Тур: 20.
2:0
Первый тайм: 45'
0'
1:0
8' ГолNazareno Colombo
17' Желтая карточкаFernando Alarcon
2:0
26' ГолМура Факундо
28' Желтая карточкаNazareno Colombo
Ход матча
8'
1:0
17'
26'
2:0
28'
34
Мура
Факундо
19
Juan
Elordi
18
Урси
Агустин
12
Jonathan
Bay
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Juan ElordiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Урси АгустинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Конти ХерманЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Костас Густаво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Диас ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Институто Кордоба
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Рохер
|5 (1)
|0.25
|Мартинес Адриан
|4
|0.2
|Gaston Martirena
|3
|0.15
|Maximiliano Salas
|2
|0.1
|Карбонеро Йохан
|2
|0.1
|Соса Сантьяго
|2
|0.1
|Солари Сантьяго
|1
|0.05
|Альмендра Агустин
|1
|0.05
|Кинтеро Хуан
|1 (1)
|0.05
|Рохас Габриэль
|1
|0.05
|Сигали Леонардо
|1
|0.05
|Мура Факундо
|1
|0.05
|Nazareno Colombo
|1
|0.05
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0.05
|Santiago Quiros
|1
|0.05
|Сукулини Бруно
|0
|0
|Baltasar Rodriguez
|0
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Santiago Rodriguez III
|5
|0.25
|Russo Cordero
|5
|0.25
|Damian Puebla
|4 (1)
|0.2
|Gregorio Rodríguez
|3
|0.15
|Facundo Suarez
|2
|0.1
|Gonzalo Requena
|2
|0.1
|Gaston Lodico
|1
|0.05
|Fernando Alarcon
|1
|0.05
|Juan Franco
|1
|0.05
|Lucas Rodriguez I
|0
|0
|Jonas Acevedo
|0
|0
|Giuliano Cerato
|0
|0
|Nicolas Dubersarsky
|0
|0
|Jeremias Lazaro
|0
|0
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Адриан
|5
|1
|Солари Сантьяго
|3
|1
|Maximiliano Salas
|4
|0
|Мартинес Рохер
|3
|0
|Альмендра Агустин
|3
|0
|Nazareno Colombo
|3
|0
|Рохас Габриэль
|3
|0
|Соса Сантьяго
|2
|0
|Juan Elordi
|2
|0
|Мура Факундо
|2
|0
|Карбонеро Йохан
|2
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|2
|0
|Gaston Martirena
|2
|0
|Ди Чезаре Марко
|2
|0
|Baltasar Rodriguez
|2
|0
|Сигали Леонардо
|1
|0
|Сукулини Бруно
|1
|0
|Бассо Агустин
|1
|0
|Барриос Мартин
|1
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jonas Acevedo
|6
|1
|Fernando Alarcon
|7
|0
|Nicolas Dubersarsky
|5
|0
|Jonathan Bay
|4
|0
|Lucas Rodriguez I
|3
|0
|Russo Cordero
|1
|1
|Juan Franco
|2
|0
|Gaston Lodico
|2
|0
|Miguel Brizuela
|2
|0
|Stefano Moreyra
|2
|0
|Gregorio Rodríguez
|2
|0
|Damian Puebla
|2
|0
|Rodrigo Pérez
|1
|0
|Кабрера Виктор
|1
|0
|Damian Batallini
|1
|0
|Santiago Rodriguez III
|1
|0
|Роффо Мануэль
|1
|0
|Brahian Cuello
|1
|0
|Facundo Suarez
|1
|0
|Giuliano Cerato
|1
|0
|Gonzalo Requena
|1
|0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Институто Кордоба
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
1
4
Расинг Авельянеда
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Институто Кордоба
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
8
14
Расинг Авельянеда
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
Институто Кордоба
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
9
18
Голы по времени матча
Забито
16
11
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
2
13%
1
9%
1-15
4
25%
1
9%
16-30
3
19%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
19%
2
18%
61-75
4
25%
1
9%
76-90
Пропущено
7
12
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
29%
2
17%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
29%
2
17%
61-75
2
29%
3
25%
76-90
Забито
9
14
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 13
1
11%
4
29%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
2
22%
3
21%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
5
36%
76-90
Пропущено
14
5
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
14%
3
60%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
1
20%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
1
20%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Забито
25
25
14 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
8 Не забивали 6
3
12%
5
20%
1-15
6
24%
3
12%
16-30
5
20%
6
24%
31-45
3
12%
3
12%
46-60
3
12%
2
8%
61-75
5
20%
6
24%
76-90
Пропущено
21
17
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
4
19%
5
29%
29%
1-15
4
19%
2
12%
16-30
1
5%
1
6%
31-45
1
5%
3
18%
46-60
5
24%
3
18%
61-75
6
29%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Расинг Авельянеда - Коринтианс 2:1 Банфилд - Расинг Авельянеда 2:1 Коринтианс - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 4:3
Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Уачипато 6:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Уачипато - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0
Институто Кордоба
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Институто Кордоба 3:2 Институто Кордоба - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 1:1
Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Институто Кордоба 2:1 Банфилд - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Уракан - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
Институто Кордоба
Точный счет
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
Точный счет
1:0
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
1
4 раза 21%
4
3 раза 16%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
2
7 раз 37%
0
6 раз 32%
1
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Расинг Авельянеда
Институто Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
54
54
36
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
73
28
46
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
136
712
910
514
217
316
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|11
|6
|3
|33 - 14
|39
|2.
