  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 20.
Тигре
0:0
Второй тайм: 52'
Платенсе
0'
28' Желтая карточка
Гарай Мартин
34' Желтая карточка
Fernando Juarez III
36' Желтая карточка
Ezequiel Forclaz
43' Желтая карточка
Кардосо Агустин
43' Желтая карточка
Guido Mainero
45' Желтая карточка
Sasha Marcich

Ход матча

28'
Гарай Мартин
 
34'
 
Fernando Juarez III
36'
Ezequiel Forclaz
 
43'
Кардосо Агустин
 
43'
 
Guido Mainero
45'
 
Sasha Marcich
46'
 
Agustin Ocampo
Кервера Тобиас
46'
Армоа Блез
Ezequiel Forclaz
 
Лучшие коэффициенты
Тигре
Ничья
Платенсе
2.85
Реклама, pari.ru
2.75
Реклама, pari.ru
3.30
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
12
Сенобио
Фелипе
8
Гарай
Мартин
6
Нарделли
Джан
30
Пас
Нехуэн
3
Nahuel
Banegas
27
Santiago
Gonzalez
5
Кардосо
Агустин
20
Гальван
Томас
10
Марони
Гонсало
11
Ezequiel
Forclaz
14
Феррейра
Факундо
31
Juan
Cozzani
25
Juan
Saborido
13
Ignacio
Vazquez
6
Gaston
Suso
18
Sasha
Marcich
8
Fernando
Juarez
III
14
Leonel
Picco
7
Guido
Mainero
16
Vicente
Taborda
30
Кервера
Тобиас
9
Mateo
Pellegrino
Тигре
4-2-3-1
Платенсе
4-2-3-1

История личных встреч

Тигре
Платенсе

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

КПЛ
3:1
КПЛ
1:1
ЛП
1:0
ЛП
3:0
КПЛ
4:0

Голы

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

2.67
0.5

Среднее время на гол

33
180

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.33

Среднее время на гол

45
270

Всего голов

12
2

Голов в среднем за матч

2.4
0.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

37
225

Бомбардиры внутри турнира

Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Florian Monzon 6 0.3
Марони Гонсало 3 (1) 0.15
Армоа Блез 3 0.15
Гальван Томас 2 0.1
Ортега Мартин 1 0.05
Santiago Gonzalez 1 0.05
Кардосо Агустин 1 0.05
Рамирес Эрик 1 0.05
Феррейра Факундо 1 0.05
Пас Нехуэн 1 0.05
Nahuel Banegas 1 0.05
Sebastian Medina 1 0.05
Ezequiel Forclaz 1 0.05
Bernardo Benitez 0 0
Ариас Рамон 0 0
Lorenzo Scipioni 0 0
Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Pellegrino 8 (3) 0.4
Guido Mainero 4 0.2
Ronaldo Martinez 3 0.15
Sasha Marcich 1 0.05
Franco Minerva 1 0.05
Bautista Barros Schelotto 0 0
Agustin Ocampo 0 0
Лотти Аугусто 0 0
Carlos Villalba 0 0
Agustin Quiroga 0 0

Карточки

Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Leizza 3 1
Марони Гонсало 3 0
Ортега Мартин 3 0
Ezequiel Forclaz 3 0
Leonel Ariel Miranda 2 0
Santiago Gonzalez 2 0
Кардосо Агустин 2 0
Рамирес Эрик 2 0
Гарай Мартин 2 0
Пас Нехуэн 2 0
Kevin Lomonaco 2 0
Гальван Томас 2 0
Фернандес Томас 1 0
Контин Леандро 1 0
Alan Sosa 1 0
Nahuel Banegas 1 0
Florian Monzon 1 0
Нарделли Джан 1 0
Sebastian Medina 1 0
Angelo Marchese 1 0
Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fernando Juarez III 7 0
Sasha Marcich 5 1
Bautista Barros Schelotto 5 0
Carlos Villalba 3 1
Guido Mainero 4 0
Leonel Picco 4 0
Juan Cozzani 2 1
Ivan Gomez 3 0
Gaston Suso 3 0
Ignacio Vazquez 3 0
Ronaldo Martinez 2 0
Agustin Ocampo 2 0
Шор Игнасио 1 0
Mateo Pellegrino 1 0
Franco Zapiola 1 0
Vicente Taborda 1 0
Juan Pablo Pignani 1 0
Lisandro Sebastian Montenegro 1 0
Agustin Quiroga 1 0
Franco Minerva 1 0

