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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 27. Стадион: . Зрители: 12424 Главный судья: Хансен Торе
Русенборг
1:0
Конец матча
Стрёмсгодсет
0'
38' Желтая карточка
Перейра Адриан
85' Желтая карточка
Томассон Логи
87' Желтая карточка
Немчик Томаш
1:0
90' Гол
Рейтан Эрленд
90'+7

Ход матча

38'
Перейра Адриан
 
46'
Сэтер Оле Кристиан
Холте Магнус
 
61'
Рейтан Йеспер
Зейдан Мустафа
 
61'
Саса Ноа Донован
Конрадсен-Сейде Миккель
 
68'
 
Мелькерсен Элиас Хофф
Мёллер Николай
84'
 
Samuel Silalahi
Marko Lawk Farji
84'
 
Менерт Маркус
Jonas Torrissen Therkelsen
85'
 
Томассон Логи
87'
Немчик Томаш
 
90'
Рейтан Эрленд
(Перейра Адриан)
1:0
90'
Рачич Лука
Брохолм Мариус
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 598 Количество передач 370
  • 62 Владение мячом, % 38
1
Тангвик
Сандер
2
Рейтан
Эрленд
21
Немчик
Томаш
19
Перейра
Адриан
5
Зейдан
Мустафа
20
Тагсет
Эдвард
41
Нипан
Сверре
Халсет
39
Брохолм
Мариус
44
Холте
Магнус
35
Конрадсен-Сейде
Миккель
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
5
Сормо
Бент
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
10
Стенгель
Херман
8
Красники
Крешник
21
Marko
Lawk
Farji
17
Томассон
Логи
22
Jonas
Torrissen
Therkelsen
7
Мёллер
Николай
Русенборг
4-3-3
Стрёмсгодсет
3-5-2

История личных встреч

Русенборг
Стрёмсгодсет

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед

34 матча

44.1%
32.4%
23.5%
15 побед 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

38.2%
41.2%
20.6%
13 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.3%
44.1%
20.6%
12 побед 15 ничьих 7 побед

История матчей

Э
1:0
Э
1:3
Э
0:1
Э
3:0
Э
3:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
3:3
Э
3:0
Э
3:3
Э
0:0
К
4:1
Э
4:3
Э
0:1
Э
0:2
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:0
Э
3:3
Э
1:1
Э
4:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
2:1
Э
3:3
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
3:0
Э
0:1
Э
3:0
Э
1:1
Э
3:2

