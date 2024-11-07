  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 21.
Бока Хуниорс
4:1
Конец матча
Годой Крус
0'
0:1
2' Гол
Nicolas Fernandez3
1:1
9' Гол
Агирре Брайан I
2:1
22' Гол
Кавани Эдинсон
23' Желтая карточка
Bruno Sosa
33' Желтая карточка
Рохо Маркос
3:1
48' Гол
Сараччи Марсело
79' Желтая карточка
Lucas Arce
4:1
82' Гол
Себальос Эсекиэль
90'+5
12
Брей
Леандро
24
Баринага
Хуан
38
Aaron
Anselmino
6
Рохо
Маркос
3
Сараччи
Марсело
8
Фернандес
Пол
21
Мирамон
Игнасио
30
Tomas
Belmonte
7
Себальос
Эсекиэль
10
Кавани
Эдинсон
33
Агирре
Брайан
I
1
Franco
Petroli
4
Lucas
Arce
2
Pier
Barrios
23
Federico
Rasmussen
21
Перейра
Элиас
13
Nicolas
Fernandez3
5
Bruno
Sosa
32
Абрего
Гонсало
36
Daniel
Barrea
19
Salomon
Rodriguez
27
Santino
Andino
Valencia
Бока Хуниорс
4-3-3
Годой Крус
4-3-3

История личных встреч

Бока Хуниорс
Годой Крус

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

26 матчей

57.7%
23.1%
19.2%
15 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
34.6%
15.4%
13 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.3%
38.5%
19.2%
11 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

КПЛ
1:0
КПЛ
1:2
ЛП
4:0
ЛП
0:1
КПЛ
1:1
ЛП
2:1
КДЛС
1:4
С
3:0
КДЛС
3:1
КДЛС
1:2
С
2:0
ТМК
2:3
С
4:1
П
1:1
П
2:0
П
2:3
П
3:0
П
2:2
П
1:1
П
2:1
П
3:0
ПА
1:4
ПА
1:1
ПА
2:3
ПА
1:1
ПА
4:1

Голы

Всего голов

32
18

Голов в среднем за матч

2.13
1.64

Среднее время на гол

42
55

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.64
1.07

Среднее время на гол

55
84

Всего голов

50
34

Голов в среднем за матч

1.92
1.31

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 65%
Меньше 35%
9
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
7
Больше 27%
Меньше 73%
19

Среднее время на гол

46
68

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерентиель Мигель 6 (1) 0.29
Milton Gimenez 4 0.19
Кавани Эдинсон 4 0.19
Фернандес Игнасио 2 0.1
Сараччи Марсело 2 0.1
Агирре Брайан I 2 0.1
Медина Кристиан 1 0.05
Лема Кристиан 1 0.05
Себальос Эсекиэль 1 0.05
Jabes Saralegui 1 0.05
Aaron Anselmino 0 0
Адвинкула Луис 0 0
Сенон Кевин 0 0
Бланко Лаутаро 0 0
Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Salomon Rodriguez 6 (1) 0.29
Daniel Barrea 3 0.14
Vicente Poggi 3 0.14
Абрего Гонсало 3 0.14
Silvio Ulariaga 3 (1) 0.14
Nicolas Fernandez3 2 0.1
Santino Andino Valencia 2 0.1
Facundo Altamira 2 0.1
Конечни Томас 0 0
Gaston Moreyra 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Пол 7 1
Фигаль Хорхе 7 0
Лема Кристиан 5 1
Рохо Маркос 4 1
Бланко Лаутаро 5 0
Milton Gimenez 3 1
Медель Гари 4 0
Сараччи Марсело 2 1
Адвинкула Луис 3 0
Мерентиель Мигель 3 0
Кавани Эдинсон 1 1
Tomas Belmonte 2 0
Медина Кристиан 2 0
Ромеро Серхио 1 0
Дженсон Лукас 1 0
Баринага Хуан 1 0
Агирре Брайан I 1 0
Ди Лолло Лаутаро 1 0
Aaron Anselmino 1 0
Горосито Дилан 1 0
Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Arce 9 0
Federico Rasmussen 6 0
Nicolas Fernandez3 5 0
Bruno Sosa 5 0
Перейра Элиас 4 0
Pier Barrios 2 1
Vicente Poggi 3 0
Абрего Гонсало 3 0
Facundo Altamira 3 0
Лусиано Мартин 2 0
Gaston Moreyra 2 0
Daniel Barrea 2 0
Braian Salvareschi 1 0
Salomon Rodriguez 1 0
Mateo Mendoza 1 0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Годой Крус
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
5
Бока Хуниорс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Годой Крус
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

7
15
Бока Хуниорс
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
38% (8)
14% (3)
Годой Крус
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (3)
38% (8)
48% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

14
1

Упущенные победы

9
20

Голы по времени матча

Забито

16
8
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
3
19%
1
13%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
4
25%
1
13%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
4
25%
2
25%
76-90

Пропущено

7
14
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
29%
2
14%
1-15
3
43%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
29%
4
29%
76-90

Забито

8
15
2 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 6
16 Не забивали 11
0
0%
2
13%
1-15
2
25%
4
27%
16-30
0
0%
6
40%
31-45
3
38%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

17
9
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
12%
2
22%
1-15
3
18%
2
22%
16-30
2
12%
1
11%
31-45
2
12%
1
11%
46-60
2
12%
1
11%
61-75
6
35%
2
22%
76-90

Забито

24
23
9 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 11
8 Не забивали 4
3
13%
3
13%
1-15
4
17%
6
26%
16-30
2
8%
7
30%
31-45
7
29%
29%
2
9%
46-60
1
4%
3
13%
61-75
7
29%
29%
2
9%
76-90

Пропущено

24
23
12 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 16
4
17%
4
17%
1-15
6
25%
5
22%
16-30
2
8%
3
13%
31-45
2
8%
2
9%
46-60
2
8%
3
13%
61-75
8
33%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ланус - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Депортиво Риестра 1:1 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 1:1 Тигре - Бока Хуниорс 3:0
Бока Хуниорс - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2
Годой Крус
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Годой Крус - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1
Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Ланус - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Депортиво Риестра 4:1 Тигре - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эль Порвенир - Годой Крус 0:4