Результаты матчей

Тигре
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Платенсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
4
Тигре
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Платенсе
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
80% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

7
4
Тигре
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
16% (3)
37% (7)
Платенсе
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
68% (13)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

11
8

Голы по времени матча

Забито

14
12
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
2
14%
3
25%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
4
29%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
29%
2
17%
76-90

Пропущено

13
10
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
4
31%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
2
15%
6
60%
76-90

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
2
22%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

12
6
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
8%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
2
17%
1
17%
76-90

Забито

23
17
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 9
5 Не забивали 7
4
17%
4
24%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
2
9%
4
24%
31-45
4
17%
4
24%
46-60
2
9%
2
12%
61-75
7
30%
2
12%
76-90

Пропущено

25
16
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 11
5
20%
3
19%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
5
20%
3
19%
31-45
6
24%
0
0%
46-60
4
16%
2
13%
61-75
4
16%
7
44%
76-90

Результаты последних матчей

Тигре
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Тальерес Кордоба - Тигре 1:1 Тигре - Бока Хуниорс 3:0 Атлетико Тукуман - Тигре 1:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 1:1
Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Тигре - Химнасия Ла-Плата 1:1 Уракан - Тигре 0:2 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Сармьенто - Тигре 0:0 Тигре - Годой Крус 0:2 Ланус - Тигре 3:2 Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Тигре - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Тигре - Чакарита Хуниорс 1:1
Платенсе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Платенсе - Архентинос Хуниорс 2:1 Бельграно - Платенсе 0:1 Платенсе - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:1
Платенсе - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:1 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Платенсе - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Платенсе - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Платенсе - Уракан 0:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0

