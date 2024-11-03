  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 27. Стадион: . Зрители: 6997 Главный судья: Нильсен Ола
Мольде
3:3
Конец матча
Будё-Глимт
0'
1:0
16' Гол
Брюнхильдсен Ола
2:0
28' Гол
Брюнхильдсен Ола
2:1
37' Гол
Салтнес Ульрик
40' Желтая карточка
Вембангомо Брис
2:1
42' Не забитый пенальти
Брюнхильдсен Ола
2:2
58' Гол
Бьоркан Фредерик
2:3
64' Гол в свои ворота
Эйванн Каспер
3:3
71' Гол
Брейвик Эмиль
72' Желтая карточка
Брюнхильдсен Ола
90'+6
22
Посьядала
Альберт
26
Амундсен
Исак
3
Эйванн
Каспер
4
Лунд
Йенсен
Вальдемар
18
Стеневик
Халлдор
20
Эриксен
Кристиан
I
17
Дели
Матс
Мёллер
16
Брейвик
Эмиль
28
Хёуген
Кристоффер
10
Энггаард
Мэдс
27
Брюнхильдсен
Ола
12
Хайкин
Никита
5
Вембангомо
Брис
4
Бьортуфт
Один
Лурас
6
Гундерсен
Йостейн
15
Бьоркан
Фредерик
19
Фет
Сондре
7
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
25
Дубвик
Исак
77
Синкернагель
Филип
23
Хёуге
Йенс
Мольде
3-5-2
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

Мольде
Будё-Глимт

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

82.4%
11.8%
5.8%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

94.1%
35.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

30 матчей

53.3%
16.7%
30%
16 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

46.7%
26.7%
26.6%
14 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

53.3%
20%
26.7%
16 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

Э
1:1
ТМК
3:5
К
0:1
Э
1:3
Э
2:2
ТМК
2:3
Э
1:4
Э
3:1
К
0:1
Э
0:2
Э
0:2
ТМК
1:1
Э
4:2
Э
3:1
Э
4:2
Э
3:2
Э
0:1
Э
1:2
ТМК
1:2
ТМК
0:2
Э
3:2
Э
1:2
Э
1:2
Э
1:3
Э
1:3
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:4
Э
3:1
Э
2:2

Голы

Всего голов

26
35

Голов в среднем за матч

1.86
2.19

Среднее время на гол

48
41

Всего голов

21
26

Голов в среднем за матч

1.31
1.86

Среднее время на гол

68
48

Всего голов

47
61

Голов в среднем за матч

1.57
2.03

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

57
44

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эриксен Кристиан I 13 0.48
Эйкрем Магнус 12 0.44
Брюнхильдсен Ола 7 0.26
Ловик Матиас 4 0.15
Хауган Эйрик 4 0.15
Стеневик Халлдор 3 (1) 0.11
Хестад Эйрик 3 0.11
Хёуген Кристоффер 2 0.07
Гульбрандсен Фредрик 2 0.07
Коса Маркус Андреас 2 (1) 0.07
Ихлер Фредерик 2 (1) 0.07
Линнес Мартин 1 0.04
Брейвик Эмиль 1 0.04
Оланаре Аарон 1 0.04
Бьорнбак Мартин 1 0.04
Хагельскьер Андерс 1 0.04
Эйванн Каспер 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Амундсен Исак 0 0
Бакке Йохан 0 0
Энггаард Мэдс 0 0
Лунд Йенсен Вальдемар 0 0
Гранаас Сондре 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хог Каспер Ваарст 10 0.37
Грёнбек Альберт 8 (1) 0.3
Хёуге Йенс 6 (1) 0.22
Салтнес Ульрик 6 0.22
Берг Патрик 6 0.22
Эвьен Хэкон 4 0.15
Бьоркан Фредерик 4 0.15
Синкернагель Филип 3 0.11
Зугеля Нино 3 0.11
Миккельсен Эугуст 2 0.07
Гундерсен Йостейн 2 0.07
Фет Сондре 2 0.07
Хельмерсен Андреас 2 0.07
Сьоволд Фредрик 1 0.04
Сёрли Сондре 0 0
Сёренсен Адам 0 0
Дубвик Исак 0 0

