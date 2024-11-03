  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 20.
Расинг Авельянеда
2:0
Первый тайм: 45'
Институто Кордоба
0'
1:0
8' Гол
Nazareno Colombo
17' Желтая карточка
Fernando Alarcon
2:0
26' Гол
Мура Факундо
28' Желтая карточка
Nazareno Colombo

Ход матча

8'
Nazareno Colombo
1:0
17'
 
Fernando Alarcon
26'
Мура Факундо
(Солари Сантьяго)
2:0
28'
Nazareno Colombo
 
Лучшие коэффициенты
Расинг Авельянеда
Ничья
Институто Кордоба
4.20
3.40
Реклама, pari.ru
4.40
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
25
Facundo
Cambeses
34
Мура
Факундо
6
Nazareno
Colombo
35
Santiago
Quiros
19
Juan
Elordi
13
Соса
Сантьяго
36
Сукулини
Бруно
16
Барриос
Мартин
28
Солари
Сантьяго
18
Урси
Агустин
17
Карбонеро
Йохан
28
Роффо
Мануэль
4
Giuliano
Cerato
31
Gonzalo
Requena
6
Fernando
Alarcon
12
Jonathan
Bay
34
Stefano
Moreyra
19
Gaston
Lodico
8
Jonas
Acevedo
22
Damian
Puebla
11
Damian
Batallini
9
Facundo
Suarez
Расинг Авельянеда
4-3-3
Институто Кордоба
4-2-3-1

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Институто Кордоба

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛП
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Рохер 5 (1) 0.25
Мартинес Адриан 4 0.2
Gaston Martirena 3 0.15
Maximiliano Salas 2 0.1
Карбонеро Йохан 2 0.1
Соса Сантьяго 2 0.1
Солари Сантьяго 1 0.05
Альмендра Агустин 1 0.05
Кинтеро Хуан 1 (1) 0.05
Рохас Габриэль 1 0.05
Сигали Леонардо 1 0.05
Мура Факундо 1 0.05
Nazareno Colombo 1 0.05
Juan Ignacio Nardoni 1 0.05
Santiago Quiros 1 0.05
Сукулини Бруно 0 0
Baltasar Rodriguez 0 0
Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Santiago Rodriguez III 5 0.25
Russo Cordero 5 0.25
Damian Puebla 4 (1) 0.2
Gregorio Rodríguez 3 0.15
Facundo Suarez 2 0.1
Gonzalo Requena 2 0.1
Gaston Lodico 1 0.05
Fernando Alarcon 1 0.05
Juan Franco 1 0.05
Lucas Rodriguez I 0 0
Jonas Acevedo 0 0
Giuliano Cerato 0 0
Nicolas Dubersarsky 0 0
Jeremias Lazaro 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Адриан 5 1
Солари Сантьяго 3 1
Maximiliano Salas 4 0
Мартинес Рохер 3 0
Альмендра Агустин 3 0
Nazareno Colombo 3 0
Рохас Габриэль 3 0
Соса Сантьяго 2 0
Juan Elordi 2 0
Мура Факундо 2 0
Карбонеро Йохан 2 0
Juan Ignacio Nardoni 2 0
Gaston Martirena 2 0
Ди Чезаре Марко 2 0
Baltasar Rodriguez 2 0
Сигали Леонардо 1 0
Сукулини Бруно 1 0
Бассо Агустин 1 0
Барриос Мартин 1 0
Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jonas Acevedo 6 1
Fernando Alarcon 7 0
Nicolas Dubersarsky 5 0
Jonathan Bay 4 0
Lucas Rodriguez I 3 0
Russo Cordero 1 1
Juan Franco 2 0
Gaston Lodico 2 0
Miguel Brizuela 2 0
Stefano Moreyra 2 0
Gregorio Rodríguez 2 0
Damian Puebla 2 0
Rodrigo Pérez 1 0
Кабрера Виктор 1 0
Damian Batallini 1 0
Santiago Rodriguez III 1 0
Роффо Мануэль 1 0
Brahian Cuello 1 0
Facundo Suarez 1 0
Giuliano Cerato 1 0
Gonzalo Requena 1 0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Институто Кордоба
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

1
4
Расинг Авельянеда
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Институто Кордоба
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

8
14
Расинг Авельянеда
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
Институто Кордоба
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

9
18

Голы по времени матча

Забито

16
11
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
2
13%
1
9%
1-15
4
25%
1
9%
16-30
3
19%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
19%
2
18%
61-75
4
25%
1
9%
76-90

Пропущено

7
12
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
29%
2
17%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
29%
2
17%
61-75
2
29%
3
25%
76-90

Забито

9
14
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 13
1
11%
4
29%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
2
22%
3
21%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
5
36%
76-90

Пропущено

14
5
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
14%
3
60%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
1
20%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
1
20%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Забито

25
25
14 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
8 Не забивали 6
3
12%
5
20%
1-15
6
24%
3
12%
16-30
5
20%
6
24%
31-45
3
12%
3
12%
46-60
3
12%
2
8%
61-75
5
20%
6
24%
76-90

Пропущено

21
17
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
4
19%
5
29%
29%
1-15
4
19%
2
12%
16-30
1
5%
1
6%
31-45
1
5%
3
18%
46-60
5
24%
3
18%
61-75
6
29%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Расинг Авельянеда - Коринтианс 2:1 Банфилд - Расинг Авельянеда 2:1 Коринтианс - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 4:3
Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Уачипато 6:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Уачипато - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0
Институто Кордоба
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Институто Кордоба 3:2 Институто Кордоба - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 1:1
Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Институто Кордоба 2:1 Банфилд - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Уракан - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
Институто Кордоба