Голы

Всего голов

36
26

Голов в среднем за матч

2.25
1.44

Среднее время на гол

40
62

Всего голов

32
13

Голов в среднем за матч

1.78
0.81

Среднее время на гол

50
110

Всего голов

68
39

Голов в среднем за матч

2
1.15

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

45
78

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 9 (2) 0.33
Нипан Сверре Халсет 7 (1) 0.26
Брохолм Мариус 6 (1) 0.22
Перейра Адриан 4 0.15
Хольм Ноа 4 0.15
Тагсет Эдвард 3 0.11
Рейтан Йеспер 2 0.07
Конрадсен-Сейде Миккель 1 0.04
Рейтан Эрленд 1 0.04
Хенриксен Маркус 1 0.04
Сельнес Оле 1 0.04
Йенссен Ульрик 1 0.04
Фредериксен Эмиль 1 0.04
Нельсон Джейден 1 0.04
Вяянянен Сантери 1 0.04
Саса Ноа Донован 1 0.04
Зейдан Мустафа 0 0
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелькерсен Элиас Хофф 6 0.22
Томассон Логи 5 0.19
Jonas Torrissen Therkelsen 5 0.19
Стенгель Херман 4 (1) 0.15
Андерсен Эйрик Улланд 3 0.11
Валсвик Густав 2 0.07
Jesper Taaje 1 0.04
Мёллер Николай 1 0.04
Fredrik Pau Vilaseca Ardraa 1 0.04
Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0
Менерт Маркус 0 0
Marko Lawk Farji 0 0
Samuel Silalahi 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенссен Ульрик 8 0
Перейра Адриан 6 0
Немчик Томаш 6 0
Сельнес Оле 4 0
Тагсет Эдвард 4 0
Хенриксен Маркус 3 0
Сэтер Оле Кристиан 3 0
Нельсон Джейден 3 0
Тангвик Сандер 3 0
Рейтан Эрленд 2 0
Вяянянен Сантери 2 0
Конрадсен-Сейде Миккель 2 0
Брохолм Мариус 2 0
Нипан Сверре Халсет 2 0
Рейтан Йеспер 2 0
Андерссон Адам 1 0
Корник Лео 1 0
Хольм Ноа 1 0
Alfred Johansson 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesper Taaje 4 0
Томассон Логи 4 0
Marko Lawk Farji 4 0
Jonas Torrissen Therkelsen 4 0
Joergen Isnes 2 1
Вильсвик Ларс-Кристофер 3 0
Стенгель Херман 3 0
Красники Крешник 3 0
Дансо Эммануэл 3 0
Андерсен Эйрик Улланд 2 0
Сормо Бент 2 0
Менерт Маркус 2 0
Fredrik Kristensen Dahl 2 0
Мелькерсен Элиас Хофф 2 0
Валсвик Густав 1 0
Бротвейт Пер-Кристиан 1 0
Jostein Ekeland 1 0
Sivert Westerlund 1 0
Мёллер Николай 1 0

Результаты матчей

Русенборг
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Стрёмсгодсет
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
7
Русенборг
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Стрёмсгодсет
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

15
14
Русенборг
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
26% (7)
30% (8)
Стрёмсгодсет
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
33% (9)
44% (12)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

20
7

Упущенные победы

18
21

Голы по времени матча

Забито

24
14
9 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 4
14 Не забивали 20
1
4%
3
21%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
4
17%
5
36%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
4
17%
3
21%
61-75
6
25%
2
14%
76-90

Пропущено

14
23
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
4
29%
4
17%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
3
21%
4
17%
31-45
3
21%
3
13%
46-60
1
7%
7
30%
61-75
3
21%
3
13%
76-90

Забито

20
17
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
3
15%
4
24%
1-15
1
5%
2
12%
16-30
4
20%
3
18%
31-45
3
15%
2
12%
46-60
3
15%
3
18%
61-75
6
30%
3
18%
76-90

Пропущено

25
14
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
4
16%
1
7%
1-15
2
8%
2
14%
16-30
4
16%
5
36%
31-45
7
28%
4
29%
46-60
5
20%
1
7%
61-75
3
12%
1
7%
76-90

Забито

44
31
17 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 10
4 Не забивали 10
4
9%
7
23%
1-15
5
11%
3
10%
16-30
8
18%
8
26%
31-45
8
18%
2
6%
46-60
7
16%
6
19%
61-75
12
27%
5
16%
76-90

Пропущено

39
37
17 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 21
8
21%
5
14%
1-15
2
5%
4
11%
16-30
7
18%
9
24%
31-45
10
26%
7
19%
46-60
6
15%
8
22%
61-75
6
15%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Будё-Глимт - Русенборг 2:3 Русенборг - Бранн 1:2 Русенборг - Тромсё 1:1 Саннефьёрд - Русенборг 0:1
Русенборг - Хёугесунн 4:0 Лиллестрём - Русенборг 1:1 Русенборг - Мольде 2:1 Одд - Русенборг 1:3 Русенборг - Лиллестрём 4:0 Русенборг - Викинг 2:1 КФУМ Осло - Русенборг 1:0 Русенборг - Тромсё 1:0 Фредрикстад - Русенборг 2:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Русенборг - Одд 2:1 Викинг - Русенборг 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 Тромсё - Русенборг 3:2
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Стрёмсгодсет - Фредрикстад 2:0 ФК Кристиансунн - Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1
Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 0:1 Викинг - Стрёмсгодсет 5:2 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:2 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Бранн 2:3 Одд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0

Результаты матчей

Русенборг
Стрёмсгодсет

Точный счет

2:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
5 раз 36%
4
2 раза 14%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
1:3
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 37%
2
9 раз 33%
0
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
0
10 раз 37%
1
7 раз 26%
2
7 раз 26%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Русенборг
Стрёмсгодсет

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
1.5
Больше Меньше
6
7
2
12
2.5
1
12
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
7
7
7
6
1.5
4
10
3
10
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
3
0.5
Больше Меньше
17
10
14
13
1.5
10
17
5
22
2.5
3
24
2
25
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 27 16 7 4 62 - 27 55
2.
Бранн
 27 16 7 4 51 - 29 55
3.
Викинг
 27 14 8 5 54 - 37 50
4.
Мольде
 27 14 6 7 60 - 32 48
5.
Русенборг
 27 14 4 9 45 - 38 46
6.
Фредрикстад
 27 12 8 7 35 - 33 44
7.
КФУМ Осло
 27 8 10 9 32 - 33 34
8.
Хам-Кам
 27 8 9 10 34 - 34 33
9.
Сарпсборг-08
 27 9 5 13 38 - 51 32
10.
Стрёмсгодсет
 27 8 8 11 30 - 38 32
11.
ФК Кристиансунн
 27 7 10 10 30 - 39 31
12.
Тромсё
 27 8 6 13 31 - 40 30
13.
Саннефьёрд
 27 7 7 13 37 - 45 28
14.
Хёугесунн
 27 7 6 14 24 - 40 27
15.
Лиллестрём
 27 7 3 17 30 - 53 24
16.
Одд
 27 5 8 14 25 - 49 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Русенборг
 14 10 1 3 25 - 13 31
2.
Викинг
 14 9 4 1 29 - 17 31
3.
Будё-Глимт
 13 9 3 1 37 - 11 30
4.
Бранн
 13 8 2 3 23 - 12 26
5.
Мольде
 14 7 3 4 37 - 22 24
6.
Фредрикстад
 14 6 6 2 18 - 15 24
7.
ФК Кристиансунн
 13 5 6 2 19 - 18 21
8.
Саннефьёрд
 13 6 2 5 22 - 20 20
9.
Стрёмсгодсет
 13 5 4 4 17 - 14 19
10.
Хам-Кам
 13 4 4 5 15 - 13 16
11.
Тромсё
 14 4 4 6 22 - 21 16
12.
Хёугесунн
 13 4 1 8 7 - 15 13
13.
Одд
 14 3 4 7 16 - 27 13
14.
КФУМ Осло
 14 2 7 5 13 - 18 13
15.
Лиллестрём
 14 3 3 8 16 - 27 12
16.
Сарпсборг-08
 13 3 2 8 14 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 14 8 5 1 28 - 17 29
2.
Будё-Глимт
 14 7 4 3 25 - 16 25
3.
Мольде
 13 7 3 3 23 - 10 24
4.
КФУМ Осло
 13 6 3 4 19 - 15 21
5.
Сарпсборг-08
 14 6 3 5 24 - 26 21
6.
Фредрикстад
 13 6 2 5 17 - 18 20
7.
Викинг
 13 5 4 4 25 - 20 19
8.
Хам-Кам
 14 4 5 5 19 - 21 17
9.
Русенборг
 13 4 3 6 20 - 25 15
10.
Тромсё
 13 4 2 7 9 - 19 14
11.
Хёугесунн
 14 3 5 6 17 - 25 14
12.
Стрёмсгодсет
 14 3 4 7 13 - 24 13
13.
Лиллестрём
 13 4 0 9 14 - 26 12
14.
Одд
 13 2 4 7 9 - 22 10
15.
ФК Кристиансунн
 14 2 4 8 11 - 21 10
16.
Саннефьёрд
 14 1 5 8 15 - 25 8
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 13 (4)
Мольде Эйкрем Магнус 12 (4)
Викинг Сальвесен Ларс-Йорген 11 (2)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 10 (5)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 2 7
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 5
Русенборг Йенссен Ульрик 8
Одд Хуссейн Эцаз 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Перейра Адриан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Русенборг 1:0 Стрёмсгодсет онлайн

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