Тур: 27. Стадион: Акер. Зрители: 6997 Главный судья: Нильсен Ола
3:3
Конец матча
0'
1:0
16' ГолБрюнхильдсен Ола
2:0
28' ГолБрюнхильдсен Ола
2:1
37' ГолСалтнес Ульрик
40' Желтая карточкаВембангомо Брис
2:1
42' Не забитый пенальтиБрюнхильдсен Ола
2:2
58' ГолБьоркан Фредерик
2:3
64' Гол в свои воротаЭйванн Каспер
3:3
71' ГолБрейвик Эмиль
72' Желтая карточкаБрюнхильдсен Ола
90'+6
Ход матча
16'
28'
37'
2:1
40'
42'
2:1
58'
64'
2:3
71'
3:3
72'
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
6 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
410 Количество передач 507
-
46 Владение мячом, % 54
19
Фет
Сондре
25
Дубвик
Исак
23
Хёуге
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Дубвик ИсакНападающий
- Нападающий
-
23 Хёуге ЙенсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Мольде
Будё-Глимт
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
82.4%
11.8%
5.8%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
94.1%
35.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
30 матчей
53.3%
16.7%
30%
16 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
46.7%
26.7%
26.6%
14 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
53.3%
20%
26.7%
16 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
35
Голов в среднем за матч
1.86
2.19
Среднее время на гол
48
41
Всего голов
21
26
Голов в среднем за матч
1.31
1.86
Среднее время на гол
68
48
Всего голов
47
61
Голов в среднем за матч
1.57
2.03
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
57
44
Бомбардиры внутри турнира
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эриксен Кристиан I
|13
|0.48
|Эйкрем Магнус
|12
|0.44
|Брюнхильдсен Ола
|7
|0.26
|Ловик Матиас
|4
|0.15
|Хауган Эйрик
|4
|0.15
|Стеневик Халлдор
|3 (1)
|0.11
|Хестад Эйрик
|3
|0.11
|Хёуген Кристоффер
|2
|0.07
|Гульбрандсен Фредрик
|2
|0.07
|Коса Маркус Андреас
|2 (1)
|0.07
|Ихлер Фредерик
|2 (1)
|0.07
|Линнес Мартин
|1
|0.04
|Брейвик Эмиль
|1
|0.04
|Оланаре Аарон
|1
|0.04
|Бьорнбак Мартин
|1
|0.04
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.04
|Эйванн Каспер
|0
|0
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Амундсен Исак
|0
|0
|Бакке Йохан
|0
|0
|Энггаард Мэдс
|0
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|0
|0
|Гранаас Сондре
|0
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хог Каспер Ваарст
|10
|0.37
|Грёнбек Альберт
|8 (1)
|0.3
|Хёуге Йенс
|6 (1)
|0.22
|Салтнес Ульрик
|6
|0.22
|Берг Патрик
|6
|0.22
|Эвьен Хэкон
|4
|0.15
|Бьоркан Фредерик
|4
|0.15
|Синкернагель Филип
|3
|0.11
|Зугеля Нино
|3
|0.11
|Миккельсен Эугуст
|2
|0.07
|Гундерсен Йостейн
|2
|0.07
|Фет Сондре
|2
|0.07
|Хельмерсен Андреас
|2
|0.07
|Сьоволд Фредрик
|1
|0.04
|Сёрли Сондре
|0
|0
|Сёренсен Адам
|0
|0
|Дубвик Исак
|0
|0
Карточки
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эриксен Кристиан I
|6
|0
|Амундсен Исак
|5
|0
|Ловик Матиас
|4
|0
|Гульбрандсен Фредрик
|3
|0
|Брейвик Эмиль
|3
|0
|Хёуген Кристоффер
|2
|0
|Хауган Эйрик
|2
|0
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0
|Хагельскьер Андерс
|2
|0
|Посьядала Альберт
|2
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|2
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Хестад Эйрик
|1
|0
|Стеневик Халлдор
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эвьен Хэкон
|5
|0
|Берг Патрик
|4
|0
|Гундерсен Йостейн
|4
|0
|Хёуге Йенс
|3
|0
|Бьоркан Фредерик
|3
|0
|Хайкин Никита
|2
|0
|Сёренсен Адам
|2
|0
|Вембангомо Брис
|1
|0
|Капскармо Оскар
|1
|0
|Хог Каспер Ваарст
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
|Эукленн Сондре
|1
|0
Результаты матчей
Мольде
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Будё-Глимт
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
15
6
Мольде
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Будё-Глимт
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
21
34
Мольде
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (11)
26% (7)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
22% (6)
48% (13)
Будё-Глимт
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
7% (2)
52% (14)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
36
40
Голы по времени матча
Забито
39
23
19 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
6
15%
2
9%
1-15
10
26%
0
0%
16-30
3
8%
3
13%
31-45
5
13%
10
43%
46-60
11
28%
4
17%
61-75
4
10%
4
17%
76-90
Пропущено
20
18
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
8
44%
16-30
4
20%
2
11%
31-45
4
20%
2
11%
46-60
3
15%
2
11%
61-75
5
25%
4
22%
76-90
Забито
23
36
10 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 10
16 Не забивали 14
3
13%
2
6%
1-15
2
9%
5
14%
16-30
5
22%
7
19%
31-45
4
17%
5
14%
46-60
4
17%
12
33%
61-75
5
22%
5
14%
76-90
Пропущено
10
12
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
10%
4
33%
31-45
2
20%
