Тур: 21.
0'
0:1
32' ГолХара Франко
40' Желтая карточкаДе Ритис Матиас
1:1
52' ГолGeronimo Rivera
77' Желтая карточкаИнсуа Эмануэль
80' Желтая карточкаФакундо-Томас Киньон
90'+4
Ход матча
32'
0:1
40'
52'
77'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
17 Juan Bisanz
-
Главный тренер: Gustavo Munua
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Рейна БрайанНападающий
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Марин МатиасНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
43 Franco Rami
-
Главный тренер: Juan Cruz Real
История личных встреч
Банфилд
Бельграно
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
9 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Среднее время на гол
67
135
Всего голов
4
10
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Среднее время на гол
67
54
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
Среднее время на гол
67
67
Бомбардиры внутри турнира
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bruno Christian Sepulveda
|6 (1)
|0.29
|Milton Gimenez
|4 (1)
|0.19
|Гарате Леандро
|3 (1)
|0.14
|Geronimo Rivera
|1
|0.05
|Диас Дамиан
|1
|0.05
|Ignacio Rodriguez
|1
|0.05
|Jesus Soraire
|1
|0.05
|Alejandro Maciel
|1
|0.05
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0.05
|Де Ритис Матиас
|1
|0.05
|Juan Alvarez2
|0
|0
|Матиас Гонсалез
|0
|0
|Гальван Бриан
|0
|0
|Ramiro Di Luciano
|0
|0
|Mauricio Roldan
|0
|0
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хара Франко
|9
|0.43
|Nicolas Fernandez I
|4
|0.19
|Рейна Брайан
|2
|0.1
|Суарес Матиас
|2
|0.1
|Факундо-Томас Киньон
|1
|0.05
|Чаварриа Пабло
|1
|0.05
|Эстебан Ролон
|1
|0.05
|Anibal Leguizamon
|1
|0.05
|Баринага Хуан
|1
|0.05
|Mariano Troilo
|1
|0.05
|Geronimo Heredia
|1
|0.05
|Метильи Франсиско Гонсалес
|0
|0
|Juan Velazquez
|0
|0
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
|Марин Матиас
|0
|0
|Ленциони Факундо
|0
|0
Карточки
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cristian Nunez
|8
|1
|Alejandro Maciel
|5
|1
|Инсуа Эмануэль
|5
|0
|Родригес Йонатан
|4
|0
|Де Ритис Матиас
|4
|0
|Ezequiel Bonifacio
|3
|0
|Martin Ezequiel Canete
|3
|0
|Aaron Quiroz
|1
|1
|Juan Bisanz
|1
|1
|Jesus Soraire
|2
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|2
|0
|Facundo Sanguinetti
|2
|0
|Ramiro Di Luciano
|2
|0
|Ignacio Rodriguez
|2
|0
|Mauricio Roldan
|2
|0
|Мунуа Густаво
|1
|0
|Матиас Гонсалез
|1
|0
|Milton Gimenez
|1
|0
|Гальван Бриан
|1
|0
|Эрнандес Николас
|1
|0
|Yvo Calleros
|1
|0
|Энрике Гиллермо
|1
|0
|Geronimo Rivera
|1
|0
|Juan Iribarren
|1
|0
|Хулио Фальсьони
|1
|0
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mariano Troilo
|7
|0
|Хара Франко
|5
|0
|Дельгадо Рафаэль
|5
|0
|Чаварриа Пабло
|3
|1
|Факундо-Томас Киньон
|4
|0
|Ребола Алехандро
|2
|1
|Gabriel Compagnucci
|3
|0
|Рейна Брайан
|3
|0
|Лонго Сантьяго
|3
|0
|Agustin Baldi
|3
|0
|Мерьяно Николас
|1
|1
|Морено Матиас
|1
|1
|Nicolas Fernandez I
|2
|0
|Эстебан Ролон
|2
|0
|Juan Velazquez
|2
|0
|Метильи Франсиско Гонсалес
|1
|0
|Эспинола Хуан
|1
|0
|Anibal Leguizamon
|1
|0
|Марин Матиас
|1
|0
|Фачелло Франсиско
|1
|0
|Juan Cruz Real
|1
|0
Результаты матчей
Банфилд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Бельграно
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
8
5
Банфилд
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Бельграно
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
3
15
Банфилд
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (4)
52% (11)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (13)
29% (6)
10% (2)
Бельграно
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
57% (12)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
16
6
Упущенные победы
11
20
Голы по времени матча
Забито
14
9
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 16
0
0%
2
22%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
3
33%
31-45
3
21%
1
11%
46-60
5
36%
1
11%
61-75
3
21%
2
22%
76-90
Пропущено
11
12
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
9%
1
8%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
4
33%
31-45
2
18%
3
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
4
33%
76-90
Забито
6
16
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
1
17%
2
13%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
6%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
0
0%
7
44%
61-75
1
17%
4
25%
76-90
Пропущено
16
11
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
5
31%
4
36%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
5
31%
3
27%
76-90
Забито
20
25
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 8
5 Не забивали 7
1
5%
4
16%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
2
10%
4
16%
31-45
4
20%
3
12%
46-60
5
25%
8
32%
61-75
4
20%
6
24%
76-90
Пропущено
27
23
11 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
2
7%
1
4%
1-15
3
11%
1
4%
16-30
6
22%
6
26%
31-45
7
26%
7
30%
46-60
2
7%
1
4%
61-75
7
26%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Банфилд
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ривер Плейт - Банфилд 3:1 Банфилд - Расинг Авельянеда 2:1 Росарио Сентраль - Банфилд 1:1 Банфилд - Эстудиантес Ла-Плата 1:2
Сан-Лоренсо Альмагро - Банфилд 2:1 Банфилд - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Барракас Сентраль - Банфилд 0:1 Банфилд - Институто Кордоба 1:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Банфилд 0:0 Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Тальерес Ремедиос - Банфилд 1:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Платенсе - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0
Бельграно
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:2 Велес Сарсфилд - Бельграно 1:1 Бельграно - Платенсе 0:1 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0
Бельграно - Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман - Бельграно 2:4 Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Уракан - Бельграно 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Ланус - Бельграно 3:2 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Бельграно 1:1 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2
Результаты матчей
Банфилд
Бельграно
Точный счет
1:1
4 раза 40%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
2
4 раза 40%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
5 раз 45%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
5 раз 24%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
12 раз 57%
0
5 раз 24%
2
4 раза 19%
1
8 раз 38%
0
7 раз 33%
2
4 раза 19%
4
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Банфилд
Бельграно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
147
417
615
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|11
|6
|3
|33 - 14
|39
|2.