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эриксен Кристиан I 6 0
Амундсен Исак 5 0
Ловик Матиас 4 0
Гульбрандсен Фредрик 3 0
Брейвик Эмиль 3 0
Хёуген Кристоффер 2 0
Хауган Эйрик 2 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Брюнхильдсен Ола 2 0
Хагельскьер Андерс 2 0
Посьядала Альберт 2 0
Лунд Йенсен Вальдемар 2 0
Линнес Мартин 1 0
Хестад Эйрик 1 0
Стеневик Халлдор 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эвьен Хэкон 5 0
Берг Патрик 4 0
Гундерсен Йостейн 4 0
Хёуге Йенс 3 0
Бьоркан Фредерик 3 0
Хайкин Никита 2 0
Сёренсен Адам 2 0
Вембангомо Брис 1 0
Капскармо Оскар 1 0
Хог Каспер Ваарст 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Эукленн Сондре 1 0

Результаты матчей

Мольде
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Будё-Глимт
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

15
6
Мольде
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Будё-Глимт
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

21
34
Мольде
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (11)
26% (7)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
22% (6)
48% (13)
Будё-Глимт
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
7% (2)
52% (14)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

36
40

Голы по времени матча

Забито

39
23
19 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
6
15%
2
9%
1-15
10
26%
0
0%
16-30
3
8%
3
13%
31-45
5
13%
10
43%
46-60
11
28%
4
17%
61-75
4
10%
4
17%
76-90

Пропущено

20
18
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
8
44%
16-30
4
20%
2
11%
31-45
4
20%
2
11%
46-60
3
15%
2
11%
61-75
5
25%
4
22%
76-90

Забито

23
36
10 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 10
16 Не забивали 14
3
13%
2
6%
1-15
2
9%
5
14%
16-30
5
22%
7
19%
31-45
4
17%
5
14%
46-60
4
17%
12
33%
61-75
5
22%
5
14%
76-90

Пропущено

10
12
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
10%
4
33%
31-45
2
20%
3
25%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
4
40%
2
17%
76-90

Забито

62
59
29 В 1-м тайме 19
33 Во 2-м тайме 40
18 Забивали первыми 17
3 Не забивали 2
9
15%
4
7%
1-15
12
19%
5
8%
16-30
8
13%
10
17%
31-45
9
15%
15
25%
46-60
15
24%
16
27%
61-75
9
15%
9
15%
76-90

Пропущено

30
30
11 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 17
4
13%
0
0%
1-15
2
7%
10
33%
16-30
5
17%
6
20%
31-45
6
20%
5
17%
46-60
4
13%
3
10%
61-75
9
30%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Санднес - Мольде 0:2 Хёугесунн - Мольде 0:3 Гент - Мольде 2:1 Мольде - Саннефьёрд 0:1
Лиллестрём - Мольде 1:2 Мольде - Ларн 3:0 Мольде - Тромсё 5:3 КФУМ Осло - Мольде 1:1 ФК Кристиансунн - Мольде 0:4 Мольде - Фредрикстад 6:1 Русенборг - Мольде 2:1 Эльфсборг - Мольде 0:1 Мольде - Хам-Кам 3:0 Мольде - Эльфсборг 0:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Лиллестрём - Мольде 1:2 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Силькеборг - Мольде 3:2 Викинг - Мольде 1:0 Мольде - Силькеборг 3:1
Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Будё-Глимт - Русенборг 2:3 Брага - Будё-Глимт 1:2 Тромсё - Будё-Глимт 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Будё-Глимт 0:0
Будё-Глимт - ФК Кристиансунн 4:0 Будё-Глимт - Порту 3:2 Бранн - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 0:1 Црвена Звезда - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 6:0 Будё-Глимт - Црвена Звезда 2:1 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Викинг - Будё-Глимт 1:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Будё-Глимт - Одд 3:1

Результаты матчей

Мольде
Будё-Глимт

Точный счет

2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
4 раза 31%
4
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
0:4
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:4
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
4:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 30%
1
6 раз 22%
3
5 раз 19%
0
3 раза 11%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
10 раз 37%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
4 раза 15%
0
2 раза 7%
5
2 раза 7%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Мольде
Будё-Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
12
2
1.5
9
4
6
8
2.5
7
6
3
11
3.5
5
8
2
12
4.5
2
11
1
13
5.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
2
6
7
1.5
6
8
4
9
2.5
4
10
2
11
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
3
0.5
Больше Меньше
25
2
18
9
1.5
15
12
10
17
2.5
11
16
5
22
3.5
7
20
2
25
4.5
3
24
1
26
5.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 27 16 7 4 62 - 27 55
2.
Бранн
 27 16 7 4 51 - 29 55
3.
Викинг
 27 14 8 5 54 - 37 50
4.
Мольде
 27 14 6 7 60 - 32 48
5.
Русенборг
 0:0 27 13 5 9 44 - 38 44
6.
Фредрикстад
 27 12 8 7 35 - 33 44
7.
КФУМ Осло
 27 8 10 9 32 - 33 34
8.
Хам-Кам
 27 8 9 10 34 - 34 33
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 27 8 9 10 30 - 37 33
10.
Сарпсборг-08
 27 9 5 13 38 - 51 32
11.
ФК Кристиансунн
 27 7 10 10 30 - 39 31
12.
Тромсё
 27 8 6 13 31 - 40 30
13.
Саннефьёрд
 27 7 7 13 37 - 45 28
14.
Хёугесунн
 27 7 6 14 24 - 40 27
15.
Лиллестрём
 27 7 3 17 30 - 53 24
16.
Одд
 27 5 8 14 25 - 49 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 14 9 4 1 29 - 17 31
2.
Будё-Глимт
 13 9 3 1 37 - 11 30
3.
Русенборг
 0:0 14 9 2 3 24 - 13 29
4.
Бранн
 13 8 2 3 23 - 12 26
5.
Мольде
 14 7 3 4 37 - 22 24
6.
Фредрикстад
 14 6 6 2 18 - 15 24
7.
ФК Кристиансунн
 13 5 6 2 19 - 18 21
8.
Саннефьёрд
 13 6 2 5 22 - 20 20
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 13 5 4 4 17 - 14 19
10.
Хам-Кам
 13 4 4 5 15 - 13 16
11.
Тромсё
 14 4 4 6 22 - 21 16
12.
Хёугесунн
 13 4 1 8 7 - 15 13
13.
Одд
 14 3 4 7 16 - 27 13
14.
КФУМ Осло
 14 2 7 5 13 - 18 13
15.
Лиллестрём
 14 3 3 8 16 - 27 12
16.
Сарпсборг-08
 13 3 2 8 14 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 14 8 5 1 28 - 17 29
2.
Будё-Глимт
 14 7 4 3 25 - 16 25
3.
Мольде
 13 7 3 3 23 - 10 24
4.
КФУМ Осло
 13 6 3 4 19 - 15 21
5.
Сарпсборг-08
 14 6 3 5 24 - 26 21
6.
Фредрикстад
 13 6 2 5 17 - 18 20
7.
Викинг
 13 5 4 4 25 - 20 19
8.
Хам-Кам
 14 4 5 5 19 - 21 17
9.
Русенборг
 0:0 13 4 3 6 20 - 25 15
10.
Тромсё
 13 4 2 7 9 - 19 14
11.
Хёугесунн
 14 3 5 6 17 - 25 14
12.
Стрёмсгодсет
 0:0 14 3 5 6 13 - 23 14
13.
Лиллестрём
 13 4 0 9 14 - 26 12
14.
Одд
 13 2 4 7 9 - 22 10
15.
ФК Кристиансунн
 14 2 4 8 11 - 21 10
16.
Саннефьёрд
 14 1 5 8 15 - 25 8
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 13 (4)
Мольде Эйкрем Магнус 12 (4)
Викинг Сальвесен Ларс-Йорген 11 (2)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 10 (5)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 2 7
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 5
Русенборг Йенссен Ульрик 8
Одд Хуссейн Эцаз 7
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