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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 21.
Индепендьенте Авельянеда
3:0
Конец матча
Унион Санта-Фе
0'
3' Желтая карточка
Пас Николас
1:0
22' Гол
Авалос Габриэль
27' Желтая карточка
Монтиэль Сантьяго
44' Вторая желтая карточка
Пас Николас
2:0
75' Пенальти
Монтиэль Сантьяго
3:0
90' Гол
Маэстро Пуч Игнасио
90'+3
33
Рей
Родриго
4
Вера
Федерико
26
Kevin
Lomonaco
2
Joaquin
Laso
3
Спорле
Адриан
5
Лойола
Фелипе
23
Марконе
Иван
11
Манкуэльо
Федерико
44
Монтиэль
Сантьяго
9
Авалос
Габриэль
16
Santiago
Massa
25
Кардосо
Тьяго
35
Lautaro
Vargas
32
Пас
Николас
34
Пардо
Франко
3
Корвалан
Клаудио
11
Mateo
Del
Blanco
28
Питтон
Мауро
5
Marcos
Mosqueira
10
Enzo
Roldan
18
Гамба
Лукас
33
Орсини
Николас
Индепендьенте Авельянеда
4-3-3
Унион Санта-Фе
4-4-2

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Унион Санта-Фе

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед

15 матчей

33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
60%
6.7%
5 побед 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
3:0
ЛП
0:1
ЛП
1:0
КПЛ
0:0
С
2:2
С
2:1
С
1:0
П
0:3
П
1:1
ПБ
0:0
ПБ
1:1
П
1:1
П
1:2
П
0:0
ПА
0:0

Голы

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

1
0.9

Среднее время на гол

90
100

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

0.8
0.6

Среднее время на гол

112
150

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

0.87
0.8

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

103
112

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авалос Габриэль 7 (1) 0.33
Монтиэль Сантьяго 4 (1) 0.19
Kevin Lomonaco 2 0.1
Лойола Фелипе 1 0.05
Манкуэльо Федерико 1 0.05
Лопес Сантьяго 1 0.05
Alex Luna 1 0.05
Маэстро Пуч Игнасио 1 0.05
Lucas Gonzalez 0 0
Исла Маурисио 0 0
Santiago Salle 0 0
Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орсини Николас 4 (1) 0.19
Бальбоа Адриан 4 (1) 0.19
Хавьер Моралес 4 0.19
Домина Жеронимо 3 0.14
Питтон Мауро 2 0.1
Пардо Франко 2 0.1
Simon Rivero 1 0.05
Marcos Mosqueira 1 0.05
Питтон Бруно 1 0.05
Верде Лионель 1 0.05
Mateo Del Blanco 0 0
Lautaro Vargas 0 0
Диале Мауро Луна 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вера Федерико 6 1
Лопес Сантьяго 5 1
Перес Дамиан 5 1
Марконе Иван 6 0
Joaquin Laso 5 0
Alexis Conelo 3 1
Alex Luna 3 1
Lucas Gonzalez 4 0
David Martinez 4 0
Спорле Адриан 2 1
Juan Fedorco 3 0
Diego Tarzia 3 0
Исла Маурисио 2 0
Авалос Габриэль 2 0
Киньонес Джонни 2 0
Монтиэль Сантьяго 2 0
Лойола Фелипе 2 0
Маэстро Пуч Игнасио 2 0
Манкуэльо Федерико 1 0
Рей Родриго 1 0
Агилар Фелипе 1 0
Невес Габриэль 1 0
Kevin Lomonaco 1 0
Diego Segovia 1 0
Santiago Massa 1 0
Javier Vallejo 1 0
Lautaro Millan 1 0
Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пас Николас 12 1
Корвалан Клаудио 5 1
Пардо Франко 4 0
Бальбоа Адриан 2 1
Питтон Бруно 2 1
Marcos Mosqueira 3 0
Гамба Лукас 2 0
Кардосо Тьяго 2 0
Питтон Мауро 2 0
Домина Жеронимо 2 0
Lautaro Vargas 2 0
Cristian Kily Gonzalez 1 0
Торрен Мигель Анхель 1 0
Хавьер Моралес 1 0
Орсини Николас 1 0
Диале Мауро Луна 1 0
Джерометта Франсиско 1 0
Enzo Roldan 1 0
Танда Патрисио 1 0
Simon Rivero 1 0
Фаскендини Валентин 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Унион Санта-Фе
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
5
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Унион Санта-Фе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

