  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 20.
Ланус
1:0
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
30' Желтая карточка
Родригес Агустин
39' Желтая карточка
Рохо Маркос
1:0
79' Гол
Сальвио Эдуардо
90' Желтая карточка
Медель Гари
90'+6
26
Лосада
Науэль
21
Касерес
Хуан
24
Искиэрдос
Карлос
2
Муньос
Эсекьель
22
Солер
Хулио
4
Перес
Гонсало
5
Пенья
Фелипе
17
Родригес
Агустин
10
Морено
Марселино
7
Акоста
Лаутаро
9
Боу
Вальтер
12
Брей
Леандро
17
Адвинкула
Луис
4
Фигаль
Хорхе
38
Aaron
Anselmino
6
Рохо
Маркос
3
Сараччи
Марсело
30
Tomas
Belmonte
21
Мирамон
Игнасио
7
Себальос
Эсекиэль
33
Агирре
Брайан
I
10
Кавани
Эдинсон
Ланус
4-2-3-1
Бока Хуниорс
5-2-3

История личных встреч

Ланус
Бока Хуниорс

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
81.8%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 16 побед

30 матчей

30%
23.3%
46.7%
9 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

30%
53.3%
16.7%
9 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.3%
23.3%
53.4%
7 побед 7 ничьих 16 побед

История матчей

КПЛ
2:1
КПЛ
1:1
ЛП
1:1
ЛП
0:1
КПЛ
1:1
ЛП
4:2
КПЛ
1:0
КДМЗ4
1:2
КДМЗ4
1:2
С
2:1
С
2:1
С
0:1
К
2:2
П
1:0
П
2:0
КА
0:2
П
1:3
П
2:2
П
3:1
П
2:2
П
0:0
П
2:0
ПА
2:2
ПА
1:2
ПА
2:0
ПА
1:2
ПА
3:1
ПА
1:2
ПА
1:0
ПА
1:3

Голы

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

1.28
1.17

Среднее время на гол

70
77

Всего голов

20
24

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

43
38

Голов в среднем за матч

1.43
1.27

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

62
71

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боу Вальтер 6 (1) 0.3
Морено Марселино 4 0.2
Торрес Джонатан 3 0.15
Сальвио Эдуардо 3 0.15
Каррера Рамиро 1 0.05
Пенья Фелипе 1 0.05
Родригес Агустин 1 0.05
Акино Дилан 0 0
Nicolas Morgantini 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерентиель Мигель 6 (1) 0.3
Milton Gimenez 4 0.2
Кавани Эдинсон 3 0.15
Фернандес Игнасио 2 0.1
Сараччи Марсело 1 0.05
Медина Кристиан 1 0.05
Агирре Брайан I 1 0.05
Лема Кристиан 1 0.05
Jabes Saralegui 1 0.05
Aaron Anselmino 0 0
Адвинкула Луис 0 0
Сенон Кевин 0 0
Бланко Лаутаро 0 0

Карточки

Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Raul Loaiza 5 0
Морено Марселино 4 0
Торрес Джонатан 2 1
Лусиатти Брайан 2 1
Каррера Рамиро 3 0
Гонсалес Максимилиано 1 1
Боджо Лусиано 1 1
Родригес Агустин 1 1
Акоста Лаутаро 2 0
Альварес Фавио 2 0
Агуэрре Алан 2 0
Домингес Нери 2 0
Пенья Фелипе 2 0
Ricardo Zielinski 2 0
Боу Вальтер 0 1
Перес Гонсало 1 0
Искиэрдос Карлос 1 0
Leandro Diaz III 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Касерес Хуан 1 0
Солер Хулио 1 0
Клаа Николас 1 0
Акино Дилан 1 0
Онтиверо Октавио 1 0
Leonel Cardozo 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Пол 7 1
Лема Кристиан 5 1
Фигаль Хорхе 6 0
Бланко Лаутаро 5 0
Рохо Маркос 3 1
Milton Gimenez 3 1
Медель Гари 4 0
Сараччи Марсело 2 1
Мерентиель Мигель 3 0
Кавани Эдинсон 1 1
Адвинкула Луис 2 0
Фернандес Игнасио 2 0
Tomas Belmonte 2 0
Медина Кристиан 2 0
Ромеро Серхио 1 0
Дженсон Лукас 1 0
Баринага Хуан 1 0
Агирре Брайан I 1 0
Ди Лолло Лаутаро 1 0
Aaron Anselmino 1 0
Горосито Дилан 1 0

