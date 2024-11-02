Тур: 29.
0:0
Первый тайм: 44'
Ход матча
21'
36'
16
Ammar
Asani
17
Filip
Bohman
11
Armin
Culum
28
Erion
Sadiku
23
Токич
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Ammar AsaniПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Filip BohmanНападающий
-
11 Armin CulumНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Erion SadikuПолузащитник
-
23 Токич МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Эдлунд ОллеНападающий
-
20 Aulon Bitiqi
-
-
Главный тренер: Roar Hansen
История личных встреч
Треллеборг
Варберг БоИС
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
10 матчей
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
0.8
Среднее время на гол
75
112
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Среднее время на гол
90
75
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.1
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
Среднее время на гол
81
90
Бомбардиры внутри турнира
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hady Saleh Karim
|8
|0.28
|Pierre Larsen
|5
|0.17
|Filip Bohman
|5
|0.17
|Бьеркен Фритьоф
|3
|0.1
|Armin Culum
|2
|0.07
|Zander Hyltoft
|2
|0.07
|Othmane Salama
|2
|0.07
|Eren Alievski
|1
|0.03
|Мортенсен Николас
|1
|0.03
|Мартинссон Фредрик
|1
|0.03
|Хёрберг Феликс
|0
|0
|Emmanuel Godwin
|0
|0
|Веберг Чарли
|0
|0
|Бьорквист Маркус
|0
|0
|Огвуче Абель
|0
|0
|Johannes Kack
|0
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Isak Bjerkebo
|10 (1)
|0.34
|Aulon Bitiqi
|5 (1)
|0.17
|Йоханссон Александр II
|5
|0.17
|Курочкин Антон
|3 (2)
|0.1
|Эдлунд Олле
|3
|0.1
|Yusuff Abdulazeez
|3
|0.1
|Монтиль Диего II
|2 (1)
|0.07
|Токич Марк
|2
|0.07
|Кустович Кевин
|2
|0.07
|Транберг Робин
|1
|0.03
|Броман Густав
|1
|0.03
|Дальстрём Никлас
|1
|0.03
|Альфонси Оливер
|1
|0.03
|Янссон Лео
|1
|0.03
|Сверриссон Оскар
|0
|0
|Видьеског Исак
|0
|0
Карточки
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hady Saleh Karim
|7
|0
|Хёрберг Феликс
|5
|0
|Огвуче Абель
|5
|0
|Асома Самуэль
|4
|0
|Filip Bohman
|4
|0
|Карлссон Тобиас
|3
|0
|Zander Hyltoft
|3
|0
|Ларсен Андреас II
|2
|0
|Бьеркен Фритьоф
|2
|0
|Веберг Чарли
|2
|0
|Emmanuel Godwin
|2
|0
|Othmane Salama
|2
|0
|Pierre Larsen
|1
|0
|Eren Alievski
|1
|0
|Ammar Asani
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Транберг Робин
|6
|1
|Закриссон Хампус
|6
|0
|Курочкин Антон
|5
|0
|Сверриссон Оскар
|3
|1
|Токич Марк
|4
|0
|Kevin Appiah Nyarko
|4
|0
|Aulon Bitiqi
|4
|0
|Эдлунд Олле
|3
|0
|Броман Густав
|3
|0
|Yusuff Abdulazeez
|2
|0
|Кустович Кевин
|2
|0
|Дальстрём Никлас
|2
|0
|Liam Olausson
|2
|0
|Видьеског Исак
|2
|0
|Альфонси Оливер
|2
|0
|Линднер Йоаким
|1
|0
|Ольссон Давид
|1
|0
|Монтиль Диего II
|1
|0
|Erion Sadiku
|1
|0
|Йоханссон Александр II
|1
|0
|Хеллман Эмиль
|1
|0
|Янссон Лео
|1
|0
|Isak Bjerkebo
|1
|0
|Альфонси Диего
|1
|0
|Roar Hansen
|1
|0
Результаты матчей
Треллеборг
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Варберг БоИС
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
8
12
Треллеборг
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Варберг БоИС
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
17
10
Упущенные победы
11
16
Треллеборг
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
32% (9)
21% (6)
Варберг БоИС
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (10)
32% (9)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
20
14
Упущенные победы
19
28
Голы по времени матча
Забито
18
25
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
2
11%
2
8%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
1
6%
4
16%
31-45
2
11%
9
36%
46-60
4
22%
4
16%
61-75
7
39%
6
24%
76-90
Пропущено
15
24
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
1
7%
3
13%
1-15
2
13%
5
21%
16-30
5
33%
2
8%
31-45
1
7%
4
17%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
4
27%
7
29%
29%
76-90
Забито
13
18
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 4
20 Не забивали 18
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
4
22%
16-30
5
38%
2
11%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
3
23%
3
17%
61-75
2
15%
6
33%
76-90
Пропущено
21
19
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
4
19%
3
16%
1-15
4
19%
2
11%
16-30
4
19%
6
32%
31-45
5
24%
2
11%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
4
19%
2
11%
76-90
Забито
31
43
13 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 31
12 Забивали первыми 9
7 Не забивали 7
3
10%
2
5%
1-15
4
13%
4
9%
16-30
6
19%
6
14%
31-45
2
6%
12
28%
46-60
7
23%
7
16%
61-75
9
29%
29%
12
28%
76-90
Пропущено
36
