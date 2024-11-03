Тур: 27. Стадион: КФУМ Арена. Зрители: 1764 Главный судья: Лиен Мариус
1:2
Конец матча
0'
1:0
31' Гол в свои воротаТебо Франклин
48' Желтая карточкаObilor Denzel Okeke
70' Желтая карточкаMomodou Lion Njie
1:1
72' ПенальтиЙохансен Стефан
75' Желтая карточкаШер Аймар
1:2
81' ГолТебо Франклин
90'+8
Ход матча
31'
1:0
72'
1:1
75'
81'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 5
-
6 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
484 Количество передач 429
-
53 Владение мячом, % 47
32
Вишне
Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Амин НуриПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Салдана АдамПолузащитник
-
10 Нджиэ МуссаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Johannes Moesgaard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
-
-
26 Daniel Job
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
КФУМ Осло
Сарпсборг-08
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
1.67
Среднее время на гол
0
54
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
2
1.67
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
54
Бомбардиры внутри турнира
КФУМ Осло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|10
|0.37
|Носа Даль Петтер
|5
|0.19
|Robin Rasch
|3 (2)
|0.11
|Simen Hestnes
|2
|0.07
|Haakon Hoseth
|2
|0.07
|Mame Mor Ndiaye
|2
|0.07
|Remi Svindland
|1 (1)
|0.04
|Амин Нури
|1
|0.04
|Ayoub Aleesami
|1
|0.04
|Нджиэ Мусса
|1
|0.04
|Алеесами Хайтам
|1
|0.04
|Momodou Lion Njie
|1
|0.04
|Obilor Denzel Okeke
|1
|0.04
|Teodor Berg Haltvik
|0
|0
|Jonas Lange Hjorth
|0
|0
|David Hickson
|0
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мейстер Хенрик
|8
|0.3
|Sondre Oerjasaeter
|5
|0.19
|Йохансен Стефан
|5 (4)
|0.19
|Бергет Йо Инге
|3
|0.11
|Тебо Франклин
|3
|0.11
|Сандберг Никлас
|3 (2)
|0.11
|Victor Halvorsen
|2
|0.07
|Хрупалла Павел
|2
|0.07
|Peter Reinhardsen
|2
|0.07
|Фредерик Карстенсен
|2
|0.07
|Вишне Эйрик
|1
|0.04
|Сандер Кристиансен
|1
|0.04
|Daniel Job
|1
|0.04
|Anders Hiim
|0
|0
|Шер Аймар
|0
|0
|Martin Hoel Andersen
|0
|0
|Гудьонсен Свейнн
|0
|0
Карточки
КФУМ Осло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алеесами Хайтам
|5
|2
|Robin Rasch
|4
|0
|Akinsola Akinyemi
|4
|0
|Momodou Lion Njie
|4
|0
|Simen Hestnes
|3
|0
|Remi Svindland
|3
|0
|Sverre Hakami Sandal
|3
|0
|Амин Нури
|2
|0
|Ayoub Aleesami
|2
|0
|Teodor Berg Haltvik
|2
|0
|Носа Даль Петтер
|2
|0
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|2
|0
|Obilor Denzel Okeke
|2
|0
|Нджиэ Мусса
|1
|0
|David Hickson
|1
|0
|Haakon Hoseth
|1
|0
|Mame Mor Ndiaye
|1
|0
|Салдана Адам
|1
|0
|Jonas Lange Hjorth
|1
|0
|Mathias Toennessen
|1
|0
|Johannes Moesgaard
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шер Аймар
|6
|0
|Йохансен Стефан
|5
|0
|Sondre Oerjasaeter
|5
|0
|Андерсен Йеппе
|4
|0
|Вишне Эйрик
|4
|0
|Кристиан Михельсен
|2
|1
|Кох Менно
|3
|0
|Мейстер Хенрик
|3
|0
|Anders Hiim
|3
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0
|Тебо Франклин
|2
|0
|Касас Арнау
|2
|0
|Сандер Кристиансен
|2
|0
|Сандберг Никлас
|1
|0
|Бергет Йо Инге
|1
|0
|Эрикссон Карлйохан
|1
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Эдегор Магнар
|1
|0
|Зехнини Рафик
|1
|0
|Илич Марко
|1
|0
|Гудьонсен Свейнн
|1
|0
|Peter Reinhardsen
|1
|0
|Хрупалла Павел
|1
|0
Результаты матчей
КФУМ Осло
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сарпсборг-08
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
9
9
КФУМ Осло
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Сарпсборг-08
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
19
Упущенные победы
18
10
КФУМ Осло
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (5)
52% (14)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
52% (14)
26% (7)
Сарпсборг-08
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
23
Упущенные победы
27
19
Голы по времени матча
Забито
12
26
2 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
0
0%
4
15%
1-15
2
17%
3
12%
16-30
0
0%
6
23%
31-45
2
17%
4
15%
46-60
4
33%
3
12%
61-75
4
33%
6
23%
76-90
Пропущено
19
24
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
4
21%
2
8%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
4
21%
1
4%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
3
16%
8
33%
61-75
7
37%
5
21%
76-90
Забито
21
15
13 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
1
5%
2
13%
1-15
3
14%
4
27%
16-30
9
43%
1
7%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
6
40%
61-75
2
10%
2
13%
76-90
Пропущено
13
24
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
0
0%
1
4%
1-15
3
23%
5
21%
16-30
2
15%
5
21%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
3
23%
3
13%
61-75
5
38%
7
29%
29%
76-90
Забито
33
41
15 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 15
7 Не забивали 5
1
3%
6
15%
1-15
5
15%
7
17%
16-30
9
27%
7
17%
31-45
5
15%
4
10%
46-60
7
21%
9
22%
61-75
6
18%
8
20%
76-90
Пропущено
32
48
13 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 30
11 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 22
4
13%
3
6%
1-15
3
9%
9
19%
16-30
6
19%
6
13%
31-45
1
3%
7
15%
46-60
6
19%
11
23%
61-75
12
38%
12
25%
76-90
Результаты последних матчей
КФУМ Осло
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 Саннефьёрд - КФУМ Осло 2:1 КФУМ Осло - Хёугесунн 0:0 Стабек - КФУМ Осло 2:3
Одд - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Мольде 1:1 Бранн - КФУМ Осло 2:0 Викинг - КФУМ Осло 1:0 КФУМ Осло - Лиллестрём 2:0 КФУМ Осло - Тромсё 0:1 КФУМ Осло - Русенборг 1:0 Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2
Сарпсборг-08
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сарпсборг-08 - Викинг 1:2 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Сарпсборг-08 - Фредрикстад 0:1
Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - ФК Кристиансунн 0:2 Бранн - Сарпсборг-08 1:3 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 6:0 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:2 Одд - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4
Результаты матчей
КФУМ Осло
Сарпсборг-08
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 44%
0
7 раз 26%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
1
10 раз 37%
2
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
КФУМ Осло
Сарпсборг-08
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
94
212
310
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
122
67
86
310
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
207
Больше Меньше
216
819
1116
423
423
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|16
|7
|4
|62 - 27
|55
|2.
|27
|16
|7
|4
|51 - 29
|55
|3.
|27
|14
|8
|5
|54 - 37
|50
|4.
|27
|14
|6
|7
|60 - 32
|48
|5.
|0:0
|27
|13
|5
|9
|44 - 38
|44
|6.
|27
|12
|8
|7
|35 - 33
|44
|7.
|27
|8
|10
|9
|32 - 33
|34
|8.
|27
|8
|9
|10
|34 - 34
|33
|9.
|0:0
|27
|8
|9
|10
|30 - 37
|33
|10.
|27
|9
|5
|13
|38 - 51
|32
|11.
|27
|7
|10
|10
|30 - 39
|31
|12.
|27
|8
|6
|13
|31 - 40
|30
|13.
|27
|7
|7
|13
|37 - 45
|28
|14.
|27
|7
|6
|14
|24 - 40
|27
|15.
|27
|7
|3
|17
|30 - 53
|24
|16.
|27
|5
|8
|14
|25 - 49
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|4
|1
|29 - 17
|31
|2.
|13
|9
|3
|1
|37 - 11
|30
|3.
|0:0
|14
|9
|2
|3
|24 - 13
|29
|4.
|13
|8
|2
|3
|23 - 12
|26
|5.
|14
|7
|3
|4
|37 - 22
|24
|6.
|14
|6
|6
|2
|18 - 15
|24
|7.
|13
|5
|6
|2
|19 - 18
|21
|8.
|13
|6
|2
|5
|22 - 20
|20
|9.
|0:0
|13
|5
|4
|4
|17 - 14
|19
|10.
|13
|4
|4
|5
|15 - 13
|16
|11.
|14
|4
|4
|6
|22 - 21
|16
|12.
|13
|4
|1
|8
|7 - 15
|13
|13.
|14
|3
|4
|7
|16 - 27
|13
|14.
|14
|2
|7
|5
|13 - 18
|13
|15.
|14
|3
|3
|8
|16 - 27
|12
|16.
|13
|3
|2
|8
|14 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|5
|1
|28 - 17
|29
|2.
|14
|7
|4
|3
|25 - 16
|25
|3.
|13
|7
|3
|3
|23 - 10
|24
|4.
|13
|6
|3
|4
|19 - 15
|21
|5.
|14
|6
|3
|5
|24 - 26
|21
|6.
|13
|6
|2
|5
|17 - 18
|20
|7.
|13
|5
|4
|4
|25 - 20
|19
|8.
|14
|4
|5
|5
|19 - 21
|17
|9.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|20 - 25
|15
|10.
|13
|4
|2
|7
|9 - 19
|14
|11.
|14
|3
|5
|6
|17 - 25
|14
|12.
|0:0
|14
|3
|5
|6
|13 - 23
|14
|13.
|13
|4
|0
|9
|14 - 26
|12
|14.
|13
|2
|4
|7
|9 - 22
|10
|15.
|14
|2
|4
|8
|11 - 21
|10
|16.
|14
|1
|5
|8
|15 - 25
|8
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|13 (4)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|12 (4)
|Викинг
|Сальвесен Ларс-Йорген
|11 (2)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|10 (5)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|10 (4)
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|2 7
|КФУМ Осло
|Алеесами Хайтам
|2 5
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 5
|Русенборг
|Йенссен Ульрик
|8
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7