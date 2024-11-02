  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 29.
Треллеборг
0:0
Первый тайм: 44'
Варберг БоИС
0'
21' Желтая карточка
Emmanuel Godwin
36' Желтая карточка
Карлссон Тобиас

Ход матча

21'
Emmanuel Godwin
 
36'
Карлссон Тобиас
 
Лучшие коэффициенты
Треллеборг
Ничья
Варберг БоИС
3.05
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Все Коэффициенты
33
Эльборг
Мелкер
20
Хёрберг
Феликс
19
Карлссон
Тобиас
5
Огвуче
Абель
15
Emmanuel
Godwin
16
Ammar
Asani
14
Асома
Самуэль
10
Hady
Saleh
Karim
22
Мартинссон
Фредрик
17
Filip
Bohman
11
Armin
Culum
29
Андерссон
Фредрик
12
Кустович
Кевин
4
Дальстрём
Никлас
2
Броман
Густав
24
Хеллман
Эмиль
9
Курочкин
Антон
28
Erion
Sadiku
23
Токич
Марк
11
Isak
Bjerkebo
10
Монтиль
Диего
II
14
Альфонси
Оливер
Треллеборг
4-3-3
Варберг БоИС
4-4-2

История личных встреч

Треллеборг
Варберг БоИС

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

10 матчей

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

История матчей

С
0:1
ТМК
3:1
С
0:1
С
3:1
С
1:1
С
0:0
С
0:1
С
0:0
С
2:2
С
2:2

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Среднее время на гол

75
112

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.1
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
4
Больше 40%
Меньше 60%
6

Среднее время на гол

81
90

Бомбардиры внутри турнира

Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hady Saleh Karim 8 0.28
Pierre Larsen 5 0.17
Filip Bohman 5 0.17
Бьеркен Фритьоф 3 0.1
Armin Culum 2 0.07
Zander Hyltoft 2 0.07
Othmane Salama 2 0.07
Eren Alievski 1 0.03
Мортенсен Николас 1 0.03
Мартинссон Фредрик 1 0.03
Хёрберг Феликс 0 0
Emmanuel Godwin 0 0
Веберг Чарли 0 0
Бьорквист Маркус 0 0
Огвуче Абель 0 0
Johannes Kack 0 0
Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Isak Bjerkebo 10 (1) 0.34
Aulon Bitiqi 5 (1) 0.17
Йоханссон Александр II 5 0.17
Курочкин Антон 3 (2) 0.1
Эдлунд Олле 3 0.1
Yusuff Abdulazeez 3 0.1
Монтиль Диего II 2 (1) 0.07
Токич Марк 2 0.07
Кустович Кевин 2 0.07
Транберг Робин 1 0.03
Броман Густав 1 0.03
Дальстрём Никлас 1 0.03
Альфонси Оливер 1 0.03
Янссон Лео 1 0.03
Сверриссон Оскар 0 0
Видьеског Исак 0 0

Карточки

Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hady Saleh Karim 7 0
Хёрберг Феликс 5 0
Огвуче Абель 5 0
Асома Самуэль 4 0
Filip Bohman 4 0
Карлссон Тобиас 3 0
Zander Hyltoft 3 0
Ларсен Андреас II 2 0
Бьеркен Фритьоф 2 0
Веберг Чарли 2 0
Emmanuel Godwin 2 0
Othmane Salama 2 0
Pierre Larsen 1 0
Eren Alievski 1 0
Ammar Asani 1 0
Armin Culum 1 0
Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Транберг Робин 6 1
Закриссон Хампус 6 0
Курочкин Антон 5 0
Сверриссон Оскар 3 1
Токич Марк 4 0
Kevin Appiah Nyarko 4 0
Aulon Bitiqi 4 0
Эдлунд Олле 3 0
Броман Густав 3 0
Yusuff Abdulazeez 2 0
Кустович Кевин 2 0
Дальстрём Никлас 2 0
Liam Olausson 2 0
Видьеског Исак 2 0
Альфонси Оливер 2 0
Линднер Йоаким 1 0
Ольссон Давид 1 0
Монтиль Диего II 1 0
Erion Sadiku 1 0
Йоханссон Александр II 1 0
Хеллман Эмиль 1 0
Янссон Лео 1 0
Isak Bjerkebo 1 0
Альфонси Диего 1 0
Roar Hansen 1 0

