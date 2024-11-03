Тур: 27. Стадион: Скагерак Арена. Зрители: 5752 Главный судья: Mohammad Aslam
0'
0:1
43' ГолХелланд Эйвинд
0:2
44' ГолСеланн-Хеггебе Эуне
0:3
54' ГолСеланн-Хеггебе Эуне
84' Желтая карточкаХелланд Эйвинд
90'+6
Ход матча
43'
0:1
44'
54'
84'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
5 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 6
-
1 Угловые 5
-
2 Офсайды 4
-
16 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
323 Количество передач 592
-
35 Владение мячом, % 65
40
Кьетил
Хауг
- Основной состав
-
40 Кьетил ХаугВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Аас СайверПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
27 Oliver Hagen
-
-
Главный тренер: Kenneth Dokken
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
-
27 Санде МадсНападающий
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Одд
Бранн
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
15 матчей
26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
6.7%
60%
33.3%
1 победа 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.43
0.63
Среднее время на гол
63
144
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.38
1.29
Среднее время на гол
65
70
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.4
0.93
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
64
96
Бомбардиры внутри турнира
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингебритсен Микаэль
|5 (1)
|0.19
|Свендсен Тобиас
|3
|0.11
|Faniel Temesgen Tewelde
|3
|0.11
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|3
|0.11
|Нжи Билал
|2
|0.07
|Борвен Торгейр
|2
|0.07
|Йоргенсен Филип
|1
|0.04
|Samuel Skree Skjeldal
|1
|0.04
|Мидтскуген Оле-Эрик
|1
|0.04
|Синюан Шерифф
|1
|0.04
|Миеттинен Тони
|1
|0.04
|Аас Сайвер
|1
|0.04
|Рууд Эспен
|0
|0
|Хуссейн Эцаз
|0
|0
|Юхансен Сондре
|0
|0
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селанн-Хеггебе Эуне
|10
|0.37
|Кастро Никлас
|7 (3)
|0.26
|Финне Бор
|6 (1)
|0.22
|Корнвиг Эмиль
|5 (1)
|0.19
|Солтведт Йоахим
|5 (3)
|0.19
|Картум Сандер Эрик
|4
|0.15
|Бломберг Оле-Дидрик
|3
|0.11
|Хорн Майер
|2
|0.07
|Нильсен Сиверт
|2
|0.07
|Варминг Магнус
|1
|0.04
|Санде Мадс
|1
|0.04
|Матисен Ульрик
|1
|0.04
|Кнудсен Фредрик
|1
|0.04
|Хелланд Эйвинд
|1
|0.04
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|Кроне Свенн
|0
|0
|Педерсен Торе
|0
|0
Карточки
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуссейн Эцаз
|7
|0
|Миеттинен Тони
|5
|1
|Рууд Эспен
|6
|0
|Mihajlo Ivancevic
|3
|1
|Баккай Йосеф Бриан
|4
|0
|Йоргенсен Филип
|4
|0
|Ингебритсен Микаэль
|3
|0
|Юхансен Сондре
|2
|0
|Свендсен Тобиас
|2
|0
|Овусу Соломон
|2
|0
|Франссон Александер
|1
|0
|Кьетил Хауг
|1
|0
|Мидтскуген Оле-Эрик
|1
|0
|Нжи Билал
|1
|0
|Аас Сайвер
|1
|0
|Магиес Закария
|1
|0
|Jesper Svenungsen Skau
|1
|0
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0
|Leon Hien
|1
|0
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сери Яфет
|5
|0
|Нильсен Сиверт
|3
|1
|Кастро Никлас
|4
|0
|Кроне Свенн
|3
|0
|Хорн Майер
|3
|0
|Картум Сандер Эрик
|3
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|3
|0
|Корнвиг Эмиль
|3
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Финне Бор
|0
|1
|Eirik Horneland
|1
|0
|Дингеланд Матиас
|1
|0
|Кнудсен Фредрик
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
|Хелланд Эйвинд
|1
|0
Результаты матчей
Одд
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Бранн
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
11
7
Одд
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Бранн
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
6
21
Одд
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
22% (6)
41% (11)
Бранн
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
48% (13)
26% (7)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
18
15
Упущенные победы
17
28
Голы по времени матча
Забито
16
27
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
0
0%
3
11%
1-15
5
31%
4
15%
16-30
3
19%
4
15%
31-45
2
13%
4
15%
46-60
2
13%
5
19%
61-75
4
25%
7
26%
76-90
Пропущено
27
18
12 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
6
22%
3
17%
16-30
6
22%
2
11%
31-45
3
11%
4
22%
46-60
4
15%
3
17%
61-75
8
30%
30%
4
22%
76-90
Забито
8
23
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 10
21 Не забивали 16
0
0%
1
4%
1-15
2
25%
4
17%
16-30
2
25%
4
17%
31-45
1
13%
3
13%
46-60
1
13%
3
13%
61-75
2
25%
8
35%
76-90
Пропущено
23
12
10 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
3
13%
1
8%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
5
22%
1
8%
31-45
4
17%
3
25%
46-60
5
22%
5
42%
61-75
4
17%
2
17%
76-90
Забито
24
50
12 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 30
6 Забивали первыми 18
10 Не забивали 3
0
0%
4
8%
1-15
7
29%
29%
8
16%
16-30
5
21%
8
16%
31-45
3
13%
7
14%
46-60
3
13%
8
16%
61-75
6
25%
15
30%
76-90
Пропущено
50
30
22 В 1-м тайме 9
28 Во 2-м тайме 21
19 Пропускали первыми 7
22 Не пропускали 16
3
6%
3
10%
1-15
8
16%
3
10%
16-30
11
22%
3
10%
31-45
7
14%
7
23%
46-60
9
18%
8
27%
61-75
12
24%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Одд
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Лиллестрём - Одд 3:0 Викинг - Одд 3:3 Одд - Арендаль 2:0 Одд - КФУМ Осло 1:3
ФК Кристиансунн - Одд 0:0 Одд - Тромсё 1:0 Фредрикстад - Одд 2:0 Одд - Русенборг 1:3 Хам-Кам - Одд 1:0 Одд - Сарпсборг-08 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 2:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Одд - Хам-Кам 1:2 Русенборг - Одд 2:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Мольде - Одд 2:0 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Одд - Лиллестрём 2:1 КФУМ Осло - Одд 0:0 Одд - Мольде 0:4
Бранн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Бранн - Тромсё 4:0 Русенборг - Бранн 1:2 Бранн - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Бранн 0:1
Бранн - Будё-Глимт 4:1 Бранн - КФУМ Осло 2:0 Саннефьёрд - Бранн 2:2 Бранн - Сарпсборг-08 1:3 Астана - Бранн 3:0 Бранн - Астана 2:0 Фредрикстад - Бранн 0:4 Бранн - Сент-Миррен 3:1 Сент-Миррен - Бранн 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 2:3 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Бранн - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0
Результаты матчей
Одд
Бранн
Точный счет
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 41%
0
10 раз 37%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
2
9 раз 33%
1
8 раз 30%
4
4 раза 15%
0
3 раза 11%
3
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Одд
Бранн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
112
410
76
113
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
131
211
95
112
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1710
Больше Меньше
243
621
1611
225
720
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|16
|7
|4
|62 - 27
|55
|2.
|27
|16
|7
|4
|51 - 29
|55
|3.
|27
|14
|8
|5
|54 - 37
|50
|4.
|27
|14
|6
|7
|60 - 32
|48
|5.
|0:0
|27
|13
|5
|9
|44 - 38
|44
|6.
|27
|12
|8
|7
|35 - 33
|44
|7.
|27
|8
|10
|9
|32 - 33
|34
|8.
|27
|8
|9
|10
|34 - 34
|33
|9.
|0:0
|27
|8
|9
|10
|30 - 37
|33
|10.
|27
|9
|5
|13
|38 - 51
|32
|11.
|27
|7
|10
|10
|30 - 39
|31
|12.
|27
|8
|6
|13
|31 - 40
|30
|13.
|27
|7
|7
|13
|37 - 45
|28
|14.
|27
|7
|6
|14
|24 - 40
|27
|15.
|27
|7
|3
|17
|30 - 53
|24
|16.
|27
|5
|8
|14
|25 - 49
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|4
|1
|29 - 17
|31
|2.
|13
|9
|3
|1
|37 - 11
|30
|3.
|0:0
|14
|9
|2
|3
|24 - 13
|29
|4.
|13
|8
|2
|3
|23 - 12
|26
|5.
|14
|7
|3
|4
|37 - 22
|24
|6.
|14
|6
|6
|2
|18 - 15
|24
|7.
|13
|5
|6
|2
|19 - 18
|21
|8.
|13
|6
|2
|5
|22 - 20
|20
|9.
|0:0
|13
|5
|4
|4
|17 - 14
|19
|10.
|13
|4
|4
|5
|15 - 13
|16
|11.
|14
|4
|4
|6
|22 - 21
|16
|12.
|13
|4
|1
|8
|7 - 15
|13
|13.
|14
|3
|4
|7
|16 - 27
|13
|14.
|14
|2
|7
|5
|13 - 18
|13
|15.
|14
|3
|3
|8
|16 - 27
|12
|16.
|13
|3
|2
|8
|14 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|5
|1
|28 - 17
|29
|2.
|14
|7
|4
|3
|25 - 16
|25
|3.
|13
|7
|3
|3
|23 - 10
|24
|4.
|13
|6
|3
|4
|19 - 15
|21
|5.
|14
|6
|3
|5
|24 - 26
|21
|6.
|13
|6
|2
|5
|17 - 18
|20
|7.
|13
|5
|4
|4
|25 - 20
|19
|8.
|14
|4
|5
|5
|19 - 21
|17
|9.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|20 - 25
|15
|10.
|13
|4
|2
|7
|9 - 19
|14
|11.
|14
|3
|5
|6
|17 - 25
|14
|12.
|0:0
|14
|3
|5
|6
|13 - 23
|14
|13.
|13
|4
|0
|9
|14 - 26
|12
|14.
|13
|2
|4
|7
|9 - 22
|10
|15.
|14
|2
|4
|8
|11 - 21
|10
|16.
|14
|1
|5
|8
|15 - 25
|8
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|13 (4)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|12 (4)
|Викинг
|Сальвесен Ларс-Йорген
|11 (2)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|10 (5)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|10 (4)
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|2 7
|КФУМ Осло
|Алеесами Хайтам
|2 5
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 5
|Русенборг
|Йенссен Ульрик
|8
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7