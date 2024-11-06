Тур: 21.
1:0
Второй тайм: 71'
0'
3' Желтая карточкаПас Николас
1:0
22' ГолАвалос Габриэль
27' Желтая карточкаМонтиэль Сантьяго
44' Вторая желтая карточкаПас Николас
Ход матча
3'
22'
44'
33
Рей
Родриго
23
Марконе
Иван
32
Пас
Николас
34
Пардо
Франко
28
Питтон
Мауро
10
Enzo
Roldan
18
Гамба
Лукас
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
29 Juan Fedorco
-
-
-
19 Alex Luna
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Пас НиколасЗащитник
-
34 Пардо ФранкоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Питтон МауроПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Enzo RoldanПолузащитник
-
18 Гамба ЛукасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Банега ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Simon Rivero
-
-
Главный тренер: Гонсалес Кили
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Унион Санта-Фе
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед
15 матчей
33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
60%
6.7%
5 побед 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
1
0.9
Среднее время на гол
90
100
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
0.8
0.6
Среднее время на гол
112
150
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
0.87
0.8
Тотал матчей
2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
103
112
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|0.33
|Монтиэль Сантьяго
|3
|0.14
|Kevin Lomonaco
|2
|0.1
|Лойола Фелипе
|1
|0.05
|Манкуэльо Федерико
|1
|0.05
|Лопес Сантьяго
|1
|0.05
|Alex Luna
|1
|0.05
|Lucas Gonzalez
|0
|0
|Исла Маурисио
|0
|0
|Santiago Salle
|0
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орсини Николас
|4 (1)
|0.19
|Бальбоа Адриан
|4 (1)
|0.19
|Хавьер Моралес
|4
|0.19
|Домина Жеронимо
|3
|0.14
|Питтон Мауро
|2
|0.1
|Пардо Франко
|2
|0.1
|Simon Rivero
|1
|0.05
|Marcos Mosqueira
|1
|0.05
|Питтон Бруно
|1
|0.05
|Верде Лионель
|1
|0.05
|Mateo Del Blanco
|0
|0
|Lautaro Vargas
|0
|0
|Диале Мауро Луна
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вера Федерико
|6
|1
|Лопес Сантьяго
|5
|1
|Перес Дамиан
|5
|1
|Марконе Иван
|6
|0
|Joaquin Laso
|5
|0
|Alexis Conelo
|3
|1
|Alex Luna
|3
|1
|Lucas Gonzalez
|4
|0
|David Martinez
|4
|0
|Спорле Адриан
|2
|1
|Juan Fedorco
|3
|0
|Diego Tarzia
|3
|0
|Исла Маурисио
|2
|0
|Авалос Габриэль
|2
|0
|Киньонес Джонни
|2
|0
|Монтиэль Сантьяго
|2
|0
|Лойола Фелипе
|2
|0
|Маэстро Пуч Игнасио
|2
|0
|Манкуэльо Федерико
|1
|0
|Рей Родриго
|1
|0
|Агилар Фелипе
|1
|0
|Невес Габриэль
|1
|0
|Kevin Lomonaco
|1
|0
|Diego Segovia
|1
|0
|Santiago Massa
|1
|0
|Javier Vallejo
|1
|0
|Lautaro Millan
|1
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пас Николас
|12
|1
|Корвалан Клаудио
|5
|1
|Пардо Франко
|4
|0
|Бальбоа Адриан
|2
|1
|Питтон Бруно
|2
|1
|Marcos Mosqueira
|3
|0
|Гамба Лукас
|2
|0
|Кардосо Тьяго
|2
|0
|Питтон Мауро
|2
|0
|Домина Жеронимо
|2
|0
|Lautaro Vargas
|2
|0
|Cristian Kily Gonzalez
|1
|0
|Торрен Мигель Анхель
|1
|0
|Хавьер Моралес
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Диале Мауро Луна
|1
|0
|Джерометта Франсиско
|1
|0
|Enzo Roldan
|1
|0
|Танда Патрисио
|1
|0
|Simon Rivero
|1
|0
|Фаскендини Валентин
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Унион Санта-Фе
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
5
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Унион Санта-Фе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
6
14
Индепендьенте Авельянеда
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (4)
65% (13)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
65% (13)
15% (3)
Унион Санта-Фе
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
10% (2)
60% (12)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
8
19
Голы по времени матча
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
1
13%
1
11%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
3
38%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
8
13
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
25%
1
8%
1-15
2
25%
2
15%
16-30
1
13%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
38%
3
23%
76-90
Забито
7
14
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
1
14%
1
7%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
2
29%
1
7%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
1
14%
6
43%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
33%
1
20%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
15
23
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 9
10 Не забивали 6
2
13%
2
9%
1-15
4
27%
1
4%
16-30
1
7%
4
17%
31-45
3
20%
4
17%
46-60
4
27%
5
22%
61-75
1
7%
7
30%
76-90
Пропущено
14
18
9 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
4
29%
2
11%
1-15
4
29%
3
17%
16-30
1
7%
4
22%
31-45
1
7%
3
17%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
3
21%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Сармьенто - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Риестра 3:1
Тигре - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Олимпия Асунсьон 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 2:3 Унион Санта-Фе - Уракан 0:1 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2
Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Годой Крус 3:1 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
Унион Санта-Фе
Точный счет
0:0
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
0:0
4 раза 40%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
8 раз 40%
1:1
4 раза 20%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 45%
1
7 раз 35%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%
1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
3 раза 15%
3
3 раза 15%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Авельянеда
Унион Санта-Фе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
74
28
56
19
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
72
28
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
119
Больше Меньше
146
416
614
119
317
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|11
|6
|3
|33 - 14
|39
|2.
