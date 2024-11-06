Тур: 21.
2:4
Конец матча
0'
0:1
10' ГолRodrigo Cabral
0:2
27' ГолРамирес Эрик Иван
1:2
34' ГолГарсия Хуан Мануэль
45' Желтая карточкаШотт Аугусто
45' Желтая карточкаCesar Ibanez
1:3
50' ГолWalter Mazzanti
1:4
55' ГолЭчеверрия Родриго
64' Желтая карточкаРамирес Игнасио
2:4
78' ГолРамирес Игнасио
90' Желтая карточкаВеласкес Густаво
90'+8
Ход матча
10'
0:1
27'
34'
45'
45'
50'
1:3
55'
64'
78'
90'
41
Tomas
Perez
10
Банега
Эвер
25
Cesar
Ibanez
22
Pablo
Siles
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Tomas PerezПолузащитник
-
10 Банега ЭверПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Якоб ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Мендез НачоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Lunari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Cesar IbanezЗащитник
-
22 Pablo SilesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
26 Alejo Toledo
-
-
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Уракан
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
18 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
6
Голов в среднем за матч
1.8
0.75
Среднее время на гол
50
120
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1.25
1.1
Среднее время на гол
72
81
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
1.56
0.94
Тотал матчей
2.5
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
57
95
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Игнасио
|4 (1)
|0.19
|Mateo Silvetti
|3
|0.14
|Гарсия Хуан Мануэль
|1
|0.05
|Милевич Матко
|1
|0.05
|Мендес Армандо
|1
|0.05
|Банега Эвер
|1 (1)
|0.05
|Сальседо Сауль
|1
|0.05
|Каччьябуэ Жеронимо
|1
|0.05
|Агирре Брайан I
|1
|0.05
|Tomas Perez
|1
|0.05
|Gabriel Carabajal
|0
|0
|Веласкес Густаво
|0
|0
|Мартино Анджело
|0
|0
|Хайме Мисаэль
|0
|0
|Жеремиас Перес
|0
|0
|Кьяверано Джовани
|0
|0
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пуссетто Игнасио
|5 (2)
|0.24
|Фертоли Эктор
|4 (1)
|0.19
|Эчеверрия Родриго
|3
|0.14
|Walter Mazzanti
|2
|0.1
|Аларкон Вильям
|2
|0.1
|Тобио Фернандо
|2
|0.1
|Рамирес Эрик Иван
|2
|0.1
|Де ла Фуэнте Эрнан
|1
|0.05
|Rodrigo Cabral
|1
|0.05
|Соньора Алан
|1
|0.05
|Cesar Ibanez
|0
|0
|Federico Fattori
|0
|0
|Lucas Carrizo
|0
|0
|Pablo Siles
|0
|0
|Francisco Ramirez
|0
|0
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартино Анджело
|7
|1
|Фернандес Родриго
|6
|1
|Веласкес Густаво
|5
|0
|Рамирес Игнасио
|5
|0
|Фернандес Джулиан
|3
|0
|Мендез Начо
|3
|0
|Кальдерара Брайан
|3
|0
|Кардосо Фернандо
|2
|0
|Милевич Матко
|2
|0
|Мендес Армандо
|2
|0
|Шотт Аугусто
|2
|0
|Агирре Брайан I
|2
|0
|Mateo Silvetti
|2
|0
|Pablo Altamirano
|2
|0
|Gabriel Carabajal
|1
|0
|Ваньони Леонель
|1
|0
|Сальседо Сауль
|1
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|1
|0
|Франциско Гонсалес I
|1
|0
|Диас Франко I
|1
|0
|Главинович Ян
|1
|0
|Tomas Perez
|1
|0
|Акунья Валентино
|1
|0
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Carrizo
|8
|0
|Guillermo Benitez1
|4
|1
|Frank Kudelka
|2
|2
|Аларкон Вильям
|3
|1
|Cesar Ibanez
|4
|0
|Walter Mazzanti
|2
|1
|Federico Fattori
|3
|0
|Rodrigo Cabral
|3
|0
|Абила Рамон
|2
|0
|Рамирес Эрик Иван
|2
|0
|Эчеверрия Родриго
|2
|0
|Pablo Siles
|2
|0
|Francisco Ramirez
|2
|0
|Lucas Souto
|2
|0
|Тобио Фернандо
|1
|0
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Уракан
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
4
Ньюэллс Олд Бойз
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Уракан
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
5
11
Ньюэллс Олд Бойз
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (4)
57% (12)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
33% (7)
19% (4)
Уракан
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (6)
52% (11)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
9
15
Голы по времени матча
Забито
10
12
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
1
10%
3
25%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
1
10%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
5
50%
2
17%
76-90
Пропущено
13
7
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
23%
1
14%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
6
46%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
5
11
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 15
2
40%
2
18%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
27%
76-90
Пропущено
15
5
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 3
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
4
27%
1
20%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
33%
3
60%
76-90
Забито
15
23
6 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 12
11 Не забивали 7
3
20%
5
22%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
1
7%
5
22%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
7
47%
5
22%
76-90
Пропущено
28
12
14 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
4
14%
1
8%
1-15
5
18%
2
17%
16-30
5
18%
2
17%
31-45
8
29%
0
0%
46-60
1
4%
2
17%
61-75
5
18%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:1
Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 3:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Уракан
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Уракан - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Унион Санта-Фе - Уракан 0:1
Уракан - Сармьенто 3:1 Годой Крус - Уракан 1:1 Уракан - Ланус 3:0 Тальерес Ремедиос - Уракан 0:1 Депортиво Риестра - Уракан 1:0 Уракан - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Уракан 0:0 Уракан - Бельграно 1:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Платенсе - Уракан 0:0
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
Уракан
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
0:0
4 раза 36%
1:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
Точный счет
2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
Точное количество голов
0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:0
4 раза 19%
1:0
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
0:0
5 раз 24%
1:0
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
11 раз 52%
1
6 раз 29%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
1
9 раз 43%
0
7 раз 33%
3
3 раза 14%
2
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ньюэллс Олд Бойз
Уракан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
65
38
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
37
Больше Меньше
82
19
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1011
Больше Меньше
147
417
516
120
417
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (4)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Бельграно
|Хара Франко
|8 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 8
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|1 7
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 7