Результаты матчей

Бока Хуниорс
Годой Крус

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
6 раз 55%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:0
5 раз 24%
1:1
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
9 раз 43%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 38%
1
7 раз 33%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
1
13 раз 62%
0
4 раза 19%
2
3 раза 14%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Бока Хуниорс
Годой Крус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
10
1
4
6
1.5
3
8
3
7
2.5
1
10
1
9
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
7
3
2
9
1.5
1
9
1
10
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
8
0.5
Больше Меньше
17
4
6
15
1.5
4
17
4
17
2.5
1
20
2
19
3.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 20 11 6 3 33 - 14 39
2.
Уракан
 21 10 9 2 24 - 11 39
3.
Расинг Авельянеда
 21 10 4 7 30 - 20 34
4.
Тальерес Кордоба
 20 8 9 3 24 - 20 33
5.
Унион Санта-Фе
 21 9 6 6 23 - 21 33
6.
Атлетико Тукуман
 21 9 6 6 21 - 21 33
7.
Ривер Плейт
 0:0 21 7 10 4 24 - 14 31
8.
Институто Кордоба
 0:0 21 8 6 7 25 - 19 30
9.
Индепендьенте Авельянеда
 21 6 12 3 19 - 13 30
10.
Депортиво Риестра
 20 8 5 7 22 - 22 29
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 21 7 8 6 24 - 22 29
12.
Платенсе
 20 7 7 6 17 - 16 28
13.
Бока Хуниорс
 21 7 7 7 25 - 23 28
14.
Годой Крус
 21 6 10 5 24 - 24 28
15.
Бельграно
 21 6 9 6 24 - 24 27
16.
Тигре
 20 6 8 6 25 - 23 26
17.
Химнасия Ла-Плата
 21 6 8 7 19 - 19 26
18.
Росарио Сентраль
 21 6 7 8 23 - 21 25
19.
Сан-Лоренсо Альмагро
 21 6 7 8 18 - 20 25
20.
Индепендьенте Ривадавия
 21 6 7 8 14 - 21 25
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 21 6 6 9 22 - 27 24
22.
Архентинос Хуниорс
 20 6 5 9 16 - 20 23
23.
Ланус
 20 5 8 7 20 - 27 23
24.
Банфилд
 21 5 7 9 20 - 27 22
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 21 5 6 10 15 - 28 21
26.
Сармьенто
 21 4 9 8 15 - 21 21
27.
Дефенса и Хустисия
 20 4 7 9 17 - 29 19
28.
Барракас Сентраль
 21 3 7 11 10 - 26 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 11 8 2 1 17 - 7 26
2.
Велес Сарсфилд
 9 7 2 0 17 - 2 23
3.
Расинг Авельянеда
 10 7 2 1 18 - 7 23
4.
Унион Санта-Фе
 11 7 2 2 14 - 5 23
5.
Атлетико Тукуман
 11 7 2 2 14 - 9 23
6.
Ривер Плейт
 0:0 11 6 4 1 21 - 8 22
7.
Архентинос Хуниорс
 11 6 4 1 15 - 6 22
8.
Уракан
 11 6 4 1 12 - 4 22
9.
Бока Хуниорс
 10 6 3 1 16 - 7 21
10.
Тальерес Кордоба
 9 5 4 0 12 - 5 19
11.
Институто Кордоба
 0:0 10 5 4 1 14 - 5 19
12.
Ланус
 11 5 4 2 14 - 12 19
13.
Бельграно
 11 5 3 3 15 - 12 18
14.
Годой Крус
 11 4 6 1 16 - 10 18
15.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 6 1 12 - 7 18
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 4 5 1 14 - 9 17
17.
Росарио Сентраль
 10 4 4 2 14 - 9 16
18.
Индепендьенте Ривадавия
 10 4 4 2 7 - 6 16
19.
Химнасия Ла-Плата
 11 4 3 4 12 - 9 15
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 4 3 4 10 - 13 15
21.
Дефенса и Хустисия
 9 3 5 1 8 - 7 14
22.
Банфилд
 10 3 5 2 14 - 11 14
23.
Тигре
 11 3 5 3 14 - 13 14
24.
Сармьенто
 11 3 5 3 7 - 7 14
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 4 1 5 12 - 15 13
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 3 4 3 9 - 8 13
27.
Платенсе
 9 3 3 3 5 - 6 12
28.
Барракас Сентраль
 10 0 4 6 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 10 4 5 1 12 - 7 17
2.
Велес Сарсфилд
 11 4 4 3 16 - 12 16
3.
Платенсе
 11 4 4 3 12 - 10 16
4.
Тальерес Кордоба
 11 3 5 3 12 - 15 14
5.
Тигре
 9 3 3 3 11 - 10 12
6.
Индепендьенте Авельянеда
 10 2 6 2 7 - 6 12
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 3 3 5 10 - 13 12
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 3 5 9 - 12 12
9.
Барракас Сентраль
 11 3 3 5 6 - 9 12
10.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 5 3 7 - 10 11
11.
Расинг Авельянеда
 11 3 2 6 12 - 13 11
12.
Институто Кордоба
 0:0 11 3 2 6 11 - 14 11
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 5 4 10 - 12 11
14.
Атлетико Тукуман
 10 2 4 4 7 - 12 10
15.
Годой Крус
 10 2 4 4 8 - 14 10
16.
Унион Санта-Фе
 10 2 4 4 9 - 16 10
17.
Ривер Плейт
 0:0 10 1 6 3 3 - 6 9
18.
Бельграно
 10 1 6 3 9 - 12 9
19.
Росарио Сентраль
 11 2 3 6 9 - 12 9
20.
Индепендьенте Ривадавия
 11 2 3 6 7 - 15 9
21.
Банфилд
 11 2 2 7 6 - 16 8
22.
Сармьенто
 10 1 4 5 8 - 14 7
23.
Бока Хуниорс
 11 1 4 6 9 - 16 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 3 6 5 - 15 6
25.
Дефенса и Хустисия
 11 1 2 8 9 - 22 5
26.
Ланус
 9 0 4 5 6 - 15 4
27.
Депортиво Риестра
 9 0 3 6 5 - 15 3
28.
Архентинос Хуниорс
 9 0 1 8 1 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (4)
Бельграно Хара Франко 9 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 8
Годой Крус Lucas Arce 9
Бока Хуниорс Фернандес Пол 1 7
Весь список
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