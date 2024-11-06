  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 21.
Ньюэллс Олд Бойз
2:4
Конец матча
Уракан
0'
0:1
10' Гол
Rodrigo Cabral
0:2
27' Гол
Рамирес Эрик Иван
1:2
34' Гол
Гарсия Хуан Мануэль
45' Желтая карточка
Шотт Аугусто
45' Желтая карточка
Cesar Ibanez
1:3
50' Гол
Walter Mazzanti
1:4
55' Гол
Эчеверрия Родриго
64' Желтая карточка
Рамирес Игнасио
2:4
78' Гол
Рамирес Игнасио
90' Желтая карточка
Веласкес Густаво
90'+8
12
Маканьо
Рамиро
4
Шотт
Аугусто
25
Веласкес
Густаво
6
Сальседо
Сауль
23
Мартино
Анджело
5
Фернандес
Родриго
41
Tomas
Perez
10
Банега
Эвер
19
Милевич
Матко
24
Mateo
Silvetti
9
Гарсия
Хуан
Мануэль
1
Галиндес
Эрнан
4
Lucas
Souto
6
Fabio
Pereyra
2
Тобио
Фернандо
25
Cesar
Ibanez
22
Pablo
Siles
20
Эчеверрия
Родриго
5
Аларкон
Вильям
10
Walter
Mazzanti
43
Рамирес
Эрик
Иван
16
Rodrigo
Cabral
Ньюэллс Олд Бойз
4-4-2
Уракан
4-3-3

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Уракан

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

18 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
1:0
ЛП
0:1
КПЛ
2:2
С
4:1
С
3:1
С
1:0
П
0:1
П
1:0
П
2:0
ПА
3:3
ПА
1:1
ПА
2:1
ПА
1:0
ПА
2:2
ПА
1:1
ПА
0:1
ПА
3:1

Голы

Всего голов

18
6

Голов в среднем за матч

1.8
0.75

Среднее время на гол

50
120

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.25
1.1

Среднее время на гол

72
81

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.56
0.94

Тотал матчей

2.5
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

57
95

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Игнасио 4 (1) 0.19
Mateo Silvetti 3 0.14
Гарсия Хуан Мануэль 1 0.05
Милевич Матко 1 0.05
Мендес Армандо 1 0.05
Банега Эвер 1 (1) 0.05
Сальседо Сауль 1 0.05
Каччьябуэ Жеронимо 1 0.05
Агирре Брайан I 1 0.05
Tomas Perez 1 0.05
Gabriel Carabajal 0 0
Веласкес Густаво 0 0
Мартино Анджело 0 0
Хайме Мисаэль 0 0
Жеремиас Перес 0 0
Кьяверано Джовани 0 0
Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пуссетто Игнасио 5 (2) 0.24
Фертоли Эктор 4 (1) 0.19
Эчеверрия Родриго 3 0.14
Walter Mazzanti 2 0.1
Аларкон Вильям 2 0.1
Тобио Фернандо 2 0.1
Рамирес Эрик Иван 2 0.1
Де ла Фуэнте Эрнан 1 0.05
Rodrigo Cabral 1 0.05
Соньора Алан 1 0.05
Cesar Ibanez 0 0
Federico Fattori 0 0
Lucas Carrizo 0 0
Pablo Siles 0 0
Francisco Ramirez 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартино Анджело 7 1
Фернандес Родриго 6 1
Веласкес Густаво 5 0
Рамирес Игнасио 5 0
Фернандес Джулиан 3 0
Мендез Начо 3 0
Кальдерара Брайан 3 0
Кардосо Фернандо 2 0
Милевич Матко 2 0
Мендес Армандо 2 0
Шотт Аугусто 2 0
Агирре Брайан I 2 0
Mateo Silvetti 2 0
Pablo Altamirano 2 0
Gabriel Carabajal 1 0
Ваньони Леонель 1 0
Сальседо Сауль 1 0
Каччьябуэ Жеронимо 1 0
Франциско Гонсалес I 1 0
Диас Франко I 1 0
Главинович Ян 1 0
Tomas Perez 1 0
Акунья Валентино 1 0
Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Carrizo 8 0
Guillermo Benitez1 4 1
Frank Kudelka 2 2
Аларкон Вильям 3 1
Cesar Ibanez 4 0
Walter Mazzanti 2 1
Federico Fattori 3 0
Rodrigo Cabral 3 0
Абила Рамон 2 0
Рамирес Эрик Иван 2 0
Эчеверрия Родриго 2 0
Pablo Siles 2 0
Francisco Ramirez 2 0
Lucas Souto 2 0
Тобио Фернандо 1 0
Пуссетто Игнасио 1 0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Уракан
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
4
Ньюэллс Олд Бойз
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Уракан
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

5
11
Ньюэллс Олд Бойз
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (4)
57% (12)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
33% (7)
19% (4)
Уракан
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (6)
52% (11)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

9
15

Голы по времени матча

Забито

10
12
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
1
10%
3
25%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
1
10%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
5
50%
2
17%
76-90

Пропущено

13
7
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
23%
1
14%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
6
46%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 15
2
40%
2
18%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
27%
76-90

Пропущено

15
5
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 3
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
4
27%
1
20%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
33%
3
60%
76-90

Забито

15
23
6 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 12
11 Не забивали 7
3
20%
5
22%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
1
7%
5
22%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
7
47%
5
22%
76-90

Пропущено

28
12
14 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
4
14%
1
8%
1-15
5
18%
2
17%
16-30
5
18%
2
17%
31-45
8
29%
0
0%
46-60
1
4%
2
17%
61-75
5
18%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:1
Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 3:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Уракан
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Уракан - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Унион Санта-Фе - Уракан 0:1
Уракан - Сармьенто 3:1 Годой Крус - Уракан 1:1 Уракан - Ланус 3:0 Тальерес Ремедиос - Уракан 0:1 Депортиво Риестра - Уракан 1:0 Уракан - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Уракан 0:0 Уракан - Бельграно 1:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Платенсе - Уракан 0:0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
Уракан

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
0:0
4 раза 36%
1:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%

Точный счет

2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%

Точное количество голов

0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:0
4 раза 19%
1:0
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
0:0
5 раз 24%
1:0
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
11 раз 52%
1
6 раз 29%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
1
9 раз 43%
0
7 раз 33%
3
3 раза 14%
2
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ньюэллс Олд Бойз
Уракан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
6
5
3
8
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
7
0.5
Больше Меньше
8
2
1
9
1.5
2
8
1
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
11
0.5
Больше Меньше
14
7
4
17
1.5
5
16
1
20
2.5
4
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 20 11 6 3 33 - 14 39
2.
Уракан
 21 10 9 2 24 - 11 39
3.
Тальерес Кордоба
 20 8 9 3 24 - 20 33
4.
Унион Санта-Фе
 21 9 6 6 23 - 21 33
5.
Атлетико Тукуман
 21 9 6 6 21 - 21 33
6.
Расинг Авельянеда
 20 9 4 7 28 - 20 31
7.
Ривер Плейт
 20 7 9 4 24 - 14 30
8.
Индепендьенте Авельянеда
 21 6 12 3 19 - 13 30
9.
Институто Кордоба
 20 8 5 7 25 - 19 29
10.
Депортиво Риестра
 20 8 5 7 22 - 22 29
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 21 7 8 6 24 - 22 29
12.
Платенсе
 20 7 7 6 17 - 16 28
13.
Годой Крус
 20 6 10 4 23 - 20 28
14.
Тигре
 20 6 8 6 25 - 23 26
15.
Бельграно
 20 6 8 6 23 - 23 26
16.
Химнасия Ла-Плата
 21 6 8 7 19 - 19 26
17.
Бока Хуниорс
 20 6 7 7 21 - 22 25
18.
Росарио Сентраль
 21 6 7 8 23 - 21 25
19.
Сан-Лоренсо Альмагро
 21 6 7 8 18 - 20 25
20.
Индепендьенте Ривадавия
 21 6 7 8 14 - 21 25
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 21 6 6 9 22 - 27 24
22.
Архентинос Хуниорс
 20 6 5 9 16 - 20 23
23.
Ланус
 20 5 8 7 20 - 27 23
24.
Банфилд
 20 5 6 9 19 - 26 21
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 21 5 6 10 15 - 28 21
26.
Сармьенто
 21 4 9 8 15 - 21 21
27.
Дефенса и Хустисия
 20 4 7 9 17 - 29 19
28.
Барракас Сентраль
 20 3 7 10 10 - 24 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 11 8 2 1 17 - 7 26
2.
Велес Сарсфилд
 9 7 2 0 17 - 2 23
3.
Расинг Авельянеда
 10 7 2 1 18 - 7 23
4.
Унион Санта-Фе
 11 7 2 2 14 - 5 23
5.
Атлетико Тукуман
 11 7 2 2 14 - 9 23
6.
Ривер Плейт
 11 6 4 1 21 - 8 22
7.
Архентинос Хуниорс
 11 6 4 1 15 - 6 22
8.
Уракан
 11 6 4 1 12 - 4 22
9.
Тальерес Кордоба
 9 5 4 0 12 - 5 19
10.
Ланус
 11 5 4 2 14 - 12 19
11.
Институто Кордоба
 9 5 3 1 14 - 5 18
12.
Бока Хуниорс
 9 5 3 1 12 - 6 18
13.
Бельграно
 11 5 3 3 15 - 12 18
14.
Годой Крус
 11 4 6 1 16 - 10 18
15.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 6 1 12 - 7 18
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 4 5 1 14 - 9 17
17.
Росарио Сентраль
 10 4 4 2 14 - 9 16
18.
Индепендьенте Ривадавия
 10 4 4 2 7 - 6 16
19.
Химнасия Ла-Плата
 11 4 3 4 12 - 9 15
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 4 3 4 10 - 13 15
21.
Дефенса и Хустисия
 9 3 5 1 8 - 7 14
22.
Тигре
 11 3 5 3 14 - 13 14
23.
Сармьенто
 11 3 5 3 7 - 7 14
24.
Банфилд
 9 3 4 2 13 - 10 13
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 4 1 5 12 - 15 13
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 3 4 3 9 - 8 13
27.
Платенсе
 9 3 3 3 5 - 6 12
28.
Барракас Сентраль
 9 0 4 5 4 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 10 4 5 1 12 - 7 17
2.
Велес Сарсфилд
 11 4 4 3 16 - 12 16
3.
Платенсе
 11 4 4 3 12 - 10 16
4.
Тальерес Кордоба
 11 3 5 3 12 - 15 14
5.
Тигре
 9 3 3 3 11 - 10 12
6.
Индепендьенте Авельянеда
 10 2 6 2 7 - 6 12
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 3 3 5 10 - 13 12
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 3 5 9 - 12 12
9.
Барракас Сентраль
 11 3 3 5 6 - 9 12
10.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 5 3 7 - 10 11
11.
Институто Кордоба
 11 3 2 6 11 - 14 11
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 5 4 10 - 12 11
13.
Годой Крус
 9 2 4 3 7 - 10 10
14.
Атлетико Тукуман
 10 2 4 4 7 - 12 10
15.
Унион Санта-Фе
 10 2 4 4 9 - 16 10
16.
Росарио Сентраль
 11 2 3 6 9 - 12 9
17.
Индепендьенте Ривадавия
 11 2 3 6 7 - 15 9
18.
Ривер Плейт
 9 1 5 3 3 - 6 8
19.
Бельграно
 9 1 5 3 8 - 11 8
20.
Расинг Авельянеда
 10 2 2 6 10 - 13 8
21.
Банфилд
 11 2 2 7 6 - 16 8
22.
Сармьенто
 10 1 4 5 8 - 14 7
23.
Бока Хуниорс
 11 1 4 6 9 - 16 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 3 6 5 - 15 6
25.
Дефенса и Хустисия
 11 1 2 8 9 - 22 5
26.
Ланус
 9 0 4 5 6 - 15 4
27.
Депортиво Риестра
 9 0 3 6 5 - 15 3
28.
Архентинос Хуниорс
 9 0 1 8 1 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (4)
Ривер Плейт Борха Мигель 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Бельграно Хара Франко 8 (1)
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 8
Бока Хуниорс Фернандес Пол 1 7
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 7
Весь список
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