6
14
Индепендьенте Авельянеда
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (5)
62% (13)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
62% (13)
14% (3)
Унион Санта-Фе
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
10% (2)
57% (12)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

8
19

Голы по времени матча

Забито

11
9
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
1
9%
1
11%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
4
36%
3
33%
61-75
1
9%
1
11%
76-90

Пропущено

8
16
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
25%
1
6%
1-15
2
25%
3
19%
16-30
1
13%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
38%
4
25%
76-90

Забито

7
14
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
1
14%
1
7%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
2
29%
1
7%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
1
14%
6
43%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
33%
1
20%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

18
23
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 9
10 Не забивали 7
2
11%
2
9%
1-15
5
28%
1
4%
16-30
1
6%
4
17%
31-45
3
17%
4
17%
46-60
5
28%
5
22%
61-75
2
11%
7
30%
76-90

Пропущено

14
21
9 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
4
29%
2
10%
1-15
4
29%
4
19%
16-30
1
7%
4
19%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
3
21%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Сармьенто - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Риестра 3:1
Тигре - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Олимпия Асунсьон 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 2:3 Унион Санта-Фе - Уракан 0:1 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2
Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Годой Крус 3:1 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
Унион Санта-Фе

Точный счет

0:0
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

0:0
4 раза 40%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:0
8 раз 38%
1:1
4 раза 19%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 43%
1
7 раз 33%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
1
8 раз 38%
0
7 раз 33%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Авельянеда
Унион Санта-Фе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
5
6
2
9
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
7
3
2
8
1.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
9
0.5
Больше Меньше
14
7
5
16
1.5
6
15
2
19
2.5
3
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 20 11 6 3 33 - 14 39
2.
Уракан
 21 10 9 2 24 - 11 39
3.
Тальерес Кордоба
 20 8 9 3 24 - 20 33
4.
Унион Санта-Фе
 21 9 6 6 23 - 21 33
5.
Атлетико Тукуман
 21 9 6 6 21 - 21 33
6.
Расинг Авельянеда
 20 9 4 7 28 - 20 31
7.
Ривер Плейт
 20 7 9 4 24 - 14 30
8.
Индепендьенте Авельянеда
 21 6 12 3 19 - 13 30
9.
Институто Кордоба
 20 8 5 7 25 - 19 29
10.
Депортиво Риестра
 20 8 5 7 22 - 22 29
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 21 7 8 6 24 - 22 29
12.
Платенсе
 20 7 7 6 17 - 16 28
13.
Годой Крус
 20 6 10 4 23 - 20 28
14.
Тигре
 20 6 8 6 25 - 23 26
15.
Бельграно
 20 6 8 6 23 - 23 26
16.
Химнасия Ла-Плата
 21 6 8 7 19 - 19 26
17.
Бока Хуниорс
 20 6 7 7 21 - 22 25
18.
Росарио Сентраль
 21 6 7 8 23 - 21 25
19.
Сан-Лоренсо Альмагро
 21 6 7 8 18 - 20 25
20.
Индепендьенте Ривадавия
 21 6 7 8 14 - 21 25
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 21 6 6 9 22 - 27 24
22.
Архентинос Хуниорс
 20 6 5 9 16 - 20 23
23.
Ланус
 20 5 8 7 20 - 27 23
24.
Банфилд
 20 5 6 9 19 - 26 21
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 21 5 6 10 15 - 28 21
26.
Сармьенто
 21 4 9 8 15 - 21 21
27.
Дефенса и Хустисия
 20 4 7 9 17 - 29 19
28.
Барракас Сентраль
 20 3 7 10 10 - 24 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 11 8 2 1 17 - 7 26
2.
Велес Сарсфилд
 9 7 2 0 17 - 2 23
3.
Расинг Авельянеда
 10 7 2 1 18 - 7 23
4.
Унион Санта-Фе
 11 7 2 2 14 - 5 23
5.
Атлетико Тукуман
 11 7 2 2 14 - 9 23
6.
Ривер Плейт
 11 6 4 1 21 - 8 22
7.
Архентинос Хуниорс
 11 6 4 1 15 - 6 22
8.
Уракан
 11 6 4 1 12 - 4 22
9.
Тальерес Кордоба
 9 5 4 0 12 - 5 19
10.
Ланус
 11 5 4 2 14 - 12 19
11.
Институто Кордоба
 9 5 3 1 14 - 5 18
12.
Бока Хуниорс
 9 5 3 1 12 - 6 18
13.
Бельграно
 11 5 3 3 15 - 12 18
14.
Годой Крус
 11 4 6 1 16 - 10 18
15.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 6 1 12 - 7 18
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 4 5 1 14 - 9 17
17.
Росарио Сентраль
 10 4 4 2 14 - 9 16
18.
Индепендьенте Ривадавия
 10 4 4 2 7 - 6 16
19.
Химнасия Ла-Плата
 11 4 3 4 12 - 9 15
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 4 3 4 10 - 13 15
21.
Дефенса и Хустисия
 9 3 5 1 8 - 7 14
22.
Тигре
 11 3 5 3 14 - 13 14
23.
Сармьенто
 11 3 5 3 7 - 7 14
24.
Банфилд
 9 3 4 2 13 - 10 13
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 4 1 5 12 - 15 13
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 3 4 3 9 - 8 13
27.
Платенсе
 9 3 3 3 5 - 6 12
28.
Барракас Сентраль
 9 0 4 5 4 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 10 4 5 1 12 - 7 17
2.
Велес Сарсфилд
 11 4 4 3 16 - 12 16
3.
Платенсе
 11 4 4 3 12 - 10 16
4.
Тальерес Кордоба
 11 3 5 3 12 - 15 14
5.
Тигре
 9 3 3 3 11 - 10 12
6.
Индепендьенте Авельянеда
 10 2 6 2 7 - 6 12
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 3 3 5 10 - 13 12
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 3 5 9 - 12 12
9.
Барракас Сентраль
 11 3 3 5 6 - 9 12
10.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 5 3 7 - 10 11
11.
Институто Кордоба
 11 3 2 6 11 - 14 11
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 5 4 10 - 12 11
13.
Годой Крус
 9 2 4 3 7 - 10 10
14.
Атлетико Тукуман
 10 2 4 4 7 - 12 10
15.
Унион Санта-Фе
 10 2 4 4 9 - 16 10
16.
Росарио Сентраль
 11 2 3 6 9 - 12 9
17.
Индепендьенте Ривадавия
 11 2 3 6 7 - 15 9
18.
Ривер Плейт
 9 1 5 3 3 - 6 8
19.
Бельграно
 9 1 5 3 8 - 11 8
20.
Расинг Авельянеда
 10 2 2 6 10 - 13 8
21.
Банфилд
 11 2 2 7 6 - 16 8
22.
Сармьенто
 10 1 4 5 8 - 14 7
23.
Бока Хуниорс
 11 1 4 6 9 - 16 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 3 6 5 - 15 6
25.
Дефенса и Хустисия
 11 1 2 8 9 - 22 5
26.
Ланус
 9 0 4 5 6 - 15 4
27.
Депортиво Риестра
 9 0 3 6 5 - 15 3
28.
Архентинос Хуниорс
 9 0 1 8 1 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (4)
Ривер Плейт Борха Мигель 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Бельграно Хара Франко 8 (1)
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 8
Бока Хуниорс Фернандес Пол 1 7
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Пас Николас получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 44'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Манкуэльо Федерико уходит с поля. Лукас Гонсалес выходит вместо него
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    • Где смотреть матч Индепендьенте Авельянеда 3:0 Унион Санта-Фе онлайн

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