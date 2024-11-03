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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 27. Стадион: . Зрители: 1764 Главный судья: Лиен Мариус
КФУМ Осло
1:2
Конец матча
Сарпсборг-08
0'
1:0
31' Гол в свои ворота
Тебо Франклин
48' Желтая карточка
Obilor Denzel Okeke
70' Желтая карточка
Momodou Lion Njie
1:1
72' Пенальти
Йохансен Стефан
75' Желтая карточка
Шер Аймар
1:2
81' Гол
Тебо Франклин
90'+8

Ход матча

31'
Тебо Франклин
1:0
48'
Obilor Denzel Okeke
 
66'
Нджиэ Мусса
Obilor Denzel Okeke
 
70'
Momodou Lion Njie
 
72'
1:1
Йохансен Стефан
75'
 
Шер Аймар
76'
Teodor Berg Haltvik
Jonas Lange Hjorth
 
76'
David Hickson
Remi Svindland
 
77'
 
Alagie Sanyang
Фредерик Карстенсен
77'
 
Гудьонсен Свейнн
Victor Halvorsen
81'
1:2
Тебо Франклин
(Йохансен Стефан)
86'
Mame Mor Ndiaye
Sverre Hakami Sandal
 
86'
 
Эдегор Магнар
Вишне Эйрик
87'
 
Сандберг Никлас
Sondre Oerjasaeter
90'
 
Jesper Gregersen
Шер Аймар

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 484 Количество передач 429
  • 53 Владение мячом, % 47
13
William
Da
Rocha
3
Ayoub
Aleesami
4
Momodou
Lion
Njie
2
Алеесами
Хайтам
22
Dadi
Dodou
Gaye
8
Simen
Hestnes
25
Sverre
Hakami
Sandal
16
Jonas
Lange
Hjorth
6
Remi
Svindland
9
Johannes
Hummelvoll-Nunez
11
Obilor
Denzel
Okeke
13
Эрикссон
Карлйохан
32
Вишне
Эйрик
2
Кох
Менно
30
Тебо
Франклин
20
Peter
Reinhardsen
22
Victor
Halvorsen
6
Шер
Аймар
10
Йохансен
Стефан
16
Фредерик
Карстенсен
14
Бергет
Йо
Инге
27
Sondre
Oerjasaeter
КФУМ Осло
3-4-3
Сарпсборг-08
4-3-3

История личных встреч

КФУМ Осло
Сарпсборг-08

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

Э
0:2
ТМК
5:2
ТМК
1:1

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
1.67

Среднее время на гол

0
54

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
54

Бомбардиры внутри турнира

КФУМ Осло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johannes Hummelvoll-Nunez 10 0.37
Носа Даль Петтер 5 0.19
Robin Rasch 3 (2) 0.11
Simen Hestnes 2 0.07
Haakon Hoseth 2 0.07
Mame Mor Ndiaye 2 0.07
Remi Svindland 1 (1) 0.04
Амин Нури 1 0.04
Ayoub Aleesami 1 0.04
Нджиэ Мусса 1 0.04
Алеесами Хайтам 1 0.04
Momodou Lion Njie 1 0.04
Obilor Denzel Okeke 1 0.04
Teodor Berg Haltvik 0 0
Jonas Lange Hjorth 0 0
David Hickson 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мейстер Хенрик 8 0.3
Sondre Oerjasaeter 5 0.19
Йохансен Стефан 5 (4) 0.19
Бергет Йо Инге 3 0.11
Тебо Франклин 3 0.11
Сандберг Никлас 3 (2) 0.11
Victor Halvorsen 2 0.07
Хрупалла Павел 2 0.07
Peter Reinhardsen 2 0.07
Фредерик Карстенсен 2 0.07
Вишне Эйрик 1 0.04
Сандер Кристиансен 1 0.04
Daniel Job 1 0.04
Anders Hiim 0 0
Шер Аймар 0 0
Martin Hoel Andersen 0 0
Гудьонсен Свейнн 0 0

