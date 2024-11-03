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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Сагги Рохит
Лиллестрём
0:1
Второй тайм: 79'
Хёугесунн
0'
17' Желтая карточка
Хофф Вебьёрн
30' Желтая карточка
Anders Baertelsen
45' Желтая карточка
Эскесен Юлиус
63' Желтая карточка
Крюгор Кевин Мартин
0:1
65' Гол
Sorry Diarra

Ход матча

17'
Хофф Вебьёрн
 
30'
 
Anders Baertelsen
45'
 
Эскесен Юлиус
46'
 
Claus Niyukuri
Солхейм Вегард
57'
Карлсбакк Маркус
Китолано Эрик
 
63'
Крюгор Кевин Мартин
 
63'
 
Sander Innvaer
Конрадсен Мортен
63'
 
Бизоза Парфе
Лейте Бруно
65'
0:1
Sorry Diarra
(Эскесен Юлиус)
68'
Болли Матис
Лундему Мариус
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 278 Количество передач 169
  • 60 Владение мячом, % 40
Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
Хёугесунн
1.71
4.90
4.80
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Все Коэффициенты
12
Кристиансен
Мадс
15
Кнутсон
Эрлинг
28
Габриэльсен
Рубен
3
Росет
Мартин-Уве
5
Джазе
Моханад
55
Крюгор
Кевин
Мартин
8
Лундему
Мариус
6
Хофф
Вебьёрн
38
Alexander
Roessing
10
Ольсен
Томас
17
Китолано
Эрик
1
Сельвик
Эгиль
38
Солхейм
Вегард
4
Anders
Baertelsen
6
Фредриксен
Ульрик
3
Oscar
Krusnell
8
Конрадсен
Мортен
16
Лейте
Бруно
21
Эскесен
Юлиус
9
Лисет
Сёндре
11
Тунекти
Себастьян
29
Sorry
Diarra
Лиллестрём
4-3-3
Хёугесунн
4-2-3-1

История личных встреч

Лиллестрём
Хёугесунн

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

30 матчей

46.7%
40%
13.3%
14 побед 12 ничьих 4 победы

Первый тайм

30%
50%
20%
9 побед 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.7%
40%
13.3%
14 побед 12 ничьих 4 победы

История матчей

Э
0:2
Э
1:0
Э
1:0
ТМК
4:1
Э
0:1
Э
1:0
Э
0:3
Э
2:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
2:2
Э
2:0
Э
3:3
Э
2:0
Э
1:1
Э
3:2
Э
3:0
Э
0:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
5:0
Э
3:3
Э
1:1
ТМС
2:2
КН
2:0

Голы

Всего голов

28
23

Голов в среднем за матч

1.75
1.64

Среднее время на гол

51
54

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.36
0.56

Среднее время на гол

66
160

Всего голов

47
32

Голов в среднем за матч

1.57
1.07

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

57
84

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Томас 8 (3) 0.3
Антонио Владимиро 4 0.15
Китолано Эрик 3 0.11
Габриэльсен Рубен 3 0.11
Гарнас Эспен 3 0.11
Лундему Мариус 2 0.07
Осен Йермунд 1 0.04
Frederik Elkaer 1 0.04
Alexander Roessing 1 0.04
Кнутсон Эрлинг 1 0.04
Ибрахимай Илльдрен 1 0.04
Фосс Сандер Моэн 1 0.04
Uba Charles 0 0
Хофф Вебьёрн 0 0
Тённесен Кристоффер 0 0
Джазе Моханад 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sorry Diarra 5 (1) 0.19
Эскесен Юлиус 3 (1) 0.11
Тунекти Себастьян 3 0.11
Лейте Бруно 3 0.11
Конрадсен Мортен 1 0.04
Mikkel Hope 1 0.04
Лисет Сёндре 1 0.04
Troy Nyhammer 1 0.04
Бизоза Парфе 1 0.04
Mathias Sauer 1 0.04
Sander Innvaer 1 0.04
Claus Niyukuri 1 0.04
Ismael Seone 1 0.04
Oscar Krusnell 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Владимиро 5 2
Габриэльсен Рубен 5 0
Гарнас Эспен 5 0
Uba Charles 4 0
Лундему Мариус 3 0
Ибрахимай Илльдрен 3 0
Китолано Эрик 3 0
Alexander Roessing 3 0
Росет Мартин-Уве 1 1
Кнутсон Эрлинг 2 0
Джазе Моханад 2 0
Frederik Elkaer 2 0
_Efe L. 2 0
Ольсен Томас 1 0
Ларссон Эрик 1 0
Хофф Вебьёрн 1 0
Stefan Hagerup 1 0
Тённесен Кристоффер 1 0
Крюгор Кевин Мартин 1 0
Фосс Сандер Моэн 1 0
Кристиансен Мадс 1 0
August Karlin 1 0
Диоп Моктар 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sorry Diarra 7 0
Бизоза Парфе 6 0
Лейте Бруно 5 0
Anders Baertelsen 5 0
Тунекти Себастьян 5 0
Лисет Сёндре 3 1
Troy Nyhammer 3 1
Эскесен Юлиус 4 0
Mikkel Hope 4 0
Sancheev Manoharan 4 0
Людвикссон Антон 3 0
Claus Niyukuri 3 0
Сельвик Эгиль 2 0
Mathias Sauer 2 0
Ismael Seone 2 0
Фредриксен Ульрик 1 0
Oscar Krusnell 1 0

Результаты матчей

Лиллестрём
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Хёугесунн
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

8
13
Лиллестрём
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Хёугесунн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

23
14

Упущенные победы

8
5
Лиллестрём
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)
Хёугесунн
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (7)
54% (14)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

25
15

Упущенные победы

16
18

Голы по времени матча

Забито

16
16
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
3
19%
1
6%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
3
19%
4
25%
31-45
3
19%
3
19%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
3
19%
3
19%
76-90

Пропущено

26
25
10 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
8%
5
20%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
6
23%
4
16%
31-45
8
31%
4
16%
46-60
3
12%
6
24%
61-75
5
19%
4
16%
76-90

Забито

14
7
9 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 20
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
14%
2
29%
76-90

Пропущено

26
15
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
3
12%
3
20%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
4
15%
4
27%
31-45
2
8%
2
13%
46-60
7
27%
1
7%
61-75
7
27%
5
33%
76-90

Забито

30
23
17 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 9
8 Не забивали 11
7
23%
1
4%
1-15
4
13%
2
9%
16-30
6
20%
4
17%
31-45
6
20%
6
26%
46-60
2
7%
5
22%
61-75
5
17%
5
22%
76-90

Пропущено

52
40
20 В 1-м тайме 18
32 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 20
5
10%
8
20%
1-15
5
10%
2
5%
16-30
10
19%
8
20%
31-45
10
19%
6
15%
46-60
10
19%
7
18%
61-75
12
23%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Лиллестрём - Одд 3:0 Фредрикстад - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Мольде 1:2 Лиллестрём - Викинг 1:4
Хам-Кам - Лиллестрём 5:0 Лиллестрём - Русенборг 1:1 КФУМ Осло - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Русенборг - Лиллестрём 4:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:2 Лиллестрём - Мольде 1:2 ФК Кристиансунн - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:2 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Мольде - Лиллестрём 3:0 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Одд - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3
Хёугесунн
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Хёугесунн - Мольде 0:3 КФУМ Осло - Хёугесунн 0:0 Бранн - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Бранн 0:1
Русенборг - Хёугесунн 4:0 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:0 ФК Кристиансунн - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - Фредрикстад 1:0 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:2 Фредрикстад - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Хёугесунн - Викинг 1:0 Бранн - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Виборг - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1

Результаты матчей

Лиллестрём
Хёугесунн

Точный счет

1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 15%
0:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 35%
1
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
11 раз 42%
1
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Лиллестрём
Хёугесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
6
7
5
8
1.5
1
12
2
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
4
4
9
1.5
6
7
1
12
2.5
1
12
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
9
0.5
Больше Меньше
15
11
9
17
1.5
7
19
3
23
2.5
1
25
1
25
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3:3 27 16 7 4 62 - 27 55
2.
Бранн
 3:0 27 16 7 4 51 - 29 55
3.
Викинг
 27 14 8 5 54 - 37 50
4.
Мольде
 3:3 27 14 6 7 60 - 32 48
5.
Фредрикстад
 1:1 27 12 8 7 35 - 33 44
6.
Русенборг
 26 13 4 9 44 - 38 43
7.
КФУМ Осло
 1:1 27 8 11 8 32 - 32 35
8.
Стрёмсгодсет
 26 8 8 10 30 - 37 32
9.
Тромсё
 3:2 27 9 5 13 31 - 39 32
10.
Хам-Кам
 2:3 27 8 8 11 33 - 34 32
11.
ФК Кристиансунн
 1:1 27 7 10 10 30 - 39 31
12.
Сарпсборг-08
 1:1 27 8 6 13 37 - 51 30
13.
Саннефьёрд
 27 7 7 13 37 - 45 28
14.
Хёугесунн
 1:0 27 7 6 14 24 - 40 27
15.
Лиллестрём
 0:1 27 7 3 17 30 - 53 24
16.
Одд
 0:3 27 5 8 14 25 - 49 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 14 9 4 1 29 - 17 31
2.
Будё-Глимт
 3:3 13 9 3 1 37 - 11 30
3.
Русенборг
 13 9 1 3 24 - 13 28
4.
Бранн
 3:0 13 8 2 3 23 - 12 26
5.
Мольде
 3:3 14 7 3 4 37 - 22 24
6.
Фредрикстад
 1:1 14 6 6 2 18 - 15 24
7.
ФК Кристиансунн
 1:1 13 5 6 2 19 - 18 21
8.
Саннефьёрд
 13 6 2 5 22 - 20 20
9.
Стрёмсгодсет
 13 5 4 4 17 - 14 19
10.
Тромсё
 3:2 14 5 3 6 22 - 20 18
11.
Хам-Кам
 2:3 13 4 4 5 15 - 13 16
12.
КФУМ Осло
 1:1 14 2 8 4 13 - 17 14
13.
Хёугесунн
 1:0 13 4 1 8 7 - 15 13
14.
Одд
 0:3 14 3 4 7 16 - 27 13
15.
Лиллестрём
 0:1 14 3 3 8 16 - 27 12
16.
Сарпсборг-08
 1:1 13 3 2 8 14 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 3:0 14 8 5 1 28 - 17 29
2.
Будё-Глимт
 3:3 14 7 4 3 25 - 16 25
3.
Мольде
 3:3 13 7 3 3 23 - 10 24
4.
КФУМ Осло
 1:1 13 6 3 4 19 - 15 21
5.
Фредрикстад
 1:1 13 6 2 5 17 - 18 20
6.
Викинг
 13 5 4 4 25 - 20 19
7.
Сарпсборг-08
 1:1 14 5 4 5 23 - 26 19
8.
Хам-Кам
 2:3 14 4 4 6 18 - 21 16
9.
Русенборг
 13 4 3 6 20 - 25 15
10.
Тромсё
 3:2 13 4 2 7 9 - 19 14
11.
Хёугесунн
 1:0 14 3 5 6 17 - 25 14
12.
Стрёмсгодсет
 13 3 4 6 13 - 23 13
13.
Лиллестрём
 0:1 13 4 0 9 14 - 26 12
14.
Одд
 0:3 13 2 4 7 9 - 22 10
15.
ФК Кристиансунн
 1:1 14 2 4 8 11 - 21 10
16.
Саннефьёрд
 14 1 5 8 15 - 25 8
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 13 (4)
Мольде Эйкрем Магнус 12 (4)
Викинг Сальвесен Ларс-Йорген 11 (2)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 10 (5)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 2 7
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 5
Русенборг Йенссен Ульрик 8
Одд Хуссейн Эцаз 7
Весь список
  • 46'
    Тактическая замена. Солхейм Вегард уходит с поля и его заменяет Claus Niyukuri
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Эскесен Юлиус получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Андерс Бертельсен получил желтую карточку от судьи
  • 17'
    Хофф Вебьёрн получил желтую карточку от судьи
  • 1'
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
Хёугесунн
1.71
4.90
4.80
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Лиллестрём
Хёугесунн
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