Точный счет

2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%

Точный счет

1:0
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
1
4 раза 21%
4
3 раза 16%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
2
7 раз 37%
0
6 раз 32%
1
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Расинг Авельянеда
Институто Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
5
4
1.5
5
4
3
6
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
7
3
2
8
1.5
4
6
2
8
2.5
2
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
13
6
7
12
1.5
9
10
5
14
2.5
2
17
3
16
3.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 20 11 6 3 33 - 14 39
2.
Уракан
 20 9 9 2 20 - 9 36
3.
Унион Санта-Фе
 20 9 6 5 23 - 18 33
4.
Тальерес Кордоба
 20 8 9 3 24 - 20 33
5.
Расинг Авельянеда
 2:0 20 9 4 7 28 - 20 31
6.
Атлетико Тукуман
 20 8 6 6 20 - 21 30
7.
Ривер Плейт
 20 7 9 4 24 - 14 30
8.
Институто Кордоба
 0:2 20 8 5 7 25 - 19 29
9.
Депортиво Риестра
 20 8 5 7 22 - 22 29
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 20 7 7 6 23 - 21 28
11.
Платенсе
 0:0 20 7 7 6 17 - 16 28
12.
Годой Крус
 20 6 10 4 23 - 20 28
13.
Индепендьенте Авельянеда
 20 5 12 3 16 - 13 27
14.
Тигре
 0:0 20 6 8 6 25 - 23 26
15.
Бельграно
 20 6 8 6 23 - 23 26
16.
Бока Хуниорс
 19 6 7 6 21 - 21 25
17.
Химнасия Ла-Плата
 20 6 7 7 19 - 19 25
18.
Росарио Сентраль
 20 6 6 8 22 - 20 24
19.
Сан-Лоренсо Альмагро
 20 6 6 8 17 - 19 24
20.
Индепендьенте Ривадавия
 20 6 6 8 13 - 20 24
21.
Архентинос Хуниорс
 20 6 5 9 16 - 20 23
22.
Сентраль Кордоба СдЕ
 20 6 5 9 22 - 27 23
23.
Банфилд
 20 5 6 9 19 - 26 21
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 20 5 6 9 13 - 24 21
25.
Сармьенто
 20 4 9 7 15 - 20 21
26.
Ланус
 19 4 8 7 19 - 27 20
27.
Дефенса и Хустисия
 20 4 7 9 17 - 29 19
28.
Барракас Сентраль
 20 3 7 10 10 - 24 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 11 8 2 1 17 - 7 26
2.
Велес Сарсфилд
 9 7 2 0 17 - 2 23
3.
Расинг Авельянеда
 2:0 10 7 2 1 18 - 7 23
4.
Унион Санта-Фе
 11 7 2 2 14 - 5 23
5.
Ривер Плейт
 11 6 4 1 21 - 8 22
6.
Архентинос Хуниорс
 11 6 4 1 15 - 6 22
7.
Уракан
 11 6 4 1 12 - 4 22
8.
Атлетико Тукуман
 10 6 2 2 13 - 9 20
9.
Тальерес Кордоба
 9 5 4 0 12 - 5 19
10.
Институто Кордоба
 0:2 9 5 3 1 14 - 5 18
11.
Бока Хуниорс
 9 5 3 1 12 - 6 18
12.
Бельграно
 11 5 3 3 15 - 12 18
13.
Годой Крус
 11 4 6 1 16 - 10 18
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 4 5 1 14 - 9 17
15.
Росарио Сентраль
 10 4 4 2 14 - 9 16
16.
Ланус
 10 4 4 2 13 - 12 16
17.
Индепендьенте Ривадавия
 9 4 3 2 6 - 5 15
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 4 3 3 8 - 9 15
19.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 6 1 9 - 7 15
20.
Дефенса и Хустисия
 9 3 5 1 8 - 7 14
21.
Химнасия Ла-Плата
 10 4 2 4 12 - 9 14
22.
Тигре
 0:0 11 3 5 3 14 - 13 14
23.
Сармьенто
 11 3 5 3 7 - 7 14
24.
Банфилд
 9 3 4 2 13 - 10 13
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 4 1 5 12 - 15 13
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 3 3 3 8 - 7 12
27.
Платенсе
 0:0 9 3 3 3 5 - 6 12
28.
Барракас Сентраль
 9 0 4 5 4 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 11 4 4 3 16 - 12 16
2.
Платенсе
 0:0 11 4 4 3 12 - 10 16
3.
Уракан
 9 3 5 1 8 - 5 14
4.
Тальерес Кордоба
 11 3 5 3 12 - 15 14
5.
Тигре
 0:0 9 3 3 3 11 - 10 12
6.
Индепендьенте Авельянеда
 10 2 6 2 7 - 6 12
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 3 5 9 - 12 12
8.
Барракас Сентраль
 11 3 3 5 6 - 9 12
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 3 2 5 9 - 12 11
10.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 5 3 7 - 10 11
11.
Институто Кордоба
 0:2 11 3 2 6 11 - 14 11
12.
Годой Крус
 9 2 4 3 7 - 10 10
13.
Унион Санта-Фе
 9 2 4 3 9 - 13 10
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 2 4 4 10 - 12 10
15.
Атлетико Тукуман
 10 2 4 4 7 - 12 10
16.
Индепендьенте Ривадавия
 11 2 3 6 7 - 15 9
17.
Ривер Плейт
 9 1 5 3 3 - 6 8
18.
Бельграно
 9 1 5 3 8 - 11 8
19.
Расинг Авельянеда
 2:0 10 2 2 6 10 - 13 8
20.
Росарио Сентраль
 10 2 2 6 8 - 11 8
21.
Банфилд
 11 2 2 7 6 - 16 8
22.
Сармьенто
 9 1 4 4 8 - 13 7
23.
Бока Хуниорс
 10 1 4 5 9 - 15 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 3 6 5 - 15 6
25.
Дефенса и Хустисия
 11 1 2 8 9 - 22 5
26.
Ланус
 9 0 4 5 6 - 15 4
27.
Депортиво Риестра
 9 0 3 6 5 - 15 3
28.
Архентинос Хуниорс
 9 0 1 8 1 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (4)
Ривер Плейт Борха Мигель 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Бельграно Хара Франко 8 (1)
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 11
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 8
Бока Хуниорс Фернандес Пол 1 7
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 7
Весь список
Лучшие коэффициенты
Расинг Авельянеда
Ничья
Институто Кордоба
4.20
3.40
Реклама, pari.ru
4.40
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Расинг Авельянеда 2:0 Институто Кордоба онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Расинг Авельянеда
Институто Кордоба
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный