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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Mathias Stoefringshaug
Фредрикстад
1:1
Второй тайм: 84'
ФК Кристиансунн
0'
1:0
45' Гол
Фолл Фаллу
1:1
54' Пенальти
Сивертсен Оскар
55' Желтая карточка
Сивертсен Оскар

Ход матча

45'
Фолл Фаллу
(Бьёрло Мортен)
1:0
46'
 
Сивертсен Оскар
Осбак Кристоффер
54'
1:1
Сивертсен Оскар
55'
 
Сивертсен Оскар
64'
Скогволд Хенрик
Хельсруд-Юхансен Хенрик
 
64'
Меткалф Патрик
Ольсен Брандур
 
64'
Sondre Soerloekk
Кьяер Йеппе
 
76'
Бьярталид Йоаннес
Daniel Eid
 
76'
 
Хопмарк Андреас
Mikkel Rakneberg

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 280 Количество передач 195
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
Фредрикстад
Ничья
ФК Кристиансунн
1.75
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Все Коэффициенты
30
Jonathan
Fischer
6
Philip
Sandvik
Aukland
22
Воледзи
Максвелл
15
Фолл
Фаллу
16
Daniel
Eid
7
Ольсен
Брандур
19
Магнуссон
Юлиус
10
Бьёрло
Мортен
4
Stian
Stray
Molde
20
Кьяер
Йеппе
9
Хельсруд-Юхансен
Хенрик
1
Лэнсинг
Майкл
4
Marius
Olsen
5
Ульвестад
Дан
Петер
15
Mikkel
Rakneberg
22
Haakon
Sjaatil
27
Adrian
Kurd
Roenning
7
Сегберг
Эрленд
8
Ruben
Kristensen
Alte
3
Осбак
Кристоффер
17
Kristian
Lien
13
Ндур
Алиун
Фредрикстад
3-5-2
ФК Кристиансунн
3-5-2

История личных встреч

Фредрикстад
ФК Кристиансунн

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

11 матчей

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

Э
3:1
ПД
4:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
1:4
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
2:2
ПД
1:4

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.6
0.67

Среднее время на гол

56
135

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

1.17
2.2

Среднее время на гол

77
40

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.36
1.36

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

66
66

Бомбардиры внутри турнира

Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьёрло Мортен 10 (4) 0.37
Stian Stray Molde 5 0.19
Sondre Soerloekk 3 0.11
Хельсруд-Юхансен Хенрик 3 0.11
Кьяер Йеппе 3 0.11
Траоре Маи 2 0.07
Фолл Фаллу 2 0.07
Ага Оскар 2 (1) 0.07
Магнуссон Юлиус 1 0.04
Скогволд Хенрик 1 0.04
Simen Rafn 1 0.04
Квиле Сигур 1 0.04
Ludvig Begby 0 0
Меткалф Патрик 0 0
Ольсен Брандур 0 0
Daniel Eid 0 0
Скарет Браге 0 0
ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сивертсен Оскар 5 (5) 0.19
Ruben Kristensen Alte 4 0.15
Гейе Папе Хабиб 4 0.15
Исаксен Йеспер 3 0.11
Брусет Хейне 2 0.07
Ндур Алиун 2 0.07
Kristian Lien 2 0.07
Hilmir Mikaelsson 2 (1) 0.07
Mikkel Rakneberg 1 0.04
David Tufekcic 1 0.04
Ульвестад Дан Петер 1 0.04
Ярл Себастиан 1 0.04
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 1 0.04

Карточки

Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Philip Sandvik Aukland 5 0
Воледзи Максвелл 5 0
Квиле Сигур 5 0
Stian Stray Molde 3 1
Бьёрло Мортен 2 1
Mikkjal Thomassen 2 0
Simen Rafn 2 0
Daniel Eid 2 0
Траоре Маи 2 0
Кьяер Йеппе 1 0
Ольсен Брандур 1 0
Sondre Soerloekk 1 0
Ага Оскар 1 0
Магнуссон Юлиус 1 0
Тиджани Самсон 1 0
Скарет Браге 1 0
Меткалф Патрик 1 0
Jonathan Fischer 1 0
Фолл Фаллу 1 0
ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Исаксен Йеспер 4 0
Сивертсен Оскар 4 0
Mikkel Rakneberg 4 0
Гейе Папе Хабиб 3 0
Ярл Себастиан 3 0
Ruben Kristensen Alte 3 0
Hilmir Mikaelsson 3 0
Wilfred George Igor 3 0
Ульвестад Дан Петер 2 0
Лэнсинг Майкл 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0
Kristian Lien 2 0
Marius Olsen 2 0
Haakon Sjaatil 2 0
Амунд Скири 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Осбак Кристоффер 1 0
Еличич Игор 1 0
Виллиамсен Макс 1 0
Брусет Хейне 1 0
David Tufekcic 1 0

Результаты матчей

Фредрикстад
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
ФК Кристиансунн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
6
Фредрикстад
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
ФК Кристиансунн
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

15
16
Фредрикстад
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)
ФК Кристиансунн
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
58% (15)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
42% (11)
46% (12)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

18
10

Упущенные победы

19
22

Голы по времени матча

Забито

17
11
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
4
24%
1
9%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
3
18%
3
27%
31-45
4
24%
1
9%
46-60
1
6%
3
27%
61-75
4
24%
1
9%
76-90

Пропущено

14
19
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
3
21%
0
0%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
2
14%
5
26%
46-60
4
29%
4
21%
61-75
4
29%
6
32%
76-90

Забито

18
18
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
5
28%
3
17%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
22%
6
33%
31-45
2
11%
4
22%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
5
28%
2
11%
76-90

Пропущено

17
19
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
3
18%
3
16%
1-15
2
12%
3
16%
16-30
4
24%
3
16%
31-45
5
29%
29%
4
21%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
2
12%
5
26%
76-90

Забито

35
29
17 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 11
8 Не забивали 9
9
26%
4
14%
1-15
1
3%
3
10%
16-30
7
20%
9
31%
31-45
6
17%
5
17%
46-60
3
9%
5
17%
61-75
9
26%
3
10%
76-90

Пропущено

31
38
13 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 21
6
19%
3
8%
1-15
2
6%
5
13%
16-30
5
16%
5
13%
31-45
7
23%
9
24%
46-60
5
16%
5
13%
61-75
6
19%
11
29%
76-90

Результаты последних матчей

Фредрикстад
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 2:0 Фредрикстад - Лиллестрём 2:1 Волеренга - Фредрикстад 0:1
Сарпсборг-08 - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Викинг 3:2 Мольде - Фредрикстад 6:1 Фредрикстад - Одд 2:0 Хёугесунн - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Бранн 0:4 Фредрикстад - Хёугесунн 1:0 Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 Фредрикстад - Русенборг 2:2 Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мольде 0:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Тромсё - Фредрикстад 3:0
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хам-Кам - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Стрёмсгодсет 0:0 ФК Кристиансунн - Саннефьёрд 2:1 Будё-Глимт - ФК Кристиансунн 4:0
ФК Кристиансунн - Одд 0:0 ФК Кристиансунн - Мольде 0:4 Сарпсборг-08 - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Хёугесунн 2:2 Саннефьёрд - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Лиллестрём 2:1 Тромсё - ФК Кристиансунн 0:0 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2

Результаты матчей

Фредрикстад
ФК Кристиансунн

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 31%
1
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
0
10 раз 38%
2
7 раз 27%
1
6 раз 23%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Фредрикстад
ФК Кристиансунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
3
6
7
1.5
7
6
2
11
2.5
2
11
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
6
7
4
9
1.5
3
10
2
11
2.5
1
12
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
16
10
10
16
1.5
10
16
4
22
2.5
3
23
2
24
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3:3 27 16 7 4 62 - 27 55
2.
Бранн
 3:0 27 16 7 4 51 - 29 55
3.
Викинг
 27 14 8 5 54 - 37 50
4.
Мольде
 3:3 27 14 6 7 60 - 32 48
5.
Фредрикстад
 1:1 27 12 8 7 35 - 33 44
6.
Русенборг
 26 13 4 9 44 - 38 43
7.
КФУМ Осло
 1:1 27 8 11 8 32 - 32 35
8.
Стрёмсгодсет
 26 8 8 10 30 - 37 32
9.
Тромсё
 3:2 27 9 5 13 31 - 39 32
10.
Хам-Кам
 2:3 27 8 8 11 33 - 34 32
11.
ФК Кристиансунн
 1:1 27 7 10 10 30 - 39 31
12.
Сарпсборг-08
 1:1 27 8 6 13 37 - 51 30
13.
Саннефьёрд
 27 7 7 13 37 - 45 28
14.
Хёугесунн
 1:0 27 7 6 14 24 - 40 27
15.
Лиллестрём
 0:1 27 7 3 17 30 - 53 24
16.
Одд
 0:3 27 5 8 14 25 - 49 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 14 9 4 1 29 - 17 31
2.
Будё-Глимт
 3:3 13 9 3 1 37 - 11 30
3.
Русенборг
 13 9 1 3 24 - 13 28
4.
Бранн
 3:0 13 8 2 3 23 - 12 26
5.
Мольде
 3:3 14 7 3 4 37 - 22 24
6.
Фредрикстад
 1:1 14 6 6 2 18 - 15 24
7.
ФК Кристиансунн
 1:1 13 5 6 2 19 - 18 21
8.
Саннефьёрд
 13 6 2 5 22 - 20 20
9.
Стрёмсгодсет
 13 5 4 4 17 - 14 19
10.
Тромсё
 3:2 14 5 3 6 22 - 20 18
11.
Хам-Кам
 2:3 13 4 4 5 15 - 13 16
12.
КФУМ Осло
 1:1 14 2 8 4 13 - 17 14
13.
Хёугесунн
 1:0 13 4 1 8 7 - 15 13
14.
Одд
 0:3 14 3 4 7 16 - 27 13
15.
Лиллестрём
 0:1 14 3 3 8 16 - 27 12
16.
Сарпсборг-08
 1:1 13 3 2 8 14 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 3:0 14 8 5 1 28 - 17 29
2.
Будё-Глимт
 3:3 14 7 4 3 25 - 16 25
3.
Мольде
 3:3 13 7 3 3 23 - 10 24
4.
КФУМ Осло
 1:1 13 6 3 4 19 - 15 21
5.
Фредрикстад
 1:1 13 6 2 5 17 - 18 20
6.
Викинг
 13 5 4 4 25 - 20 19
7.
Сарпсборг-08
 1:1 14 5 4 5 23 - 26 19
8.
Хам-Кам
 2:3 14 4 4 6 18 - 21 16
9.
Русенборг
 13 4 3 6 20 - 25 15
10.
Тромсё
 3:2 13 4 2 7 9 - 19 14
11.
Хёугесунн
 1:0 14 3 5 6 17 - 25 14
12.
Стрёмсгодсет
 13 3 4 6 13 - 23 13
13.
Лиллестрём
 0:1 13 4 0 9 14 - 26 12
14.
Одд
 0:3 13 2 4 7 9 - 22 10
15.
ФК Кристиансунн
 1:1 14 2 4 8 11 - 21 10
16.
Саннефьёрд
 14 1 5 8 15 - 25 8
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 13 (4)
Мольде Эйкрем Магнус 12 (4)
Викинг Сальвесен Ларс-Йорген 11 (2)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 10 (5)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 2 7
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 5
Русенборг Йенссен Ульрик 8
Одд Хуссейн Эцаз 7
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Тактическая замена. Осбак Кристоффер уходит с поля и его заменяет Сивертсен Оскар
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Бьёрло Мортен сделал результативную передачу.
  • 45'
    ГОООООЛ - Фолл Фаллу Фредрикстад забивает ударом головой
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 59% завершится победой Фредрикстад.
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Фредрикстад
Ничья
ФК Кристиансунн
1.75
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5.00
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5.20
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Где смотреть матч Фредрикстад 1:1 ФК Кристиансунн онлайн

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