Результаты матчей

Ланус
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Бока Хуниорс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
4
Ланус
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Бока Хуниорс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

4
12
Ланус
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
20% (4)
25% (5)
Бока Хуниорс
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
40% (8)
45% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

7
16

Голы по времени матча

Забито

15
8
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
3
20%
3
38%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
3
38%
76-90

Пропущено

11
17
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
1
9%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
9%
2
12%
31-45
2
18%
2
12%
46-60
2
18%
2
12%
61-75
5
45%
6
35%
76-90

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
0
0%
2
17%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
33%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
33%
3
25%
76-90

Пропущено

15
6
2 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
7%
1
17%
1-15
1
7%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
5
33%
2
33%
76-90

Забито

21
20
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 6
7 Не забивали 8
0
0%
2
10%
1-15
4
19%
3
15%
16-30
4
19%
2
10%
31-45
5
24%
6
30%
46-60
2
10%
1
5%
61-75
6
29%
6
30%
76-90

Пропущено

26
23
4 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 15
2
8%
3
13%
1-15
1
4%
6
26%
16-30
1
4%
2
9%
31-45
7
27%
2
9%
46-60
5
19%
2
9%
61-75
10
38%
8
35%
76-90

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ланус - Крузейро 0:1 Атлетико Тукуман - Ланус 1:0 Крузейро - Ланус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 0:2
Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:1 Ланус - Химнасия Ла-Плата 0:0 Индепендьенте Медельин - Ланус 1:1 Уракан - Ланус 3:0 Ланус - Индепендьенте Медельин 0:0 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0 Ланус - Годой Крус 1:1 Ланус - ЛДУ Кито 3:1 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 ЛДУ Кито - Ланус 1:2 Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Ланус - Тигре 3:2 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Ланус - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Ланус 2:2
Бока Хуниорс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Бока Хуниорс - Депортиво Риестра 1:1 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 1:1 Тигре - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Архентинос Хуниорс 1:0
Бельграно - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Индепендьенте дель Валле - Бока Хуниорс 0:0

Результаты матчей

Ланус
Бока Хуниорс

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
5 раз 25%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:0
5 раз 25%
1:1
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
0
8 раз 40%
1
7 раз 35%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ланус
Бока Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
2
4
7
1.5
3
6
2
9
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
6
1
8
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
12
8
5
15
1.5
5
15
2
18
2.5
3
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 20 11 6 3 33 - 14 39
2.
Уракан
 20 9 9 2 20 - 9 36
3.
Унион Санта-Фе
 20 9 6 5 23 - 18 33
4.
Тальерес Кордоба
 20 8 9 3 24 - 20 33
5.
Расинг Авельянеда
 20 9 4 7 28 - 20 31
6.
Атлетико Тукуман
 20 8 6 6 20 - 21 30
7.
Ривер Плейт
 20 7 9 4 24 - 14 30
8.
Институто Кордоба
 20 8 5 7 25 - 19 29
9.
Депортиво Риестра
 20 8 5 7 22 - 22 29
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 20 7 7 6 23 - 21 28
11.
Платенсе
 20 7 7 6 17 - 16 28
12.
Годой Крус
 20 6 10 4 23 - 20 28
13.
Индепендьенте Авельянеда
 20 5 12 3 16 - 13 27
14.
Тигре
 20 6 8 6 25 - 23 26
15.
Бельграно
 20 6 8 6 23 - 23 26
16.
Химнасия Ла-Плата
 20 6 7 7 19 - 19 25
17.
Бока Хуниорс
 20 6 7 7 21 - 22 25
18.
Росарио Сентраль
 20 6 6 8 22 - 20 24
19.
Сан-Лоренсо Альмагро
 20 6 6 8 17 - 19 24
20.
Индепендьенте Ривадавия
 20 6 6 8 13 - 20 24
21.
Архентинос Хуниорс
 20 6 5 9 16 - 20 23
22.
Сентраль Кордоба СдЕ
 20 6 5 9 22 - 27 23
23.
Ланус
 20 5 8 7 20 - 27 23
24.
Банфилд
 20 5 6 9 19 - 26 21
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 20 5 6 9 13 - 24 21
26.
Сармьенто
 20 4 9 7 15 - 20 21
27.
Дефенса и Хустисия
 20 4 7 9 17 - 29 19
28.
Барракас Сентраль
 20 3 7 10 10 - 24 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 11 8 2 1 17 - 7 26
2.
Велес Сарсфилд
 9 7 2 0 17 - 2 23
3.
Расинг Авельянеда
 10 7 2 1 18 - 7 23
4.
Унион Санта-Фе
 11 7 2 2 14 - 5 23
5.
Ривер Плейт
 11 6 4 1 21 - 8 22
6.
Архентинос Хуниорс
 11 6 4 1 15 - 6 22
7.
Уракан
 11 6 4 1 12 - 4 22
8.
Атлетико Тукуман
 10 6 2 2 13 - 9 20
9.
Тальерес Кордоба
 9 5 4 0 12 - 5 19
10.
Ланус
 11 5 4 2 14 - 12 19
11.
Институто Кордоба
 9 5 3 1 14 - 5 18
12.
Бока Хуниорс
 9 5 3 1 12 - 6 18
13.
Бельграно
 11 5 3 3 15 - 12 18
14.
Годой Крус
 11 4 6 1 16 - 10 18
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 4 5 1 14 - 9 17
16.
Росарио Сентраль
 10 4 4 2 14 - 9 16
17.
Индепендьенте Ривадавия
 9 4 3 2 6 - 5 15
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 4 3 3 8 - 9 15
19.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 6 1 9 - 7 15
20.
Дефенса и Хустисия
 9 3 5 1 8 - 7 14
21.
Химнасия Ла-Плата
 10 4 2 4 12 - 9 14
22.
Тигре
 11 3 5 3 14 - 13 14
23.
Сармьенто
 11 3 5 3 7 - 7 14
24.
Банфилд
 9 3 4 2 13 - 10 13
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 4 1 5 12 - 15 13
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 3 3 3 8 - 7 12
27.
Платенсе
 9 3 3 3 5 - 6 12
28.
Барракас Сентраль
 9 0 4 5 4 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 11 4 4 3 16 - 12 16
2.
Платенсе
 11 4 4 3 12 - 10 16
3.
Уракан
 9 3 5 1 8 - 5 14
4.
Тальерес Кордоба
 11 3 5 3 12 - 15 14
5.
Тигре
 9 3 3 3 11 - 10 12
6.
Индепендьенте Авельянеда
 10 2 6 2 7 - 6 12
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 3 5 9 - 12 12
8.
Барракас Сентраль
 11 3 3 5 6 - 9 12
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 3 2 5 9 - 12 11
10.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 5 3 7 - 10 11
11.
Институто Кордоба
 11 3 2 6 11 - 14 11
12.
Годой Крус
 9 2 4 3 7 - 10 10
13.
Унион Санта-Фе
 9 2 4 3 9 - 13 10
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 2 4 4 10 - 12 10
15.
Атлетико Тукуман
 10 2 4 4 7 - 12 10
16.
Индепендьенте Ривадавия
 11 2 3 6 7 - 15 9
17.
Ривер Плейт
 9 1 5 3 3 - 6 8
18.
Бельграно
 9 1 5 3 8 - 11 8
19.
Расинг Авельянеда
 10 2 2 6 10 - 13 8
20.
Росарио Сентраль
 10 2 2 6 8 - 11 8
21.
Банфилд
 11 2 2 7 6 - 16 8
22.
Сармьенто
 9 1 4 4 8 - 13 7
23.
Бока Хуниорс
 11 1 4 6 9 - 16 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 3 6 5 - 15 6
25.
Дефенса и Хустисия
 11 1 2 8 9 - 22 5
26.
Ланус
 9 0 4 5 6 - 15 4
27.
Депортиво Риестра
 9 0 3 6 5 - 15 3
28.
Архентинос Хуниорс
 9 0 1 8 1 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (4)
Ривер Плейт Борха Мигель 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Бельграно Хара Франко 8 (1)
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 11
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 8
Бока Хуниорс Фернандес Пол 1 7
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Рохо Маркос получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ланус 1:0 Бока Хуниорс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный