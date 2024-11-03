Тур: 27. Стадион: Aaraasen Stadion. Главный судья: Сагги Рохит
0:1
Второй тайм: 79'
0'
17' Желтая карточкаХофф Вебьёрн
30' Желтая карточкаAnders Baertelsen
45' Желтая карточкаЭскесен Юлиус
63' Желтая карточкаКрюгор Кевин Мартин
0:1
65' ГолSorry Diarra
Ход матча
17'
45'
65'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
9 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
278 Количество передач 169
-
60 Владение мячом, % 40
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
-
14 Болли МатисНападающий
- Нападающий
-
33 Диоп МоктарНападающий
-
16 Uba Charles
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лейте БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Sorry DiarraНападающий
- Запасные игроки
-
22 Фальк АслакВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Бизоза ПарфеПолузащитник
-
-
-
-
25 Mikkel Hope
-
-
Главный тренер: Sancheev Manoharan
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лиллестрём
Хёугесунн
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы
30 матчей
46.7%
40%
13.3%
14 побед 12 ничьих 4 победы
Первый тайм
30%
50%
20%
9 побед 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.7%
40%
13.3%
14 побед 12 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
28
23
Голов в среднем за матч
1.75
1.64
Среднее время на гол
51
54
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
1.36
0.56
Среднее время на гол
66
160
Всего голов
47
32
Голов в среднем за матч
1.57
1.07
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
57
84
Бомбардиры внутри турнира
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Томас
|8 (3)
|0.3
|Антонио Владимиро
|4
|0.15
|Китолано Эрик
|3
|0.11
|Габриэльсен Рубен
|3
|0.11
|Гарнас Эспен
|3
|0.11
|Лундему Мариус
|2
|0.07
|Осен Йермунд
|1
|0.04
|Frederik Elkaer
|1
|0.04
|Alexander Roessing
|1
|0.04
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.04
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0.04
|Фосс Сандер Моэн
|1
|0.04
|Uba Charles
|0
|0
|Хофф Вебьёрн
|0
|0
|Тённесен Кристоффер
|0
|0
|Джазе Моханад
|0
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sorry Diarra
|5 (1)
|0.19
|Эскесен Юлиус
|3 (1)
|0.11
|Тунекти Себастьян
|3
|0.11
|Лейте Бруно
|3
|0.11
|Конрадсен Мортен
|1
|0.04
|Mikkel Hope
|1
|0.04
|Лисет Сёндре
|1
|0.04
|Troy Nyhammer
|1
|0.04
|Бизоза Парфе
|1
|0.04
|Mathias Sauer
|1
|0.04
|Sander Innvaer
|1
|0.04
|Claus Niyukuri
|1
|0.04
|Ismael Seone
|1
|0.04
|Oscar Krusnell
|0
|0
Карточки
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонио Владимиро
|5
|2
|Габриэльсен Рубен
|5
|0
|Гарнас Эспен
|5
|0
|Uba Charles
|4
|0
|Лундему Мариус
|3
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|3
|0
|Китолано Эрик
|3
|0
|Alexander Roessing
|3
|0
|Росет Мартин-Уве
|1
|1
|Кнутсон Эрлинг
|2
|0
|Джазе Моханад
|2
|0
|Frederik Elkaer
|2
|0
|_Efe L.
|2
|0
|Ольсен Томас
|1
|0
|Ларссон Эрик
|1
|0
|Хофф Вебьёрн
|1
|0
|Stefan Hagerup
|1
|0
|Тённесен Кристоффер
|1
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|1
|0
|Фосс Сандер Моэн
|1
|0
|Кристиансен Мадс
|1
|0
|August Karlin
|1
|0
|Диоп Моктар
|1
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sorry Diarra
|7
|0
|Бизоза Парфе
|6
|0
|Лейте Бруно
|5
|0
|Anders Baertelsen
|5
|0
|Тунекти Себастьян
|5
|0
|Лисет Сёндре
|3
|1
|Troy Nyhammer
|3
|1
|Эскесен Юлиус
|4
|0
|Mikkel Hope
|4
|0
|Sancheev Manoharan
|4
|0
|Людвикссон Антон
|3
|0
|Claus Niyukuri
|3
|0
|Сельвик Эгиль
|2
|0
|Mathias Sauer
|2
|0
|Ismael Seone
|2
|0
|Фредриксен Ульрик
|1
|0
|Oscar Krusnell
|1
|0
Результаты матчей
Лиллестрём
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Хёугесунн
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
8
13
Лиллестрём
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Хёугесунн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
23
14
Упущенные победы
8
5
Лиллестрём
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)
Хёугесунн
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (7)
54% (14)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
25
15
Упущенные победы
16
18
Голы по времени матча
Забито
16
16
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
3
19%
1
6%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
3
19%
4
25%
31-45
3
19%
3
19%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
3
19%
3
19%
76-90
Пропущено
26
25
10 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
8%
5
20%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
6
23%
4
16%
31-45
8
31%
4
16%
46-60
3
12%
6
24%
61-75
5
19%
4
16%
76-90
Забито
14
7
9 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 20
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
14%
2
29%
76-90
Пропущено
26
15
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
3
12%
3
20%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
4
15%
4
27%
31-45
2
8%
2
13%
46-60
7
27%
1
7%
61-75
7
27%
5
33%
76-90
Забито
30
23
17 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 9
8 Не забивали 11
7
23%
1
4%
1-15
4
13%
2
9%
16-30
6
20%
4
17%
31-45
6
20%
6
26%
46-60
2
7%
5
22%
61-75
5
17%
5
22%
76-90
Пропущено
52
40
20 В 1-м тайме 18
32 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 20
5
10%
8
20%
1-15
5
10%
2
5%
16-30
10
19%
8
20%
31-45
10
19%
6
15%
46-60
10
19%
7
18%
61-75
12
23%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Лиллестрём
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Лиллестрём - Одд 3:0 Фредрикстад - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Мольде 1:2 Лиллестрём - Викинг 1:4
Хам-Кам - Лиллестрём 5:0 Лиллестрём - Русенборг 1:1 КФУМ Осло - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Русенборг - Лиллестрём 4:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:2 Лиллестрём - Мольде 1:2 ФК Кристиансунн - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:2 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Мольде - Лиллестрём 3:0 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Одд - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3
Хёугесунн
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Хёугесунн - Мольде 0:3 КФУМ Осло - Хёугесунн 0:0 Бранн - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Бранн 0:1
Русенборг - Хёугесунн 4:0 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:0 ФК Кристиансунн - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - Фредрикстад 1:0 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:2 Фредрикстад - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Хёугесунн - Викинг 1:0 Бранн - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Виборг - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1
Результаты матчей
Лиллестрём
Хёугесунн
Точный счет
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 15%
0:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 35%
1
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
11 раз 42%
1
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Лиллестрём
Хёугесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
67
58
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
94
49
67
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
179
Больше Меньше
1511
917
719
323
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:3
|27
|16
|7
|4
|62 - 27
|55
|2.
|3:0
|27
|16
|7
|4
|51 - 29
|55
|3.
|27
|14
|8
|5
|54 - 37
|50
|4.
|3:3
|27
|14
|6
|7
|60 - 32
|48
|5.
|1:1
|27
|12
|8
|7
|35 - 33
|44
|6.
|26
|13
|4
|9
|44 - 38
|43
|7.
|1:1
|27
|8
|11
|8
|32 - 32
|35
|8.
|26
|8
|8
|10
|30 - 37
|32
|9.
|3:2
|27
|9
|5
|13
|31 - 39
|32
|10.
|2:3
|27
|8
|8
|11
|33 - 34
|32
|11.
|1:1
|27
|7
|10
|10
|30 - 39
|31
|12.
|1:1
|27
|8
|6
|13
|37 - 51
|30
|13.
|27
|7
|7
|13
|37 - 45
|28
|14.
|1:0
|27
|7
|6
|14
|24 - 40
|27
|15.
|0:1
|27
|7
|3
|17
|30 - 53
|24
|16.
|0:3
|27
|5
|8
|14
|25 - 49
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|4
|1
|29 - 17
|31
|2.
|3:3
|13
|9
|3
|1
|37 - 11
|30
|3.
|13
|9
|1
|3
|24 - 13
|28
|4.
|3:0
|13
|8
|2
|3
|23 - 12
|26
|5.
|3:3
|14
|7
|3
|4
|37 - 22
|24
|6.
|1:1
|14
|6
|6
|2
|18 - 15
|24
|7.
|1:1
|13
|5
|6
|2
|19 - 18
|21
|8.
|13
|6
|2
|5
|22 - 20
|20
|9.
|13
|5
|4
|4
|17 - 14
|19
|10.
|3:2
|14
|5
|3
|6
|22 - 20
|18
|11.
|2:3
|13
|4
|4
|5
|15 - 13
|16
|12.
|1:1
|14
|2
|8
|4
|13 - 17
|14
|13.
|1:0
|13
|4
|1
|8
|7 - 15
|13
|14.
|0:3
|14
|3
|4
|7
|16 - 27
|13
|15.
|0:1
|14
|3
|3
|8
|16 - 27
|12
|16.
|1:1
|13
|3
|2
|8
|14 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|14
|8
|5
|1
|28 - 17
|29
|2.
|3:3
|14
|7
|4
|3
|25 - 16
|25
|3.
|3:3
|13
|7
|3
|3
|23 - 10
|24
|4.
|1:1
|13
|6
|3
|4
|19 - 15
|21
|5.
|1:1
|13
|6
|2
|5
|17 - 18
|20
|6.
|13
|5
|4
|4
|25 - 20
|19
|7.
|1:1
|14
|5
|4
|5
|23 - 26
|19
|8.
|2:3
|14
|4
|4
|6
|18 - 21
|16
|9.
|13
|4
|3
|6
|20 - 25
|15
|10.
|3:2
|13
|4
|2
|7
|9 - 19
|14
|11.
|1:0
|14
|3
|5
|6
|17 - 25
|14
|12.
|13
|3
|4
|6
|13 - 23
|13
|13.
|0:1
|13
|4
|0
|9
|14 - 26
|12
|14.
|0:3
|13
|2
|4
|7
|9 - 22
|10
|15.
|1:1
|14
|2
|4
|8
|11 - 21
|10
|16.
|14
|1
|5
|8
|15 - 25
|8
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|13 (4)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|12 (4)
|Викинг
|Сальвесен Ларс-Йорген
|11 (2)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|10 (5)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|10 (4)
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|2 7
|КФУМ Осло
|Алеесами Хайтам
|2 5
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 5
|Русенборг
|Йенссен Ульрик
|8
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7