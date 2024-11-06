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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 21.
Барракас Сентраль
0:2
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
0:1
41' Гол
Альмендра Агустин
0:2
64' Гол
Мартинес Адриан
83' Желтая карточка
Lucas Brochero
87' Желтая карточка
Nicolas Demartini
90'+6
1
Rafael
Ferrario
2
Nicolas
Capraro
13
Карлос
Санчес
15
Nicolas
Demartini
33
Facundo
Mater
6
Rodrigo
Insua
10
Тапия
Иван
5
Rodrigo
Herrera
8
Siro
Rosane
79
Maximiliano
Puig
7
Facundo
Bruera
21
Ариас
Габриэль
6
Nazareno
Colombo
13
Соса
Сантьяго
2
Бассо
Агустин
15
Gaston
Martirena
5
Juan
Ignacio
Nardoni
32
Альмендра
Агустин
27
Рохас
Габриэль
28
Солари
Сантьяго
9
Мартинес
Адриан
7
Maximiliano
Salas
Барракас Сентраль
5-3-2
Расинг Авельянеда
3-4-3

История личных встреч

Барракас Сентраль
Расинг Авельянеда

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
0:0

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
180

Бомбардиры внутри турнира

Барракас Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Javier Ruiz 2 0.1
Rodrigo Insua 2 (1) 0.1
Alexis Dominguez 1 0.05
Jhonatan Candia 1 0.05
Nicolas Demartini 1 0.05
Facundo Bruera 1 0.05
Marcos Iacobellis 1 0.05
Maximiliano Zalazar 1 0.05
Rodrigo Herrera 0 0
Тапия Иван 0 0
Alan Cantero 0 0
Santiago Coronel 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Адриан 5 0.24
Мартинес Рохер 5 (1) 0.24
Gaston Martirena 3 0.14
Альмендра Агустин 2 0.1
Maximiliano Salas 2 0.1
Карбонеро Йохан 2 0.1
Соса Сантьяго 2 0.1
Солари Сантьяго 1 0.05
Кинтеро Хуан 1 (1) 0.05
Рохас Габриэль 1 0.05
Сигали Леонардо 1 0.05
Мура Факундо 1 0.05
Nazareno Colombo 1 0.05
Juan Ignacio Nardoni 1 0.05
Santiago Quiros 1 0.05
Сукулини Бруно 0 0
Baltasar Rodriguez 0 0

Карточки

Барракас Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Herrera 5 0
Nicolas Demartini 3 0
Alex Juarez 1 1
Dardo Federico Miloc 2 0
Jhonatan Candia 2 0
Gonzalo Goni 2 0
Facundo Bruera 2 0
Тапия Иван 2 0
Marcos Iacobellis 2 0
Nicolas Capraro 2 0
Rodrigo Insua 2 0
Lucas Brochero 2 0
Siro Rosane 2 0
Santiago Coronel 2 0
Pedro Velurtas 2 0
Maximiliano Zalazar 2 0
Sebastian Emanuel Moyano 1 0
Alexis Dominguez 1 0
Carlos Martin Arce 1 0
Facundo Mater 1 0
Alan Cantero 1 0
Manuel Duarte 1 0
Federico Aguirre 1 0
Javier Ruiz 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Адриан 5 1
Солари Сантьяго 3 1
Maximiliano Salas 4 0
Мартинес Рохер 3 0
Альмендра Агустин 3 0
Juan Elordi 3 0
Nazareno Colombo 3 0
Рохас Габриэль 3 0
Сигали Леонардо 2 0
Соса Сантьяго 2 0
Мура Факундо 2 0
Карбонеро Йохан 2 0
Juan Ignacio Nardoni 2 0
Gaston Martirena 2 0
Ди Чезаре Марко 2 0
Baltasar Rodriguez 2 0
Сукулини Бруно 1 0
Бассо Агустин 1 0
Барриос Мартин 1 0

Результаты матчей

Барракас Сентраль
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Расинг Авельянеда
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
4
Барракас Сентраль
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Расинг Авельянеда
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

4
18
Барракас Сентраль
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (4)
62% (13)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
43% (9)
48% (10)
Расинг Авельянеда
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
43% (9)
43% (9)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

9
9

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

9
22

Голы по времени матча

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
17 Не забивали 16
1
20%
1
9%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
40%
1
9%
76-90

Пропущено

16
14
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
1
6%
2
14%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
3
19%
3
21%
61-75
6
38%
4
29%
76-90

Забито

7
18
2 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
1
14%
3
17%
1-15
1
14%
5
28%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
3
17%
61-75
2
29%
4
22%
76-90

Пропущено

8
7
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Забито

12
29
5 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
10 Не забивали 8
2
17%
4
14%
1-15
2
17%
7
24%
16-30
1
8%
6
21%
31-45
2
17%
3
10%
46-60
1
8%
4
14%
61-75
4
33%
5
17%
76-90

Пропущено

24
21
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
1
4%
4
19%
1-15
3
13%
4
19%
16-30
6
25%
1
5%
31-45
3
13%
1
5%
46-60
3
13%
5
24%
61-75
8
33%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Барракас Сентраль
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Барракас Сентраль - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Барракас Сентраль 1:0 Барракас Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:1
Сентраль Кордоба СдЕ - Барракас Сентраль 2:1 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:1 Барракас Сентраль - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Барракас Сентраль 1:0 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 0:5 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Платенсе - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1 Барракас Сентраль - Уракан 0:2 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Расинг Авельянеда - Институто Кордоба 2:0 Расинг Авельянеда - Коринтианс 2:1 Банфилд - Расинг Авельянеда 2:1 Коринтианс - Расинг Авельянеда 2:2
Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 4:3 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Уачипато 6:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Уачипато - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0

Результаты матчей

Барракас Сентраль
Расинг Авельянеда

Точный счет

1:1
4 раза 40%
0:2
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
3:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
5 раз 45%
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

0:1
5 раз 24%
1:1
5 раз 24%
0:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 19%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%

Точное количество голов

0
11 раз 52%
1
10 раз 48%
0
8 раз 38%
1
4 раза 19%
2
4 раза 19%
4
3 раза 14%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Барракас Сентраль
Расинг Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
8
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
11
0.5
Больше Меньше
13
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 20 11 6 3 33 - 14 39
2.
Уракан
 21 10 9 2 24 - 11 39
3.
Расинг Авельянеда
 21 10 4 7 30 - 20 34
4.
Тальерес Кордоба
 20 8 9 3 24 - 20 33
5.
Унион Санта-Фе
 21 9 6 6 23 - 21 33
6.
Атлетико Тукуман
 21 9 6 6 21 - 21 33
7.
Годой Крус
 1:0 21 7 10 4 24 - 20 31
8.
Ривер Плейт
 20 7 9 4 24 - 14 30
9.
Индепендьенте Авельянеда
 21 6 12 3 19 - 13 30
10.
Институто Кордоба
 20 8 5 7 25 - 19 29
11.
Депортиво Риестра
 20 8 5 7 22 - 22 29
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 21 7 8 6 24 - 22 29
13.
Платенсе
 20 7 7 6 17 - 16 28
14.
Бельграно
 21 6 9 6 24 - 24 27
15.
Тигре
 20 6 8 6 25 - 23 26
16.
Химнасия Ла-Плата
 21 6 8 7 19 - 19 26
17.
Росарио Сентраль
 21 6 7 8 23 - 21 25
18.
Бока Хуниорс
 0:1 21 6 7 8 21 - 23 25
19.
Сан-Лоренсо Альмагро
 21 6 7 8 18 - 20 25
20.
Индепендьенте Ривадавия
 21 6 7 8 14 - 21 25
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 21 6 6 9 22 - 27 24
22.
Архентинос Хуниорс
 20 6 5 9 16 - 20 23
23.
Ланус
 20 5 8 7 20 - 27 23
24.
Банфилд
 21 5 7 9 20 - 27 22
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 21 5 6 10 15 - 28 21
26.
Сармьенто
 21 4 9 8 15 - 21 21
27.
Дефенса и Хустисия
 20 4 7 9 17 - 29 19
28.
Барракас Сентраль
 21 3 7 11 10 - 26 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 11 8 2 1 17 - 7 26
2.
Велес Сарсфилд
 9 7 2 0 17 - 2 23
3.
Расинг Авельянеда
 10 7 2 1 18 - 7 23
4.
Унион Санта-Фе
 11 7 2 2 14 - 5 23
5.
Атлетико Тукуман
 11 7 2 2 14 - 9 23
6.
Ривер Плейт
 11 6 4 1 21 - 8 22
7.
Архентинос Хуниорс
 11 6 4 1 15 - 6 22
8.
Уракан
 11 6 4 1 12 - 4 22
9.
Тальерес Кордоба
 9 5 4 0 12 - 5 19
10.
Ланус
 11 5 4 2 14 - 12 19
11.
Институто Кордоба
 9 5 3 1 14 - 5 18
12.
Бока Хуниорс
 0:1 10 5 3 2 12 - 7 18
13.
Бельграно
 11 5 3 3 15 - 12 18
14.
Годой Крус
 1:0 11 4 6 1 16 - 10 18
15.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 6 1 12 - 7 18
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 4 5 1 14 - 9 17
17.
Росарио Сентраль
 10 4 4 2 14 - 9 16
18.
Индепендьенте Ривадавия
 10 4 4 2 7 - 6 16
19.
Химнасия Ла-Плата
 11 4 3 4 12 - 9 15
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 4 3 4 10 - 13 15
21.
Дефенса и Хустисия
 9 3 5 1 8 - 7 14
22.
Банфилд
 10 3 5 2 14 - 11 14
23.
Тигре
 11 3 5 3 14 - 13 14
24.
Сармьенто
 11 3 5 3 7 - 7 14
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 4 1 5 12 - 15 13
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 3 4 3 9 - 8 13
27.
Платенсе
 9 3 3 3 5 - 6 12
28.
Барракас Сентраль
 10 0 4 6 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 10 4 5 1 12 - 7 17
2.
Велес Сарсфилд
 11 4 4 3 16 - 12 16
3.
Платенсе
 11 4 4 3 12 - 10 16
4.
Тальерес Кордоба
 11 3 5 3 12 - 15 14
5.
Годой Крус
 1:0 10 3 4 3 8 - 10 13
6.
Тигре
 9 3 3 3 11 - 10 12
7.
Индепендьенте Авельянеда
 10 2 6 2 7 - 6 12
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 3 3 5 10 - 13 12
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 3 5 9 - 12 12
10.
Барракас Сентраль
 11 3 3 5 6 - 9 12
11.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 5 3 7 - 10 11
12.
Расинг Авельянеда
 11 3 2 6 12 - 13 11
13.
Институто Кордоба
 11 3 2 6 11 - 14 11
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 5 4 10 - 12 11
15.
Атлетико Тукуман
 10 2 4 4 7 - 12 10
16.
Унион Санта-Фе
 10 2 4 4 9 - 16 10
17.
Бельграно
 10 1 6 3 9 - 12 9
18.
Росарио Сентраль
 11 2 3 6 9 - 12 9
19.
Индепендьенте Ривадавия
 11 2 3 6 7 - 15 9
20.
Ривер Плейт
 9 1 5 3 3 - 6 8
21.
Банфилд
 11 2 2 7 6 - 16 8
22.
Сармьенто
 10 1 4 5 8 - 14 7
23.
Бока Хуниорс
 0:1 11 1 4 6 9 - 16 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 3 6 5 - 15 6
25.
Дефенса и Хустисия
 11 1 2 8 9 - 22 5
26.
Ланус
 9 0 4 5 6 - 15 4
27.
Депортиво Риестра
 9 0 3 6 5 - 15 3
28.
Архентинос Хуниорс
 9 0 1 8 1 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (4)
Бельграно Хара Франко 9 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 8
Бока Хуниорс Фернандес Пол 1 7
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Мартинес Адриан сделал результативную передачу.
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