Тур: 21.
4:1
Конец матча
0'
0:1
2' ГолNicolas Fernandez3
1:1
9' ГолАгирре Брайан I
2:1
22' ГолКавани Эдинсон
23' Желтая карточкаBruno Sosa
33' Желтая карточкаРохо Маркос
3:1
48' ГолСараччи Марсело
79' Желтая карточкаLucas Arce
4:1
82' ГолСебальос Эсекиэль
90'+5
Ход матча
2'
9'
1:1
22'
2:1
23'
33'
48'
79'
82'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Брей
Леандро
- Основной состав
-
12 Брей ЛеандроВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
53 Joaquin Ruiz
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
22 Martin Pino
-
43 Juan Moran
-
-
-
-
10 Tomas Pozzo
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Oldra
История личных встреч
Бока Хуниорс
Годой Крус
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
26 матчей
57.7%
23.1%
19.2%
15 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
34.6%
15.4%
13 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.3%
38.5%
19.2%
11 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
18
Голов в среднем за матч
2.13
1.64
Среднее время на гол
42
55
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.64
1.07
Среднее время на гол
55
84
Всего голов
50
34
Голов в среднем за матч
1.92
1.31
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 65%
Меньше 35%
9
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
Среднее время на гол
46
68
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|6 (1)
|0.29
|Milton Gimenez
|4
|0.19
|Кавани Эдинсон
|4
|0.19
|Фернандес Игнасио
|2
|0.1
|Сараччи Марсело
|2
|0.1
|Агирре Брайан I
|2
|0.1
|Медина Кристиан
|1
|0.05
|Лема Кристиан
|1
|0.05
|Себальос Эсекиэль
|1
|0.05
|Jabes Saralegui
|1
|0.05
|Aaron Anselmino
|0
|0
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Сенон Кевин
|0
|0
|Бланко Лаутаро
|0
|0
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Salomon Rodriguez
|6 (1)
|0.29
|Daniel Barrea
|3
|0.14
|Vicente Poggi
|3
|0.14
|Абрего Гонсало
|3
|0.14
|Silvio Ulariaga
|3 (1)
|0.14
|Nicolas Fernandez3
|2
|0.1
|Santino Andino Valencia
|2
|0.1
|Facundo Altamira
|2
|0.1
|Конечни Томас
|0
|0
|Gaston Moreyra
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Пол
|7
|1
|Фигаль Хорхе
|7
|0
|Лема Кристиан
|5
|1
|Рохо Маркос
|4
|1
|Бланко Лаутаро
|5
|0
|Milton Gimenez
|3
|1
|Медель Гари
|4
|0
|Сараччи Марсело
|2
|1
|Адвинкула Луис
|3
|0
|Мерентиель Мигель
|3
|0
|Кавани Эдинсон
|1
|1
|Tomas Belmonte
|2
|0
|Медина Кристиан
|2
|0
|Ромеро Серхио
|1
|0
|Дженсон Лукас
|1
|0
|Баринага Хуан
|1
|0
|Агирре Брайан I
|1
|0
|Ди Лолло Лаутаро
|1
|0
|Aaron Anselmino
|1
|0
|Горосито Дилан
|1
|0
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Arce
|9
|0
|Federico Rasmussen
|6
|0
|Nicolas Fernandez3
|5
|0
|Bruno Sosa
|5
|0
|Перейра Элиас
|4
|0
|Pier Barrios
|2
|1
|Vicente Poggi
|3
|0
|Абрего Гонсало
|3
|0
|Facundo Altamira
|3
|0
|Лусиано Мартин
|2
|0
|Gaston Moreyra
|2
|0
|Daniel Barrea
|2
|0
|Braian Salvareschi
|1
|0
|Salomon Rodriguez
|1
|0
|Mateo Mendoza
|1
|0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Годой Крус
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
5
Бока Хуниорс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Годой Крус
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
7
15
Бока Хуниорс
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
38% (8)
14% (3)
Годой Крус
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (3)
38% (8)
48% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
14
1
Упущенные победы
9
20
Голы по времени матча
Забито
16
8
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
3
19%
1
13%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
4
25%
1
13%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
4
25%
2
25%
76-90
Пропущено
7
14
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
29%
2
14%
1-15
3
43%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
29%
4
29%
76-90
Забито
8
15
2 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 6
16 Не забивали 11
0
0%
2
13%
1-15
2
25%
4
27%
16-30
0
0%
6
40%
31-45
3
38%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
17
9
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
12%
2
22%
1-15
3
18%
2
22%
16-30
2
12%
1
11%
31-45
2
12%
1
11%
46-60
2
12%
1
11%
61-75
6
35%
2
22%
76-90
Забито
24
23
9 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 11
8 Не забивали 4
3
13%
3
13%
1-15
4
17%
6
26%
16-30
2
8%
7
30%
31-45
7
29%
29%
2
9%
46-60
1
4%
3
13%
61-75
7
29%
29%
2
9%
76-90
Пропущено
24
23
12 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 16
4
17%
4
17%
1-15
6
25%
5
22%
16-30
2
8%
3
13%
31-45
2
8%
2
9%
46-60
2
8%
3
13%
61-75
8
33%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ланус - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Депортиво Риестра 1:1 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 1:1 Тигре - Бока Хуниорс 3:0
Бока Хуниорс - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2
Годой Крус
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Годой Крус - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1
Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Ланус - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Депортиво Риестра 4:1 Тигре - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эль Порвенир - Годой Крус 0:4
Результаты матчей
Бока Хуниорс
Годой Крус
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
6 раз 55%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:0
5 раз 24%
1:1
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
9 раз 43%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 38%
1
7 раз 33%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
1
13 раз 62%
0
4 раза 19%
2
3 раза 14%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Бока Хуниорс
Годой Крус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
101
46
38
37
110
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
73
29
19
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
138
Больше Меньше
174
615
417
417
120
219
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|11
|6
|3
|33 - 14
|39
|2.
|21
|10
|9
|2
|24 - 11
|39
|3.
|21
|10
|4
|7
|30 - 20
|34
|4.
|20
|8
|9
|3
|24 - 20
|33
|5.
|21
|9
|6
|6
|23 - 21
|33
|6.
|21
|9
|6
|6
|21 - 21
|33
|7.
|0:0
|21
|7
|10
|4
|24 - 14
|31
|8.
|0:0
|21
|8
|6
|7
|25 - 19
|30
|9.
|21
|6
|12
|3
|19 - 13
|30
|10.
|20
|8
|5
|7
|22 - 22
|29
|11.
|21
|7
|8
|6
|24 - 22
|29
|12.
|20
|7
|7
|6
|17 - 16
|28
|13.
|21
|7
|7
|7
|25 - 23
|28
|14.
|21
|6
|10
|5
|24 - 24
|28
|15.
|21
|6
|9
|6
|24 - 24
|27
|16.
|20
|6
|8
|6
|25 - 23
|26
|17.
|21
|6
|8
|7
|19 - 19
|26
|18.
|21
|6
|7
|8
|23 - 21
|25
|19.
|21
|6
|7
|8
|18 - 20
|25
|20.
|21
|6
|7
|8
|14 - 21
|25
|21.
|21
|6
|6
|9
|22 - 27
|24
|22.
|20
|6
|5
|9
|16 - 20
|23
|23.
|20
|5
|8
|7
|20 - 27
|23
|24.
|21
|5
|7
|9
|20 - 27
|22
|25.
|21
|5
|6
|10
|15 - 28
|21
|26.
|21
|4
|9
|8
|15 - 21
|21
|27.
|20
|4
|7
|9
|17 - 29
|19
|28.
|21
|3
|7
|11
|10 - 26
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|17 - 7
|26
|2.
|9
|7
|2
|0
|17 - 2
|23
|3.
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|4.
|11
|7
|2
|2
|14 - 5
|23
|5.
|11
|7
|2
|2
|14 - 9
|23
|6.
|0:0
|11
|6
|4
|1
|21 - 8
|22
|7.
|11
|6
|4
|1
|15 - 6
|22
|8.
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|9.
|10
|6
|3
|1
|16 - 7
|21
|10.
|9
|5
|4
|0
|12 - 5
|19
|11.
|0:0
|10
|5
|4
|1
|14 - 5
|19
|12.
|11
|5
|4
|2
|14 - 12
|19
|13.
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|14.
|11
|4
|6
|1
|16 - 10
|18
|15.
|11
|4
|6
|1
|12 - 7
|18
|16.
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|17.
|10
|4
|4
|2
|14 - 9
|16
|18.
|10
|4
|4
|2
|7 - 6
|16
|19.
|11
|4
|3
|4
|12 - 9
|15
|20.
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|21.
|9
|3
|5
|1
|8 - 7
|14
|22.
|10
|3
|5
|2
|14 - 11
|14
|23.
|11
|3
|5
|3
|14 - 13
|14
|24.
|11
|3
|5
|3
|7 - 7
|14
|25.
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|26.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|27.
|9
|3
|3
|3
|5 - 6
|12
|28.
|10
|0
|4
|6
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|4
|5
|1
|12 - 7
|17
|2.
|11
|4
|4
|3
|16 - 12
|16
|3.
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|4.
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|5.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|6.
|10
|2
|6
|2
|7 - 6
|12
|7.
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|8.
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|9.
|11
|3
|3
|5
|6 - 9
|12
|10.
|10
|2
|5
|3
|7 - 10
|11
|11.
|11
|3
|2
|6
|12 - 13
|11
|12.
|0:0
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|13.
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
|14.
|10
|2
|4
|4
|7 - 12
|10
|15.
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|10
|16.
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|17.
|0:0
|10
|1
|6
|3
|3 - 6
|9
|18.
|10
|1
|6
|3
|9 - 12
|9
|19.
|11
|2
|3
|6
|9 - 12
|9
|20.
|11
|2
|3
|6
|7 - 15
|9
|21.
|11
|2
|2
|7
|6 - 16
|8
|22.
|10
|1
|4
|5
|8 - 14
|7
|23.
|11
|1
|4
|6
|9 - 16
|7
|24.
|10
|1
|3
|6
|5 - 15
|6
|25.
|11
|1
|2
|8
|9 - 22
|5
|26.
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|27.
|9
|0
|3
|6
|5 - 15
|3
|28.
|9
|0
|1
|8
|1 - 14
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|9 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 8
|Годой Крус
|Lucas Arce
|9
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|1 7