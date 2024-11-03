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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 27. Стадион: . Зрители: 5990 Главный судья: Mathias Stoefringshaug
Фредрикстад
1:1
Конец матча
ФК Кристиансунн
0'
1:0
45' Гол
Фолл Фаллу
1:1
54' Пенальти
Сивертсен Оскар
54' Желтая карточка
Сивертсен Оскар
90'+8

Ход матча

45'
Фолл Фаллу
(Бьёрло Мортен)
1:0
46'
 
Сивертсен Оскар
Осбак Кристоффер
54'
1:1
Сивертсен Оскар
54'
 
Сивертсен Оскар
64'
Скогволд Хенрик
Хельсруд-Юхансен Хенрик
 
64'
Меткалф Патрик
Ольсен Брандур
 
64'
Sondre Soerloekk
Кьяер Йеппе
 
75'
 
Хопмарк Андреас
Mikkel Rakneberg
75'
Бьярталид Йоаннес
Daniel Eid
 
83'
Simen Rafn
Philip Sandvik Aukland
 
83'
 
Wilfred George Igor
Adrian Kurd Roenning
88'
 
Еличич Игор
Ндур Алиун

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 489 Количество передач 365
  • 58 Владение мячом, % 42
30
Jonathan
Fischer
6
Philip
Sandvik
Aukland
22
Воледзи
Максвелл
15
Фолл
Фаллу
16
Daniel
Eid
7
Ольсен
Брандур
19
Магнуссон
Юлиус
10
Бьёрло
Мортен
4
Stian
Stray
Molde
20
Кьяер
Йеппе
9
Хельсруд-Юхансен
Хенрик
1
Лэнсинг
Майкл
4
Marius
Olsen
5
Ульвестад
Дан
Петер
15
Mikkel
Rakneberg
22
Haakon
Sjaatil
27
Adrian
Kurd
Roenning
7
Сегберг
Эрленд
8
Ruben
Kristensen
Alte
3
Осбак
Кристоффер
17
Kristian
Lien
13
Ндур
Алиун
Фредрикстад
3-5-2
ФК Кристиансунн
3-5-2

История личных встреч

Фредрикстад
ФК Кристиансунн

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

11 матчей

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

Э
3:1
ПД
4:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
1:4
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
2:2
ПД
1:4

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.6
0.67

Среднее время на гол

56
135

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

1.17
2.2

Среднее время на гол

77
40

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.36
1.36

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

66
66

Бомбардиры внутри турнира

Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьёрло Мортен 10 (4) 0.37
Stian Stray Molde 5 0.19
Sondre Soerloekk 3 0.11
Хельсруд-Юхансен Хенрик 3 0.11
Кьяер Йеппе 3 0.11
Траоре Маи 2 0.07
Фолл Фаллу 2 0.07
Ага Оскар 2 (1) 0.07
Магнуссон Юлиус 1 0.04
Скогволд Хенрик 1 0.04
Simen Rafn 1 0.04
Квиле Сигур 1 0.04
Ludvig Begby 0 0
Меткалф Патрик 0 0
Ольсен Брандур 0 0
Daniel Eid 0 0
Скарет Браге 0 0
ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сивертсен Оскар 5 (5) 0.19
Ruben Kristensen Alte 4 0.15
Гейе Папе Хабиб 4 0.15
Исаксен Йеспер 3 0.11
Брусет Хейне 2 0.07
Ндур Алиун 2 0.07
Kristian Lien 2 0.07
Hilmir Mikaelsson 2 (1) 0.07
Mikkel Rakneberg 1 0.04
David Tufekcic 1 0.04
Ульвестад Дан Петер 1 0.04
Ярл Себастиан 1 0.04
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 1 0.04

Карточки

Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Philip Sandvik Aukland 5 0
Воледзи Максвелл 5 0
Квиле Сигур 5 0
Stian Stray Molde 3 1
Бьёрло Мортен 2 1
Mikkjal Thomassen 2 0
Simen Rafn 2 0
Daniel Eid 2 0
Траоре Маи 2 0
Кьяер Йеппе 1 0
Ольсен Брандур 1 0
Sondre Soerloekk 1 0
Ага Оскар 1 0
Магнуссон Юлиус 1 0
Тиджани Самсон 1 0
Скарет Браге 1 0
Меткалф Патрик 1 0
Jonathan Fischer 1 0
Фолл Фаллу 1 0
ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Исаксен Йеспер 4 0
Сивертсен Оскар 4 0
Mikkel Rakneberg 4 0
Гейе Папе Хабиб 3 0
Ярл Себастиан 3 0
Ruben Kristensen Alte 3 0
Hilmir Mikaelsson 3 0
Wilfred George Igor 3 0
Ульвестад Дан Петер 2 0
Лэнсинг Майкл 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0
Kristian Lien 2 0
Marius Olsen 2 0
Haakon Sjaatil 2 0
Амунд Скири 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Осбак Кристоффер 1 0
Еличич Игор 1 0
Виллиамсен Макс 1 0
Брусет Хейне 1 0
David Tufekcic 1 0

Результаты матчей

Фредрикстад
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
ФК Кристиансунн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

5
7
Фредрикстад
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
ФК Кристиансунн
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

15
16
Фредрикстад
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (9)
48% (13)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
22% (6)
37% (10)
ФК Кристиансунн
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
56% (15)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
41% (11)
44% (12)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

18
10

Упущенные победы

20
23

Голы по времени матча

Забито

18
12
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
4
22%
1
8%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
4
22%
3
25%
31-45
4
22%
2
17%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
4
22%
1
8%
76-90

Пропущено

15
20
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
7%
3
15%
31-45
3
20%
5
25%
46-60
4
27%
4
20%
61-75
4
27%
6
30%
76-90

Забито

18
18
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
5
28%
3
17%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
22%
6
33%
31-45
2
11%
4
22%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
5
28%
2
11%
76-90

Пропущено

17
19
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
3
18%
3
16%
1-15
2
12%
3
16%
16-30
4
24%
3
16%
31-45
5
29%
29%
4
21%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
2
12%
5
26%
76-90

Забито

36
30
18 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 11
8 Не забивали 9
9
25%
4
13%
1-15
1
3%
3
10%
16-30
8
22%
9
30%
31-45
6
17%
6
20%
46-60
3
8%
5
17%
61-75
9
25%
3
10%
76-90

Пропущено

32
39
13 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 22
6
19%
3
8%
1-15
2
6%
5
13%
16-30
5
16%
6
15%
31-45
8
25%
9
23%
46-60
5
16%
5
13%
61-75
6
19%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Фредрикстад
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 2:0 Фредрикстад - Лиллестрём 2:1 Волеренга - Фредрикстад 0:1
Сарпсборг-08 - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Викинг 3:2 Мольде - Фредрикстад 6:1 Фредрикстад - Одд 2:0 Хёугесунн - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Бранн 0:4 Фредрикстад - Хёугесунн 1:0 Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 Фредрикстад - Русенборг 2:2 Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мольде 0:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Тромсё - Фредрикстад 3:0
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хам-Кам - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Стрёмсгодсет 0:0 ФК Кристиансунн - Саннефьёрд 2:1 Будё-Глимт - ФК Кристиансунн 4:0
ФК Кристиансунн - Одд 0:0 ФК Кристиансунн - Мольде 0:4 Сарпсборг-08 - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Хёугесунн 2:2 Саннефьёрд - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Лиллестрём 2:1 Тромсё - ФК Кристиансунн 0:0 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2

Результаты матчей

Фредрикстад
ФК Кристиансунн

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 33%
0
8 раз 30%
2
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
0
10 раз 37%
1
7 раз 26%
2
7 раз 26%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Фредрикстад
ФК Кристиансунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
3
6
8
1.5
7
6
2
12
2.5
2
11
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
7
7
4
9
1.5
3
11
2
11
2.5
1
13
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
17
10
10
17
1.5
10
17
4
23
2.5
3
24
2
25
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 27 16 7 4 62 - 27 55
2.
Бранн
 27 16 7 4 51 - 29 55
3.
Викинг
 27 14 8 5 54 - 37 50
4.
Мольде
 27 14 6 7 60 - 32 48
5.
Русенборг
 0:0 27 13 5 9 44 - 38 44
6.
Фредрикстад
 27 12 8 7 35 - 33 44
7.
КФУМ Осло
 27 8 10 9 32 - 33 34
8.
Хам-Кам
 27 8 9 10 34 - 34 33
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 27 8 9 10 30 - 37 33
10.
Сарпсборг-08
 27 9 5 13 38 - 51 32
11.
ФК Кристиансунн
 27 7 10 10 30 - 39 31
12.
Тромсё
 27 8 6 13 31 - 40 30
13.
Саннефьёрд
 27 7 7 13 37 - 45 28
14.
Хёугесунн
 27 7 6 14 24 - 40 27
15.
Лиллестрём
 27 7 3 17 30 - 53 24
16.
Одд
 27 5 8 14 25 - 49 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 14 9 4 1 29 - 17 31
2.
Будё-Глимт
 13 9 3 1 37 - 11 30
3.
Русенборг
 0:0 14 9 2 3 24 - 13 29
4.
Бранн
 13 8 2 3 23 - 12 26
5.
Мольде
 14 7 3 4 37 - 22 24
6.
Фредрикстад
 14 6 6 2 18 - 15 24
7.
ФК Кристиансунн
 13 5 6 2 19 - 18 21
8.
Саннефьёрд
 13 6 2 5 22 - 20 20
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 13 5 4 4 17 - 14 19
10.
Хам-Кам
 13 4 4 5 15 - 13 16
11.
Тромсё
 14 4 4 6 22 - 21 16
12.
Хёугесунн
 13 4 1 8 7 - 15 13
13.
Одд
 14 3 4 7 16 - 27 13
14.
КФУМ Осло
 14 2 7 5 13 - 18 13
15.
Лиллестрём
 14 3 3 8 16 - 27 12
16.
Сарпсборг-08
 13 3 2 8 14 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 14 8 5 1 28 - 17 29
2.
Будё-Глимт
 14 7 4 3 25 - 16 25
3.
Мольде
 13 7 3 3 23 - 10 24
4.
КФУМ Осло
 13 6 3 4 19 - 15 21
5.
Сарпсборг-08
 14 6 3 5 24 - 26 21
6.
Фредрикстад
 13 6 2 5 17 - 18 20
7.
Викинг
 13 5 4 4 25 - 20 19
8.
Хам-Кам
 14 4 5 5 19 - 21 17
9.
Русенборг
 0:0 13 4 3 6 20 - 25 15
10.
Тромсё
 13 4 2 7 9 - 19 14
11.
Хёугесунн
 14 3 5 6 17 - 25 14
12.
Стрёмсгодсет
 0:0 14 3 5 6 13 - 23 14
13.
Лиллестрём
 13 4 0 9 14 - 26 12
14.
Одд
 13 2 4 7 9 - 22 10
15.
ФК Кристиансунн
 14 2 4 8 11 - 21 10
16.
Саннефьёрд
 14 1 5 8 15 - 25 8
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 13 (4)
Мольде Эйкрем Магнус 12 (4)
Викинг Сальвесен Ларс-Йорген 11 (2)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 10 (5)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 2 7
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 5
Русенборг Йенссен Ульрик 8
Одд Хуссейн Эцаз 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Бьёрло Мортен сделал результативную передачу.
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