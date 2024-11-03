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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Хансен Торе
Русенборг
0:0
Второй тайм: 58'
Стрёмсгодсет
0'
39' Желтая карточка
Перейра Адриан

Ход матча

39'
Перейра Адриан
 
46'
Сэтер Оле Кристиан
Холте Магнус
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 319 Количество передач 183
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Русенборг
Ничья
Стрёмсгодсет
1.44
7.70
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7.30
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Все Коэффициенты
1
Тангвик
Сандер
2
Рейтан
Эрленд
21
Немчик
Томаш
19
Перейра
Адриан
5
Зейдан
Мустафа
20
Тагсет
Эдвард
41
Нипан
Сверре
Халсет
39
Брохолм
Мариус
44
Холте
Магнус
35
Конрадсен-Сейде
Миккель
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
5
Сормо
Бент
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
10
Стенгель
Херман
8
Красники
Крешник
21
Marko
Lawk
Farji
17
Томассон
Логи
22
Jonas
Torrissen
Therkelsen
7
Мёллер
Николай
Русенборг
4-3-3
Стрёмсгодсет
3-5-2

История личных встреч

Русенборг
Стрёмсгодсет

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед

34 матча

44.1%
32.4%
23.5%
15 побед 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

38.2%
41.2%
20.6%
13 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.3%
44.1%
20.6%
12 побед 15 ничьих 7 побед

История матчей

Э
1:0
Э
1:3
Э
0:1
Э
3:0
Э
3:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
3:3
Э
3:0
Э
3:3
Э
0:0
К
4:1
Э
4:3
Э
0:1
Э
0:2
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:0
Э
3:3
Э
1:1
Э
4:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
2:1
Э
3:3
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
3:0
Э
0:1
Э
3:0
Э
1:1
Э
3:2

Голы

Всего голов

36
26

Голов в среднем за матч

2.25
1.44

Среднее время на гол

40
62

Всего голов

32
13

Голов в среднем за матч

1.78
0.81

Среднее время на гол

50
110

Всего голов

68
39

Голов в среднем за матч

2
1.15

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

45
78

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 9 (2) 0.33
Нипан Сверре Халсет 7 (1) 0.26
Брохолм Мариус 6 (1) 0.22
Перейра Адриан 4 0.15
Хольм Ноа 4 0.15
Тагсет Эдвард 3 0.11
Рейтан Йеспер 2 0.07
Конрадсен-Сейде Миккель 1 0.04
Хенриксен Маркус 1 0.04
Сельнес Оле 1 0.04
Йенссен Ульрик 1 0.04
Фредериксен Эмиль 1 0.04
Нельсон Джейден 1 0.04
Вяянянен Сантери 1 0.04
Саса Ноа Донован 1 0.04
Рейтан Эрленд 0 0
Зейдан Мустафа 0 0
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелькерсен Элиас Хофф 6 0.22
Томассон Логи 5 0.19
Jonas Torrissen Therkelsen 5 0.19
Стенгель Херман 4 (1) 0.15
Андерсен Эйрик Улланд 3 0.11
Валсвик Густав 2 0.07
Jesper Taaje 1 0.04
Мёллер Николай 1 0.04
Fredrik Pau Vilaseca Ardraa 1 0.04
Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0
Менерт Маркус 0 0
Marko Lawk Farji 0 0
Samuel Silalahi 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенссен Ульрик 8 0
Перейра Адриан 6 0
Немчик Томаш 5 0
Сельнес Оле 4 0
Тагсет Эдвард 4 0
Хенриксен Маркус 3 0
Сэтер Оле Кристиан 3 0
Нельсон Джейден 3 0
Тангвик Сандер 3 0
Рейтан Эрленд 2 0
Вяянянен Сантери 2 0
Конрадсен-Сейде Миккель 2 0
Брохолм Мариус 2 0
Нипан Сверре Халсет 2 0
Рейтан Йеспер 2 0
Андерссон Адам 1 0
Корник Лео 1 0
Хольм Ноа 1 0
Alfred Johansson 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesper Taaje 4 0
Marko Lawk Farji 4 0
Jonas Torrissen Therkelsen 4 0
Joergen Isnes 2 1
Вильсвик Ларс-Кристофер 3 0
Стенгель Херман 3 0
Красники Крешник 3 0
Томассон Логи 3 0
Дансо Эммануэл 3 0
Андерсен Эйрик Улланд 2 0
Сормо Бент 2 0
Менерт Маркус 2 0
Fredrik Kristensen Dahl 2 0
Мелькерсен Элиас Хофф 2 0
Валсвик Густав 1 0
Бротвейт Пер-Кристиан 1 0
Jostein Ekeland 1 0
Sivert Westerlund 1 0
Мёллер Николай 1 0

Результаты матчей

Русенборг
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Стрёмсгодсет
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
7
Русенборг
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Стрёмсгодсет
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

15
14
Русенборг
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
27% (7)
31% (8)
Стрёмсгодсет
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
35% (9)
42% (11)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

20
7

Упущенные победы

18
21

Голы по времени матча

Забито

23
14
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 19
1
4%
3
21%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
4
17%
5
36%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
4
17%
3
21%
61-75
5
22%
2
14%
76-90

Пропущено

14
22
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
4
29%
4
18%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
3
21%
4
18%
31-45
3
21%
3
14%
46-60
1
7%
7
32%
61-75
3
21%
2
9%
76-90

Забито

20
17
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
3
15%
4
24%
1-15
1
5%
2
12%
16-30
4
20%
3
18%
31-45
3
15%
2
12%
46-60
3
15%
3
18%
61-75
6
30%
3
18%
76-90

Пропущено

25
14
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
4
16%
1
7%
1-15
2
8%
2
14%
16-30
4
16%
5
36%
31-45
7
28%
4
29%
46-60
5
20%
1
7%
61-75
3
12%
1
7%
76-90

Забито

43
31
17 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 10
4 Не забивали 9
4
9%
7
23%
1-15
5
12%
3
10%
16-30
8
19%
8
26%
31-45
8
19%
2
6%
46-60
7
16%
6
19%
61-75
11
26%
5
16%
76-90

Пропущено

39
36
17 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 20
8
21%
5
14%
1-15
2
5%
4
11%
16-30
7
18%
9
25%
31-45
10
26%
7
19%
46-60
6
15%
8
22%
61-75
6
15%
3
8%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Будё-Глимт - Русенборг 2:3 Русенборг - Бранн 1:2 Русенборг - Тромсё 1:1 Саннефьёрд - Русенборг 0:1
Русенборг - Хёугесунн 4:0 Лиллестрём - Русенборг 1:1 Русенборг - Мольде 2:1 Одд - Русенборг 1:3 Русенборг - Лиллестрём 4:0 Русенборг - Викинг 2:1 КФУМ Осло - Русенборг 1:0 Русенборг - Тромсё 1:0 Фредрикстад - Русенборг 2:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Русенборг - Одд 2:1 Викинг - Русенборг 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 Тромсё - Русенборг 3:2
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Стрёмсгодсет - Фредрикстад 2:0 ФК Кристиансунн - Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1
Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 0:1 Викинг - Стрёмсгодсет 5:2 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:2 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Бранн 2:3 Одд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0

Результаты матчей

Русенборг
Стрёмсгодсет

Точный счет

2:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
4
2 раза 15%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
1:3
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 35%
1
9 раз 35%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
0
9 раз 35%
1
7 раз 27%
2
7 раз 27%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Русенборг
Стрёмсгодсет

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
1.5
Больше Меньше
6
7
2
11
2.5
1
12
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
7
6
7
6
1.5
4
9
3
10
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
3
0.5
Больше Меньше
17
9
14
12
1.5
10
16
5
21
2.5
3
23
2
24
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 27 16 7 4 62 - 27 55
2.
Бранн
 27 16 7 4 51 - 29 55
3.
Викинг
 27 14 8 5 54 - 37 50
4.
Мольде
 27 14 6 7 60 - 32 48
5.
Русенборг
 0:0 27 13 5 9 44 - 38 44
6.
Фредрикстад
 27 12 8 7 35 - 33 44
7.
КФУМ Осло
 27 8 10 9 32 - 33 34
8.
Хам-Кам
 27 8 9 10 34 - 34 33
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 27 8 9 10 30 - 37 33
10.
Сарпсборг-08
 27 9 5 13 38 - 51 32
11.
ФК Кристиансунн
 27 7 10 10 30 - 39 31
12.
Тромсё
 27 8 6 13 31 - 40 30
13.
Саннефьёрд
 27 7 7 13 37 - 45 28
14.
Хёугесунн
 27 7 6 14 24 - 40 27
15.
Лиллестрём
 27 7 3 17 30 - 53 24
16.
Одд
 27 5 8 14 25 - 49 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 14 9 4 1 29 - 17 31
2.
Будё-Глимт
 13 9 3 1 37 - 11 30
3.
Русенборг
 0:0 14 9 2 3 24 - 13 29
4.
Бранн
 13 8 2 3 23 - 12 26
5.
Мольде
 14 7 3 4 37 - 22 24
6.
Фредрикстад
 14 6 6 2 18 - 15 24
7.
ФК Кристиансунн
 13 5 6 2 19 - 18 21
8.
Саннефьёрд
 13 6 2 5 22 - 20 20
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 13 5 4 4 17 - 14 19
10.
Хам-Кам
 13 4 4 5 15 - 13 16
11.
Тромсё
 14 4 4 6 22 - 21 16
12.
Хёугесунн
 13 4 1 8 7 - 15 13
13.
Одд
 14 3 4 7 16 - 27 13
14.
КФУМ Осло
 14 2 7 5 13 - 18 13
15.
Лиллестрём
 14 3 3 8 16 - 27 12
16.
Сарпсборг-08
 13 3 2 8 14 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 14 8 5 1 28 - 17 29
2.
Будё-Глимт
 14 7 4 3 25 - 16 25
3.
Мольде
 13 7 3 3 23 - 10 24
4.
КФУМ Осло
 13 6 3 4 19 - 15 21
5.
Сарпсборг-08
 14 6 3 5 24 - 26 21
6.
Фредрикстад
 13 6 2 5 17 - 18 20
7.
Викинг
 13 5 4 4 25 - 20 19
8.
Хам-Кам
 14 4 5 5 19 - 21 17
9.
Русенборг
 0:0 13 4 3 6 20 - 25 15
10.
Тромсё
 13 4 2 7 9 - 19 14
11.
Хёугесунн
 14 3 5 6 17 - 25 14
12.
Стрёмсгодсет
 0:0 14 3 5 6 13 - 23 14
13.
Лиллестрём
 13 4 0 9 14 - 26 12
14.
Одд
 13 2 4 7 9 - 22 10
15.
ФК Кристиансунн
 14 2 4 8 11 - 21 10
16.
Саннефьёрд
 14 1 5 8 15 - 25 8
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 13 (4)
Мольде Эйкрем Магнус 12 (4)
Викинг Сальвесен Ларс-Йорген 11 (2)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 10 (5)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 2 7
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 5
Русенборг Йенссен Ульрик 8
Одд Хуссейн Эцаз 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Тактическая замена. Холте Магнус уходит с поля и его заменяет Сэтер Оле Кристиан
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Перейра Адриан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 1'
    Судья начинает матч
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Русенборг
Ничья
Стрёмсгодсет
1.44
7.70
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