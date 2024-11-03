Тур: 20.
0'
28' Желтая карточкаГарай Мартин
34' Желтая карточкаFernando Juarez III
36' Желтая карточкаEzequiel Forclaz
43' Желтая карточкаКардосо Агустин
43' Желтая карточкаGuido Mainero
45' Желтая карточкаSasha Marcich
89' Желтая карточкаПас Нехуэн
90'+5
Ход матча
28'
36'
43'
43'
45'
89'
30
Пас
Нехуэн
31
Juan
Cozzani
14
Leonel
Picco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Пас НехуэнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Армоа БлезНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Alan Sosa
-
-
-
22 Brian Leizza
-
-
-
-
Главный тренер: Себастьян Домингес
- Основной состав
-
31 Juan CozzaniВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
-
26 Шор ИгнасиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Favio Orsi
История личных встреч
Тигре
Платенсе
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
2.67
0.5
Среднее время на гол
33
180
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.33
Среднее время на гол
45
270
Всего голов
12
2
Голов в среднем за матч
2.4
0.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
37
225
Бомбардиры внутри турнира
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Florian Monzon
|6
|0.3
|Марони Гонсало
|3 (1)
|0.15
|Армоа Блез
|3
|0.15
|Гальван Томас
|2
|0.1
|Ортега Мартин
|1
|0.05
|Santiago Gonzalez
|1
|0.05
|Кардосо Агустин
|1
|0.05
|Рамирес Эрик
|1
|0.05
|Феррейра Факундо
|1
|0.05
|Пас Нехуэн
|1
|0.05
|Nahuel Banegas
|1
|0.05
|Sebastian Medina
|1
|0.05
|Ezequiel Forclaz
|1
|0.05
|Bernardo Benitez
|0
|0
|Ариас Рамон
|0
|0
|Lorenzo Scipioni
|0
|0
Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Pellegrino
|8 (3)
|0.4
|Guido Mainero
|4
|0.2
|Ronaldo Martinez
|3
|0.15
|Sasha Marcich
|1
|0.05
|Franco Minerva
|1
|0.05
|Bautista Barros Schelotto
|0
|0
|Agustin Ocampo
|0
|0
|Лотти Аугусто
|0
|0
|Carlos Villalba
|0
|0
|Agustin Quiroga
|0
|0
Карточки
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Leizza
|3
|1
|Марони Гонсало
|3
|0
|Пас Нехуэн
|3
|0
|Ортега Мартин
|3
|0
|Ezequiel Forclaz
|3
|0
|Leonel Ariel Miranda
|2
|0
|Santiago Gonzalez
|2
|0
|Кардосо Агустин
|2
|0
|Рамирес Эрик
|2
|0
|Гарай Мартин
|2
|0
|Kevin Lomonaco
|2
|0
|Гальван Томас
|2
|0
|Фернандес Томас
|1
|0
|Контин Леандро
|1
|0
|Alan Sosa
|1
|0
|Nahuel Banegas
|1
|0
|Florian Monzon
|1
|0
|Нарделли Джан
|1
|0
|Sebastian Medina
|1
|0
|Angelo Marchese
|1
|0
Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fernando Juarez III
|7
|0
|Sasha Marcich
|5
|1
|Bautista Barros Schelotto
|5
|0
|Carlos Villalba
|3
|1
|Guido Mainero
|4
|0
|Leonel Picco
|4
|0
|Juan Cozzani
|2
|1
|Ivan Gomez
|3
|0
|Gaston Suso
|3
|0
|Ignacio Vazquez
|3
|0
|Ronaldo Martinez
|2
|0
|Agustin Ocampo
|2
|0
|Шор Игнасио
|1
|0
|Mateo Pellegrino
|1
|0
|Franco Zapiola
|1
|0
|Vicente Taborda
|1
|0
|Juan Pablo Pignani
|1
|0
|Lisandro Sebastian Montenegro
|1
|0
|Agustin Quiroga
|1
|0
|Franco Minerva
|1
|0
Результаты матчей
Тигре
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Платенсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
4
Тигре
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Платенсе
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
82% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
7
4
Тигре
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (4)
35% (7)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
20% (4)
35% (7)
Платенсе
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (4)
70% (14)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
11
8
Голы по времени матча
Забито
14
12
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
2
14%
3
25%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
4
29%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
29%
2
17%
76-90
Пропущено
13
10
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
4
31%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
2
15%
6
60%
76-90
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 16
2
22%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
12
6
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
8%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
2
17%
1
17%
76-90
Забито
23
17
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 9
6 Не забивали 8
4
17%
4
24%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
2
9%
4
24%
31-45
4
17%
4
24%
46-60
2
9%
2
12%
61-75
7
30%
2
12%
76-90
Пропущено
25
16
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 11
5
20%
3
19%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
5
20%
3
19%
31-45
6
24%
0
0%
46-60
4
16%
2
13%
61-75
4
16%
7
44%
76-90
Результаты последних матчей
Тигре
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Тальерес Кордоба - Тигре 1:1 Тигре - Бока Хуниорс 3:0 Атлетико Тукуман - Тигре 1:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 1:1
Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Тигре - Химнасия Ла-Плата 1:1 Уракан - Тигре 0:2 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Сармьенто - Тигре 0:0 Тигре - Годой Крус 0:2 Ланус - Тигре 3:2 Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Тигре - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Тигре - Чакарита Хуниорс 1:1
Платенсе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Платенсе - Архентинос Хуниорс 2:1 Бельграно - Платенсе 0:1 Платенсе - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:1
Платенсе - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:1 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Платенсе - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Платенсе - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Платенсе - Уракан 0:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0
Результаты матчей
Тигре
Платенсе
Точный счет
1:1
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
6 раз 30%
0:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
4 раза 20%
0:2
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 35%
0
6 раз 30%
2
5 раз 25%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
8 раз 40%
1
8 раз 40%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Тигре
Платенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
45
38
18
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
83
45
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
128
713
416
218
119
119
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|11
|6
|3
|33 - 14
|39
|2.
|20
|9
|9
|2
|20 - 9
|36
|3.
|20
|9
|6
|5
|23 - 18
|33
|4.
|20
|8
|9
|3
|24 - 20
|33
|5.
|20
|9
|4
|7
|28 - 20
|31
|6.
|20
|8
|6
|6
|20 - 21
|30
|7.
|20
|7
|9
|4
|24 - 14
|30
|8.
|20
|8
|5
|7
|25 - 19
|29
|9.
|20
|8
|5
|7
|22 - 22
|29
|10.
|20
|7
|7
|6
|23 - 21
|28
|11.
|20
|7
|7
|6
|17 - 16
|28
|12.
|20
|6
|10
|4
|23 - 20
|28
|13.
|20
|5
|12
|3
|16 - 13
|27
|14.
|20
|6
|8
|6
|25 - 23
|26
|15.
|0:0
|20
|6
|8
|6
|21 - 21
|26
|16.
|20
|6
|8
|6
|23 - 23
|26
|17.
|20
|6
|7
|7
|19 - 19
|25
|18.
|20
|6
|6
|8
|22 - 20
|24
|19.
|20
|6
|6
|8
|17 - 19
|24
|20.
|20
|6
|6
|8
|13 - 20
|24
|21.
|20
|6
|5
|9
|16 - 20
|23
|22.
|20
|6
|5
|9
|22 - 27
|23
|23.
|20
|5
|6
|9
|19 - 26
|21
|24.
|20
|5
|6
|9
|13 - 24
|21
|25.
|20
|4
|9
|7
|15 - 20
|21
|26.
|0:0
|20
|4
|9
|7
|19 - 27
|21
|27.
|20
|4
|7
|9
|17 - 29
|19
|28.
|20
|3
|7
|10
|10 - 24
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|17 - 7
|26
|2.
|9
|7
|2
|0
|17 - 2
|23
|3.
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|4.
|11
|7
|2
|2
|14 - 5
|23
|5.
|11
|6
|4
|1
|21 - 8
|22
|6.
|11
|6
|4
|1
|15 - 6
|22
|7.
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|8.
|10
|6
|2
|2
|13 - 9
|20
|9.
|9
|5
|4
|0
|12 - 5
|19
|10.
|9
|5
|3
|1
|14 - 5
|18
|11.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|12.
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|13.
|11
|4
|6
|1
|16 - 10
|18
|14.
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|15.
|0:0
|11
|4
|5
|2
|13 - 12
|17
|16.
|10
|4
|4
|2
|14 - 9
|16
|17.
|9
|4
|3
|2
|6 - 5
|15
|18.
|10
|4
|3
|3
|8 - 9
|15
|19.
|10
|3
|6
|1
|9 - 7
|15
|20.
|9
|3
|5
|1
|8 - 7
|14
|21.
|10
|4
|2
|4
|12 - 9
|14
|22.
|11
|3
|5
|3
|14 - 13
|14
|23.
|11
|3
|5
|3
|7 - 7
|14
|24.
|9
|3
|4
|2
|13 - 10
|13
|25.
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|26.
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|27.
|9
|3
|3
|3
|5 - 6
|12
|28.
|9
|0
|4
|5
|4 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|4
|4
|3
|16 - 12
|16
|2.
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|3.
|9
|3
|5
|1
|8 - 5
|14
|4.
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|5.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|6.
|10
|2
|6
|2
|7 - 6
|12
|7.
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|8.
|11
|3
|3
|5
|6 - 9
|12
|9.
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|10.
|10
|2
|5
|3
|7 - 10
|11
|11.
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|12.
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|13.
|9
|2
|4
|3
|9 - 13
|10
|14.
|10
|2
|4
|4
|10 - 12
|10
|15.
|10
|2
|4
|4
|7 - 12
|10
|16.
|11
|2
|3
|6
|7 - 15
|9
|17.
|9
|1
|5
|3
|8 - 11
|8
|18.
|9
|1
|5
|3
|3 - 6
|8
|19.
|10
|2
|2
|6
|8 - 11
|8
|20.
|10
|2
|2
|6
|10 - 13
|8
|21.
|11
|2
|2
|7
|6 - 16
|8
|22.
|0:0
|11
|1
|5
|5
|9 - 15
|8
|23.
|9
|1
|4
|4
|8 - 13
|7
|24.
|10
|1
|3
|6
|5 - 15
|6
|25.
|11
|1
|2
|8
|9 - 22
|5
|26.
|0:0
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|27.
|9
|0
|3
|6
|5 - 15
|3
|28.
|9
|0
|1
|8
|1 - 14
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (4)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Бельграно
|Хара Франко
|8 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 8
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|1 7
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 7