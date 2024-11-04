Тур: 20.
1:0
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаРодригес Агустин
39' Желтая карточкаРохо Маркос
1:0
79' ГолСальвио Эдуардо
90' Желтая карточкаМедель Гари
90'+6
Ход матча
30'
39'
79'
90'
21
Касерес
Хуан
22
Солер
Хулио
12
Брей
Леандро
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Касерес ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Солер ХулиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Ируста ЛукасЗащитник
- Защитник
-
25 Акино ДиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Зилински Рикардо
- Основной состав
-
12 Брей ЛеандроВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Фабра ФранкПолузащитник
-
53 Joaquin Ruiz
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
История личных встреч
Ланус
Бока Хуниорс
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.8%
81.8%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 16 побед
30 матчей
30%
23.3%
46.7%
9 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
30%
53.3%
16.7%
9 побед 16 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.3%
23.3%
53.4%
7 побед 7 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
1.28
1.17
Среднее время на гол
70
77
Всего голов
20
24
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Среднее время на гол
54
67
Всего голов
43
38
Голов в среднем за матч
1.43
1.27
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
62
71
Бомбардиры внутри турнира
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боу Вальтер
|6 (1)
|0.3
|Морено Марселино
|4
|0.2
|Торрес Джонатан
|3
|0.15
|Сальвио Эдуардо
|3
|0.15
|Каррера Рамиро
|1
|0.05
|Пенья Фелипе
|1
|0.05
|Родригес Агустин
|1
|0.05
|Акино Дилан
|0
|0
|Nicolas Morgantini
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|6 (1)
|0.3
|Milton Gimenez
|4
|0.2
|Кавани Эдинсон
|3
|0.15
|Фернандес Игнасио
|2
|0.1
|Сараччи Марсело
|1
|0.05
|Медина Кристиан
|1
|0.05
|Агирре Брайан I
|1
|0.05
|Лема Кристиан
|1
|0.05
|Jabes Saralegui
|1
|0.05
|Aaron Anselmino
|0
|0
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Сенон Кевин
|0
|0
|Бланко Лаутаро
|0
|0
Карточки
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Raul Loaiza
|5
|0
|Морено Марселино
|4
|0
|Торрес Джонатан
|2
|1
|Лусиатти Брайан
|2
|1
|Каррера Рамиро
|3
|0
|Гонсалес Максимилиано
|1
|1
|Боджо Лусиано
|1
|1
|Родригес Агустин
|1
|1
|Акоста Лаутаро
|2
|0
|Альварес Фавио
|2
|0
|Агуэрре Алан
|2
|0
|Домингес Нери
|2
|0
|Пенья Фелипе
|2
|0
|Ricardo Zielinski
|2
|0
|Боу Вальтер
|0
|1
|Перес Гонсало
|1
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|0
|Leandro Diaz III
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Касерес Хуан
|1
|0
|Солер Хулио
|1
|0
|Клаа Николас
|1
|0
|Акино Дилан
|1
|0
|Онтиверо Октавио
|1
|0
|Leonel Cardozo
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Пол
|7
|1
|Лема Кристиан
|5
|1
|Фигаль Хорхе
|6
|0
|Бланко Лаутаро
|5
|0
|Рохо Маркос
|3
|1
|Milton Gimenez
|3
|1
|Медель Гари
|4
|0
|Сараччи Марсело
|2
|1
|Мерентиель Мигель
|3
|0
|Кавани Эдинсон
|1
|1
|Адвинкула Луис
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Tomas Belmonte
|2
|0
|Медина Кристиан
|2
|0
|Ромеро Серхио
|1
|0
|Дженсон Лукас
|1
|0
|Баринага Хуан
|1
|0
|Агирре Брайан I
|1
|0
|Ди Лолло Лаутаро
|1
|0
|Aaron Anselmino
|1
|0
|Горосито Дилан
|1
|0
Результаты матчей
Ланус
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Бока Хуниорс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
4
Ланус
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Бока Хуниорс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
11
1
Упущенные победы
4
12
Ланус
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
20% (4)
25% (5)
Бока Хуниорс
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
40% (8)
45% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
15
3
Упущенные победы
7
16
Голы по времени матча
Забито
15
8
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
3
20%
3
38%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
3
38%
76-90
Пропущено
11
17
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
1
9%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
9%
2
12%
31-45
2
18%
2
12%
46-60
2
18%
2
12%
61-75
5
45%
6
35%
76-90
Забито
6
12
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
0
0%
2
17%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
33%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
33%
3
25%
76-90
Пропущено
15
6
2 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
7%
1
17%
1-15
1
7%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
5
33%
2
33%
76-90
Забито
21
20
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 6
7 Не забивали 8
0
0%
2
10%
1-15
4
19%
3
15%
16-30
4
19%
2
10%
31-45
5
24%
6
30%
46-60
2
10%
1
5%
61-75
6
29%
6
30%
76-90
Пропущено
26
23
4 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 15
2
8%
3
13%
1-15
1
4%
6
26%
16-30
1
4%
2
9%
31-45
7
27%
2
9%
46-60
5
19%
2
9%
61-75
10
38%
8
35%
76-90
Результаты последних матчей
Ланус
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ланус - Крузейро 0:1 Атлетико Тукуман - Ланус 1:0 Крузейро - Ланус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 0:2
Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:1 Ланус - Химнасия Ла-Плата 0:0 Индепендьенте Медельин - Ланус 1:1 Уракан - Ланус 3:0 Ланус - Индепендьенте Медельин 0:0 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0 Ланус - Годой Крус 1:1 Ланус - ЛДУ Кито 3:1 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 ЛДУ Кито - Ланус 1:2 Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Ланус - Тигре 3:2 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Ланус - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Ланус 2:2
Бока Хуниорс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Бока Хуниорс - Депортиво Риестра 1:1 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 1:1 Тигре - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Архентинос Хуниорс 1:0
Бельграно - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Индепендьенте дель Валле - Бока Хуниорс 0:0
Результаты матчей
Ланус
Бока Хуниорс
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
5 раз 25%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:0
5 раз 25%
1:1
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
0
8 раз 40%
1
7 раз 35%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ланус
Бока Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
72
47
36
29
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
56
18
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
137
Больше Меньше
128
515
515
218
317
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (4)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Бельграно
|Хара Франко
|8 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 8
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|1 7
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 7