Карточки

КФУМ Осло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеесами Хайтам 5 2
Robin Rasch 4 0
Akinsola Akinyemi 4 0
Momodou Lion Njie 4 0
Simen Hestnes 3 0
Remi Svindland 3 0
Sverre Hakami Sandal 3 0
Амин Нури 2 0
Ayoub Aleesami 2 0
Teodor Berg Haltvik 2 0
Носа Даль Петтер 2 0
Johannes Hummelvoll-Nunez 2 0
Obilor Denzel Okeke 2 0
Нджиэ Мусса 1 0
David Hickson 1 0
Haakon Hoseth 1 0
Mame Mor Ndiaye 1 0
Салдана Адам 1 0
Jonas Lange Hjorth 1 0
Mathias Toennessen 1 0
Johannes Moesgaard 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шер Аймар 6 0
Йохансен Стефан 5 0
Sondre Oerjasaeter 5 0
Андерсен Йеппе 4 0
Вишне Эйрик 4 0
Кристиан Михельсен 2 1
Кох Менно 3 0
Мейстер Хенрик 3 0
Anders Hiim 3 0
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0
Тебо Франклин 2 0
Касас Арнау 2 0
Сандер Кристиансен 2 0
Сандберг Никлас 1 0
Бергет Йо Инге 1 0
Эрикссон Карлйохан 1 0
Martin Hoel Andersen 1 0
Эдегор Магнар 1 0
Зехнини Рафик 1 0
Илич Марко 1 0
Гудьонсен Свейнн 1 0
Peter Reinhardsen 1 0
Хрупалла Павел 1 0

Результаты матчей

КФУМ Осло
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сарпсборг-08
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

9
9
КФУМ Осло
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Сарпсборг-08
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
19

Упущенные победы

18
10
КФУМ Осло
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (5)
52% (14)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
52% (14)
26% (7)
Сарпсборг-08
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
23

Упущенные победы

27
19

Голы по времени матча

Забито

12
26
2 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
0
0%
4
15%
1-15
2
17%
3
12%
16-30
0
0%
6
23%
31-45
2
17%
4
15%
46-60
4
33%
3
12%
61-75
4
33%
6
23%
76-90

Пропущено

19
24
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
4
21%
2
8%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
4
21%
1
4%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
3
16%
8
33%
61-75
7
37%
5
21%
76-90

Забито

21
15
13 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
1
5%
2
13%
1-15
3
14%
4
27%
16-30
9
43%
1
7%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
6
40%
61-75
2
10%
2
13%
76-90

Пропущено

13
24
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
0
0%
1
4%
1-15
3
23%
5
21%
16-30
2
15%
5
21%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
3
23%
3
13%
61-75
5
38%
7
29%
29%
76-90

Забито

33
41
15 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 15
7 Не забивали 5
1
3%
6
15%
1-15
5
15%
7
17%
16-30
9
27%
7
17%
31-45
5
15%
4
10%
46-60
7
21%
9
22%
61-75
6
18%
8
20%
76-90

Пропущено

32
48
13 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 30
11 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 22
4
13%
3
6%
1-15
3
9%
9
19%
16-30
6
19%
6
13%
31-45
1
3%
7
15%
46-60
6
19%
11
23%
61-75
12
38%
12
25%
76-90

Результаты последних матчей

КФУМ Осло
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 Саннефьёрд - КФУМ Осло 2:1 КФУМ Осло - Хёугесунн 0:0 Стабек - КФУМ Осло 2:3
Одд - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Мольде 1:1 Бранн - КФУМ Осло 2:0 Викинг - КФУМ Осло 1:0 КФУМ Осло - Лиллестрём 2:0 КФУМ Осло - Тромсё 0:1 КФУМ Осло - Русенборг 1:0 Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2
Сарпсборг-08
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сарпсборг-08 - Викинг 1:2 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Сарпсборг-08 - Фредрикстад 0:1
Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - ФК Кристиансунн 0:2 Бранн - Сарпсборг-08 1:3 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 6:0 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:2 Одд - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4

Результаты матчей

КФУМ Осло
Сарпсборг-08

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 44%
0
7 раз 26%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
1
10 раз 37%
2
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

КФУМ Осло
Сарпсборг-08

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
4
2
12
1.5
3
10
1
13
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
12
2
6
7
1.5
8
6
3
10
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
7
0.5
Больше Меньше
21
6
8
19
1.5
11
16
4
23
2.5
4
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 27 16 7 4 62 - 27 55
2.
Бранн
 27 16 7 4 51 - 29 55
3.
Викинг
 27 14 8 5 54 - 37 50
4.
Мольде
 27 14 6 7 60 - 32 48
5.
Русенборг
 0:0 27 13 5 9 44 - 38 44
6.
Фредрикстад
 27 12 8 7 35 - 33 44
7.
КФУМ Осло
 27 8 10 9 32 - 33 34
8.
Хам-Кам
 27 8 9 10 34 - 34 33
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 27 8 9 10 30 - 37 33
10.
Сарпсборг-08
 27 9 5 13 38 - 51 32
11.
ФК Кристиансунн
 27 7 10 10 30 - 39 31
12.
Тромсё
 27 8 6 13 31 - 40 30
13.
Саннефьёрд
 27 7 7 13 37 - 45 28
14.
Хёугесунн
 27 7 6 14 24 - 40 27
15.
Лиллестрём
 27 7 3 17 30 - 53 24
16.
Одд
 27 5 8 14 25 - 49 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 14 9 4 1 29 - 17 31
2.
Будё-Глимт
 13 9 3 1 37 - 11 30
3.
Русенборг
 0:0 14 9 2 3 24 - 13 29
4.
Бранн
 13 8 2 3 23 - 12 26
5.
Мольде
 14 7 3 4 37 - 22 24
6.
Фредрикстад
 14 6 6 2 18 - 15 24
7.
ФК Кристиансунн
 13 5 6 2 19 - 18 21
8.
Саннефьёрд
 13 6 2 5 22 - 20 20
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 13 5 4 4 17 - 14 19
10.
Хам-Кам
 13 4 4 5 15 - 13 16
11.
Тромсё
 14 4 4 6 22 - 21 16
12.
Хёугесунн
 13 4 1 8 7 - 15 13
13.
Одд
 14 3 4 7 16 - 27 13
14.
КФУМ Осло
 14 2 7 5 13 - 18 13
15.
Лиллестрём
 14 3 3 8 16 - 27 12
16.
Сарпсборг-08
 13 3 2 8 14 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 14 8 5 1 28 - 17 29
2.
Будё-Глимт
 14 7 4 3 25 - 16 25
3.
Мольде
 13 7 3 3 23 - 10 24
4.
КФУМ Осло
 13 6 3 4 19 - 15 21
5.
Сарпсборг-08
 14 6 3 5 24 - 26 21
6.
Фредрикстад
 13 6 2 5 17 - 18 20
7.
Викинг
 13 5 4 4 25 - 20 19
8.
Хам-Кам
 14 4 5 5 19 - 21 17
9.
Русенборг
 0:0 13 4 3 6 20 - 25 15
10.
Тромсё
 13 4 2 7 9 - 19 14
11.
Хёугесунн
 14 3 5 6 17 - 25 14
12.
Стрёмсгодсет
 0:0 14 3 5 6 13 - 23 14
13.
Лиллестрём
 13 4 0 9 14 - 26 12
14.
Одд
 13 2 4 7 9 - 22 10
15.
ФК Кристиансунн
 14 2 4 8 11 - 21 10
16.
Саннефьёрд
 14 1 5 8 15 - 25 8
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 13 (4)
Мольде Эйкрем Магнус 12 (4)
Викинг Сальвесен Ларс-Йорген 11 (2)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 10 (5)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 2 7
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 5
Русенборг Йенссен Ульрик 8
Одд Хуссейн Эцаз 7
Весь список
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    • 48'
      Obilor Denzel Okeke из команды КФУМ Осло получает желтую после опасной игры.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Г О О О О Л - Тебо Франклин уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 1'
      Судья начинает матч
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