43
20 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 18
19 Не пропускали 23
5
14%
6
14%
1-15
6
17%
7
16%
16-30
9
25%
8
19%
31-45
6
17%
6
14%
46-60
2
6%
7
16%
61-75
8
22%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Треллеборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Треллеборг - Гефле 1:0 Браге - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Эргрюте 1:0 Дегерфорс - Треллеборг 2:0
Треллеборг - Сковде АИК 1:1 Эстер - Треллеборг 4:1 Треллеборг - Эребру 2:1 Хельсинборг - Треллеборг 0:3 Сандвикен - Треллеборг 4:0 Твоокер - Треллеборг 1:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Утсиктенс - Треллеборг 0:2 Треллеборг - Ландскруна 1:3 Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Гефле - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Эстер 1:4 Эребру - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:2
Варберг БоИС
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Варберг БоИС - Дегерфорс 0:0 Эстер - Варберг БоИС 3:4 Варберг БоИС - Эребру 1:1 Эргрюте - Варберг БоИС 3:3
Варберг БоИС - Браге 0:1 Сковде АИК - Варберг БоИС 2:2 Оддевольд - Варберг БоИС 3:2 Варберг БоИС - Утсиктенс 1:1 Ландскруна - Варберг БоИС 1:4 ИФК Симрисхамн - Варберг БоИС 1:3 Варберг БоИС - Сундсвалль 3:0 Гефле - Варберг БоИС 0:4 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:3 Эстерсунд - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Ландскруна 1:1 Варберг БоИС - Твакер 3:4 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - Гефле 4:3 Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Сковде АИК 2:2
Результаты матчей
Треллеборг
Варберг БоИС
Точный счет
1:0
5 раз 36%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
10 раз 71%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
8 раз 29%
1:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
0:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
14 раз 50%
0
7 раз 25%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
1
11 раз 39%
0
6 раз 21%
2
5 раз 18%
4
4 раза 14%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Треллеборг
Варберг БоИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
104
311
59
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
122
410
68
113
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
217
Больше Меньше
226
721
1117
226
622
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|15
|10
|4
|49 - 26
|55
|2.
|29
|14
|7
|8
|46 - 31
|49
|3.
|28
|13
|9
|6
|48 - 28
|48
|4.
|28
|13
|8
|7
|39 - 30
|47
|5.
|0:0
|29
|12
|8
|9
|47 - 37
|44
|6.
|28
|11
|7
|10
|29 - 26
|40
|7.
|0:0
|29
|11
|7
|11
|30 - 37
|40
|8.
|28
|10
|8
|10
|46 - 41
|38
|9.
|29
|10
|8
|11
|36 - 38
|38
|10.
|28
|9
|8
|11
|33 - 33
|35
|11.
|0:0
|29
|8
|10
|11
|43 - 43
|34
|12.
|28
|7
|12
|9
|32 - 43
|33
|13.
|29
|8
|8
|13
|37 - 51
|32
|14.
|28
|8
|7
|13
|28 - 41
|31
|15.
|0:0
|29
|7
|8
|14
|24 - 39
|29
|16.
|28
|5
|9
|14
|22 - 45
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|28 - 13
|30
|2.
|0:0
|15
|9
|3
|3
|29 - 12
|30
|3.
|14
|8
|4
|2
|30 - 14
|28
|4.
|15
|8
|4
|3
|26 - 16
|28
|5.
|0:0
|15
|7
|5
|3
|17 - 16
|26
|6.
|14
|7
|4
|3
|20 - 11
|25
|7.
|14
|7
|4
|3
|18 - 16
|25
|8.
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|9.
|14
|7
|3
|4
|18 - 12
|24
|10.
|15
|6
|5
|4
|24 - 22
|23
|11.
|14
|6
|3
|5
|28 - 22
|21
|12.
|14
|5
|6
|3
|16 - 13
|21
|13.
|0:0
|14
|5
|4
|5
|16 - 17
|19
|14.
|14
|4
|7
|3
|16 - 19
|19
|15.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|16.
|14
|3
|4
|7
|8 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|2
|4
|23 - 17
|26
|2.
|15
|6
|7
|2
|21 - 13
|25
|3.
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|4.
|14
|5
|5
|4
|18 - 14
|20
|5.
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|6.
|0:0
|15
|4
|5
|6
|25 - 24
|17
|7.
|14
|4
|4
|6
|11 - 14
|16
|8.
|0:0
|14
|4
|2
|8
|13 - 21
|14
|9.
|0:0
|14
|3
|5
|6
|18 - 25
|14
|10.
|14
|3
|5
|6
|16 - 24
|14
|11.
|15
|3
|5
|7
|14 - 22
|14
|12.
|14
|2
|5
|7
|14 - 28
|11
|13.
|14
|2
|4
|8
|13 - 22
|10
|14.
|0:0
|15
|2
|4
|9
|8 - 22
|10
|15.
|14
|2
|3
|9
|13 - 29
|9
|16.
|14
|1
|3
|10
|10 - 25
|6
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|14 (5)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|14 (1)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|13 (6)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|13 (4)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (6)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 11
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|1 9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 8
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 8
|Утсиктенс
|Пекальски Иво
|9