Результаты матчей

Треллеборг
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Варберг БоИС
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

8
12
Треллеборг
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Варберг БоИС
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

11
16
Треллеборг
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
32% (9)
21% (6)
Варберг БоИС
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (10)
32% (9)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

20
14

Упущенные победы

19
28

Голы по времени матча

Забито

18
25
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
2
11%
2
8%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
1
6%
4
16%
31-45
2
11%
9
36%
46-60
4
22%
4
16%
61-75
7
39%
6
24%
76-90

Пропущено

15
24
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
1
7%
3
13%
1-15
2
13%
5
21%
16-30
5
33%
2
8%
31-45
1
7%
4
17%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
4
27%
7
29%
29%
76-90

Забито

13
18
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 4
20 Не забивали 18
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
4
22%
16-30
5
38%
2
11%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
3
23%
3
17%
61-75
2
15%
6
33%
76-90

Пропущено

21
19
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
4
19%
3
16%
1-15
4
19%
2
11%
16-30
4
19%
6
32%
31-45
5
24%
2
11%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
4
19%
2
11%
76-90

Забито

31
43
13 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 31
12 Забивали первыми 9
7 Не забивали 7
3
10%
2
5%
1-15
4
13%
4
9%
16-30
6
19%
6
14%
31-45
2
6%
12
28%
46-60
7
23%
7
16%
61-75
9
29%
29%
12
28%
76-90

Пропущено

36
43
20 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 18
19 Не пропускали 23
5
14%
6
14%
1-15
6
17%
7
16%
16-30
9
25%
8
19%
31-45
6
17%
6
14%
46-60
2
6%
7
16%
61-75
8
22%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Треллеборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Треллеборг - Гефле 1:0 Браге - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Эргрюте 1:0 Дегерфорс - Треллеборг 2:0
Треллеборг - Сковде АИК 1:1 Эстер - Треллеборг 4:1 Треллеборг - Эребру 2:1 Хельсинборг - Треллеборг 0:3 Сандвикен - Треллеборг 4:0 Твоокер - Треллеборг 1:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Утсиктенс - Треллеборг 0:2 Треллеборг - Ландскруна 1:3 Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Гефле - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Эстер 1:4 Эребру - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:2
Варберг БоИС
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Варберг БоИС - Дегерфорс 0:0 Эстер - Варберг БоИС 3:4 Варберг БоИС - Эребру 1:1 Эргрюте - Варберг БоИС 3:3
Варберг БоИС - Браге 0:1 Сковде АИК - Варберг БоИС 2:2 Оддевольд - Варберг БоИС 3:2 Варберг БоИС - Утсиктенс 1:1 Ландскруна - Варберг БоИС 1:4 ИФК Симрисхамн - Варберг БоИС 1:3 Варберг БоИС - Сундсвалль 3:0 Гефле - Варберг БоИС 0:4 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:3 Эстерсунд - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Ландскруна 1:1 Варберг БоИС - Твакер 3:4 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - Гефле 4:3 Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Сковде АИК 2:2

Результаты матчей

Треллеборг
Варберг БоИС

Точный счет

1:0
5 раз 36%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
10 раз 71%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
8 раз 29%
1:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
0:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 50%
0
7 раз 25%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
1
11 раз 39%
0
6 раз 21%
2
5 раз 18%
4
4 раза 14%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Треллеборг
Варберг БоИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
4
3
11
1.5
5
9
1
13
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
12
2
4
10
1.5
6
8
1
13
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
7
0.5
Больше Меньше
22
6
7
21
1.5
11
17
2
26
2.5
6
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 29 15 10 4 49 - 26 55
2.
Ландскруна
 29 14 7 8 46 - 31 49
3.
Эстер
 28 13 9 6 48 - 28 48
4.
Хельсинборг
 28 13 8 7 39 - 30 47
5.
Сандвикен
 0:0 29 12 8 9 47 - 37 44
6.
Браге
 28 11 7 10 29 - 26 40
7.
Треллеборг
 0:0 29 11 7 11 30 - 37 40
8.
Эргрюте
 28 10 8 10 46 - 41 38
9.
Утсиктенс
 29 10 8 11 36 - 38 38
10.
Эребру
 28 9 8 11 33 - 33 35
11.
Варберг БоИС
 0:0 29 8 10 11 43 - 43 34
12.
Оддевольд
 28 7 12 9 32 - 43 33
13.
Гефле
 29 8 8 13 37 - 51 32
14.
Эстерсунд
 28 8 7 13 28 - 41 31
15.
Сундсвалль
 0:0 29 7 8 14 24 - 39 29
16.
Сковде АИК
 28 5 9 14 22 - 45 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 14 9 3 2 28 - 13 30
2.
Сандвикен
 0:0 15 9 3 3 29 - 12 30
3.
Эстер
 14 8 4 2 30 - 14 28
4.
Ландскруна
 15 8 4 3 26 - 16 28
5.
Треллеборг
 0:0 15 7 5 3 17 - 16 26
6.
Эребру
 14 7 4 3 20 - 11 25
7.
Эстерсунд
 14 7 4 3 18 - 16 25
8.
Утсиктенс
 14 7 3 4 22 - 16 24
9.
Браге
 14 7 3 4 18 - 12 24
10.
Гефле
 15 6 5 4 24 - 22 23
11.
Эргрюте
 14 6 3 5 28 - 22 21
12.
Хельсинборг
 14 5 6 3 16 - 13 21
13.
Сундсвалль
 0:0 14 5 4 5 16 - 17 19
14.
Оддевольд
 14 4 7 3 16 - 19 19
15.
Варберг БоИС
 0:0 14 4 5 5 18 - 19 17
16.
Сковде АИК
 14 3 4 7 8 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 14 8 2 4 23 - 17 26
2.
Дегерфорс
 15 6 7 2 21 - 13 25
3.
Ландскруна
 14 6 3 5 20 - 15 21
4.
Эстер
 14 5 5 4 18 - 14 20
5.
Эргрюте
 14 4 5 5 18 - 19 17
6.
Варберг БоИС
 0:0 15 4 5 6 25 - 24 17
7.
Браге
 14 4 4 6 11 - 14 16
8.
Треллеборг
 0:0 14 4 2 8 13 - 21 14
9.
Сандвикен
 0:0 14 3 5 6 18 - 25 14
10.
Оддевольд
 14 3 5 6 16 - 24 14
11.
Утсиктенс
 15 3 5 7 14 - 22 14
12.
Сковде АИК
 14 2 5 7 14 - 28 11
13.
Эребру
 14 2 4 8 13 - 22 10
14.
Сундсвалль
 0:0 15 2 4 9 8 - 22 10
15.
Гефле
 14 2 3 9 13 - 29 9
16.
Эстерсунд
 14 1 3 10 10 - 25 6
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Вукоевич Диян 14 (5)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 14 (1)
Дегерфорс Линдгрен Густав 13 (6)
Браге Ieltsin Camoes 13 (4)
Эребру Хольмберг Карл 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 11
Эргрюте Файе Абдулайе 1 9
Эребру Маккью Эрик 1 8
Хельсинборг Benjamin Orn 1 8
Утсиктенс Пекальски Иво 9
Весь список
Лучшие коэффициенты
Треллеборг
Ничья
Варберг БоИС
3.05
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4.20
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2.12
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Треллеборг
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