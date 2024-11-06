Тур: 21.
3:0
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаПас Николас
1:0
22' ГолАвалос Габриэль
27' Желтая карточкаМонтиэль Сантьяго
44' Вторая желтая карточкаПас Николас
2:0
75' ПенальтиМонтиэль Сантьяго
3:0
90' ГолМаэстро Пуч Игнасио
90'+3
Ход матча
3'
22'
44'
75'
90'
33
Рей
Родриго
23
Марконе
Иван
32
Пас
Николас
34
Пардо
Франко
28
Питтон
Мауро
10
Enzo
Roldan
18
Гамба
Лукас
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
29 Juan Fedorco
-
-
-
19 Alex Luna
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Пас НиколасЗащитник
-
34 Пардо ФранкоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Питтон МауроПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Enzo RoldanПолузащитник
-
18 Гамба ЛукасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Банега ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Simon Rivero
-
-
Главный тренер: Гонсалес Кили
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Унион Санта-Фе
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед
15 матчей
33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
60%
6.7%
5 побед 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
1
0.9
Среднее время на гол
90
100
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
0.8
0.6
Среднее время на гол
112
150
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
0.87
0.8
Тотал матчей
2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
103
112
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|0.33
|Монтиэль Сантьяго
|4 (1)
|0.19
|Kevin Lomonaco
|2
|0.1
|Лойола Фелипе
|1
|0.05
|Манкуэльо Федерико
|1
|0.05
|Лопес Сантьяго
|1
|0.05
|Alex Luna
|1
|0.05
|Маэстро Пуч Игнасио
|1
|0.05
|Lucas Gonzalez
|0
|0
|Исла Маурисио
|0
|0
|Santiago Salle
|0
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орсини Николас
|4 (1)
|0.19
|Бальбоа Адриан
|4 (1)
|0.19
|Хавьер Моралес
|4
|0.19
|Домина Жеронимо
|3
|0.14
|Питтон Мауро
|2
|0.1
|Пардо Франко
|2
|0.1
|Simon Rivero
|1
|0.05
|Marcos Mosqueira
|1
|0.05
|Питтон Бруно
|1
|0.05
|Верде Лионель
|1
|0.05
|Mateo Del Blanco
|0
|0
|Lautaro Vargas
|0
|0
|Диале Мауро Луна
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вера Федерико
|6
|1
|Лопес Сантьяго
|5
|1
|Перес Дамиан
|5
|1
|Марконе Иван
|6
|0
|Joaquin Laso
|5
|0
|Alexis Conelo
|3
|1
|Alex Luna
|3
|1
|Lucas Gonzalez
|4
|0
|David Martinez
|4
|0
|Спорле Адриан
|2
|1
|Juan Fedorco
|3
|0
|Diego Tarzia
|3
|0
|Исла Маурисио
|2
|0
|Авалос Габриэль
|2
|0
|Киньонес Джонни
|2
|0
|Монтиэль Сантьяго
|2
|0
|Лойола Фелипе
|2
|0
|Маэстро Пуч Игнасио
|2
|0
|Манкуэльо Федерико
|1
|0
|Рей Родриго
|1
|0
|Агилар Фелипе
|1
|0
|Невес Габриэль
|1
|0
|Kevin Lomonaco
|1
|0
|Diego Segovia
|1
|0
|Santiago Massa
|1
|0
|Javier Vallejo
|1
|0
|Lautaro Millan
|1
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пас Николас
|12
|1
|Корвалан Клаудио
|5
|1
|Пардо Франко
|4
|0
|Бальбоа Адриан
|2
|1
|Питтон Бруно
|2
|1
|Marcos Mosqueira
|3
|0
|Гамба Лукас
|2
|0
|Кардосо Тьяго
|2
|0
|Питтон Мауро
|2
|0
|Домина Жеронимо
|2
|0
|Lautaro Vargas
|2
|0
|Cristian Kily Gonzalez
|1
|0
|Торрен Мигель Анхель
|1
|0
|Хавьер Моралес
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Диале Мауро Луна
|1
|0
|Джерометта Франсиско
|1
|0
|Enzo Roldan
|1
|0
|Танда Патрисио
|1
|0
|Simon Rivero
|1
|0
|Фаскендини Валентин
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Унион Санта-Фе
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
5
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Унион Санта-Фе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
6
14
Индепендьенте Авельянеда
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (5)
62% (13)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
62% (13)
14% (3)
Унион Санта-Фе
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
10% (2)
57% (12)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
8
19
Голы по времени матча
Забито
11
9
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
1
9%
1
11%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
4
36%
3
33%
61-75
1
9%
1
11%
76-90
Пропущено
8
16
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
25%
1
6%
1-15
2
25%
3
19%
16-30
1
13%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
38%
4
25%
76-90
Забито
7
14
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
1
14%
1
7%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
2
29%
1
7%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
1
14%
6
43%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
33%
1
20%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
18
23
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 9
10 Не забивали 7
2
11%
2
9%
1-15
5
28%
1
4%
16-30
1
6%
4
17%
31-45
3
17%
4
17%
46-60
5
28%
5
22%
61-75
2
11%
7
30%
76-90
Пропущено
14
21
9 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
4
29%
2
10%
1-15
4
29%
4
19%
16-30
1
7%
4
19%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
3
21%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Сармьенто - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Риестра 3:1
Тигре - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Олимпия Асунсьон 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 2:3 Унион Санта-Фе - Уракан 0:1 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2
Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Годой Крус 3:1 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
Унион Санта-Фе
Точный счет
0:0
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
0:0
4 раза 40%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:0
8 раз 38%
1:1
4 раза 19%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 43%
1
7 раз 33%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
1
8 раз 38%
0
7 раз 33%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Авельянеда
Унион Санта-Фе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
74
38
56
29
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
73
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
129
Больше Меньше
147
516
615
219
318
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (4)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Бельграно
|Хара Франко
|8 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 8
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|1 7
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 7