3
25%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
4
40%
2
17%
76-90
Забито
62
59
29 В 1-м тайме 19
33 Во 2-м тайме 40
18 Забивали первыми 17
3 Не забивали 2
9
15%
4
7%
1-15
12
19%
5
8%
16-30
8
13%
10
17%
31-45
9
15%
15
25%
46-60
15
24%
16
27%
61-75
9
15%
9
15%
76-90
Пропущено
30
30
11 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 17
4
13%
0
0%
1-15
2
7%
10
33%
16-30
5
17%
6
20%
31-45
6
20%
5
17%
46-60
4
13%
3
10%
61-75
9
30%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Мольде
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Санднес - Мольде 0:2 Хёугесунн - Мольде 0:3 Гент - Мольде 2:1 Мольде - Саннефьёрд 0:1
Лиллестрём - Мольде 1:2 Мольде - Ларн 3:0 Мольде - Тромсё 5:3 КФУМ Осло - Мольде 1:1 ФК Кристиансунн - Мольде 0:4 Мольде - Фредрикстад 6:1 Русенборг - Мольде 2:1 Эльфсборг - Мольде 0:1 Мольде - Хам-Кам 3:0 Мольде - Эльфсборг 0:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Лиллестрём - Мольде 1:2 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Силькеборг - Мольде 3:2 Викинг - Мольде 1:0 Мольде - Силькеборг 3:1
Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Будё-Глимт - Русенборг 2:3 Брага - Будё-Глимт 1:2 Тромсё - Будё-Глимт 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Будё-Глимт 0:0
Будё-Глимт - ФК Кристиансунн 4:0 Будё-Глимт - Порту 3:2 Бранн - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 0:1 Црвена Звезда - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 6:0 Будё-Глимт - Црвена Звезда 2:1 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Викинг - Будё-Глимт 1:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Будё-Глимт - Одд 3:1
Результаты матчей
Мольде
Будё-Глимт
Точный счет
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
4 раза 31%
4
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
0:4
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:1
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:4
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
4:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 30%
1
6 раз 22%
3
5 раз 19%
0
3 раза 11%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
10 раз 37%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
4 раза 15%
0
2 раза 7%
5
2 раза 7%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Мольде
Будё-Глимт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
122
94
68
76
311
58
212
211
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
122
67
68
49
410
211
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
243
Больше Меньше
252
189
1512
1017
1116
522
720
225
324
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|16
|7
|4
|62 - 27
|55
|2.
|27
|16
|7
|4
|51 - 29
|55
|3.
|27
|14
|8
|5
|54 - 37
|50
|4.
|27
|14
|6
|7
|60 - 32
|48
|5.
|0:0
|27
|13
|5
|9
|44 - 38
|44
|6.
|27
|12
|8
|7
|35 - 33
|44
|7.
|27
|8
|10
|9
|32 - 33
|34
|8.
|27
|8
|9
|10
|34 - 34
|33
|9.
|0:0
|27
|8
|9
|10
|30 - 37
|33
|10.
|27
|9
|5
|13
|38 - 51
|32
|11.
|27
|7
|10
|10
|30 - 39
|31
|12.
|27
|8
|6
|13
|31 - 40
|30
|13.
|27
|7
|7
|13
|37 - 45
|28
|14.
|27
|7
|6
|14
|24 - 40
|27
|15.
|27
|7
|3
|17
|30 - 53
|24
|16.
|27
|5
|8
|14
|25 - 49
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|4
|1
|29 - 17
|31
|2.
|13
|9
|3
|1
|37 - 11
|30
|3.
|0:0
|14
|9
|2
|3
|24 - 13
|29
|4.
|13
|8
|2
|3
|23 - 12
|26
|5.
|14
|7
|3
|4
|37 - 22
|24
|6.
|14
|6
|6
|2
|18 - 15
|24
|7.
|13
|5
|6
|2
|19 - 18
|21
|8.
|13
|6
|2
|5
|22 - 20
|20
|9.
|0:0
|13
|5
|4
|4
|17 - 14
|19
|10.
|13
|4
|4
|5
|15 - 13
|16
|11.
|14
|4
|4
|6
|22 - 21
|16
|12.
|13
|4
|1
|8
|7 - 15
|13
|13.
|14
|3
|4
|7
|16 - 27
|13
|14.
|14
|2
|7
|5
|13 - 18
|13
|15.
|14
|3
|3
|8
|16 - 27
|12
|16.
|13
|3
|2
|8
|14 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|5
|1
|28 - 17
|29
|2.
|14
|7
|4
|3
|25 - 16
|25
|3.
|13
|7
|3
|3
|23 - 10
|24
|4.
|13
|6
|3
|4
|19 - 15
|21
|5.
|14
|6
|3
|5
|24 - 26
|21
|6.
|13
|6
|2
|5
|17 - 18
|20
|7.
|13
|5
|4
|4
|25 - 20
|19
|8.
|14
|4
|5
|5
|19 - 21
|17
|9.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|20 - 25
|15
|10.
|13
|4
|2
|7
|9 - 19
|14
|11.
|14
|3
|5
|6
|17 - 25
|14
|12.
|0:0
|14
|3
|5
|6
|13 - 23
|14
|13.
|13
|4
|0
|9
|14 - 26
|12
|14.
|13
|2
|4
|7
|9 - 22
|10
|15.
|14
|2
|4
|8
|11 - 21
|10
|16.
|14
|1
|5
|8
|15 - 25
|8
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|13 (4)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|12 (4)
|Викинг
|Сальвесен Ларс-Йорген
|11 (2)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|10 (5)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|10 (4)
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|2 7
|КФУМ Осло
|Алеесами Хайтам
|2 5
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 5
|Русенборг
|Йенссен Ульрик
|8
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7