 14 (1)
Дегерфорс Линдгрен Густав 13 (6)
Браге Ieltsin Camoes 13 (4)
Эребру Хольмберг Карл 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 11
Эргрюте Файе Абдулайе 1 9
Эребру Маккью Эрик 1 8
Хельсинборг Benjamin Orn 1 8
Утсиктенс Пекальски Иво 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 61'
      Kasper Harletun сделал результативную передачу.
    • 61'
      Г О О О О Л - Аль-Хамави Амин бьет в цель!
    • 61'
      Mohammed Sadat уходит с поля. Adam Kiani выходит вместо него
    • 54'
      Бенгтссон Йохан сделал результативную передачу.
    • 54'
      Г О О О О Л - Yaqub Finey бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Oscar Sjoestrand получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Аль-Хамави Амин получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Густав Торн получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сандвикен 1:2 Сундсвалль онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный