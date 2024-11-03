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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 27. Стадион: . Зрители: 5752 Главный судья: Mohammad Aslam
Одд
0:3
Конец матча
Бранн
0'
0:1
43' Гол
Хелланд Эйвинд
0:2
44' Гол
Селанн-Хеггебе Эуне
0:3
54' Гол
Селанн-Хеггебе Эуне
84' Желтая карточка
Хелланд Эйвинд
90'+6

Ход матча

43'
0:1
Хелланд Эйвинд
(Кастро Никлас)
44'
0:2
Селанн-Хеггебе Эуне
(Кастро Никлас)
54'
0:3
Селанн-Хеггебе Эуне
(Бломберг Оле-Дидрик)
62'
Bork Classoenn Bang-Kitlisen
Свендсен Тобиас
 
62'
Oliver Hagen
Ингебритсен Микаэль
 
74'
Абдулразак Исхак
Франссон Александер
 
74'
Аас Сайвер
Хуссейн Эцаз
 
81'
 
Санде Мадс
Кастро Никлас
81'
 
Финне Бор
Селанн-Хеггебе Эуне
81'
 
Матисен Ульрик
Бломберг Оле-Дидрик
81'
Мидтскуген Оле-Эрик
Борвен Торгейр
 
84'
 
Хелланд Эйвинд
84'
 
Опсал Сакариас
Хорн Майер

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 5
  • 2 Офсайды 4
  • 16 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 323 Количество передач 592
  • 35 Владение мячом, % 65
40
Кьетил
Хауг
5
Миеттинен
Тони
14
Синюан
Шерифф
15
Юхансен
Сондре
3
Баккай
Йосеф
Бриан
8
Хуссейн
Эцаз
26
Франссон
Александер
10
Ингебритсен
Микаэль
7
Йоргенсен
Филип
6
Свендсен
Тобиас
19
Борвен
Торгейр
1
Дингеланд
Матиас
26
Хелланд
Эйвинд
3
Кнудсен
Фредрик
6
Сери
Яфет
21
Кристиансен
Рубен
18
Картум
Сандер
Эрик
10
Корнвиг
Эмиль
8
Хорн
Майер
16
Бломберг
Оле-Дидрик
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
9
Кастро
Никлас
Одд
4-2-3-1
Бранн
4-3-3

История личных встреч

Одд
Бранн

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

15 матчей

26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

6.7%
60%
33.3%
1 победа 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

Э
2:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
3:3
Э
1:3
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:0
Э
3:2
Э
1:0
Э
0:1
Э
2:0
Э
0:0
Э
1:3
Э
0:0

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.43
0.63

Среднее время на гол

63
144

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.38
1.29

Среднее время на гол

65
70

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.4
0.93

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

64
96

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингебритсен Микаэль 5 (1) 0.19
Свендсен Тобиас 3 0.11
Faniel Temesgen Tewelde 3 0.11
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 3 0.11
Нжи Билал 2 0.07
Борвен Торгейр 2 0.07
Йоргенсен Филип 1 0.04
Samuel Skree Skjeldal 1 0.04
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0.04
Синюан Шерифф 1 0.04
Миеттинен Тони 1 0.04
Аас Сайвер 1 0.04
Рууд Эспен 0 0
Хуссейн Эцаз 0 0
Юхансен Сондре 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селанн-Хеггебе Эуне 10 0.37
Кастро Никлас 7 (3) 0.26
Финне Бор 6 (1) 0.22
Корнвиг Эмиль 5 (1) 0.19
Солтведт Йоахим 5 (3) 0.19
Картум Сандер Эрик 4 0.15
Бломберг Оле-Дидрик 3 0.11
Хорн Майер 2 0.07
Нильсен Сиверт 2 0.07
Варминг Магнус 1 0.04
Санде Мадс 1 0.04
Матисен Ульрик 1 0.04
Кнудсен Фредрик 1 0.04
Хелланд Эйвинд 1 0.04
Кристиансен Рубен 0 0
Кроне Свенн 0 0
Педерсен Торе 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуссейн Эцаз 7 0
Миеттинен Тони 5 1
Рууд Эспен 6 0
Mihajlo Ivancevic 3 1
Баккай Йосеф Бриан 4 0
Йоргенсен Филип 4 0
Ингебритсен Микаэль 3 0
Юхансен Сондре 2 0
Свендсен Тобиас 2 0
Овусу Соломон 2 0
Франссон Александер 1 0
Кьетил Хауг 1 0
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0
Нжи Билал 1 0
Аас Сайвер 1 0
Магиес Закария 1 0
Jesper Svenungsen Skau 1 0
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0
Leon Hien 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сери Яфет 5 0
Нильсен Сиверт 3 1
Кастро Никлас 4 0
Кроне Свенн 3 0
Хорн Майер 3 0
Картум Сандер Эрик 3 0
Селанн-Хеггебе Эуне 3 0
Корнвиг Эмиль 3 0
Кристиансен Рубен 2 0
Финне Бор 0 1
Eirik Horneland 1 0
Дингеланд Матиас 1 0
Кнудсен Фредрик 1 0
Варминг Магнус 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0
Хелланд Эйвинд 1 0

Результаты матчей

Одд
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Бранн
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

11
7
Одд
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Бранн
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

6
21
Одд
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
22% (6)
41% (11)
Бранн
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
48% (13)
26% (7)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

18
15

Упущенные победы

17
28

Голы по времени матча

Забито

16
27
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
0
0%
3
11%
1-15
5
31%
4
15%
16-30
3
19%
4
15%
31-45
2
13%
4
15%
46-60
2
13%
5
19%
61-75
4
25%
7
26%
76-90

Пропущено

27
18
12 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
6
22%
3
17%
16-30
6
22%
2
11%
31-45
3
11%
4
22%
46-60
4
15%
3
17%
61-75
8
30%
30%
4
22%
76-90

Забито

8
23
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 10
21 Не забивали 16
0
0%
1
4%
1-15
2
25%
4
17%
16-30
2
25%
4
17%
31-45
1
13%
3
13%
46-60
1
13%
3
13%
61-75
2
25%
8
35%
76-90

Пропущено

23
12
10 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
3
13%
1
8%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
5
22%
1
8%
31-45
4
17%
3
25%
46-60
5
22%
5
42%
61-75
4
17%
2
17%
76-90

Забито

24
50
12 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 30
6 Забивали первыми 18
10 Не забивали 3
0
0%
4
8%
1-15
7
29%
29%
8
16%
16-30
5
21%
8
16%
31-45
3
13%
7
14%
46-60
3
13%
8
16%
61-75
6
25%
15
30%
76-90

Пропущено

50
30
22 В 1-м тайме 9
28 Во 2-м тайме 21
19 Пропускали первыми 7
22 Не пропускали 16
3
6%
3
10%
1-15
8
16%
3
10%
16-30
11
22%
3
10%
31-45
7
14%
7
23%
46-60
9
18%
8
27%
61-75
12
24%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Лиллестрём - Одд 3:0 Викинг - Одд 3:3 Одд - Арендаль 2:0 Одд - КФУМ Осло 1:3
ФК Кристиансунн - Одд 0:0 Одд - Тромсё 1:0 Фредрикстад - Одд 2:0 Одд - Русенборг 1:3 Хам-Кам - Одд 1:0 Одд - Сарпсборг-08 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 2:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Одд - Хам-Кам 1:2 Русенборг - Одд 2:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Мольде - Одд 2:0 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Одд - Лиллестрём 2:1 КФУМ Осло - Одд 0:0 Одд - Мольде 0:4
Бранн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Бранн - Тромсё 4:0 Русенборг - Бранн 1:2 Бранн - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Бранн 0:1
Бранн - Будё-Глимт 4:1 Бранн - КФУМ Осло 2:0 Саннефьёрд - Бранн 2:2 Бранн - Сарпсборг-08 1:3 Астана - Бранн 3:0 Бранн - Астана 2:0 Фредрикстад - Бранн 0:4 Бранн - Сент-Миррен 3:1 Сент-Миррен - Бранн 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 2:3 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Бранн - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0

Результаты матчей

Одд
Бранн

Точный счет

1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 41%
0
10 раз 37%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
2
9 раз 33%
1
8 раз 30%
4
4 раза 15%
0
3 раза 11%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Одд
Бранн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
2
4
10
1.5
7
6
1
13
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
13
1
2
11
1.5
9
5
1
12
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
10
0.5
Больше Меньше
24
3
6
21
1.5
16
11
2
25
2.5
7
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 27 16 7 4 62 - 27 55
2.
Бранн
 27 16 7 4 51 - 29 55
3.
Викинг
 27 14 8 5 54 - 37 50
4.
Мольде
 27 14 6 7 60 - 32 48
5.
Русенборг
 0:0 27 13 5 9 44 - 38 44
6.
Фредрикстад
 27 12 8 7 35 - 33 44
7.
КФУМ Осло
 27 8 10 9 32 - 33 34
8.
Хам-Кам
 27 8 9 10 34 - 34 33
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 27 8 9 10 30 - 37 33
10.
Сарпсборг-08
 27 9 5 13 38 - 51 32
11.
ФК Кристиансунн
 27 7 10 10 30 - 39 31
12.
Тромсё
 27 8 6 13 31 - 40 30
13.
Саннефьёрд
 27 7 7 13 37 - 45 28
14.
Хёугесунн
 27 7 6 14 24 - 40 27
15.
Лиллестрём
 27 7 3 17 30 - 53 24
16.
Одд
 27 5 8 14 25 - 49 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 14 9 4 1 29 - 17 31
2.
Будё-Глимт
 13 9 3 1 37 - 11 30
3.
Русенборг
 0:0 14 9 2 3 24 - 13 29
4.
Бранн
 13 8 2 3 23 - 12 26
5.
Мольде
 14 7 3 4 37 - 22 24
6.
Фредрикстад
 14 6 6 2 18 - 15 24
7.
ФК Кристиансунн
 13 5 6 2 19 - 18 21
8.
Саннефьёрд
 13 6 2 5 22 - 20 20
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 13 5 4 4 17 - 14 19
10.
Хам-Кам
 13 4 4 5 15 - 13 16
11.
Тромсё
 14 4 4 6 22 - 21 16
12.
Хёугесунн
 13 4 1 8 7 - 15 13
13.
Одд
 14 3 4 7 16 - 27 13
14.
КФУМ Осло
 14 2 7 5 13 - 18 13
15.
Лиллестрём
 14 3 3 8 16 - 27 12
16.
Сарпсборг-08
 13 3 2 8 14 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 14 8 5 1 28 - 17 29
2.
Будё-Глимт
 14 7 4 3 25 - 16 25
3.
Мольде
 13 7 3 3 23 - 10 24
4.
КФУМ Осло
 13 6 3 4 19 - 15 21
5.
Сарпсборг-08
 14 6 3 5 24 - 26 21
6.
Фредрикстад
 13 6 2 5 17 - 18 20
7.
Викинг
 13 5 4 4 25 - 20 19
8.
Хам-Кам
 14 4 5 5 19 - 21 17
9.
Русенборг
 0:0 13 4 3 6 20 - 25 15
10.
Тромсё
 13 4 2 7 9 - 19 14
11.
Хёугесунн
 14 3 5 6 17 - 25 14
12.
Стрёмсгодсет
 0:0 14 3 5 6 13 - 23 14
13.
Лиллестрём
 13 4 0 9 14 - 26 12
14.
Одд
 13 2 4 7 9 - 22 10
15.
ФК Кристиансунн
 14 2 4 8 11 - 21 10
16.
Саннефьёрд
 14 1 5 8 15 - 25 8
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 13 (4)
Мольде Эйкрем Магнус 12 (4)
Викинг Сальвесен Ларс-Йорген 11 (2)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 10 (5)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 2 7
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 5
Русенборг Йенссен Ульрик 8
Одд Хуссейн Эцаз 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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