Тур: 27. Стадион: Фредрикстад. Зрители: 5990 Главный судья: Mathias Stoefringshaug
1:1
Конец матча
0'
1:0
45' ГолФолл Фаллу
1:1
54' ПенальтиСивертсен Оскар
54' Желтая карточкаСивертсен Оскар
90'+8
Ход матча
45'
1:0
54'
1:1
54'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
489 Количество передач 365
-
58 Владение мячом, % 42
15
Фолл
Фаллу
16
Daniel
Eid
20
Кьяер
Йеппе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Фолл ФаллуЗащитник
-
16 Daniel EidПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кьяер ЙеппеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Квиле СигурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Andreas Hagen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Ндур АлиунНападающий
- Запасные игроки
-
21 Еличич ИгорЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Амунд Шири
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фредрикстад
ФК Кристиансунн
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
11 матчей
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.6
0.67
Среднее время на гол
56
135
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
1.17
2.2
Среднее время на гол
77
40
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1.36
1.36
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
Среднее время на гол
66
66
Бомбардиры внутри турнира
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьёрло Мортен
|10 (4)
|0.37
|Stian Stray Molde
|5
|0.19
|Sondre Soerloekk
|3
|0.11
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|3
|0.11
|Кьяер Йеппе
|3
|0.11
|Траоре Маи
|2
|0.07
|Фолл Фаллу
|2
|0.07
|Ага Оскар
|2 (1)
|0.07
|Магнуссон Юлиус
|1
|0.04
|Скогволд Хенрик
|1
|0.04
|Simen Rafn
|1
|0.04
|Квиле Сигур
|1
|0.04
|Ludvig Begby
|0
|0
|Меткалф Патрик
|0
|0
|Ольсен Брандур
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
|Скарет Браге
|0
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сивертсен Оскар
|5 (5)
|0.19
|Ruben Kristensen Alte
|4
|0.15
|Гейе Папе Хабиб
|4
|0.15
|Исаксен Йеспер
|3
|0.11
|Брусет Хейне
|2
|0.07
|Ндур Алиун
|2
|0.07
|Kristian Lien
|2
|0.07
|Hilmir Mikaelsson
|2 (1)
|0.07
|Mikkel Rakneberg
|1
|0.04
|David Tufekcic
|1
|0.04
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.04
|Ярл Себастиан
|1
|0.04
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|1
|0.04
Карточки
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Philip Sandvik Aukland
|5
|0
|Воледзи Максвелл
|5
|0
|Квиле Сигур
|5
|0
|Stian Stray Molde
|3
|1
|Бьёрло Мортен
|2
|1
|Mikkjal Thomassen
|2
|0
|Simen Rafn
|2
|0
|Daniel Eid
|2
|0
|Траоре Маи
|2
|0
|Кьяер Йеппе
|1
|0
|Ольсен Брандур
|1
|0
|Sondre Soerloekk
|1
|0
|Ага Оскар
|1
|0
|Магнуссон Юлиус
|1
|0
|Тиджани Самсон
|1
|0
|Скарет Браге
|1
|0
|Меткалф Патрик
|1
|0
|Jonathan Fischer
|1
|0
|Фолл Фаллу
|1
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Исаксен Йеспер
|4
|0
|Сивертсен Оскар
|4
|0
|Mikkel Rakneberg
|4
|0
|Гейе Папе Хабиб
|3
|0
|Ярл Себастиан
|3
|0
|Ruben Kristensen Alte
|3
|0
|Hilmir Mikaelsson
|3
|0
|Wilfred George Igor
|3
|0
|Ульвестад Дан Петер
|2
|0
|Лэнсинг Майкл
|2
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0
|Kristian Lien
|2
|0
|Marius Olsen
|2
|0
|Haakon Sjaatil
|2
|0
|Амунд Скири
|1
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Осбак Кристоффер
|1
|0
|Еличич Игор
|1
|0
|Виллиамсен Макс
|1
|0
|Брусет Хейне
|1
|0
|David Tufekcic
|1
|0
Результаты матчей
Фредрикстад
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
ФК Кристиансунн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
5
7
Фредрикстад
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
ФК Кристиансунн
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
15
16
Фредрикстад
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (9)
48% (13)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
22% (6)
37% (10)
ФК Кристиансунн
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
56% (15)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
41% (11)
44% (12)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
18
10
Упущенные победы
20
23
Голы по времени матча
Забито
18
12
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
4
22%
1
8%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
4
22%
3
25%
31-45
4
22%
2
17%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
4
22%
1
8%
76-90
Пропущено
15
20
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
7%
3
15%
31-45
3
20%
5
25%
46-60
4
27%
4
20%
61-75
4
27%
6
30%
76-90
Забито
18
18
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
5
28%
3
17%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
22%
6
33%
31-45
2
11%
4
22%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
5
28%
2
11%
76-90
Пропущено
17
19
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
3
18%
3
16%
1-15
2
12%
3
16%
16-30
4
24%
3
16%
31-45
5
29%
29%
4
21%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
2
12%
5
26%
76-90
Забито
36
30
18 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 11
8 Не забивали 9
9
25%
4
13%
1-15
1
3%
3
10%
16-30
8
22%
9
30%
31-45
6
17%
6
20%
46-60
3
8%
5
17%
61-75
9
25%
3
10%
76-90
Пропущено
32
39
13 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 22
6
19%
3
8%
1-15
2
6%
5
13%
16-30
5
16%
6
15%
31-45
8
25%
9
23%
46-60
5
16%
5
13%
61-75
6
19%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Фредрикстад
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 2:0 Фредрикстад - Лиллестрём 2:1 Волеренга - Фредрикстад 0:1
Сарпсборг-08 - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Викинг 3:2 Мольде - Фредрикстад 6:1 Фредрикстад - Одд 2:0 Хёугесунн - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Бранн 0:4 Фредрикстад - Хёугесунн 1:0 Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 Фредрикстад - Русенборг 2:2 Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мольде 0:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Тромсё - Фредрикстад 3:0
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хам-Кам - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Стрёмсгодсет 0:0 ФК Кристиансунн - Саннефьёрд 2:1 Будё-Глимт - ФК Кристиансунн 4:0
ФК Кристиансунн - Одд 0:0 ФК Кристиансунн - Мольде 0:4 Сарпсборг-08 - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Хёугесунн 2:2 Саннефьёрд - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Лиллестрём 2:1 Тромсё - ФК Кристиансунн 0:0 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2
Результаты матчей
Фредрикстад
ФК Кристиансунн
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 33%
0
8 раз 30%
2
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
0
10 раз 37%
1
7 раз 26%
2
7 раз 26%
3
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Фредрикстад
ФК Кристиансунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
103
68
76
212
211
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
77
49
311
211
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
198
Больше Меньше
1710
1017
1017
423
324
225
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|16
|7
|4
|62 - 27
|55
|2.
|27
|16
|7
|4
|51 - 29
|55
|3.
|27
|14
|8
|5
|54 - 37
|50
|4.
|27
|14
|6
|7
|60 - 32
|48
|5.
|0:0
|27
|13
|5
|9
|44 - 38
|44
|6.
|27
|12
|8
|7
|35 - 33
|44
|7.
|27
|8
|10
|9
|32 - 33
|34
|8.
|27
|8
|9
|10
|34 - 34
|33
|9.
|0:0
|27
|8
|9
|10
|30 - 37
|33
|10.
|27
|9
|5
|13
|38 - 51
|32
|11.
|27
|7
|10
|10
|30 - 39
|31
|12.
|27
|8
|6
|13
|31 - 40
|30
|13.
|27
|7
|7
|13
|37 - 45
|28
|14.
|27
|7
|6
|14
|24 - 40
|27
|15.
|27
|7
|3
|17
|30 - 53
|24
|16.
|27
|5
|8
|14
|25 - 49
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|4
|1
|29 - 17
|31
|2.
|13
|9
|3
|1
|37 - 11
|30
|3.
|0:0
|14
|9
|2
|3
|24 - 13
|29
|4.
|13
|8
|2
|3
|23 - 12
|26
|5.
|14
|7
|3
|4
|37 - 22
|24
|6.
|14
|6
|6
|2
|18 - 15
|24
|7.
|13
|5
|6
|2
|19 - 18
|21
|8.
|13
|6
|2
|5
|22 - 20
|20
|9.
|0:0
|13
|5
|4
|4
|17 - 14
|19
|10.
|13
|4
|4
|5
|15 - 13
|16
|11.
|14
|4
|4
|6
|22 - 21
|16
|12.
|13
|4
|1
|8
|7 - 15
|13
|13.
|14
|3
|4
|7
|16 - 27
|13
|14.
|14
|2
|7
|5
|13 - 18
|13
|15.
|14
|3
|3
|8
|16 - 27
|12
|16.
|13
|3
|2
|8
|14 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|5
|1
|28 - 17
|29
|2.
|14
|7
|4
|3
|25 - 16
|25
|3.
|13
|7
|3
|3
|23 - 10
|24
|4.
|13
|6
|3
|4
|19 - 15
|21
|5.
|14
|6
|3
|5
|24 - 26
|21
|6.
|13
|6
|2
|5
|17 - 18
|20
|7.
|13
|5
|4
|4
|25 - 20
|19
|8.
|14
|4
|5
|5
|19 - 21
|17
|9.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|20 - 25
|15
|10.
|13
|4
|2
|7
|9 - 19
|14
|11.
|14
|3
|5
|6
|17 - 25
|14
|12.
|0:0
|14
|3
|5
|6
|13 - 23
|14
|13.
|13
|4
|0
|9
|14 - 26
|12
|14.
|13
|2
|4
|7
|9 - 22
|10
|15.
|14
|2
|4
|8
|11 - 21
|10
|16.
|14
|1
|5
|8
|15 - 25
|8
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|13 (4)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|12 (4)
|Викинг
|Сальвесен Ларс-Йорген
|11 (2)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|10 (5)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|10 (4)
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|2 7
|КФУМ Осло
|Алеесами Хайтам
|2 5
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 5
|Русенборг
|Йенссен Ульрик
|8
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7