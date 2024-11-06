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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 21.
Индепендьенте Авельянеда
1:0
Второй тайм: 71'
Унион Санта-Фе
0'
3' Желтая карточка
Пас Николас
1:0
22' Гол
Авалос Габриэль
27' Желтая карточка
Монтиэль Сантьяго
44' Вторая желтая карточка
Пас Николас

Ход матча

3'
 
Пас Николас
22'
Авалос Габриэль
(Монтиэль Сантьяго)
1:0
27'
Монтиэль Сантьяго
 
36'
Lucas Gonzalez
Манкуэльо Федерико
 
44'
 
Пас Николас
46'
 
Джерометта Франсиско
Lautaro Vargas
46'
 
Бальбоа Адриан
Гамба Лукас
46'
 
Simon Rivero
Питтон Мауро
68'
David Martinez
Santiago Massa
 
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Унион Санта-Фе
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Все Коэффициенты
33
Рей
Родриго
4
Вера
Федерико
26
Kevin
Lomonaco
2
Joaquin
Laso
3
Спорле
Адриан
5
Лойола
Фелипе
23
Марконе
Иван
11
Манкуэльо
Федерико
44
Монтиэль
Сантьяго
9
Авалос
Габриэль
16
Santiago
Massa
25
Кардосо
Тьяго
35
Lautaro
Vargas
32
Пас
Николас
34
Пардо
Франко
3
Корвалан
Клаудио
11
Mateo
Del
Blanco
28
Питтон
Мауро
5
Marcos
Mosqueira
10
Enzo
Roldan
18
Гамба
Лукас
33
Орсини
Николас
Индепендьенте Авельянеда
4-3-3
Унион Санта-Фе
4-4-2

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Унион Санта-Фе

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед

15 матчей

33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
60%
6.7%
5 побед 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
3:0
ЛП
0:1
ЛП
1:0
КПЛ
0:0
С
2:2
С
2:1
С
1:0
П
0:3
П
1:1
ПБ
0:0
ПБ
1:1
П
1:1
П
1:2
П
0:0
ПА
0:0

Голы

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

1
0.9

Среднее время на гол

90
100

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

0.8
0.6

Среднее время на гол

112
150

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

0.87
0.8

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

103
112

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авалос Габриэль 7 (1) 0.33
Монтиэль Сантьяго 3 0.14
Kevin Lomonaco 2 0.1
Лойола Фелипе 1 0.05
Манкуэльо Федерико 1 0.05
Лопес Сантьяго 1 0.05
Alex Luna 1 0.05
Lucas Gonzalez 0 0
Исла Маурисио 0 0
Santiago Salle 0 0
Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орсини Николас 4 (1) 0.19
Бальбоа Адриан 4 (1) 0.19
Хавьер Моралес 4 0.19
Домина Жеронимо 3 0.14
Питтон Мауро 2 0.1
Пардо Франко 2 0.1
Simon Rivero 1 0.05
Marcos Mosqueira 1 0.05
Питтон Бруно 1 0.05
Верде Лионель 1 0.05
Mateo Del Blanco 0 0
Lautaro Vargas 0 0
Диале Мауро Луна 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вера Федерико 6 1
Лопес Сантьяго 5 1
Перес Дамиан 5 1
Марконе Иван 6 0
Joaquin Laso 5 0
Alexis Conelo 3 1
Alex Luna 3 1
Lucas Gonzalez 4 0
David Martinez 4 0
Спорле Адриан 2 1
Juan Fedorco 3 0
Diego Tarzia 3 0
Исла Маурисио 2 0
Авалос Габриэль 2 0
Киньонес Джонни 2 0
Монтиэль Сантьяго 2 0
Лойола Фелипе 2 0
Маэстро Пуч Игнасио 2 0
Манкуэльо Федерико 1 0
Рей Родриго 1 0
Агилар Фелипе 1 0
Невес Габриэль 1 0
Kevin Lomonaco 1 0
Diego Segovia 1 0
Santiago Massa 1 0
Javier Vallejo 1 0
Lautaro Millan 1 0
Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пас Николас 12 1
Корвалан Клаудио 5 1
Пардо Франко 4 0
Бальбоа Адриан 2 1
Питтон Бруно 2 1
Marcos Mosqueira 3 0
Гамба Лукас 2 0
Кардосо Тьяго 2 0
Питтон Мауро 2 0
Домина Жеронимо 2 0
Lautaro Vargas 2 0
Cristian Kily Gonzalez 1 0
Торрен Мигель Анхель 1 0
Хавьер Моралес 1 0
Орсини Николас 1 0
Диале Мауро Луна 1 0
Джерометта Франсиско 1 0
Enzo Roldan 1 0
Танда Патрисио 1 0
Simon Rivero 1 0
Фаскендини Валентин 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Унион Санта-Фе
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
5
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Унион Санта-Фе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

6
14
Индепендьенте Авельянеда
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (4)
65% (13)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
65% (13)
15% (3)
Унион Санта-Фе
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
10% (2)
60% (12)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

8
19

Голы по времени матча

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
1
13%
1
11%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
3
38%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

8
13
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
25%
1
8%
1-15
2
25%
2
15%
16-30
1
13%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
38%
3
23%
76-90

Забито

7
14
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
1
14%
1
7%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
2
29%
1
7%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
1
14%
6
43%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
33%
1
20%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

15
23
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 9
10 Не забивали 6
2
13%
2
9%
1-15
4
27%
1
4%
16-30
1
7%
4
17%
31-45
3
20%
4
17%
46-60
4
27%
5
22%
61-75
1
7%
7
30%
76-90

Пропущено

14
18
9 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
4
29%
2
11%
1-15
4
29%
3
17%
16-30
1
7%
4
22%
31-45
1
7%
3
17%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
3
21%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Сармьенто - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Риестра 3:1
Тигре - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Олимпия Асунсьон 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 2:3 Унион Санта-Фе - Уракан 0:1 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2
Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Годой Крус 3:1 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
Унион Санта-Фе

Точный счет

0:0
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

0:0
4 раза 40%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
8 раз 40%
1:1
4 раза 20%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 45%
1
7 раз 35%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%
1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
3 раза 15%
3
3 раза 15%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Авельянеда
Унион Санта-Фе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
4
2
8
1.5
5
6
1
9
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
7
2
2
8
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
9
0.5
Больше Меньше
14
6
4
16
1.5
6
14
1
19
2.5
3
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 20 11 6 3 33 - 14 39
2.
Уракан
 4:1 21 10 9 2 24 - 10 39
3.
Тальерес Кордоба
 20 8 9 3 24 - 20 33
4.
Унион Санта-Фе
 0:1 21 9 6 6 23 - 19 33
5.
Атлетико Тукуман
 21 9 6 6 21 - 21 33
6.
Расинг Авельянеда
 20 9 4 7 28 - 20 31
7.
Ривер Плейт
 20 7 9 4 24 - 14 30
8.
Индепендьенте Авельянеда
 1:0 21 6 12 3 17 - 13 30
9.
Институто Кордоба
 20 8 5 7 25 - 19 29
10.
Депортиво Риестра
 20 8 5 7 22 - 22 29
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 21 7 8 6 24 - 22 29
12.
Платенсе
 20 7 7 6 17 - 16 28
13.
Годой Крус
 20 6 10 4 23 - 20 28
14.
Тигре
 20 6 8 6 25 - 23 26
15.
Бельграно
 20 6 8 6 23 - 23 26
16.
Химнасия Ла-Плата
 21 6 8 7 19 - 19 26
17.
Бока Хуниорс
 20 6 7 7 21 - 22 25
18.
Росарио Сентраль
 21 6 7 8 23 - 21 25
19.
Сан-Лоренсо Альмагро
 21 6 7 8 18 - 20 25
20.
Индепендьенте Ривадавия
 21 6 7 8 14 - 21 25
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 21 6 6 9 22 - 27 24
22.
Архентинос Хуниорс
 20 6 5 9 16 - 20 23
23.
Ланус
 20 5 8 7 20 - 27 23
24.
Банфилд
 20 5 6 9 19 - 26 21
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 1:4 21 5 6 10 14 - 28 21
26.
Сармьенто
 21 4 9 8 15 - 21 21
27.
Дефенса и Хустисия
 20 4 7 9 17 - 29 19
28.
Барракас Сентраль
 20 3 7 10 10 - 24 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 11 8 2 1 17 - 7 26
2.
Велес Сарсфилд
 9 7 2 0 17 - 2 23
3.
Расинг Авельянеда
 10 7 2 1 18 - 7 23
4.
Унион Санта-Фе
 0:1 11 7 2 2 14 - 5 23
5.
Атлетико Тукуман
 11 7 2 2 14 - 9 23
6.
Ривер Плейт
 11 6 4 1 21 - 8 22
7.
Архентинос Хуниорс
 11 6 4 1 15 - 6 22
8.
Уракан
 4:1 11 6 4 1 12 - 4 22
9.
Тальерес Кордоба
 9 5 4 0 12 - 5 19
10.
Ланус
 11 5 4 2 14 - 12 19
11.
Институто Кордоба
 9 5 3 1 14 - 5 18
12.
Бока Хуниорс
 9 5 3 1 12 - 6 18
13.
Бельграно
 11 5 3 3 15 - 12 18
14.
Годой Крус
 11 4 6 1 16 - 10 18
15.
Индепендьенте Авельянеда
 1:0 11 4 6 1 10 - 7 18
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 4 5 1 14 - 9 17
17.
Росарио Сентраль
 10 4 4 2 14 - 9 16
18.
Индепендьенте Ривадавия
 10 4 4 2 7 - 6 16
19.
Химнасия Ла-Плата
 11 4 3 4 12 - 9 15
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 1:4 11 4 3 4 9 - 13 15
21.
Дефенса и Хустисия
 9 3 5 1 8 - 7 14
22.
Тигре
 11 3 5 3 14 - 13 14
23.
Сармьенто
 11 3 5 3 7 - 7 14
24.
Банфилд
 9 3 4 2 13 - 10 13
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 4 1 5 12 - 15 13
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 3 4 3 9 - 8 13
27.
Платенсе
 9 3 3 3 5 - 6 12
28.
Барракас Сентраль
 9 0 4 5 4 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4:1 10 4 5 1 12 - 6 17
2.
Велес Сарсфилд
 11 4 4 3 16 - 12 16
3.
Платенсе
 11 4 4 3 12 - 10 16
4.
Тальерес Кордоба
 11 3 5 3 12 - 15 14
5.
Тигре
 9 3 3 3 11 - 10 12
6.
Индепендьенте Авельянеда
 1:0 10 2 6 2 7 - 6 12
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 3 3 5 10 - 13 12
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 3 5 9 - 12 12
9.
Барракас Сентраль
 11 3 3 5 6 - 9 12
10.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 5 3 7 - 10 11
11.
Институто Кордоба
 11 3 2 6 11 - 14 11
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 5 4 10 - 12 11
13.
Годой Крус
 9 2 4 3 7 - 10 10
14.
Унион Санта-Фе
 0:1 10 2 4 4 9 - 14 10
15.
Атлетико Тукуман
 10 2 4 4 7 - 12 10
16.
Росарио Сентраль
 11 2 3 6 9 - 12 9
17.
Индепендьенте Ривадавия
 11 2 3 6 7 - 15 9
18.
Ривер Плейт
 9 1 5 3 3 - 6 8
19.
Бельграно
 9 1 5 3 8 - 11 8
20.
Расинг Авельянеда
 10 2 2 6 10 - 13 8
21.
Банфилд
 11 2 2 7 6 - 16 8
22.
Сармьенто
 10 1 4 5 8 - 14 7
23.
Бока Хуниорс
 11 1 4 6 9 - 16 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 1:4 10 1 3 6 5 - 15 6
25.
Дефенса и Хустисия
 11 1 2 8 9 - 22 5
26.
Ланус
 9 0 4 5 6 - 15 4
27.
Депортиво Риестра
 9 0 3 6 5 - 15 3
28.
Архентинос Хуниорс
 9 0 1 8 1 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (4)
Ривер Плейт Борха Мигель 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Бельграно Хара Франко 8 (1)
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 8
Бока Хуниорс Фернандес Пол 1 7
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Унион Санта-Фе
2.25
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3.05
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4.40
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Где смотреть матч Индепендьенте Авельянеда 1:0 Унион Санта-Фе онлайн

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