|21
|10
|9
|2
|24 - 11
|39
|3.
|21
|10
|4
|7
|30 - 20
|34
|4.
|20
|8
|9
|3
|24 - 20
|33
|5.
|21
|9
|6
|6
|23 - 21
|33
|6.
|21
|9
|6
|6
|21 - 21
|33
|7.
|1:0
|21
|7
|10
|4
|24 - 20
|31
|8.
|20
|7
|9
|4
|24 - 14
|30
|9.
|21
|6
|12
|3
|19 - 13
|30
|10.
|20
|8
|5
|7
|25 - 19
|29
|11.
|20
|8
|5
|7
|22 - 22
|29
|12.
|21
|7
|8
|6
|24 - 22
|29
|13.
|20
|7
|7
|6
|17 - 16
|28
|14.
|21
|6
|9
|6
|24 - 24
|27
|15.
|20
|6
|8
|6
|25 - 23
|26
|16.
|21
|6
|8
|7
|19 - 19
|26
|17.
|21
|6
|7
|8
|23 - 21
|25
|18.
|0:1
|21
|6
|7
|8
|21 - 23
|25
|19.
|21
|6
|7
|8
|18 - 20
|25
|20.
|21
|6
|7
|8
|14 - 21
|25
|21.
|21
|6
|6
|9
|22 - 27
|24
|22.
|20
|6
|5
|9
|16 - 20
|23
|23.
|20
|5
|8
|7
|20 - 27
|23
|24.
|21
|5
|7
|9
|20 - 27
|22
|25.
|21
|5
|6
|10
|15 - 28
|21
|26.
|21
|4
|9
|8
|15 - 21
|21
|27.
|20
|4
|7
|9
|17 - 29
|19
|28.
|21
|3
|7
|11
|10 - 26
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|17 - 7
|26
|2.
|9
|7
|2
|0
|17 - 2
|23
|3.
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|4.
|11
|7
|2
|2
|14 - 5
|23
|5.
|11
|7
|2
|2
|14 - 9
|23
|6.
|11
|6
|4
|1
|21 - 8
|22
|7.
|11
|6
|4
|1
|15 - 6
|22
|8.
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|9.
|9
|5
|4
|0
|12 - 5
|19
|10.
|11
|5
|4
|2
|14 - 12
|19
|11.
|9
|5
|3
|1
|14 - 5
|18
|12.
|0:1
|10
|5
|3
|2
|12 - 7
|18
|13.
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|14.
|1:0
|11
|4
|6
|1
|16 - 10
|18
|15.
|11
|4
|6
|1
|12 - 7
|18
|16.
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|17.
|10
|4
|4
|2
|14 - 9
|16
|18.
|10
|4
|4
|2
|7 - 6
|16
|19.
|11
|4
|3
|4
|12 - 9
|15
|20.
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|21.
|9
|3
|5
|1
|8 - 7
|14
|22.
|10
|3
|5
|2
|14 - 11
|14
|23.
|11
|3
|5
|3
|14 - 13
|14
|24.
|11
|3
|5
|3
|7 - 7
|14
|25.
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|26.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|27.
|9
|3
|3
|3
|5 - 6
|12
|28.
|10
|0
|4
|6
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|4
|5
|1
|12 - 7
|17
|2.
|11
|4
|4
|3
|16 - 12
|16
|3.
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|4.
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|5.
|1:0
|10
|3
|4
|3
|8 - 10
|13
|6.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|7.
|10
|2
|6
|2
|7 - 6
|12
|8.
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|9.
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|10.
|11
|3
|3
|5
|6 - 9
|12
|11.
|10
|2
|5
|3
|7 - 10
|11
|12.
|11
|3
|2
|6
|12 - 13
|11
|13.
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|14.
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
|15.
|10
|2
|4
|4
|7 - 12
|10
|16.
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|17.
|10
|1
|6
|3
|9 - 12
|9
|18.
|11
|2
|3
|6
|9 - 12
|9
|19.
|11
|2
|3
|6
|7 - 15
|9
|20.
|9
|1
|5
|3
|3 - 6
|8
|21.
|11
|2
|2
|7
|6 - 16
|8
|22.
|10
|1
|4
|5
|8 - 14
|7
|23.
|0:1
|11
|1
|4
|6
|9 - 16
|7
|24.
|10
|1
|3
|6
|5 - 15
|6
|25.
|11
|1
|2
|8
|9 - 22
|5
|26.
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|27.
|9
|0
|3
|6
|5 - 15
|3
|28.
|9
|0
|1
|8
|1 - 14
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|9 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 8
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|1 7
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 7