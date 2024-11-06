Тур: 21.
0:2
Второй тайм: 71'
Ход матча
41'
64'
0:2
10
Тапия
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Тапия ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Marcelo Mino
-
41 Javier Ruiz
-
-
-
11 Alan Cantero
-
36 Alex Juarez
-
-
-
-
Главный тренер: Инсуа Рубен Дарио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
-
20 Конти ХерманЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Урси АгустинНападающий
-
-
-
19 Juan Elordi
-
-
Главный тренер: Костас Густаво
История личных встреч
Барракас Сентраль
Расинг Авельянеда
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
180
Бомбардиры внутри турнира
Барракас Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Javier Ruiz
|2
|0.1
|Rodrigo Insua
|2 (1)
|0.1
|Alexis Dominguez
|1
|0.05
|Jhonatan Candia
|1
|0.05
|Nicolas Demartini
|1
|0.05
|Facundo Bruera
|1
|0.05
|Marcos Iacobellis
|1
|0.05
|Maximiliano Zalazar
|1
|0.05
|Rodrigo Herrera
|0
|0
|Тапия Иван
|0
|0
|Alan Cantero
|0
|0
|Santiago Coronel
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Рохер
|5 (1)
|0.24
|Мартинес Адриан
|4
|0.19
|Gaston Martirena
|3
|0.14
|Альмендра Агустин
|2
|0.1
|Maximiliano Salas
|2
|0.1
|Карбонеро Йохан
|2
|0.1
|Соса Сантьяго
|2
|0.1
|Солари Сантьяго
|1
|0.05
|Кинтеро Хуан
|1 (1)
|0.05
|Рохас Габриэль
|1
|0.05
|Сигали Леонардо
|1
|0.05
|Мура Факундо
|1
|0.05
|Nazareno Colombo
|1
|0.05
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0.05
|Santiago Quiros
|1
|0.05
|Сукулини Бруно
|0
|0
|Baltasar Rodriguez
|0
|0
Карточки
Барракас Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Herrera
|5
|0
|Alex Juarez
|1
|1
|Dardo Federico Miloc
|2
|0
|Jhonatan Candia
|2
|0
|Nicolas Demartini
|2
|0
|Gonzalo Goni
|2
|0
|Facundo Bruera
|2
|0
|Тапия Иван
|2
|0
|Marcos Iacobellis
|2
|0
|Nicolas Capraro
|2
|0
|Rodrigo Insua
|2
|0
|Siro Rosane
|2
|0
|Santiago Coronel
|2
|0
|Pedro Velurtas
|2
|0
|Maximiliano Zalazar
|2
|0
|Sebastian Emanuel Moyano
|1
|0
|Alexis Dominguez
|1
|0
|Carlos Martin Arce
|1
|0
|Facundo Mater
|1
|0
|Alan Cantero
|1
|0
|Lucas Brochero
|1
|0
|Manuel Duarte
|1
|0
|Federico Aguirre
|1
|0
|Javier Ruiz
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Адриан
|5
|1
|Солари Сантьяго
|3
|1
|Maximiliano Salas
|4
|0
|Мартинес Рохер
|3
|0
|Альмендра Агустин
|3
|0
|Juan Elordi
|3
|0
|Nazareno Colombo
|3
|0
|Рохас Габриэль
|3
|0
|Сигали Леонардо
|2
|0
|Соса Сантьяго
|2
|0
|Мура Факундо
|2
|0
|Карбонеро Йохан
|2
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|2
|0
|Gaston Martirena
|2
|0
|Ди Чезаре Марко
|2
|0
|Baltasar Rodriguez
|2
|0
|Сукулини Бруно
|1
|0
|Бассо Агустин
|1
|0
|Барриос Мартин
|1
|0
Результаты матчей
Барракас Сентраль
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Расинг Авельянеда
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
4
Барракас Сентраль
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Расинг Авельянеда
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
4
18
Барракас Сентраль
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (4)
65% (13)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
45% (9)
45% (9)
Расинг Авельянеда
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
20% (4)
35% (7)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
45% (9)
45% (9)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
8
9
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
9
22
Голы по времени матча
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
16 Не забивали 16
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
11%
76-90
Пропущено
14
14
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
7%
2
14%
1-15
2
14%
3
21%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
2
14%
3
21%
61-75
6
43%
4
29%
76-90
Забито
7
18
2 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
1
14%
3
17%
1-15
1
14%
5
28%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
3
17%
61-75
2
29%
4
22%
76-90
Пропущено
8
7
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
Забито
12
27
5 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
9 Не забивали 8
2
17%
4
15%
1-15
2
17%
7
26%
16-30
1
8%
5
19%
31-45
2
17%
3
11%
46-60
1
8%
3
11%
61-75
4
33%
5
19%
76-90
Пропущено
22
21
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
1
5%
4
19%
1-15
3
14%
4
19%
16-30
5
23%
1
5%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
2
9%
5
24%
61-75
8
36%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Барракас Сентраль
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Барракас Сентраль - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Барракас Сентраль 1:0 Барракас Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:1
Сентраль Кордоба СдЕ - Барракас Сентраль 2:1 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:1 Барракас Сентраль - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Барракас Сентраль 1:0 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 0:5 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Платенсе - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1 Барракас Сентраль - Уракан 0:2 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Расинг Авельянеда - Институто Кордоба 2:0 Расинг Авельянеда - Коринтианс 2:1 Банфилд - Расинг Авельянеда 2:1 Коринтианс - Расинг Авельянеда 2:2
Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 4:3 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Уачипато 6:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Уачипато - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0
Результаты матчей
Барракас Сентраль
Расинг Авельянеда
Точный счет
1:1
4 раза 44%
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
3:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
4 раза 44%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
5 раз 45%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
Точный счет
0:1
5 раз 25%
1:1
5 раз 25%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
2:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 50%
1
10 раз 50%
0
8 раз 40%
1
4 раза 20%
2
3 раза 15%
4
3 раза 15%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Барракас Сентраль
Расинг Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
82
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1010
Больше Меньше
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|11
|6
|3
|33 - 14
|39
|2.
|21
|10
|9
|2
|24 - 11
|39
|3.
|2:0
|21
|10
|4
|7
|30 - 20
|34
|4.
|20
|8
|9
|3
|24 - 20
|33
|5.
|21
|9
|6
|6
|23 - 21
|33
|6.
|21
|9
|6
|6
|21 - 21
|33
|7.
|20
|7
|9
|4
|24 - 14
|30
|8.
|21
|6
|12
|3
|19 - 13
|30
|9.
|20
|8
|5
|7
|25 - 19
|29
|10.
|20
|8
|5
|7
|22 - 22
|29
|11.
|21
|7
|8
|6
|24 - 22
|29
|12.
|20
|7
|7
|6
|17 - 16
|28
|13.
|20
|6
|10
|4
|23 - 20
|28
|14.
|0:0
|21
|6
|9
|6
|23 - 23
|27
|15.
|20
|6
|8
|6
|25 - 23
|26
|16.
|21
|6
|8
|7
|19 - 19
|26
|17.
|20
|6
|7
|7
|21 - 22
|25
|18.
|21
|6
|7
|8
|23 - 21
|25
|19.
|21
|6
|7
|8
|18 - 20
|25
|20.
|21
|6
|7
|8
|14 - 21
|25
|21.
|21
|6
|6
|9
|22 - 27
|24
|22.
|20
|6
|5
|9
|16 - 20
|23
|23.
|20
|5
|8
|7
|20 - 27
|23
|24.
|0:0
|21
|5
|7
|9
|19 - 26
|22
|25.
|21
|5
|6
|10
|15 - 28
|21
|26.
|21
|4
|9
|8
|15 - 21
|21
|27.
|20
|4
|7
|9
|17 - 29
|19
|28.
|0:2
|21
|3
|7
|11
|10 - 26
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|17 - 7
|26
|2.
|9
|7
|2
|0
|17 - 2
|23
|3.
|2:0
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|4.
|11
|7
|2
|2
|14 - 5
|23
|5.
|11
|7
|2
|2
|14 - 9
|23
|6.
|11
|6
|4
|1
|21 - 8
|22
|7.
|11
|6
|4
|1
|15 - 6
|22
|8.
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|9.
|9
|5
|4
|0
|12 - 5
|19
|10.
|11
|5
|4
|2
|14 - 12
|19
|11.
|9
|5
|3
|1
|14 - 5
|18
|12.
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|13.
|0:0
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|14.
|11
|4
|6
|1
|16 - 10
|18
|15.
|11
|4
|6
|1
|12 - 7
|18
|16.
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|17.
|10
|4
|4
|2
|14 - 9
|16
|18.
|10
|4
|4
|2
|7 - 6
|16
|19.
|11
|4
|3
|4
|12 - 9
|15
|20.
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|21.
|9
|3
|5
|1
|8 - 7
|14
|22.
|0:0
|10
|3
|5
|2
|13 - 10
|14
|23.
|11
|3
|5
|3
|14 - 13
|14
|24.
|11
|3
|5
|3
|7 - 7
|14
|25.
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|26.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|27.
|9
|3
|3
|3
|5 - 6
|12
|28.
|0:2
|10
|0
|4
|6
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|4
|5
|1
|12 - 7
|17
|2.
|11
|4
|4
|3
|16 - 12
|16
|3.
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|4.
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|5.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|6.
|10
|2
|6
|2
|7 - 6
|12
|7.
|0:2
|11
|3
|3
|5
|6 - 9
|12
|8.
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|9.
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|10.
|10
|2
|5
|3
|7 - 10
|11
|11.
|2:0
|11
|3
|2
|6
|12 - 13
|11
|12.
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|13.
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
|14.
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|15.
|10
|2
|4
|4
|7 - 12
|10
|16.
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|17.
|0:0
|10
|1
|6
|3
|8 - 11
|9
|18.
|11
|2
|3
|6
|9 - 12
|9
|19.
|11
|2
|3
|6
|7 - 15
|9
|20.
|9
|1
|5
|3
|3 - 6
|8
|21.
|0:0
|11
|2
|2
|7
|6 - 16
|8
|22.
|10
|1
|4
|5
|8 - 14
|7
|23.
|11
|1
|4
|6
|9 - 16
|7
|24.
|10
|1
|3
|6
|5 - 15
|6
|25.
|11
|1
|2
|8
|9 - 22
|5
|26.
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|27.
|9
|0
|3
|6
|5 - 15
|3
|28.
|9
|0
|1
|8
|1 - 14
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (4)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Бельграно
|Хара Франко
|8 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 8
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|1 7
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 7