Тур: 20.
0'
28' Желтая карточкаГарай Мартин
34' Желтая карточкаFernando Juarez III
36' Желтая карточкаEzequiel Forclaz
43' Желтая карточкаКардосо Агустин
43' Желтая карточкаGuido Mainero
45' Желтая карточкаSasha Marcich
Ход матча
28'
36'
43'
43'
45'
30
Пас
Нехуэн
31
Juan
Cozzani
14
Leonel
Picco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Пас НехуэнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Армоа БлезНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Alan Sosa
-
-
-
22 Brian Leizza
-
-
-
-
Главный тренер: Себастьян Домингес
- Основной состав
-
31 Juan CozzaniВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
-
26 Шор ИгнасиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Favio Orsi
История личных встреч
Тигре
Платенсе
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
2.67
0.5
Среднее время на гол
33
180
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.33
Среднее время на гол
45
270
Всего голов
12
2
Голов в среднем за матч
2.4
0.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
37
225
Бомбардиры внутри турнира
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Florian Monzon
|6
|0.3
|Марони Гонсало
|3 (1)
|0.15
|Армоа Блез
|3
|0.15
|Гальван Томас
|2
|0.1
|Ортега Мартин
|1
|0.05
|Santiago Gonzalez
|1
|0.05
|Кардосо Агустин
|1
|0.05
|Рамирес Эрик
|1
|0.05
|Феррейра Факундо
|1
|0.05
|Пас Нехуэн
|1
|0.05
|Nahuel Banegas
|1
|0.05
|Sebastian Medina
|1
|0.05
|Ezequiel Forclaz
|1
|0.05
|Bernardo Benitez
|0
|0
|Ариас Рамон
|0
|0
|Lorenzo Scipioni
|0
|0
Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Pellegrino
|8 (3)
|0.4
|Guido Mainero
|4
|0.2
|Ronaldo Martinez
|3
|0.15
|Sasha Marcich
|1
|0.05
|Franco Minerva
|1
|0.05
|Bautista Barros Schelotto
|0
|0
|Agustin Ocampo
|0
|0
|Лотти Аугусто
|0
|0
|Carlos Villalba
|0
|0
|Agustin Quiroga
|0
|0
Карточки
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Leizza
|3
|1
|Марони Гонсало
|3
|0
|Ортега Мартин
|3
|0
|Ezequiel Forclaz
|3
|0
|Leonel Ariel Miranda
|2
|0
|Santiago Gonzalez
|2
|0
|Кардосо Агустин
|2
|0
|Рамирес Эрик
|2
|0
|Гарай Мартин
|2
|0
|Пас Нехуэн
|2
|0
|Kevin Lomonaco
|2
|0
|Гальван Томас
|2
|0
|Фернандес Томас
|1
|0
|Контин Леандро
|1
|0
|Alan Sosa
|1
|0
|Nahuel Banegas
|1
|0
|Florian Monzon
|1
|0
|Нарделли Джан
|1
|0
|Sebastian Medina
|1
|0
|Angelo Marchese
|1
|0
Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fernando Juarez III
|7
|0
|Sasha Marcich
|5
|1
|Bautista Barros Schelotto
|5
|0
|Carlos Villalba
|3
|1
|Guido Mainero
|4
|0
|Leonel Picco
|4
|0
|Juan Cozzani
|2
|1
|Ivan Gomez
|3
|0
|Gaston Suso
|3
|0
|Ignacio Vazquez
|3
|0
|Ronaldo Martinez
|2
|0
|Agustin Ocampo
|2
|0
|Шор Игнасио
|1
|0
|Mateo Pellegrino
|1
|0
|Franco Zapiola
|1
|0
|Vicente Taborda
|1
|0
|Juan Pablo Pignani
|1
|0
|Lisandro Sebastian Montenegro
|1
|0
|Agustin Quiroga
|1
|0
|Franco Minerva
|1
|0
Результаты матчей
Тигре
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Платенсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
4
Тигре
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Платенсе
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
80% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
7
4
Тигре
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
16% (3)
37% (7)
Платенсе
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
68% (13)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
11
8
Голы по времени матча
Забито
14
12
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
2
14%
3
25%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
4
29%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
29%
2
17%
76-90
Пропущено
13
10
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
4
31%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
2
15%
6
60%
76-90
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
2
22%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
12
6
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
8%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
2
17%
1
17%
76-90
Забито
23
17
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 9
5 Не забивали 7
4
17%
4
24%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
2
9%
4
24%
31-45
4
17%
4
24%
46-60
2
9%
2
12%
61-75
7
30%
2
12%
76-90
Пропущено
25
16
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 11
5
20%
3
19%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
5
20%
3
19%
31-45
6
24%
0
0%
46-60
4
16%
2
13%
61-75
4
16%
7
44%
76-90
Результаты последних матчей
Тигре
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Тальерес Кордоба - Тигре 1:1 Тигре - Бока Хуниорс 3:0 Атлетико Тукуман - Тигре 1:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 1:1
Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Тигре - Химнасия Ла-Плата 1:1 Уракан - Тигре 0:2 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Сармьенто - Тигре 0:0 Тигре - Годой Крус 0:2 Ланус - Тигре 3:2 Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Тигре - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Тигре - Чакарита Хуниорс 1:1
Платенсе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Платенсе - Архентинос Хуниорс 2:1 Бельграно - Платенсе 0:1 Платенсе - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:1
Платенсе - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:1 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Платенсе - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Платенсе - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Платенсе - Уракан 0:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0
Результаты матчей
Тигре
Платенсе
Точный счет
1:1
4 раза 40%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
6 раз 32%
0:2
3 раза 16%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
0:2
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Тигре
Платенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
45
37
18
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
82
45
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
127
712
415
217
118
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|11
|6
|3
|33 - 14
|39
|2.