|4:1
|21
|10
|9
|2
|24 - 10
|39
|3.
|20
|8
|9
|3
|24 - 20
|33
|4.
|0:1
|21
|9
|6
|6
|23 - 19
|33
|5.
|21
|9
|6
|6
|21 - 21
|33
|6.
|20
|9
|4
|7
|28 - 20
|31
|7.
|20
|7
|9
|4
|24 - 14
|30
|8.
|1:0
|21
|6
|12
|3
|17 - 13
|30
|9.
|20
|8
|5
|7
|25 - 19
|29
|10.
|20
|8
|5
|7
|22 - 22
|29
|11.
|21
|7
|8
|6
|24 - 22
|29
|12.
|20
|7
|7
|6
|17 - 16
|28
|13.
|20
|6
|10
|4
|23 - 20
|28
|14.
|20
|6
|8
|6
|25 - 23
|26
|15.
|20
|6
|8
|6
|23 - 23
|26
|16.
|21
|6
|8
|7
|19 - 19
|26
|17.
|20
|6
|7
|7
|21 - 22
|25
|18.
|21
|6
|7
|8
|23 - 21
|25
|19.
|21
|6
|7
|8
|18 - 20
|25
|20.
|21
|6
|7
|8
|14 - 21
|25
|21.
|21
|6
|6
|9
|22 - 27
|24
|22.
|20
|6
|5
|9
|16 - 20
|23
|23.
|20
|5
|8
|7
|20 - 27
|23
|24.
|20
|5
|6
|9
|19 - 26
|21
|25.
|1:4
|21
|5
|6
|10
|14 - 28
|21
|26.
|21
|4
|9
|8
|15 - 21
|21
|27.
|20
|4
|7
|9
|17 - 29
|19
|28.
|20
|3
|7
|10
|10 - 24
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|17 - 7
|26
|2.
|9
|7
|2
|0
|17 - 2
|23
|3.
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|4.
|0:1
|11
|7
|2
|2
|14 - 5
|23
|5.
|11
|7
|2
|2
|14 - 9
|23
|6.
|11
|6
|4
|1
|21 - 8
|22
|7.
|11
|6
|4
|1
|15 - 6
|22
|8.
|4:1
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|9.
|9
|5
|4
|0
|12 - 5
|19
|10.
|11
|5
|4
|2
|14 - 12
|19
|11.
|9
|5
|3
|1
|14 - 5
|18
|12.
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|13.
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|14.
|11
|4
|6
|1
|16 - 10
|18
|15.
|1:0
|11
|4
|6
|1
|10 - 7
|18
|16.
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|17.
|10
|4
|4
|2
|14 - 9
|16
|18.
|10
|4
|4
|2
|7 - 6
|16
|19.
|11
|4
|3
|4
|12 - 9
|15
|20.
|1:4
|11
|4
|3
|4
|9 - 13
|15
|21.
|9
|3
|5
|1
|8 - 7
|14
|22.
|11
|3
|5
|3
|14 - 13
|14
|23.
|11
|3
|5
|3
|7 - 7
|14
|24.
|9
|3
|4
|2
|13 - 10
|13
|25.
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|26.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|27.
|9
|3
|3
|3
|5 - 6
|12
|28.
|9
|0
|4
|5
|4 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1
|10
|4
|5
|1
|12 - 6
|17
|2.
|11
|4
|4
|3
|16 - 12
|16
|3.
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|4.
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|5.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|6.
|1:0
|10
|2
|6
|2
|7 - 6
|12
|7.
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|8.
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|9.
|11
|3
|3
|5
|6 - 9
|12
|10.
|10
|2
|5
|3
|7 - 10
|11
|11.
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|12.
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
|13.
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|14.
|0:1
|10
|2
|4
|4
|9 - 14
|10
|15.
|10
|2
|4
|4
|7 - 12
|10
|16.
|11
|2
|3
|6
|9 - 12
|9
|17.
|11
|2
|3
|6
|7 - 15
|9
|18.
|9
|1
|5
|3
|3 - 6
|8
|19.
|9
|1
|5
|3
|8 - 11
|8
|20.
|10
|2
|2
|6
|10 - 13
|8
|21.
|11
|2
|2
|7
|6 - 16
|8
|22.
|10
|1
|4
|5
|8 - 14
|7
|23.
|11
|1
|4
|6
|9 - 16
|7
|24.
|1:4
|10
|1
|3
|6
|5 - 15
|6
|25.
|11
|1
|2
|8
|9 - 22
|5
|26.
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|27.
|9
|0
|3
|6
|5 - 15
|3
|28.
|9
|0
|1
|8
|1 - 14
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (4)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Бельграно
|Хара Франко
|8 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 8
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|1 7
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 7