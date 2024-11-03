Тур: 27. Стадион: Леркендаль. Главный судья: Хансен Торе
0:0
Второй тайм: 58'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 1
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
319 Количество передач 183
-
59 Владение мячом, % 41
21
Немчик
Томаш
44
Холте
Магнус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Немчик ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Холте МагнусНападающий
- Нападающий
- Вратарь
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Юханссон Альфред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
-
25 Jesper TaajeЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Русенборг
Стрёмсгодсет
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед
34 матча
44.1%
32.4%
23.5%
15 побед 11 ничьих 8 побед
Первый тайм
38.2%
41.2%
20.6%
13 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.3%
44.1%
20.6%
12 побед 15 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
26
Голов в среднем за матч
2.25
1.44
Среднее время на гол
40
62
Всего голов
32
13
Голов в среднем за матч
1.78
0.81
Среднее время на гол
50
110
Всего голов
68
39
Голов в среднем за матч
2
1.15
Тотал матчей
2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
45
78
Бомбардиры внутри турнира
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|9 (2)
|0.33
|Нипан Сверре Халсет
|7 (1)
|0.26
|Брохолм Мариус
|6 (1)
|0.22
|Перейра Адриан
|4
|0.15
|Хольм Ноа
|4
|0.15
|Тагсет Эдвард
|3
|0.11
|Рейтан Йеспер
|2
|0.07
|Конрадсен-Сейде Миккель
|1
|0.04
|Хенриксен Маркус
|1
|0.04
|Сельнес Оле
|1
|0.04
|Йенссен Ульрик
|1
|0.04
|Фредериксен Эмиль
|1
|0.04
|Нельсон Джейден
|1
|0.04
|Вяянянен Сантери
|1
|0.04
|Саса Ноа Донован
|1
|0.04
|Рейтан Эрленд
|0
|0
|Зейдан Мустафа
|0
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мелькерсен Элиас Хофф
|6
|0.22
|Томассон Логи
|5
|0.19
|Jonas Torrissen Therkelsen
|5
|0.19
|Стенгель Херман
|4 (1)
|0.15
|Андерсен Эйрик Улланд
|3
|0.11
|Валсвик Густав
|2
|0.07
|Jesper Taaje
|1
|0.04
|Мёллер Николай
|1
|0.04
|Fredrik Pau Vilaseca Ardraa
|1
|0.04
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|0
|0
|Менерт Маркус
|0
|0
|Marko Lawk Farji
|0
|0
|Samuel Silalahi
|0
|0
Карточки
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенссен Ульрик
|8
|0
|Перейра Адриан
|6
|0
|Немчик Томаш
|5
|0
|Сельнес Оле
|4
|0
|Тагсет Эдвард
|4
|0
|Хенриксен Маркус
|3
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|3
|0
|Нельсон Джейден
|3
|0
|Тангвик Сандер
|3
|0
|Рейтан Эрленд
|2
|0
|Вяянянен Сантери
|2
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|2
|0
|Брохолм Мариус
|2
|0
|Нипан Сверре Халсет
|2
|0
|Рейтан Йеспер
|2
|0
|Андерссон Адам
|1
|0
|Корник Лео
|1
|0
|Хольм Ноа
|1
|0
|Alfred Johansson
|1
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesper Taaje
|4
|0
|Marko Lawk Farji
|4
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|4
|0
|Joergen Isnes
|2
|1
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|3
|0
|Стенгель Херман
|3
|0
|Красники Крешник
|3
|0
|Томассон Логи
|3
|0
|Дансо Эммануэл
|3
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|2
|0
|Сормо Бент
|2
|0
|Менерт Маркус
|2
|0
|Fredrik Kristensen Dahl
|2
|0
|Мелькерсен Элиас Хофф
|2
|0
|Валсвик Густав
|1
|0
|Бротвейт Пер-Кристиан
|1
|0
|Jostein Ekeland
|1
|0
|Sivert Westerlund
|1
|0
|Мёллер Николай
|1
|0
Результаты матчей
Русенборг
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Стрёмсгодсет
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
7
Русенборг
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Стрёмсгодсет
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
15
14
Русенборг
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
27% (7)
31% (8)
Стрёмсгодсет
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
35% (9)
42% (11)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
20
7
Упущенные победы
18
21
Голы по времени матча
Забито
23
14
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 19
1
4%
3
21%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
4
17%
5
36%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
4
17%
3
21%
61-75
5
22%
2
14%
76-90
Пропущено
14
22
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
4
29%
4
18%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
3
21%
4
18%
31-45
3
21%
3
14%
46-60
1
7%
7
32%
61-75
3
21%
2
9%
76-90
Забито
20
17
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
3
15%
4
24%
1-15
1
5%
2
12%
16-30
4
20%
3
18%
31-45
3
15%
2
12%
46-60
3
15%
3
18%
61-75
6
30%
3
18%
76-90
Пропущено
25
14
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
4
16%
1
7%
1-15
2
8%
2
14%
16-30
4
16%
5
36%
31-45
7
28%
4
29%
46-60
5
20%
1
7%
61-75
3
12%
1
7%
76-90
Забито
43
31
17 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 10
4 Не забивали 9
4
9%
7
23%
1-15
5
12%
3
10%
16-30
8
19%
8
26%
31-45
8
19%
2
6%
46-60
7
16%
6
19%
61-75
11
26%
5
16%
76-90
Пропущено
39
36
17 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 20
8
21%
5
14%
1-15
2
5%
4
11%
16-30
7
18%
9
25%
31-45
10
26%
7
19%
46-60
6
15%
8
22%
61-75
6
15%
3
8%
76-90
Результаты последних матчей
Русенборг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Будё-Глимт - Русенборг 2:3 Русенборг - Бранн 1:2 Русенборг - Тромсё 1:1 Саннефьёрд - Русенборг 0:1
Русенборг - Хёугесунн 4:0 Лиллестрём - Русенборг 1:1 Русенборг - Мольде 2:1 Одд - Русенборг 1:3 Русенборг - Лиллестрём 4:0 Русенборг - Викинг 2:1 КФУМ Осло - Русенборг 1:0 Русенборг - Тромсё 1:0 Фредрикстад - Русенборг 2:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Русенборг - Одд 2:1 Викинг - Русенборг 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 Тромсё - Русенборг 3:2
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Стрёмсгодсет - Фредрикстад 2:0 ФК Кристиансунн - Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1
Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 0:1 Викинг - Стрёмсгодсет 5:2 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:2 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Бранн 2:3 Одд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0
Результаты матчей
Русенборг
Стрёмсгодсет
Точный счет
2:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
4
2 раза 15%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
1:3
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 35%
1
9 раз 35%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
0
9 раз 35%
1
7 раз 27%
2
7 раз 27%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Русенборг
Стрёмсгодсет
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
67
211
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
76
76
49
310
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
233
Больше Меньше
179
1412
1016
521
323
224
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|16
|7
|4
|62 - 27
|55
|2.
|27
|16
|7
|4
|51 - 29
|55
|3.
|27
|14
|8
|5
|54 - 37
|50
|4.
|27
|14
|6
|7
|60 - 32
|48
|5.
|0:0
|27
|13
|5
|9
|44 - 38
|44
|6.
|27
|12
|8
|7
|35 - 33
|44
|7.
|27
|8
|10
|9
|32 - 33
|34
|8.
|27
|8
|9
|10
|34 - 34
|33
|9.
|0:0
|27
|8
|9
|10
|30 - 37
|33
|10.
|27
|9
|5
|13
|38 - 51
|32
|11.
|27
|7
|10
|10
|30 - 39
|31
|12.
|27
|8
|6
|13
|31 - 40
|30
|13.
|27
|7
|7
|13
|37 - 45
|28
|14.
|27
|7
|6
|14
|24 - 40
|27
|15.
|27
|7
|3
|17
|30 - 53
|24
|16.
|27
|5
|8
|14
|25 - 49
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|4
|1
|29 - 17
|31
|2.
|13
|9
|3
|1
|37 - 11
|30
|3.
|0:0
|14
|9
|2
|3
|24 - 13
|29
|4.
|13
|8
|2
|3
|23 - 12
|26
|5.
|14
|7
|3
|4
|37 - 22
|24
|6.
|14
|6
|6
|2
|18 - 15
|24
|7.
|13
|5
|6
|2
|19 - 18
|21
|8.
|13
|6
|2
|5
|22 - 20
|20
|9.
|0:0
|13
|5
|4
|4
|17 - 14
|19
|10.
|13
|4
|4
|5
|15 - 13
|16
|11.
|14
|4
|4
|6
|22 - 21
|16
|12.
|13
|4
|1
|8
|7 - 15
|13
|13.
|14
|3
|4
|7
|16 - 27
|13
|14.
|14
|2
|7
|5
|13 - 18
|13
|15.
|14
|3
|3
|8
|16 - 27
|12
|16.
|13
|3
|2
|8
|14 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|5
|1
|28 - 17
|29
|2.
|14
|7
|4
|3
|25 - 16
|25
|3.
|13
|7
|3
|3
|23 - 10
|24
|4.
|13
|6
|3
|4
|19 - 15
|21
|5.
|14
|6
|3
|5
|24 - 26
|21
|6.
|13
|6
|2
|5
|17 - 18
|20
|7.
|13
|5
|4
|4
|25 - 20
|19
|8.
|14
|4
|5
|5
|19 - 21
|17
|9.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|20 - 25
|15
|10.
|13
|4
|2
|7
|9 - 19
|14
|11.
|14
|3
|5
|6
|17 - 25
|14
|12.
|0:0
|14
|3
|5
|6
|13 - 23
|14
|13.
|13
|4
|0
|9
|14 - 26
|12
|14.
|13
|2
|4
|7
|9 - 22
|10
|15.
|14
|2
|4
|8
|11 - 21
|10
|16.
|14
|1
|5
|8
|15 - 25
|8
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|13 (4)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|12 (4)
|Викинг
|Сальвесен Ларс-Йорген
|11 (2)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|10 (5)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|10 (4)
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|2 7
|КФУМ Осло
|Алеесами Хайтам
|2 5
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 5
|Русенборг
|Йенссен Ульрик
|8
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7