|20
|9
|9
|2
|20 - 9
|36
|3.
|20
|9
|6
|5
|23 - 18
|33
|4.
|20
|8
|9
|3
|24 - 20
|33
|5.
|2:0
|20
|9
|4
|7
|28 - 20
|31
|6.
|20
|8
|6
|6
|20 - 21
|30
|7.
|20
|7
|9
|4
|24 - 14
|30
|8.
|0:2
|20
|8
|5
|7
|25 - 19
|29
|9.
|20
|8
|5
|7
|22 - 22
|29
|10.
|20
|7
|7
|6
|23 - 21
|28
|11.
|0:0
|20
|7
|7
|6
|17 - 16
|28
|12.
|20
|6
|10
|4
|23 - 20
|28
|13.
|20
|5
|12
|3
|16 - 13
|27
|14.
|0:0
|20
|6
|8
|6
|25 - 23
|26
|15.
|20
|6
|8
|6
|23 - 23
|26
|16.
|19
|6
|7
|6
|21 - 21
|25
|17.
|20
|6
|7
|7
|19 - 19
|25
|18.
|20
|6
|6
|8
|22 - 20
|24
|19.
|20
|6
|6
|8
|17 - 19
|24
|20.
|20
|6
|6
|8
|13 - 20
|24
|21.
|20
|6
|5
|9
|16 - 20
|23
|22.
|20
|6
|5
|9
|22 - 27
|23
|23.
|20
|5
|6
|9
|19 - 26
|21
|24.
|20
|5
|6
|9
|13 - 24
|21
|25.
|20
|4
|9
|7
|15 - 20
|21
|26.
|19
|4
|8
|7
|19 - 27
|20
|27.
|20
|4
|7
|9
|17 - 29
|19
|28.
|20
|3
|7
|10
|10 - 24
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|17 - 7
|26
|2.
|9
|7
|2
|0
|17 - 2
|23
|3.
|2:0
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|4.
|11
|7
|2
|2
|14 - 5
|23
|5.
|11
|6
|4
|1
|21 - 8
|22
|6.
|11
|6
|4
|1
|15 - 6
|22
|7.
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|8.
|10
|6
|2
|2
|13 - 9
|20
|9.
|9
|5
|4
|0
|12 - 5
|19
|10.
|0:2
|9
|5
|3
|1
|14 - 5
|18
|11.
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|12.
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|13.
|11
|4
|6
|1
|16 - 10
|18
|14.
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|15.
|10
|4
|4
|2
|14 - 9
|16
|16.
|10
|4
|4
|2
|13 - 12
|16
|17.
|9
|4
|3
|2
|6 - 5
|15
|18.
|10
|4
|3
|3
|8 - 9
|15
|19.
|10
|3
|6
|1
|9 - 7
|15
|20.
|9
|3
|5
|1
|8 - 7
|14
|21.
|10
|4
|2
|4
|12 - 9
|14
|22.
|0:0
|11
|3
|5
|3
|14 - 13
|14
|23.
|11
|3
|5
|3
|7 - 7
|14
|24.
|9
|3
|4
|2
|13 - 10
|13
|25.
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|26.
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|27.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|5 - 6
|12
|28.
|9
|0
|4
|5
|4 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|4
|4
|3
|16 - 12
|16
|2.
|0:0
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|3.
|9
|3
|5
|1
|8 - 5
|14
|4.
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|5.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|6.
|10
|2
|6
|2
|7 - 6
|12
|7.
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|8.
|11
|3
|3
|5
|6 - 9
|12
|9.
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|10.
|10
|2
|5
|3
|7 - 10
|11
|11.
|0:2
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|12.
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|13.
|9
|2
|4
|3
|9 - 13
|10
|14.
|10
|2
|4
|4
|10 - 12
|10
|15.
|10
|2
|4
|4
|7 - 12
|10
|16.
|11
|2
|3
|6
|7 - 15
|9
|17.
|9
|1
|5
|3
|3 - 6
|8
|18.
|9
|1
|5
|3
|8 - 11
|8
|19.
|2:0
|10
|2
|2
|6
|10 - 13
|8
|20.
|10
|2
|2
|6
|8 - 11
|8
|21.
|11
|2
|2
|7
|6 - 16
|8
|22.
|9
|1
|4
|4
|8 - 13
|7
|23.
|10
|1
|4
|5
|9 - 15
|7
|24.
|10
|1
|3
|6
|5 - 15
|6
|25.
|11
|1
|2
|8
|9 - 22
|5
|26.
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|27.
|9
|0
|3
|6
|5 - 15
|3
|28.
|9
|0
|1
|8
|1 - 14
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (4)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Бельграно
|Хара Франко
|8 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 8
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|1 7
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 7