|20
|9
|9
|2
|20 - 9
|36
|3.
|20
|9
|6
|5
|23 - 18
|33
|4.
|20
|8
|9
|3
|24 - 20
|33
|5.
|2:0
|20
|9
|4
|7
|28 - 20
|31
|6.
|20
|8
|6
|6
|20 - 21
|30
|7.
|20
|7
|9
|4
|24 - 14
|30
|8.
|0:2
|20
|8
|5
|7
|25 - 19
|29
|9.
|20
|8
|5
|7
|22 - 22
|29
|10.
|20
|7
|7
|6
|23 - 21
|28
|11.
|0:0
|20
|7
|7
|6
|17 - 16
|28
|12.
|20
|6
|10
|4
|23 - 20
|28
|13.
|20
|5
|12
|3
|16 - 13
|27
|14.
|0:0
|20
|6
|8
|6
|25 - 23
|26
|15.
|20
|6
|8
|6
|23 - 23
|26
|16.
|19
|6
|7
|6
|21 - 21
|25
|17.
|20
|6
|7
|7
|19 - 19
|25
|18.
|20
|6
|6
|8
|22 - 20
|24
|19.
|20
|6
|6
|8
|17 - 19
|24
|20.
|20
|6
|6
|8
|13 - 20
|24
|21.
|20
|6
|5
|9
|16 - 20
|23
|22.
|20
|6
|5
|9
|22 - 27
|23
|23.
|20
|5
|6
|9
|19 - 26
|21
|24.
|20
|5
|6
|9
|13 - 24
|21
|25.
|20
|4
|9
|7
|15 - 20
|21
|26.
|19
|4
|8
|7
|19 - 27
|20
|27.
|20
|4
|7
|9
|17 - 29
|19
|28.
|20
|3
|7
|10
|10 - 24
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|17 - 7
|26
|2.
|9
|7
|2
|0
|17 - 2
|23
|3.
|2:0
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|4.
|11
|7
|2
|2
|14 - 5
|23
|5.
|11
|6
|4
|1
|21 - 8
|22
|6.
|11
|6
|4
|1
|15 - 6
|22
|7.
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|8.
|10
|6
|2
|2
|13 - 9
|20
|9.
|9
|5
|4
|0
|12 - 5
|19
|10.
|0:2
|9
|5
|3
|1
|14 - 5
|18
|11.
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|12.
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|13.
|11
|4
|6
|1
|16 - 10
|18
|14.
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|15.
|10
|4
|4
|2
|14 - 9
|16
|16.
|10
|4
|4
|2
|13 - 12
|16
|17.
|9
|4
|3
|2
|6 - 5
|15
|18.
|10
|4
|3
|3
|8 - 9
|15
|19.
|10
|3
|6
|1
|9 - 7
|15
|20.
|9
|3
|5
|1
|8 - 7
|14
|21.
|10
|4
|2
|4
|12 - 9
|14
|22.
|0:0
|11
|3
|5
|3
|14 - 13
|14
|23.
|11
|3
|5
|3
|7 - 7
|14
|24.
|9
|3
|4
|2
|13 - 10
|13
|25.
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|26.
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|27.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|5 - 6
|12
|28.
|9
|0
|4
|5
|4 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|4
|4
|3
|16 - 12
|16
|2.
|0:0
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|3.
|9
|3
|5
|1
|8 - 5
|14
|4.
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|5.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|6.
|10
|2
|6
|2
|7 - 6
|12
|7.
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|8.
|11
|3
|3
|5
|6 - 9
|12
|9.
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|10.
|10
|2
|5
|3
|7 - 10
|11
|11.
|0:2
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|12.
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|13.
|9
|2
|4
|3
|9 - 13
|10
|14.
|10
|2
|4
|4
|10 - 12
|10
|15.
|10
|2
|4
|4
|7 - 12
|10
|16.
|11
|2
|3
|6
|7 - 15
|9
|17.
|9
|1
|5
|3
|3 - 6
|8
|18.
|9
|1
|5
|3
|8 - 11
|8
|19.
|2:0
|10
|2
|2
|6
|10 - 13
|8
|20.
|10
|2
|2
|6
|8 - 11
|8
|21.
|11
|2
|2
|7
|6 - 16
|8
|22.
|9
|1
|4
|4
|8 - 13
|7
|23.
|10
|1
|4
|5
|9 - 15
|7
|24.
|10
|1
|3
|6
|5 - 15
|6
|25.
|11
|1
|2
|8
|9 - 22
|5
|26.
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|27.
|9
|0
|3
|6
|5 - 15
|3
|28.
|9
|0
|1
|8
|1 - 14
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (4)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Бельграно
|Хара Франко
|8 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 8
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|1 7
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 7