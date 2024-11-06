  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 21.
Банфилд
0:0
Первый тайм: 28'
Бельграно
0'
Лучшие коэффициенты
Банфилд
Ничья
Бельграно
2.90
2.90
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3.60
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Все Коэффициенты
1
Facundo
Sanguinetti
34
Ramiro
Di
Luciano
2
Alexis
Maldonado
3
Эрнандес
Николас
15
Де
Ритис
Матиас
24
Martin
Ezequiel
Canete
5
Cristian
Nunez
14
Гальван
Бриан
11
Ignacio
Rodriguez
40
Agustin
Obando
9
Bruno
Christian
Sepulveda
25
Эспинола
Хуан
2
Anibal
Leguizamon
6
Ребола
Алехандро
33
Дельгадо
Рафаэль
8
Gabriel
Compagnucci
24
Метильи
Франсиско
Гонсалес
16
Эстебан
Ролон
23
Факундо-Томас
Киньон
53
Juan
Velazquez
11
Рейна
Брайан
29
Хара
Франко
Банфилд
4-2-3-1
Бельграно
3-5-2

История личных встреч

Банфилд
Бельграно

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

История матчей

ЛП
3:1
С
1:1
С
2:1
П
2:0
П
0:0
П
1:2
П
2:2
П
1:3
ПА
0:2

Голы

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

4
10

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Среднее время на гол

67
54

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Christian Sepulveda 6 (1) 0.29
Milton Gimenez 4 (1) 0.19
Гарате Леандро 3 (1) 0.14
Диас Дамиан 1 0.05
Jesus Soraire 1 0.05
Alejandro Maciel 1 0.05
Martin Ezequiel Canete 1 0.05
Ignacio Rodriguez 1 0.05
Де Ритис Матиас 1 0.05
Juan Alvarez2 0 0
Geronimo Rivera 0 0
Матиас Гонсалез 0 0
Гальван Бриан 0 0
Ramiro Di Luciano 0 0
Mauricio Roldan 0 0
Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хара Франко 8 0.38
Nicolas Fernandez I 4 0.19
Рейна Брайан 2 0.1
Суарес Матиас 2 0.1
Факундо-Томас Киньон 1 0.05
Чаварриа Пабло 1 0.05
Эстебан Ролон 1 0.05
Anibal Leguizamon 1 0.05
Баринага Хуан 1 0.05
Mariano Troilo 1 0.05
Geronimo Heredia 1 0.05
Метильи Франсиско Гонсалес 0 0
Gabriel Compagnucci 0 0
Марин Матиас 0 0
Ленциони Факундо 0 0
Juan Velazquez 0 0

Карточки

Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cristian Nunez 8 1
Alejandro Maciel 5 1
Инсуа Эмануэль 4 0
Родригес Йонатан 4 0
Ezequiel Bonifacio 3 0
Martin Ezequiel Canete 3 0
Де Ритис Матиас 3 0
Aaron Quiroz 1 1
Juan Bisanz 1 1
Jesus Soraire 2 0
Bruno Christian Sepulveda 2 0
Facundo Sanguinetti 2 0
Ramiro Di Luciano 2 0
Ignacio Rodriguez 2 0
Mauricio Roldan 2 0
Мунуа Густаво 1 0
Матиас Гонсалез 1 0
Milton Gimenez 1 0
Гальван Бриан 1 0
Эрнандес Николас 1 0
Yvo Calleros 1 0
Энрике Гиллермо 1 0
Geronimo Rivera 1 0
Juan Iribarren 1 0
Хулио Фальсьони 1 0
Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mariano Troilo 7 0
Хара Франко 5 0
Дельгадо Рафаэль 5 0
Чаварриа Пабло 3 1
Ребола Алехандро 2 1
Факундо-Томас Киньон 3 0
Gabriel Compagnucci 3 0
Рейна Брайан 3 0
Лонго Сантьяго 3 0
Agustin Baldi 3 0
Мерьяно Николас 1 1
Морено Матиас 1 1
Nicolas Fernandez I 2 0
Эстебан Ролон 2 0
Juan Velazquez 2 0
Метильи Франсиско Гонсалес 1 0
Эспинола Хуан 1 0
Anibal Leguizamon 1 0
Марин Матиас 1 0
Фачелло Франсиско 1 0
Juan Cruz Real 1 0

Результаты матчей

Банфилд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Бельграно
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

7
4
Банфилд
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Бельграно
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

3
15
Банфилд
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (4)
55% (11)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (12)
30% (6)
10% (2)
Бельграно
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (4)
60% (12)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

16
6

Упущенные победы

10
19

Голы по времени матча

Забито

13
8
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 16
0
0%
2
25%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
5
38%
1
13%
61-75
3
23%
2
25%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
4
36%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
4
36%
76-90

Забито

6
16
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
1
17%
2
13%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
6%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
0
0%
7
44%
61-75
1
17%
4
25%
76-90

Пропущено

16
11
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
5
31%
4
36%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
5
31%
3
27%
76-90

Забито

19
24
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 7
1
5%
4
17%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
2
11%
3
13%
31-45
3
16%
3
13%
46-60
5
26%
8
33%
61-75
4
21%
6
25%
76-90

Пропущено

26
22
10 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 14
2
8%
1
5%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
5
19%
6
27%
31-45
7
27%
6
27%
46-60
2
8%
1
5%
61-75
7
27%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ривер Плейт - Банфилд 3:1 Банфилд - Расинг Авельянеда 2:1 Росарио Сентраль - Банфилд 1:1 Банфилд - Эстудиантес Ла-Плата 1:2
Сан-Лоренсо Альмагро - Банфилд 2:1 Банфилд - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Барракас Сентраль - Банфилд 0:1 Банфилд - Институто Кордоба 1:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Банфилд 0:0 Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Тальерес Ремедиос - Банфилд 1:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Платенсе - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0
Бельграно
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:2 Велес Сарсфилд - Бельграно 1:1 Бельграно - Платенсе 0:1 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0
Бельграно - Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман - Бельграно 2:4 Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Уракан - Бельграно 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Ланус - Бельграно 3:2 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Бельграно 1:1 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2

Результаты матчей

Банфилд
Бельграно

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
4 раза 44%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
5 раз 45%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 55%
0
5 раз 25%
2
4 раза 20%
0
7 раз 35%
1
7 раз 35%
2
4 раза 20%
4
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Банфилд
Бельграно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
1.5
Больше Меньше
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
13
7
4
16
1.5
6
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 20 11 6 3 33 - 14 39
2.
Уракан
 21 10 9 2 24 - 11 39
3.
Расинг Авельянеда
 2:0 21 10 4 7 30 - 20 34
4.
Тальерес Кордоба
 20 8 9 3 24 - 20 33
5.
Унион Санта-Фе
 21 9 6 6 23 - 21 33
6.
Атлетико Тукуман
 21 9 6 6 21 - 21 33
7.
Ривер Плейт
 20 7 9 4 24 - 14 30
8.
Индепендьенте Авельянеда
 21 6 12 3 19 - 13 30
9.
Институто Кордоба
 20 8 5 7 25 - 19 29
10.
Депортиво Риестра
 20 8 5 7 22 - 22 29
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 21 7 8 6 24 - 22 29
12.
Платенсе
 20 7 7 6 17 - 16 28
13.
Годой Крус
 20 6 10 4 23 - 20 28
14.
Бельграно
 0:0 21 6 9 6 23 - 23 27
15.
Тигре
 20 6 8 6 25 - 23 26
16.
Химнасия Ла-Плата
 21 6 8 7 19 - 19 26
17.
Бока Хуниорс
 20 6 7 7 21 - 22 25
18.
Росарио Сентраль
 21 6 7 8 23 - 21 25
19.
Сан-Лоренсо Альмагро
 21 6 7 8 18 - 20 25
20.
Индепендьенте Ривадавия
 21 6 7 8 14 - 21 25
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 21 6 6 9 22 - 27 24
22.
Архентинос Хуниорс
 20 6 5 9 16 - 20 23
23.
Ланус
 20 5 8 7 20 - 27 23
24.
Банфилд
 0:0 21 5 7 9 19 - 26 22
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 21 5 6 10 15 - 28 21
26.
Сармьенто
 21 4 9 8 15 - 21 21
27.
Дефенса и Хустисия
 20 4 7 9 17 - 29 19
28.
Барракас Сентраль
 0:2 21 3 7 11 10 - 26 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 11 8 2 1 17 - 7 26
2.
Велес Сарсфилд
 9 7 2 0 17 - 2 23
3.
Расинг Авельянеда
 2:0 10 7 2 1 18 - 7 23
4.
Унион Санта-Фе
 11 7 2 2 14 - 5 23
5.
Атлетико Тукуман
 11 7 2 2 14 - 9 23
6.
Ривер Плейт
 11 6 4 1 21 - 8 22
7.
Архентинос Хуниорс
 11 6 4 1 15 - 6 22
8.
Уракан
 11 6 4 1 12 - 4 22
9.
Тальерес Кордоба
 9 5 4 0 12 - 5 19
10.
Ланус
 11 5 4 2 14 - 12 19
11.
Институто Кордоба
 9 5 3 1 14 - 5 18
12.
Бока Хуниорс
 9 5 3 1 12 - 6 18
13.
Бельграно
 0:0 11 5 3 3 15 - 12 18
14.
Годой Крус
 11 4 6 1 16 - 10 18
15.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 6 1 12 - 7 18
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 4 5 1 14 - 9 17
17.
Росарио Сентраль
 10 4 4 2 14 - 9 16
18.
Индепендьенте Ривадавия
 10 4 4 2 7 - 6 16
19.
Химнасия Ла-Плата
 11 4 3 4 12 - 9 15
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 4 3 4 10 - 13 15
21.
Дефенса и Хустисия
 9 3 5 1 8 - 7 14
22.
Банфилд
 0:0 10 3 5 2 13 - 10 14
23.
Тигре
 11 3 5 3 14 - 13 14
24.
Сармьенто
 11 3 5 3 7 - 7 14
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 4 1 5 12 - 15 13
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 3 4 3 9 - 8 13
27.
Платенсе
 9 3 3 3 5 - 6 12
28.
Барракас Сентраль
 0:2 10 0 4 6 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 10 4 5 1 12 - 7 17
2.
Велес Сарсфилд
 11 4 4 3 16 - 12 16
3.
Платенсе
 11 4 4 3 12 - 10 16
4.
Тальерес Кордоба
 11 3 5 3 12 - 15 14
5.
Тигре
 9 3 3 3 11 - 10 12
6.
Индепендьенте Авельянеда
 10 2 6 2 7 - 6 12
7.
Барракас Сентраль
 0:2 11 3 3 5 6 - 9 12
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 3 5 9 - 12 12
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 3 3 5 10 - 13 12
10.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 5 3 7 - 10 11
11.
Расинг Авельянеда
 2:0 11 3 2 6 12 - 13 11
12.
Институто Кордоба
 11 3 2 6 11 - 14 11
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 5 4 10 - 12 11
14.
Годой Крус
 9 2 4 3 7 - 10 10
15.
Атлетико Тукуман
 10 2 4 4 7 - 12 10
16.
Унион Санта-Фе
 10 2 4 4 9 - 16 10
17.
Бельграно
 0:0 10 1 6 3 8 - 11 9
18.
Росарио Сентраль
 11 2 3 6 9 - 12 9
19.
Индепендьенте Ривадавия
 11 2 3 6 7 - 15 9
20.
Ривер Плейт
 9 1 5 3 3 - 6 8
21.
Банфилд
 0:0 11 2 2 7 6 - 16 8
22.
Сармьенто
 10 1 4 5 8 - 14 7
23.
Бока Хуниорс
 11 1 4 6 9 - 16 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 3 6 5 - 15 6
25.
Дефенса и Хустисия
 11 1 2 8 9 - 22 5
26.
Ланус
 9 0 4 5 6 - 15 4
27.
Депортиво Риестра
 9 0 3 6 5 - 15 3
28.
Архентинос Хуниорс
 9 0 1 8 1 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (4)
Ривер Плейт Борха Мигель 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Бельграно Хара Франко 8 (1)
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 8
Бока Хуниорс Фернандес Пол 1 7
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Банфилд
Ничья
Бельграно
2.90
2.90
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