Результаты матчей

Тигре
Платенсе

Точный счет

1:1
4 раза 40%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
6 раз 32%
0:2
3 раза 16%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
0:2
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Тигре
Платенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
4
5
3
7
1.5
1
8
2
8
2.5
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
2
4
5
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
12
7
7
12
1.5
4
15
2
17
2.5
1
18
1
18
3.5
1
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 20 11 6 3 33 - 14 39
2.
Уракан
 20 9 9 2 20 - 9 36
3.
Унион Санта-Фе
 20 9 6 5 23 - 18 33
4.
Тальерес Кордоба
 20 8 9 3 24 - 20 33
5.
Расинг Авельянеда
 2:0 20 9 4 7 28 - 20 31
6.
Атлетико Тукуман
 20 8 6 6 20 - 21 30
7.
Ривер Плейт
 20 7 9 4 24 - 14 30
8.
Институто Кордоба
 0:2 20 8 5 7 25 - 19 29
9.
Депортиво Риестра
 20 8 5 7 22 - 22 29
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 20 7 7 6 23 - 21 28
11.
Платенсе
 0:0 20 7 7 6 17 - 16 28
12.
Годой Крус
 20 6 10 4 23 - 20 28
13.
Индепендьенте Авельянеда
 20 5 12 3 16 - 13 27
14.
Тигре
 0:0 20 6 8 6 25 - 23 26
15.
Бельграно
 20 6 8 6 23 - 23 26
16.
Бока Хуниорс
 19 6 7 6 21 - 21 25
17.
Химнасия Ла-Плата
 20 6 7 7 19 - 19 25
18.
Росарио Сентраль
 20 6 6 8 22 - 20 24
19.
Сан-Лоренсо Альмагро
 20 6 6 8 17 - 19 24
20.
Индепендьенте Ривадавия
 20 6 6 8 13 - 20 24
21.
Архентинос Хуниорс
 20 6 5 9 16 - 20 23
22.
Сентраль Кордоба СдЕ
 20 6 5 9 22 - 27 23
23.
Банфилд
 20 5 6 9 19 - 26 21
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 20 5 6 9 13 - 24 21
25.
Сармьенто
 20 4 9 7 15 - 20 21
26.
Ланус
 19 4 8 7 19 - 27 20
27.
Дефенса и Хустисия
 20 4 7 9 17 - 29 19
28.
Барракас Сентраль
 20 3 7 10 10 - 24 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 11 8 2 1 17 - 7 26
2.
Велес Сарсфилд
 9 7 2 0 17 - 2 23
3.
Расинг Авельянеда
 2:0 10 7 2 1 18 - 7 23
4.
Унион Санта-Фе
 11 7 2 2 14 - 5 23
5.
Ривер Плейт
 11 6 4 1 21 - 8 22
6.
Архентинос Хуниорс
 11 6 4 1 15 - 6 22
7.
Уракан
 11 6 4 1 12 - 4 22
8.
Атлетико Тукуман
 10 6 2 2 13 - 9 20
9.
Тальерес Кордоба
 9 5 4 0 12 - 5 19
10.
Институто Кордоба
 0:2 9 5 3 1 14 - 5 18
11.
Бока Хуниорс
 9 5 3 1 12 - 6 18
12.
Бельграно
 11 5 3 3 15 - 12 18
13.
Годой Крус
 11 4 6 1 16 - 10 18
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 4 5 1 14 - 9 17
15.
Росарио Сентраль
 10 4 4 2 14 - 9 16
16.
Ланус
 10 4 4 2 13 - 12 16
17.
Индепендьенте Ривадавия
 9 4 3 2 6 - 5 15
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 4 3 3 8 - 9 15
19.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 6 1 9 - 7 15
20.
Дефенса и Хустисия
 9 3 5 1 8 - 7 14
21.
Химнасия Ла-Плата
 10 4 2 4 12 - 9 14
22.
Тигре
 0:0 11 3 5 3 14 - 13 14
23.
Сармьенто
 11 3 5 3 7 - 7 14
24.
Банфилд
 9 3 4 2 13 - 10 13
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 4 1 5 12 - 15 13
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 3 3 3 8 - 7 12
27.
Платенсе
 0:0 9 3 3 3 5 - 6 12
28.
Барракас Сентраль
 9 0 4 5 4 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 11 4 4 3 16 - 12 16
2.
Платенсе
 0:0 11 4 4 3 12 - 10 16
3.
Уракан
 9 3 5 1 8 - 5 14
4.
Тальерес Кордоба
 11 3 5 3 12 - 15 14
5.
Тигре
 0:0 9 3 3 3 11 - 10 12
6.
Индепендьенте Авельянеда
 10 2 6 2 7 - 6 12
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 3 5 9 - 12 12
8.
Барракас Сентраль
 11 3 3 5 6 - 9 12
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 3 2 5 9 - 12 11
10.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 5 3 7 - 10 11
11.
Институто Кордоба
 0:2 11 3 2 6 11 - 14 11
12.
Годой Крус
 9 2 4 3 7 - 10 10
13.
Унион Санта-Фе
 9 2 4 3 9 - 13 10
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 2 4 4 10 - 12 10
15.
Атлетико Тукуман
 10 2 4 4 7 - 12 10
16.
Индепендьенте Ривадавия
 11 2 3 6 7 - 15 9
17.
Ривер Плейт
 9 1 5 3 3 - 6 8
18.
Бельграно
 9 1 5 3 8 - 11 8
19.
Расинг Авельянеда
 2:0 10 2 2 6 10 - 13 8
20.
Росарио Сентраль
 10 2 2 6 8 - 11 8
21.
Банфилд
 11 2 2 7 6 - 16 8
22.
Сармьенто
 9 1 4 4 8 - 13 7
23.
Бока Хуниорс
 10 1 4 5 9 - 15 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 3 6 5 - 15 6
25.
Дефенса и Хустисия
 11 1 2 8 9 - 22 5
26.
Ланус
 9 0 4 5 6 - 15 4
27.
Депортиво Риестра
 9 0 3 6 5 - 15 3
28.
Архентинос Хуниорс
 9 0 1 8 1 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (4)
Ривер Плейт Борха Мигель 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Бельграно Хара Франко 8 (1)
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 11
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 8
Бока Хуниорс Фернандес Пол 1 7
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Саша Маркич получил желтую карточку от судьи
  • 43'
    Гвидо Майнеро получил желтую карточку от судьи
  • 43'
    Кардосо Агустин получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Тигре
Ничья
Платенсе
2.85
Реклама, pari.ru
2.75
Реклама, pari.ru
3.30
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тигре 0:0 Платенсе онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Тигре
Платенсе
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный